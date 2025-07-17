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Новини Новий Кабмін
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Рада призначила Свириденко новою прем’єркою

Верховна Рада України призначила Юлію Свириденко новою прем'єр-міністеркою України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію нардепа Железняка.

За - 262 нардепи.

Свириденко нова прем’єрка України Рада ухвалила рішення
Свириденко нова прем’єрка України Рада ухвалила рішення

Відомо, що із 2015 року Свириденко очолювала Департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА, обіймала посаду першого заступника голови ЧОДА, а з липня по грудень 2018 - виконувала обов’язки голови ОДА.

У вересні 2019 її призначили на посаду заступника міністра, а з липня 2020 - першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

22 грудня 2020 року Свириденко призначили заступником керівника Офісу Президента. Із 4 листопада 2021 року обіймала посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України.

Раніше президент Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив нардепам оновлений склад Кабінету Міністрів.

Читайте: Арахамія оприлюднив перелік кандидатів в уряд Свириденко

Автор: 

ВР (15101) призначення (2313) Свириденко Юлія (359)


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Топ коментарі
+18
Риги та зеленоРиги "за". Вітаю пані та панове у світі авторитаризму. Про вибори у майбутньому можемо забути. Ну що, як там 2019 рік? Норм так "прікол патянулі".
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17.07.2025 11:58 Відповісти
+14
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17.07.2025 11:52 Відповісти
+13
коаліція слуги+риги вчергове наплювали на Конституцію
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17.07.2025 12:03 Відповісти
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валерій чалий: засмальцована колода карт
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17.07.2025 11:51 Відповісти
Що буває, коли банда афристів, які організували фальшивий обмінний пункт зірвала куш- кинула лоха на великі гроші? Це пуста кімната, посередині якої сидить заплакане дівча і агресивно настроєний клієнт-лох. Це така метафора: пуста кімната- це Україна, злий клієнт-лох-це український народ, заплакане дівча- це Свириденко, а д'Єрьмак з Вовою ***********?-а цим двом і слід простив.
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17.07.2025 12:49 Відповісти
А хтож замінить, отого опухлого міністра без портфеля і обов'язків КМУ Немчінова та держсекретаря секретаріату КМУ, Ярему??
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17.07.2025 11:51 Відповісти
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17.07.2025 11:52 Відповісти
Думаю шо будем ми ще плакати за Шмигалем
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17.07.2025 11:52 Відповісти
Та як там вже б не було, а нефiг було обирати невiгласiв. А Юлька най булки не розслабляе... Най кусае лiктi... Юлi вже не бачити тього крiсла, як своеi коси-перуки. Баб юльцi вже в пору примiряти чепчик Плюшкiна iз "Мертвих душ".
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17.07.2025 12:01 Відповісти
їж і далі зєльоноє ригівське лайно
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17.07.2025 12:32 Відповісти
Зміна прем'єра - як зміна презерватива після кексу: уже пізно.
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17.07.2025 11:55 Відповісти
😁 Влучне порівняння! Презерватив до речі коштує грошей, доки не потрапив у роботу. 😊 Одягнений на прутень - вже нічого не вартує. 😁 Свириденко мала б замислитись.
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17.07.2025 12:09 Відповісти
Гірше
З міна дірявого прЄзіка після кексу з економікою на діряву дірку (при постійному вживанні дЄмрака, корупції, мінімуму державницької проукраїнської позиції, максимуму дляСЕБЕйчика мафії) - ****************** хвора економіка НЕ ДЛЯ УСІХ.
Чи є варіанти??
ДУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЖе сумніваюсь((.
Хоча.
Одним послом -пОслицею більше після відставки.
Але про що ми??
Так таки да.
Про ефективну економіку.
Але не для усіх
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17.07.2025 12:21 Відповісти
https://youtu.be/McburPuH9lg?list=OLAK5uy_lSrIDZRsmFhHqgJ_ARhjQgrF3lBnV_wqA Дай менi тiстечка
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17.07.2025 12:23 Відповісти
Тiпо , грошi, i чималi - наперед... в противному випадку -
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17.07.2025 12:31 Відповісти
Риги та зеленоРиги "за". Вітаю пані та панове у світі авторитаризму. Про вибори у майбутньому можемо забути. Ну що, як там 2019 рік? Норм так "прікол патянулі".
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17.07.2025 11:58 Відповісти
Поздоровляю вас, пане д'Єрьмак, з повною і всеоб'ємною узурпацією влади в Україні! Надіюся, що дуже скоро ви засунете свою волохату руку в бюджет України. Адже саме цього ви так хотіли.
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17.07.2025 11:58 Відповісти
Насосала собі прем'єра , молодець!
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17.07.2025 12:00 Відповісти
Звіт за всю каденцію і в тюрму повним складом.
Тоді наступний уряд стане - ДИВОМ.
А інакше ніхєра не буде.
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17.07.2025 12:02 Відповісти
Цікаво - а що зміниться в дешевому борделі після призначення нової людини заступником Головної Мамки, коли в борделі лишаються ті самі пошарпані дівчатка та пошарпані ліжка?

