Рада призначила Свириденко новою прем’єркою
Верховна Рада України призначила Юлію Свириденко новою прем'єр-міністеркою України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію нардепа Железняка.
За - 262 нардепи.
Відомо, що із 2015 року Свириденко очолювала Департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА, обіймала посаду першого заступника голови ЧОДА, а з липня по грудень 2018 - виконувала обов’язки голови ОДА.
У вересні 2019 її призначили на посаду заступника міністра, а з липня 2020 - першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
22 грудня 2020 року Свириденко призначили заступником керівника Офісу Президента. Із 4 листопада 2021 року обіймала посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України.
Раніше президент Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив нардепам оновлений склад Кабінету Міністрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З міна дірявого прЄзіка після кексу з економікою на діряву дірку (при постійному вживанні дЄмрака, корупції, мінімуму державницької проукраїнської позиції, максимуму дляСЕБЕйчика мафії) - ****************** хвора економіка НЕ ДЛЯ УСІХ.
Чи є варіанти??
ДУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЖе сумніваюсь((.
Хоча.
Одним послом -пОслицею більше після відставки.
Але про що ми??
Так таки да.
Про ефективну економіку.
Але не для усіх
Тоді наступний уряд стане - ДИВОМ.
А інакше ніхєра не буде.
Будемо спостерігати, але , я так гадаю, що Путло вже задоволено, що в ЗЕборделі ніяких радикальних змін не відбудеться .
зверху за 262
на другому фото сума за 254
Може хтось пояснити цю метаморфозу де взялося ще 8 голосів?
Свириденко ж клацнула у повітрі каблуками і все підписала. Молода. Не розуміє, що розраховувати на строки давності по таких діях не варто.
І що за слово взагалі "прем'єрка".
В законодавсті - "прем'єр-міністр".
Аж дивно як акули пера перетворилися на якихось безграмотних кільок, які навіть слів не знають.