Рада призначила Свириденко новою прем’єркою

Верховна Рада України призначила Юлію Свириденко новою прем'єр-міністеркою України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію нардепа Железняка.

За - 262 нардепи.





Відомо, що із 2015 року Свириденко очолювала Департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА, обіймала посаду першого заступника голови ЧОДА, а з липня по грудень 2018 - виконувала обов’язки голови ОДА.

У вересні 2019 її призначили на посаду заступника міністра, а з липня 2020 - першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

22 грудня 2020 року Свириденко призначили заступником керівника Офісу Президента. Із 4 листопада 2021 року обіймала посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України.

Раніше президент Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив нардепам оновлений склад Кабінету Міністрів.

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