Будемо спостерігати, але , я так гадаю, що Путло вже задоволено, що в ЗЕборделі ніяких радикальних змін не відбудеться .
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17.07.2025 12:03 Відповісти
За які заслуги перед державою цю особу призначено керувати урядом України?
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17.07.2025 12:03 Відповісти
за особисту відданість зермаку
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17.07.2025 12:05 Відповісти
коаліція слуги+риги вчергове наплювали на Конституцію
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17.07.2025 12:03 Відповісти
Вот теперь заживём!!!🥳🤡😅🤪🤗🤣
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17.07.2025 12:09 Відповісти
Поки Українці не візьмуть до рук вили, та не почнуть виправляти те що наголосувало малороське безмозге бидло,в Україні не буде майбутнього,не буде виборів,Україна зникне як демократична,правова держава.
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17.07.2025 12:13 Відповісти
Чергова перемога єрмака над Україною
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17.07.2025 12:14 Відповісти
Шапіто ї....
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17.07.2025 12:18 Відповісти
Кар'єрний ріст не по дням, а по годинам.Що ж корисного мадам зробила для держави?.Чи може в Охвісі замітили ?дЄрмак підбирає всіх хто йому віданно служить.Казав сліпий: "Побачимо"
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17.07.2025 12:24 Відповісти
Нахера?
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17.07.2025 12:25 Відповісти
А що то за цифри на табло.
зверху за 262
на другому фото сума за 254

Може хтось пояснити цю метаморфозу де взялося ще 8 голосів?
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17.07.2025 12:29 Відповісти
В раді 450 депутатів, на роботу вийшло 300.
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17.07.2025 12:33 Відповісти
Не в тому діло там домальовано 8 голосів незвідки
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17.07.2025 12:34 Відповісти
Хух! А то я вже нЄрвнічати почав...
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17.07.2025 12:35 Відповісти
Є депутати, яких ніхто не обирав, але вони голосують і впливають на закони. Для європейців це було б важко уявити.
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17.07.2025 12:46 Відповісти
За свириденко проголосували всі колишні і ******* риги: "слуга народу", "платформа за життя", "відновлення України", "за майбутнє" і "довіра". Антимайдан в дії. Я вас вітаю 73% баранів!!!
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17.07.2025 12:49 Відповісти
Монобільшості немає, Раду треба розпускати
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17.07.2025 12:53 Відповісти
Для 73% прокоментую керівний склад Ради та країни, яка заганяє Україну в борги і все нижче і нижче плінтуса. Стефанчук - представник від медведчука. Коли дивитеся на його худе личико, якому виділено спеціально 10 поварих, щоб він не впав з ніг, то уявіть собі медведчука, який сидить в президії Ради. Арахамія - простой мальчік із Краснодарського краю і Абхазії, слуга тільки не українського наріду. Гетьманцев - представник морди сівковича. Єрмак - помічник депутата від "риг" тадеєва, фактично представник від "ригів". Денис Шмигаль - обличчя, руки і ноги Ахметова. І Зе - представник Бені. Уявили? Це все разом зробили 73%. Можете їх привітати.
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17.07.2025 13:11 Відповісти
потужна корабельна Сосна! академічна Трускавецька освіта!
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17.07.2025 13:14 Відповісти
Относительно смены правительство. Я бы назвал это действие любимой игрой "95-квартала". Которая называется "Игра в ********". Сплошное кидалово, причем, абсолютно бессмысленного. Умерову пообещали Штаты, чтобы с семьей воссоединиться. Одновременно договариваясь с Госдепом, чтобы не давали ему агреман. Шмыгалю обещали министерство обороны, но тоже, скорее всего кинут. Самое смешное, что в нынешнем правительстве нет ни одного министра с профильным образованием или с опытом работы в своей сфере. Кабаре похабных лилипутов, бессмысленное и беспощадное. Азаров на этом фоне вспоминается ностальгически. Хотели под шумок Буданова снять, но американцы погрозили пальчиком. В целом, все это кабаре можно даже не запоминать.
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17.07.2025 13:16 Відповісти
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17.07.2025 13:19 Відповісти
Мутная биография,какая то странная андоррская контора,потом еще более станная посада в Китае,а потом резкий взлет молодицы по держслужбе.
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17.07.2025 13:25 Відповісти
https://t.me/c/1496296645/21909 Олег Шарп | Oleg Sharp Кажуть, Єрмак його довго терпів, але не пробачив того, що Шмигаль кілька разів виявив сумніви, коли йому доручили виконати "термінові" завдання. Йшлося, зокрема, про погодження санкцій РНБО стосовно Порошенка і про сировинну угоду зі Штатами. Шмигаль їм не противився, але суто по-бюрократично намагався "сковзнути" з тем, які вважав у перспективі підсудними.
Свириденко ж клацнула у повітрі каблуками і все підписала. Молода. Не розуміє, що розраховувати на строки давності по таких діях не варто.
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17.07.2025 13:32 Відповісти
А в Україні була стара прем'єрка? ))

І що за слово взагалі "прем'єрка".
В законодавсті - "прем'єр-міністр".

Аж дивно як акули пера перетворилися на якихось безграмотних кільок, які навіть слів не знають.
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17.07.2025 13:42 Відповісти
 
 