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Зеленський представив "слугам народу" новий склад Кабміну: Свириденко буде прем’єркою

Оновлений склад уряду: стали відомі кандидати на посади

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив нардепам оновлений склад Кабінету Міністрів.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що було представлено кандидатів, які також були присутні на зустрічі.

За його словами, "це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підписав документи до Верховної Ради України про Шмигаля як нового міністра оборони, - Зеленський. ВIДЕО

Які зміни в уряді?

Так, новою прем’єр-міністеркою буде Юлія Свириденко. А її попередник на посаді Денис Шмигаль стане міністром оборони.

Інші кандидати:

  • Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації.
  • Тарас Качка – (чинний заступник міністерки економіки) — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
  • Герман Галущенко (нині міністр енергетики) — міністр юстиції
  • Світлана Гринчук (нині міністерка екології) — міністерка енергетики
  • Денис Улютін (нині перший заступник міністра фінансів) — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України
  • Олексій Соболєв (нині перший заступник голови Мінекономіки) – міністр економіки, довкілля та сільського господарства.

Решта посадовців — міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, глава МВС Ігор Клименко, очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко і глава МОН Оксен Лісовий — залишаться на своїх посадах.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають, додав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль розповів про рекордні залишки на казначейському рахунку уряду

Автор: 

Зеленський Володимир (24753) Кабмін (14230) Арахамія Давид (1107) Свириденко Юлія (355) Слуга народу (2828)


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Топ коментарі
+27
Взагалі-то всіх віце-прем'єрів та всіх міністрів (окрім, оборони, закордоних справ та служби божої, яких вносить Президент) пропонує Прем'єр після свого призначення, і вже тоді депутати голосують за склад кабміну...

Але в нас же замість парламентсько-президенської системи влади - офісно-президентська. Тому вони собі дозволяють керувати і Кабміном, і Прем'єром. Навіть в кадрових питаннях
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16.07.2025 20:58 Відповісти
+21
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16.07.2025 20:51 Відповісти
+15
Це вже диктатура, чи ще ні?
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16.07.2025 20:51 Відповісти
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Яке марення !
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16.07.2025 20:50 Відповісти
Оно як! Це виявляється уряд не України і навіть не Верховної Ради, яка мала б його формувати - це уряд однієї фракції слуг Зєлєнского народа, підтримка якої у суспільства - 19 відсотків. Хочу нагадати, з яким формулюванням Зєлєнскій всуперпч конституції розпустив попереднє скликчння ВРУ - втрата підтримки виборців. От такий він, "гарант" Конституції.
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16.07.2025 21:34 Відповісти
міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України

Якусь нову фігню створили?
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16.07.2025 20:51 Відповісти
Синергия, прости господи.
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16.07.2025 20:53 Відповісти
😊 Нагадало:
"На майдані коло церкви
Революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,
- За отамана буде...." (П. Тичина),
де замість "чабан" можна вставити "коваль", "косар", "баран", інший умовний весільний фотограф, але не справжній фаховий отаман.
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16.07.2025 21:57 Відповісти
міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України.! та да це навідь вимовити важко. але партнери все оплачують . можна прібархліться і внукам хватет"
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16.07.2025 20:57 Відповісти
шо це за фейкові міністерства? чому українці не задають питань до влади? мабудь бо нераби і не такі як кацапи
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16.07.2025 20:59 Відповісти
Пропустили чотири букви - правильно читати АНТИсоціальної політики ну і ще можна добавити - ГЕНОЦИДУ українців
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16.07.2025 21:00 Відповісти
Скорочено мабуть буде називатись «Мінсоцполітсімтаєд» або щось таке.
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16.07.2025 22:35 Відповісти
створили МінСПоСітЄ

