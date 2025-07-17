Рада назначила Свириденко новым премьером
Верховная Рада Украины назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию нардепа Железняка.
За - 262 нардепа.
Известно, что с 2015 года Свириденко возглавляла Департамент экономического развития Черниговской ОГА, занимала должность первого заместителя председателя ЧОГА, а с июля по декабрь 2018 - исполняла обязанности председателя ОГА.
В сентябре 2019 года ее назначили на должность заместителя министра, а с июля 2020 года - первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
22 декабря 2020 года Свириденко назначили заместителем руководителя Офиса Президента. С 4 ноября 2021 года занимала должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины.
Ранее президент Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил нардепам обновленный состав Кабинета Министров.
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З міна дірявого прЄзіка після кексу з економікою на діряву дірку (при постійному вживанні дЄмрака, корупції, мінімуму державницької проукраїнської позиції, максимуму дляСЕБЕйчика мафії) - ****************** хвора економіка НЕ ДЛЯ УСІХ.
Чи є варіанти??
ДУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЖе сумніваюсь((.
Хоча.
Одним послом -пОслицею більше після відставки.
Але про що ми??
Так таки да.
Про ефективну економіку.
Але не для усіх
Тоді наступний уряд стане - ДИВОМ.
А інакше ніхєра не буде.
Будемо спостерігати, але , я так гадаю, що Путло вже задоволено, що в ЗЕборделі ніяких радикальних змін не відбудеться .
зверху за 262
на другому фото сума за 254
Може хтось пояснити цю метаморфозу де взялося ще 8 голосів?
Свириденко ж клацнула у повітрі каблуками і все підписала. Молода. Не розуміє, що розраховувати на строки давності по таких діях не варто.
І що за слово взагалі "прем'єрка".
В законодавсті - "прем'єр-міністр".
Аж дивно як акули пера перетворилися на якихось безграмотних кільок, які навіть слів не знають.