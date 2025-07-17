194 "слуг" та 13 нардепів із ОПЗЖ проголосували за новий уряд Свириденко, - Железняк. ФОТО

За оновлений уряд прем'єрки України Юлії Свириденко проголосували, зокрема, депутати із "ОПЗЖ" та позафракційні особи.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось нова Коаліція - хто голосував за новий старий склад Уряду Свириденко:

Слуга - 194

ЄС - 0

Батьківщина - 0

За життя - 13

Голос - 1

Довіра - 15

За майбутнє - 13

Відновлення - 10

Позафракційні -7

"Тобто, без голосів екс-ОПЗЖ та позафракційних воно б не пройшло…. Потужна нова Коаліція. P.S. мій голос проти", - додав він.

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Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового Кабінету Міністрів під керівництвом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.