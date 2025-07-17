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Свириденко: Никакой политической лояльности, только цифры и результаты

Свириденко озвучила приоритеты на посту премьера

Премьер-министр Юлия Свириденко после назначения обнародовала свои цели на должности.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня большая честь возглавить украинское правительство сегодня. Наше правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель - реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни.

Война не дает права на промедление. Мы должны действовать быстро и решительно. Наши приоритетные шаги в первые 6 месяцев - это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска", - говорится в заявлении.

По словам Свириденко, Кабмин также будет прилагать усилия для поддержки украинских предпринимателей.

"Нам нужны быстрые и ощутимые шаги, речь идет о комплексной дерегуляции, остановке несанкционированного давления на бизнес, ускорение большой приватизации и дальнейшее внедрение эффективных механизмов поддержки. Чтобы все было "Зроблено в Україні". Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, только цифры и результаты", - подытожила она.

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины.

Читайте: Арахамия обнародовал перечень кандидатов в правительство Свириденко

Свириденко озвучила приоритеты на посту премьера'єра

Автор: 

Кабмин (14065) Свириденко Юлия (151)


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Топ комментарии
+10
Що ти добіса таке верзеш... ©
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17.07.2025 13:23 Ответить
+8
це вам натяк що починається гра ,,кожний сам за себе,а народ плате за всіх,,
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17.07.2025 13:28 Ответить
+6
хабалка поддЕрьмачная
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17.07.2025 13:25 Ответить
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Що ти добіса таке верзеш... ©
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17.07.2025 13:23 Ответить
це вам натяк що починається гра ,,кожний сам за себе,а народ плате за всіх,,
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17.07.2025 13:28 Ответить
це ж якийсь ЖАХ !

.
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17.07.2025 13:30 Ответить
Ну шо...верзе, канєшна. Про "самодостатність"...!!!!!! (особисту) Так шо, фсьо ясно
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17.07.2025 13:37 Ответить
А чого? Правду ж каже! Жодної політичної лояльності, лише особиста, до Єрмака! 😊 І так, лише цифри! Тобто суми. Особисті стосунки і панібратство - геть!
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17.07.2025 14:00 Ответить
Зробимо Україну знов великою!
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17.07.2025 13:24 Ответить
А усіх Українців заможними, оговірка по Фрейду, майже усіх, десь 1000 на всю країну.
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17.07.2025 13:27 Ответить
Трохи нижче новина: українці ввезли 30 тисяч автівок молодше 5 років. Не 1000.
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17.07.2025 13:29 Ответить
Та це мєлочь пузата в порівнянні до тої 1000.
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17.07.2025 13:33 Ответить
ти серйозно??чи це тонкий сарказм??ВЕЛИКА УКРАЇНА і ця недоумкувата клептоманка???
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17.07.2025 13:30 Ответить
То питання то політтехнологів Трампа. Тепер тупо змавпували гасло, замінивши назву країни.
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17.07.2025 13:39 Ответить
"зробимо Україну знову, егеж..."

.

.
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17.07.2025 13:31 Ответить
Ага, теж іржав, переглядаючи Слугу у рода, пам'ятаєте оце: "Хватить мєсить глину - зроби Україну!"
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17.07.2025 13:41 Ответить
Зеленський щось новеньке збрехав наріду 73% ротом свириденко, бо всім в країні керує виключно Зе.
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17.07.2025 13:25 Ответить
хабалка поддЕрьмачная
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17.07.2025 13:25 Ответить
Самодостатність, ага, зрозуміло, значить гроші знову будуть драти з народу!!!! Друкувати гроші і піднімати податки, щоб платити середні зарплатні держслужбовцям 50к!!!!🤡😅🤪🤣
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17.07.2025 13:26 Ответить
Не фантазуйте. Як крали - так і далі будуть красти. Як жили за кошт ЕС та інших країн-так і далі будуть жити.
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17.07.2025 13:36 Ответить
Один Пашинський робив для оборонки більше, ніж всі зелені уряди разом язяті.
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17.07.2025 14:02 Ответить
Без жартів, треба їй взяти консультантом ЮВТ.
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17.07.2025 13:26 Ответить
тепер заживемо! чекаємо змін на краще!
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17.07.2025 13:26 Ответить
Тобто вони визнають що до цього було не якісне забезпечення армії ? І хто ж у цьому винен?
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17.07.2025 13:26 Ответить
Шість років !
Карл....

