Рада назначила новый состав правительства Свириденко: Кто возглавит министерства
Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового Кабинета министров.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 253 нардепа.
Кого назначили в министерства
Михаила Федорова - на должность первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации.
Алексея Кулебу - на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий.
Тараса Качку назначили на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Матвея Бедного - на должность министра молодежи и спорта.
Германа Галущенко назначили на должность министра юстиции Украины.
Светлану Гринчук - на должность министра энергетики.
Наталью Калмыкову назначили министром по делам ветеранов.
Игоря Клименко - главой МВД.
Оксена Лисового - на должность министра образования и науки.
Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.
Сергея Марченко - на должность министра финансов Украины.
Алексея Соболева назначили на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Дениса Улютина - на должность министра соцполитики, семьи и единства Украины.
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Йде прослуховування на конкурвсі ім. Чайковського.
Конкурсант зіграв на піаніно.
-Жюрі конкурсу оцінює виконавця:
-Чудово! Неперевершено! Як ваше прізвище, молодий чоловіче?
-Іванов.
-Та не може бути!, А ім'я?
-Іван.
- Неймовірно!
З надією в голосі:
-А по-батькові?
-Абрамович.
-Ось як глибоко подеколи буває захований талант!
Без них, в Урядовому кварталі, повний аналТАБУ! Кадровики уже метушаться з СБУ щодо надання новим обличчям, купи допусків та довідок!! Але з 2019 року, то, таке собі… Головне, «СХЕМИ» і помічники, радники, однокласники, кума чи куми родичі, консультанти, юристи, секретарі… З цим, уже працюють «сірі миші»-держсекретарі, із своїм набором, таких же, дивних осіб….
З них як не було толку для України, так і не буде.
Ну поцілують вони тобі перстень і п'яту точку та присягнуть на вірність.
Далі що?
На цьому все закінчиться!