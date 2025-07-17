194 "слуги" и 13 нардепов из ОПЗЖ проголосовали за новый кабинет Свириденко, - Железняк. ФОТО

За обновленное правительство премьера Украины Юлии Свириденко проголосовали, в частности, депутаты из "ОПЗЖ" и внефракционные лица.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот новая Коалиция - кто голосовал за новый старый состав правительства Свириденко:

Слуга - 194

ЕС - 0

Батькивщина - 0

За жизнь - 13

Голос - 1

Доверие - 15

За будущее - 13

Восстановление - 10

Внефракционные -7

"То есть, без голосов экс-ОПЗЖ и внефракционных оно бы не прошло.... Мощная новая Коалиция. P.S. мой голос против", - добавил он.

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Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового Кабинета Министров под руководством премьер-министра Юлии Свириденко.