194 "слуг" та 13 нардепів із ОПЗЖ проголосували за новий уряд Свириденко, - Железняк. ФОТО
За оновлений уряд прем'єрки України Юлії Свириденко проголосували, зокрема, депутати із "ОПЗЖ" та позафракційні особи.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось нова Коаліція - хто голосував за новий старий склад Уряду Свириденко:
- Слуга - 194
- ЄС - 0
- Батьківщина - 0
- За життя - 13
- Голос - 1
- Довіра - 15
- За майбутнє - 13
- Відновлення - 10
- Позафракційні -7
"Тобто, без голосів екс-ОПЗЖ та позафракційних воно б не пройшло…. Потужна нова Коаліція. P.S. мій голос проти", - додав він.
Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового Кабінету Міністрів під керівництвом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
Топ коментарі
+6 Serhii #597124
показати весь коментар17.07.2025 17:23 Відповісти Посилання
+3 Muni
показати весь коментар17.07.2025 17:25 Відповісти Посилання
+3 Виктор Шевченко
показати весь коментар17.07.2025 17:32 Відповісти Посилання
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Так, до речі, а легітимність того уряду задницю не тисне? Бо ж про твої мізки не запитаю, там тиснути й нема чого.
всі уряди зеленського (а це саме його уряди) - некомпетентні.
хоча, до кого я звертаюсь, вам взагалі все по барабану, аби зеленське.
Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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