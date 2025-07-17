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Рада назначила Свириденко новым премьером

Свириденко новым премьером Украины Рада приняла решение

Верховная Рада Украины назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию нардепа Железняка.

За - 262 нардепа.

Свириденко новым премьером Украины Рада приняла решение
Свириденко новым премьером Украины Рада приняла решение

Известно, что с 2015 года Свириденко возглавляла Департамент экономического развития Черниговской ОГА, занимала должность первого заместителя председателя ЧОГА, а с июля по декабрь 2018 - исполняла обязанности председателя ОГА.

В сентябре 2019 года ее назначили на должность заместителя министра, а с июля 2020 года - первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

22 декабря 2020 года Свириденко назначили заместителем руководителя Офиса Президента. С 4 ноября 2021 года занимала должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины.

Ранее президент Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил нардепам обновленный состав Кабинета Министров.

Читайте: Арахамия обнародовал перечень кандидатов в правительство Свириденко

Автор: 

ВР (29322) назначение (2187) Свириденко Юлия (151)


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Топ комментарии
+18
Риги та зеленоРиги "за". Вітаю пані та панове у світі авторитаризму. Про вибори у майбутньому можемо забути. Ну що, як там 2019 рік? Норм так "прікол патянулі".
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17.07.2025 11:58 Ответить
+14
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17.07.2025 11:52 Ответить
+13
коаліція слуги+риги вчергове наплювали на Конституцію
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17.07.2025 12:03 Ответить
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валерій чалий: засмальцована колода карт
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17.07.2025 11:51 Ответить
Що буває, коли банда афристів, які організували фальшивий обмінний пункт зірвала куш- кинула лоха на великі гроші? Це пуста кімната, посередині якої сидить заплакане дівча і агресивно настроєний клієнт-лох. Це така метафора: пуста кімната- це Україна, злий клієнт-лох-це український народ, заплакане дівча- це Свириденко, а д'Єрьмак з Вовою ***********?-а цим двом і слід простив.
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17.07.2025 12:49 Ответить
А хтож замінить, отого опухлого міністра без портфеля і обов'язків КМУ Немчінова та держсекретаря секретаріату КМУ, Ярему??
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17.07.2025 11:51 Ответить
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17.07.2025 11:52 Ответить
Думаю шо будем ми ще плакати за Шмигалем
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17.07.2025 11:52 Ответить
Та як там вже б не було, а нефiг було обирати невiгласiв. А Юлька най булки не розслабляе... Най кусае лiктi... Юлi вже не бачити тього крiсла, як своеi коси-перуки. Баб юльцi вже в пору примiряти чепчик Плюшкiна iз "Мертвих душ".
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17.07.2025 12:01 Ответить
їж і далі зєльоноє ригівське лайно
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17.07.2025 12:32 Ответить
Зміна прем'єра - як зміна презерватива після кексу: уже пізно.
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17.07.2025 11:55 Ответить
😁 Влучне порівняння! Презерватив до речі коштує грошей, доки не потрапив у роботу. 😊 Одягнений на прутень - вже нічого не вартує. 😁 Свириденко мала б замислитись.
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17.07.2025 12:09 Ответить
Гірше
З міна дірявого прЄзіка після кексу з економікою на діряву дірку (при постійному вживанні дЄмрака, корупції, мінімуму державницької проукраїнської позиції, максимуму дляСЕБЕйчика мафії) - ****************** хвора економіка НЕ ДЛЯ УСІХ.
Чи є варіанти??
ДУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЖе сумніваюсь((.
Хоча.
Одним послом -пОслицею більше після відставки.
Але про що ми??
Так таки да.
Про ефективну економіку.
Але не для усіх
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17.07.2025 12:21 Ответить
https://youtu.be/McburPuH9lg?list=OLAK5uy_lSrIDZRsmFhHqgJ_ARhjQgrF3lBnV_wqA Дай менi тiстечка
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17.07.2025 12:23 Ответить
Тiпо , грошi, i чималi - наперед... в противному випадку -
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17.07.2025 12:31 Ответить
Риги та зеленоРиги "за". Вітаю пані та панове у світі авторитаризму. Про вибори у майбутньому можемо забути. Ну що, як там 2019 рік? Норм так "прікол патянулі".
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17.07.2025 11:58 Ответить
Поздоровляю вас, пане д'Єрьмак, з повною і всеоб'ємною узурпацією влади в Україні! Надіюся, що дуже скоро ви засунете свою волохату руку в бюджет України. Адже саме цього ви так хотіли.
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17.07.2025 11:58 Ответить
Насосала собі прем'єра , молодець!
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17.07.2025 12:00 Ответить
Звіт за всю каденцію і в тюрму повним складом.
Тоді наступний уряд стане - ДИВОМ.
А інакше ніхєра не буде.
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17.07.2025 12:02 Ответить
Цікаво - а що зміниться в дешевому борделі після призначення нової людини заступником Головної Мамки, коли в борделі лишаються ті самі пошарпані дівчатка та пошарпані ліжка?

