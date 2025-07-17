Свириденко: Никакой политической лояльности, только цифры и результаты
Премьер-министр Юлия Свириденко после назначения обнародовала свои цели на должности.
Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Для меня большая честь возглавить украинское правительство сегодня. Наше правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель - реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни.
Война не дает права на промедление. Мы должны действовать быстро и решительно. Наши приоритетные шаги в первые 6 месяцев - это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска", - говорится в заявлении.
По словам Свириденко, Кабмин также будет прилагать усилия для поддержки украинских предпринимателей.
"Нам нужны быстрые и ощутимые шаги, речь идет о комплексной дерегуляции, остановке несанкционированного давления на бизнес, ускорение большой приватизации и дальнейшее внедрение эффективных механизмов поддержки. Чтобы все было "Зроблено в Україні". Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, только цифры и результаты", - подытожила она.
17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины.
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Карл....
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одна вже була, жЮлечка
скучно з вами, дєвочки
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рузький фольклор він такий
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знову "дєвочка"?
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На деякий час - так. Дайте їй ще 100 днів, вона навчиться.
Як це кодло квартальне вже набридло.
Свириденко ж клацнула у повітрі каблуками і все підписала. Молода. Не розуміє, що розраховувати на строки давності по таких діях не варто.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.