по-перше, все одно краще за Мін'Єд
по-друге, очевидно креативників 95 кварталу ОПа презедента тримає в підвалі, катують примушують (нехай буде) працювати і вони так просять про допомогу
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16.07.2025 22:48 Відповісти
Це вже диктатура, чи ще ні?
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16.07.2025 20:51 Відповісти
зашкварократія
🍆🍆🍆🍆🍆
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16.07.2025 22:27 Відповісти
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16.07.2025 20:51 Відповісти
а хто сказав що в офісі президента не йдуть справи?
Там просто дещо вицвіло, і заради ремонту переставляють ліжка.
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16.07.2025 21:01 Відповісти
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16.07.2025 21:21 Відповісти
Норм кровати, проверенные. Так шо...
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16.07.2025 20:52 Відповісти
Навіть не буду намагатись запам'ятовувати нові прізвища. Який сенс?
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16.07.2025 20:52 Відповісти
І дійсно! Їх можна завжди знайти в реєсрі кримінальних і адміністративних справ.
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16.07.2025 21:21 Відповісти
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16.07.2025 20:52 Відповісти
Перестановка ліжок у борделі.
А повії всі ті ж, старі та прокурені.
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16.07.2025 20:52 Відповісти
Так це все старі чмоні...
Понятно шо нічо не понятно!
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16.07.2025 20:54 Відповісти
Перестановка ліжок...
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16.07.2025 20:54 Відповісти
Вигадниця Мартишка, Осел, Козел
Та клишоногий Мишка
Затіяли Квартет заграть.
Двіоскрипки, ноти, бас і альт дістали
Й під лину в лузі посідали,
Щоб світ мистецтвом чарувать.
Ударили в смички,- ладу ж дарма шукать!
(І. Крилов " КВАРТЕТ",переклад Ф.Скляра)
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16.07.2025 20:55 Відповісти
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16.07.2025 20:55 Відповісти
На ближайших парламентских выборах народ Украины всё припомнит этим господам, и мясо по 300 и помидоры по 100 и огурцы по 50 в разгар сезона и многое, многое, многое другое. За ВСЁ придётся отвечать.
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16.07.2025 20:56 Відповісти
В диктатурах буває тільки видимість виборів. Нічого не зміниться.
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16.07.2025 21:02 Відповісти
Та хєр там. Пам"ять у народу - як у рибок гупії.
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16.07.2025 21:02 Відповісти
А они будут?
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16.07.2025 21:03 Відповісти
... й знов оберуть ті самі партії + щось нове типу "народних слуг"
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16.07.2025 21:19 Відповісти
Трамп сказал, шо карт нет. Вон как тасует.
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16.07.2025 20:56 Відповісти
короче, даже не кровати переставили, а просто шлюх переложили
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16.07.2025 20:57 Відповісти
"Зеленський представив "слугам народу" новий склад Кабміну: Свириденко буде прем'єркою".
А йому хто представив "новий склад Кабміну?".
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16.07.2025 20:57 Відповісти
👏👏👏👏👏 Правильне запитання!!!
Плп відповідь тут без сенсацій - представив завканцелярією Єрмак.
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16.07.2025 22:24 Відповісти
і відставки кабміну не відбулося. "Просто" змінили прем'єра.
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16.07.2025 22:40 Відповісти
Взагалі-то всіх віце-прем'єрів та всіх міністрів (окрім, оборони, закордоних справ та служби божої, яких вносить Президент) пропонує Прем'єр після свого призначення, і вже тоді депутати голосують за склад кабміну...

