Пропоную Свириденко розпочати обіцяне скорочення видатків з "Єдиного марафону" та "Національного кешбеку", - Железняк

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк пропонує новому Кабінету Міністрів розпочати оптимізацію видатків державного бюджету з припинення фінансування "Єдиного марафону" та програми "Національний кешбек".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп нагадав, що під час промови у Верховній Раді премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що "вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення".

"Як раз триває подача правок у Бюджет 2025…. Тому подам від себе правку скоротити в нуль видатки на Єдиний марафон, кешбек, скорочення видатків на держапарат.

Хочу прям подивитися як Свириденко виконає цю свою обіцянку", - написав Железняк у телеграм-каналі.

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