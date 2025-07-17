Свириденко: Никакой политической лояльности, только цифры и результаты

Премьер-министр Юлия Свириденко после назначения обнародовала свои цели на должности.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня большая честь возглавить украинское правительство сегодня. Наше правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель - реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни.

Война не дает права на промедление. Мы должны действовать быстро и решительно. Наши приоритетные шаги в первые 6 месяцев - это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска", - говорится в заявлении.

По словам Свириденко, Кабмин также будет прилагать усилия для поддержки украинских предпринимателей.

"Нам нужны быстрые и ощутимые шаги, речь идет о комплексной дерегуляции, остановке несанкционированного давления на бизнес, ускорение большой приватизации и дальнейшее внедрение эффективных механизмов поддержки. Чтобы все было "Зроблено в Україні". Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, только цифры и результаты", - подытожила она.

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины.

Читайте: Арахамия обнародовал перечень кандидатов в правительство Свириденко