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194 "слуги" и 13 нардепов из ОПЗЖ проголосовали за новый кабинет Свириденко, - Железняк. ФОТО

За обновленное правительство премьера Украины Юлии Свириденко проголосовали, в частности, депутаты из "ОПЗЖ" и внефракционные лица.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот новая Коалиция - кто голосовал за новый старый состав правительства Свириденко:

  • Слуга - 194
  • ЕС - 0
  • Батькивщина - 0
  • За жизнь - 13
  • Голос - 1
  • Доверие - 15
  • За будущее - 13
  • Восстановление - 10
  • Внефракционные -7

"То есть, без голосов экс-ОПЗЖ и внефракционных оно бы не прошло.... Мощная новая Коалиция. P.S. мой голос против", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила новый состав правительства Свириденко. Шмыгаль - министр обороны (обновлено)

Новое правительство Свириденко: как проголосовали партии

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового Кабинета Министров под руководством премьер-министра Юлии Свириденко.

Автор: 

ВР (29322) Кабмин (14065) Свириденко Юлия (160) Слуга народа (2644) Железняк Ярослав (446)


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Топ комментарии
+8
Ну тепер всі постанови уряду апріорі нелегітимні і незаконні) Ви ж пам'ятаєте, що згідно іншого закону, міняти уряд під час війни не можна...
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17.07.2025 17:23 Ответить
+3
Потужна коаліція
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17.07.2025 17:25 Ответить
+3
Союз гівна і жука навозного: ОПЗЖопа та "Уродливі слуги".Такий "вінегрет" і чекаємо покращення? НЕ ДУМАЙ-ТЕ!
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17.07.2025 17:32 Ответить
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*******, не рахуйте. А є новий уряд. А інше все по барабану. А добрих урядів не існує.
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17.07.2025 17:15 Ответить
Ну тепер всі постанови уряду апріорі нелегітимні і незаконні) Ви ж пам'ятаєте, що згідно іншого закону, міняти уряд під час війни не можна...
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17.07.2025 17:23 Ответить
Ти правий, із зеленого гімна дорого уряду не збереш... Як його не перекладай і не пересортовуй. Гімно воно ж і є гімно. Тим більше зелене...
Так, до речі, а легітимність того уряду задницю не тисне? Бо ж про твої мізки не запитаю, там тиснути й нема чого.
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17.07.2025 17:25 Ответить
Так з любого не зліпиш. Хоч з зеленого, хоч з коричневого.
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17.07.2025 17:30 Ответить
зе - тряпка, лох і втік.
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17.07.2025 17:31 Ответить
уряд має бути компетентим, а не добрим чи поганим.
всі уряди зеленського (а це саме його уряди) - некомпетентні.
хоча, до кого я звертаюсь, вам взагалі все по барабану, аби зеленське.
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17.07.2025 17:50 Ответить
Потужна коаліція
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17.07.2025 17:25 Ответить
Союз гівна і жука навозного: ОПЗЖопа та "Уродливі слуги".Такий "вінегрет" і чекаємо покращення? НЕ ДУМАЙ-ТЕ!
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17.07.2025 17:32 Ответить
Eugen Damm сподобався ваш коментар в теміБизнес-партнер Ермака Колюбаев получил миллиардные контракты на производство дронов от МО, - журналист Николов

Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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17.07.2025 17:50 Ответить
Єдиний Шмарофонд Реборн
@validolcemetery
·
5 год
Вигодонабувачів з цієї війни настільки багато, що кожного хто вимагатиме її закінчення - будуть жерти величезною толпою.
Депутати
СБУ
НПУ
БЕБ
ДБР
Прокурори
Людолови
Штатні волонтери
**********
Ручні блогери
Експерти
Політруки
Пропагандони
Активісти
......
Ім'я їм легіон.
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17.07.2025 17:50 Ответить
Старші(ОПЗЖ) і млолодші(слуги народу) "регіонали" проголосували за свириденко, розрахувавшись з нею за брехливе подання напрацювання портнова на санкції проти Порошенка. Ну як 73%, на повну витягуємо антимайдан? Ви зрадники!!!
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17.07.2025 18:10 Ответить
Українці, ви за це проголосували у 2019. Як кажуть "бачили що купували то тепер їжте щоб аж очі повилазили".
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17.07.2025 18:27 Ответить
Опзжопа у в р це якби у Сталіна була партія Гітлера у ВР
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17.07.2025 18:41 Ответить
тобто всі
маладиї ригіАнали
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17.07.2025 19:14 Ответить
 
 