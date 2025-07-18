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Новини
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Пропоную Свириденко розпочати обіцяне скорочення видатків з "Єдиного марафону" та "Національного кешбеку", - Железняк

марафон

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк пропонує новому Кабінету Міністрів розпочати оптимізацію видатків державного бюджету з припинення фінансування "Єдиного марафону" та програми "Національний кешбек".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп нагадав, що під час промови у Верховній Раді премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що "вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення".

"Як раз триває подача правок у Бюджет 2025…. Тому подам від себе правку скоротити в нуль видатки на Єдиний марафон, кешбек, скорочення видатків на держапарат. 

Хочу прям подивитися як Свириденко виконає цю свою обіцянку", - написав Железняк у телеграм-каналі.

Також читайте: 194 "слуг" та 13 нардепів із ОПЗЖ проголосували за новий уряд Свириденко, - Железняк. ФОТО

Автор: 

бюджет (3054) марафон (116) Свириденко Юлія (372) Железняк Ярослав (580) кешбек (59)


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А якже будуть харчеваться, оті численні, «анонімні» бото-ферми, з Оманського курятника??
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18.07.2025 21:53 Відповісти
та ти шо?
На святе замахнувся!
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18.07.2025 22:03 Відповісти
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18.07.2025 22:10 Відповісти
А чим національний кешбек поганий? Тим що від нього простим українцям хоч якась користь?
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18.07.2025 22:11 Відповісти
А чим цому кешбек невгодив? Дякувати кешбеку я вже пів року гим послуги мобільного зв'язку та інтернету оплачую
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18.07.2025 22:15 Відповісти
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18.07.2025 22:16 Відповісти
 
 