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Новости Новый Кабмин
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Рада назначила новый состав правительства Свириденко: Кто возглавит министерства

Новый Кабинет Министров Верховная Рада проголосовала

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового Кабинета министров.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 253 нардепа.

Новый Кабинет Министров Верховная Рада проголосовала

Кого назначили в министерства

Михаила Федорова - на должность первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации.

Алексея Кулебу - на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий.

Тараса Качку назначили на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Матвея Бедного - на должность министра молодежи и спорта.

Германа Галущенко назначили на должность министра юстиции Украины.

Светлану Гринчук - на должность министра энергетики.

Наталью Калмыкову назначили министром по делам ветеранов.

Игоря Клименко - главой МВД.

Оксена Лисового - на должность министра образования и науки.

Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Сергея Марченко - на должность министра финансов Украины.

Алексея Соболева назначили на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Дениса Улютина - на должность министра соцполитики, семьи и единства Украины.

Читайте: Свириденко: Никакой политической лояльности, только цифры и результаты

Автор: 

ВР (29322) Кабмин (14065)


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Топ комментарии
+13
в борделі переставили ліжка...
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17.07.2025 15:25 Ответить
+7
Галущенко з енергетика в юристи - такий кульбіт! - хер прсциш
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17.07.2025 15:27 Ответить
+7
Тут інше питання: як цей юрист попав в енергетику ?
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17.07.2025 15:31 Ответить
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17.07.2025 15:22 Ответить
Жиди Зеленський і д'Єрьмак на ключових посадах, а це шабесгої для їх обслуговування і виконання їхніх наказів. Підтанцовка,одним словом. Проте не завжди прізвища говорять про національність. Як ось в цьому випадку:
Йде прослуховування на конкурвсі ім. Чайковського.
Конкурсант зіграв на піаніно.
-Жюрі конкурсу оцінює виконавця:
-Чудово! Неперевершено! Як ваше прізвище, молодий чоловіче?
-Іванов.
-Та не може бути!, А ім'я?
-Іван.
- Неймовірно!
З надією в голосі:
-А по-батькові?
-Абрамович.
-Ось як глибоко подеколи буває захований талант!
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17.07.2025 15:40 Ответить
ТІпєрь зажівьом
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17.07.2025 15:23 Ответить
Шо тут скажеш? В двічи більше прийдеться до буцегарні засунути...
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17.07.2025 15:24 Ответить
в борделі переставили ліжка...
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17.07.2025 15:25 Ответить
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17.07.2025 15:33 Ответить
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17.07.2025 15:52 Ответить
Галущенко з енергетика в юристи - такий кульбіт! - хер прсциш
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17.07.2025 15:27 Ответить
Тут інше питання: як цей юрист попав в енергетику ?
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17.07.2025 15:31 Ответить
От і я розгубився - він юрист чи енергетик - чи енергійний юрист?
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17.07.2025 15:34 Ответить
Галущенко смотрящий від Деркача. Тому і прилаштували в мінюст.
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17.07.2025 15:39 Ответить
Новий склад уряду ермака,який ним керуватиме,та за ніщо не відповідатиме.
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17.07.2025 15:27 Ответить
Чи дочекаємось повернення дорослих у владу?
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17.07.2025 15:28 Ответить
Міністра культури ловлять?
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17.07.2025 15:29 Ответить
Ні букви вивчає
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17.07.2025 15:48 Ответить
Серед них є хоч один порядний патріот?
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17.07.2025 15:31 Ответить
Чудовий жарт.
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17.07.2025 15:33 Ответить
Головне що вони рахувати вміють, а патріотизм це для тих хто Україну захищають
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17.07.2025 15:47 Ответить
ОЗГ.
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17.07.2025 15:32 Ответить
Їх вже записали до школи МилоФанова чи відправлять на курси у Трускавец !?
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17.07.2025 15:34 Ответить
Спочатку, усі на курси, до отієї навченої посилці з Болгарії!!
Без них, в Урядовому кварталі, повний аналТАБУ! Кадровики уже метушаться з СБУ щодо надання новим обличчям, купи допусків та довідок!! Але з 2019 року, то, таке собі… Головне, «СХЕМИ» і помічники, радники, однокласники, кума чи куми родичі, консультанти, юристи, секретарі… З цим, уже працюють «сірі миші»-держсекретарі, із своїм набором, таких же, дивних осіб….
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17.07.2025 15:46 Ответить
ЛАЙНО
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17.07.2025 15:34 Ответить
Мілованов сів на потоки державні. Свириденко за лекції по вихідних, за півроку, заплатив 3.7 млн. Учіться лохи жити...
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17.07.2025 15:41 Ответить
Люди всякі потрібні, люди всякі важливі. Особливо ті хто уміє брати і уміє давати
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17.07.2025 15:45 Ответить
Спитайте будь-кого ,хто пов'язаний з освітою ,а особливо шкільною ,що він думає про Лісового. І цю абсолютно некомпетентну нездару залишили в "новому" уряді. Нема слів...
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17.07.2025 16:09 Ответить
Шо ти Вова ними крутиш як циган сонцем?
З них як не було толку для України, так і не буде.
Ну поцілують вони тобі перстень і п'яту точку та присягнуть на вірність.
Далі що?
На цьому все закінчиться!
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17.07.2025 16:14 Ответить
Мабуть більше всього заробили останні 3 голоси?
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17.07.2025 16:20 Ответить
Тупорила зелена ***** продовжується.
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17.07.2025 16:20 Ответить
перетасоване зелене ЛАЙНО
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17.07.2025 16:20 Ответить
Ганьба !
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17.07.2025 16:20 Ответить
 
 