.
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17.07.2025 13:33 Ответить
Людоньки, от же ж наш майбутній Президент! Красаву просувають по віх канонах політтєхнології. Ху?ло теж починав прем'єром в Єльцина. Якщо не помиляюся, прем'єрами також були Ку Чмо, шапкокрад, та пчеловод-бухгалтер. Схема робоча, як корабельна сосна
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17.07.2025 13:27 Ответить
знову "дєвочка" ?
одна вже була, жЮлечка
скучно з вами, дєвочки

.
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17.07.2025 13:35 Ответить
Навіщо цитувати Ху?ла? Пойдіть тепер помойте рота із милом.
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17.07.2025 13:37 Ответить
не буйло це придумав, хоча й використовував

рузький фольклор він такий

.
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17.07.2025 14:06 Ответить
Будущий Президент будет Генералом(не тот, о ком многие подумали). Герой Украины(других наград навалом), не замешанный ни в какие проваленные контрнаступления и суперкурские операции, человек, с чьим именем на устах воины идут в бой (поищите видео на ютуб). Относительно молод, с ученой степенью и любовью к интервью. Не тщеславен, но еще припомните эти слова.
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17.07.2025 14:05 Ответить
Бла-бла-бла блабла.
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17.07.2025 13:28 Ответить
Головне не збитись з курсу - стільки рифів і підводних течій
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17.07.2025 13:29 Ответить
почала з анекдоту...але він не смішний і "бородатий"
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17.07.2025 13:29 Ответить
Була вже одна Юля.....
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17.07.2025 13:29 Ответить
їх було набагато більше
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17.07.2025 13:32 Ответить
Свят, свят, свят....

.
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17.07.2025 13:36 Ответить
жЮлечка-2 ?

знову "дєвочка"?

.
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17.07.2025 13:37 Ответить
І це розповідає бувший зам.премьєр-міністра який тепер рахується у її так званому уряді міністром оборони. А який же тоді був курс до цього, Юля? В дупу?... Театр абсурду.
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17.07.2025 13:31 Ответить
А головного не сказала---МИ НЕ БУДЕМО САМІ КРАСТИ І ІНШИМ НЕ ДОЗВОЛИМО Правда це наша фантазія і сподівання. Бо при владі ( на всіх рівнях) виборних і призначених майже всі крадії і наперстночникі.
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17.07.2025 13:32 Ответить
Думають, змінивши одне рило на інше, нове, знову надурять вумний нарід.
На деякий час - так. Дайте їй ще 100 днів, вона навчиться.
Як це кодло квартальне вже набридло.
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17.07.2025 13:32 Ответить
Співай ластівка, співай !
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17.07.2025 13:32 Ответить
Цифри - жопа. Економіка стоїть, гроші пиляють. Результатів - нуль.
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17.07.2025 13:32 Ответить
Коли після перестановки ліжок в борделі повія розповідає про незалежність від сутенера
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17.07.2025 13:33 Ответить
Як правило, слова "слуг" треба сприймати суворо навпаки.
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17.07.2025 13:33 Ответить
да цифри -на особовому рахунку ..
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17.07.2025 13:34 Ответить
Ну тобто "своїм все-чужим закон"!
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17.07.2025 13:36 Ответить
*свому рахунку у швейцарському банку
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17.07.2025 13:36 Ответить
https://t.me/c/1496296645/21909 Олег Шарп | Oleg Sharp Кажуть, Єрмак його довго терпів, але не пробачив того, що Шмигаль кілька разів виявив сумніви, коли йому доручили виконати "термінові" завдання. Йшлося, зокрема, про погодження санкцій РНБО стосовно Порошенка і про сировинну угоду зі Штатами. Шмигаль їм не противився, але суто по-бюрократично намагався "сковзнути" з тем, які вважав у перспективі підсудними.
Свириденко ж клацнула у повітрі каблуками і все підписала. Молода. Не розуміє, що розраховувати на строки давності по таких діях не варто.
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17.07.2025 13:37 Ответить
"Ці руки нічого не крали..." Цитата від Юлії Т.
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17.07.2025 13:38 Ответить
Навіщо брешете? це Ющ таке казав
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17.07.2025 13:57 Ответить
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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17.07.2025 13:40 Ответить
Треба частіше ці обіцянки викладати,щоб зехудоба могла порівнювати з реальністю.
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17.07.2025 13:51 Ответить
Make Ukraine great again
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17.07.2025 13:42 Ответить
Єрмак добився свого
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17.07.2025 13:45 Ответить
Да, за цифры которые украинцы видят в платёжках и на ценниках отвечать придётся .
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17.07.2025 13:47 Ответить
Ну що ти мелиш єрмаковка вам клятим зе- брехунам немає віри і не може бути після вашого нікчемного правління гниди
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17.07.2025 13:52 Ответить
Оно, еум Zе Чернишов так само колись казав а потім с3,14здив лярд і все пучком, та ще і на посаді залишився.
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17.07.2025 13:57 Ответить
Одна Юля-жуля вже була, тепер друга?
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17.07.2025 13:58 Ответить
Вона на одному місці навіть 2 роки не пропрацювала. В чому вона спеціаліст-експерт-радник?
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17.07.2025 14:00 Ответить
Спалилась скумбрія , її хтось про політичну лояльність хіба хтось запитував?
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17.07.2025 14:00 Ответить
І при цьому вона вважає правомірною відмову призначити обраного голову БЕБ
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17.07.2025 14:02 Ответить
"Кожен українець відчує на собі"- та вже ж напевне "відчує"! Ще від попередніх "відчуваннь" шрами не загоїлись! Свіжа "єрмачатіна" смердить як і попередня!
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17.07.2025 14:02 Ответить
Потужно , дуже Потужно .... .....
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17.07.2025 14:04 Ответить
Ведлика приватизація-велике розкрадання (друга серія).
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17.07.2025 14:05 Ответить
 
 