Будемо спостерігати, але , я так гадаю, що Путло вже задоволено, що в ЗЕборделі ніяких радикальних змін не відбудеться .
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17.07.2025 12:03 Ответить
За які заслуги перед державою цю особу призначено керувати урядом України?
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17.07.2025 12:03 Ответить
за особисту відданість зермаку
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17.07.2025 12:05 Ответить
коаліція слуги+риги вчергове наплювали на Конституцію
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17.07.2025 12:03 Ответить
Вот теперь заживём!!!🥳🤡😅🤪🤗🤣
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17.07.2025 12:09 Ответить
Поки Українці не візьмуть до рук вили, та не почнуть виправляти те що наголосувало малороське безмозге бидло,в Україні не буде майбутнього,не буде виборів,Україна зникне як демократична,правова держава.
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17.07.2025 12:13 Ответить
Чергова перемога єрмака над Україною
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17.07.2025 12:14 Ответить
Шапіто ї....
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17.07.2025 12:18 Ответить
Кар'єрний ріст не по дням, а по годинам.Що ж корисного мадам зробила для держави?.Чи може в Охвісі замітили ?дЄрмак підбирає всіх хто йому віданно служить.Казав сліпий: "Побачимо"
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17.07.2025 12:24 Ответить
Нахера?
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17.07.2025 12:25 Ответить
А що то за цифри на табло.
зверху за 262
на другому фото сума за 254

Може хтось пояснити цю метаморфозу де взялося ще 8 голосів?
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17.07.2025 12:29 Ответить
В раді 450 депутатів, на роботу вийшло 300.
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17.07.2025 12:33 Ответить
Не в тому діло там домальовано 8 голосів незвідки
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17.07.2025 12:34 Ответить
Хух! А то я вже нЄрвнічати почав...
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17.07.2025 12:35 Ответить
Є депутати, яких ніхто не обирав, але вони голосують і впливають на закони. Для європейців це було б важко уявити.
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17.07.2025 12:46 Ответить
За свириденко проголосували всі колишні і ******* риги: "слуга народу", "платформа за життя", "відновлення України", "за майбутнє" і "довіра". Антимайдан в дії. Я вас вітаю 73% баранів!!!
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17.07.2025 12:49 Ответить
Монобільшості немає, Раду треба розпускати
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17.07.2025 12:53 Ответить
Для 73% прокоментую керівний склад Ради та країни, яка заганяє Україну в борги і все нижче і нижче плінтуса. Стефанчук - представник від медведчука. Коли дивитеся на його худе личико, якому виділено спеціально 10 поварих, щоб він не впав з ніг, то уявіть собі медведчука, який сидить в президії Ради. Арахамія - простой мальчік із Краснодарського краю і Абхазії, слуга тільки не українського наріду. Гетьманцев - представник морди сівковича. Єрмак - помічник депутата від "риг" тадеєва, фактично представник від "ригів". Денис Шмигаль - обличчя, руки і ноги Ахметова. І Зе - представник Бені. Уявили? Це все разом зробили 73%. Можете їх привітати.
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17.07.2025 13:11 Ответить
потужна корабельна Сосна! академічна Трускавецька освіта!
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17.07.2025 13:14 Ответить
Относительно смены правительство. Я бы назвал это действие любимой игрой "95-квартала". Которая называется "Игра в ********". Сплошное кидалово, причем, абсолютно бессмысленного. Умерову пообещали Штаты, чтобы с семьей воссоединиться. Одновременно договариваясь с Госдепом, чтобы не давали ему агреман. Шмыгалю обещали министерство обороны, но тоже, скорее всего кинут. Самое смешное, что в нынешнем правительстве нет ни одного министра с профильным образованием или с опытом работы в своей сфере. Кабаре похабных лилипутов, бессмысленное и беспощадное. Азаров на этом фоне вспоминается ностальгически. Хотели под шумок Буданова снять, но американцы погрозили пальчиком. В целом, все это кабаре можно даже не запоминать.
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17.07.2025 13:16 Ответить
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17.07.2025 13:19 Ответить
Мутная биография,какая то странная андоррская контора,потом еще более станная посада в Китае,а потом резкий взлет молодицы по держслужбе.
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17.07.2025 13:25 Ответить
https://t.me/c/1496296645/21909 Олег Шарп | Oleg Sharp Кажуть, Єрмак його довго терпів, але не пробачив того, що Шмигаль кілька разів виявив сумніви, коли йому доручили виконати "термінові" завдання. Йшлося, зокрема, про погодження санкцій РНБО стосовно Порошенка і про сировинну угоду зі Штатами. Шмигаль їм не противився, але суто по-бюрократично намагався "сковзнути" з тем, які вважав у перспективі підсудними.
Свириденко ж клацнула у повітрі каблуками і все підписала. Молода. Не розуміє, що розраховувати на строки давності по таких діях не варто.
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17.07.2025 13:32 Ответить
А в Україні була стара прем'єрка? ))

І що за слово взагалі "прем'єрка".
В законодавсті - "прем'єр-міністр".

Аж дивно як акули пера перетворилися на якихось безграмотних кільок, які навіть слів не знають.
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17.07.2025 13:42 Ответить
 
 