Але в нас же замість парламентсько-президенської системи влади - офісно-президентська. Тому вони собі дозволяють керувати і Кабміном, і Прем'єром. Навіть в кадрових питаннях
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16.07.2025 20:58 Відповісти
Ха-ха-ха! Все давно идет по сценарию кремлядей в исполнении елдака.
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16.07.2025 22:19 Відповісти
я сподіваюсь це Келог назначив команду
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16.07.2025 21:02 Відповісти
То ж команда та сама)
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16.07.2025 21:19 Відповісти
Переставили ліжка в борделі🤣🤣🤣
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16.07.2025 21:03 Відповісти
Вчинили простіше! Хвойди в ліжках помінялись місцями.
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16.07.2025 21:11 Відповісти
Як казав один лідОр - і кухарка може керувати державою... А на тлі блазня буде взагалі виглядати нічогенько..
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16.07.2025 21:05 Відповісти
Це капець,все чим повинна займатись коаліція Верховної Ради узурпував ЗЕбіл.Тусує що катала,крутить як циган сонцем.Шило на мило,ідіот.
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16.07.2025 21:05 Відповісти
В українському законодавсті немає "прем'єрок".
Є "прем'єр-міністр". Скорочено "прем'єр".
Слово вживається незалежно від статі.
Скільки можна занижати діловий публіцистичний стиль журналістики до рівня мови підворотні?
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16.07.2025 21:06 Відповісти
Ці фемінітиви, якими якісь філолухи мабуть заради своїх нікчемних дисертацій вирішили охопити 100% - наруга чк над мовою, так і здоровим глуздом. Але мені дивно, чому так покірно журналісти, медійники цьому підкорилися.
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16.07.2025 21:33 Відповісти
Нагадало:
Фаїну Раневську запитали про пластичну операцію. На що вона відповіла:
Какой смысл делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая!(с)…..
Якось так…..☹️
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16.07.2025 21:11 Відповісти
Припускаю. Входить на Банкову президент та каже: "А не посчитить ли нам, состоятельные кроты?" Вони там стають в круг як в дитячому садочку і Зеленський по черзі тиче пальцем: "На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Выходи на кабмин, не задерживай очень усталых мужчин' Та й вибрали. Згідно діючого законодавства. Напевно.
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16.07.2025 21:12 Відповісти
Уряд,країни втілених мрій зєленського!
Чим не задоволені?!
Мабуть тим,що країна виглядає не так,як мріяли 73% ставлячи галоки в бюлетенях.
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16.07.2025 21:17 Відповісти
А верховна рада взагалі буде голосувати за нового прем єра!?
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16.07.2025 21:18 Відповісти
Слуги з ригами? Аякже.
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16.07.2025 22:00 Відповісти
Сьогодні ти міністр енергетики, а завтра міністр юстиціі. А какая разніца? Це піздєц товаріщі
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16.07.2025 21:22 Відповісти
Ну взагалі то він юрист, працював в МінЮсті... А ось "енергетик" з нього так собі.
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16.07.2025 21:26 Відповісти
Він і міністорм юстиції буде таким же. Що накажуть, те й виконає.
Нічого особистого, просто бізнес.
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16.07.2025 22:01 Відповісти
Вони там що в бутилку грають сьогодні ти завтра вона потім знову ти. Вззяв роспустив сам собі призначив якось все по дикому в нас . Зеленський іди з посади ТИ вже накірував
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16.07.2025 21:26 Відповісти
В черговий раз доказує що ЗЕбільні потужні 5-6 менеджерів обісралися
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16.07.2025 21:27 Відповісти
На нари ішака безтолкового! Це обкурене чмо вчергове ігнорує Конституцію.
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16.07.2025 21:27 Відповісти
представив новий склад Кабміну - Президента ввели в оману, підсунули список, в якому жодної нової людини!
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16.07.2025 21:27 Відповісти
Ну шо, панове, ви нарешті задоволені? Жодного єврея в кандидатах!
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16.07.2025 21:37 Відповісти
Вони офіційно заявили, що вони не євреї?
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16.07.2025 21:38 Відповісти
Якби вони це заявили, то всі б сказали - це точно євреї.
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16.07.2025 22:05 Відповісти
Концы проверял или только по погонялам судишь?
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16.07.2025 22:11 Відповісти
О, а ви - спеціаліст по кінцям? Я вас давно хотів спитати, а як ви по кінцю відрізняєте єврея від араба?
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16.07.2025 22:14 Відповісти
А вот тут уже играют роль погоняло.
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16.07.2025 22:22 Відповісти
Я спец по погонялам, думал что тема концов вам ближе по ментальности.
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16.07.2025 22:25 Відповісти
В мене і в думках не було перевіряти чиїсь кінці. То була чисто ваша ідея. То ви кажете, шо ви не спеціаліст, а любитель?
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16.07.2025 22:37 Відповісти
Призначаємо в лікарні невропатолога завідувачем хірургічного відділення, головного бухгалтера - завідувачем гінекологічного відділення, хірурга - начальником охорони, психіятра - завідувачем котельні.
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16.07.2025 21:39 Відповісти
наполеон, ****... держава - це Я
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16.07.2025 21:40 Відповісти
Зеля вже у відкриту підтерається Конституцією. Лохторату Цар нічого пояснювати не зобов'язаний.
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16.07.2025 21:45 Відповісти
А министр национального единства куда-то послом?
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16.07.2025 21:47 Відповісти
Поки що неясно. Може і у в"язницю.
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16.07.2025 21:55 Відповісти
Сдать свой кошелек, где деньги лежат?
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16.07.2025 22:05 Відповісти
Дозволили ж крім. справу відкрити ? Якщо слідувати цією логікою.
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16.07.2025 22:14 Відповісти
Показуха, шоб следствие развеяло все сомнения, скорее всего...
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16.07.2025 22:28 Відповісти
Це воно кровати переставляе?
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16.07.2025 21:49 Відповісти
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16.07.2025 21:54 Відповісти
25 декабря 2019
"Друзья знакомьтесь это заместитель министра экономики Тарас Качка. Тарас Андреевич близкий друг и верный соратник знаменитого Тимофея Милованова. А теперь внимание. За прошлый месяц наш "Герой" получил... 195 тысяч 350 гривен. Повторю еще раз... 195 тысяч 350 гривен. Вы только вдумайтесь в эти фантастические цифры. Неужели чиновник средней руки, может зарабатывать такие колоссальные деньги? Неужели наше государство настолько богатое и благополучное, что мы с лёгкостью можем себе позволить так щедро оплачивать "Тяжкий Труд" этих персонажей? Неужели благодаря невероятным усилиям Тараса Ивановича, наша экономика поднялась и расцвела? Однозначно нет. Ребята, а теперь я скажу предельно откровенно. Пора заканчивать со всем этим цирком. Учитесь жить по средствам. А если кому-то это не нравится, то в центре занятости очень много открытых вакансий...", - написал Михаил Шнайдер.
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16.07.2025 21:49 Відповісти
Ну и харя.
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16.07.2025 21:53 Відповісти
зайдіть на посаду міністра, заст. міністра і буде вам щастя

але згоден з Вами - ЗП шалені, явно не для бідної країни
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16.07.2025 21:58 Відповісти
4 штуки євро? До податків? Зам міністра? Та це взагалі ні про що. Багато програмістів навіть в Україні заробляє більше. Чи ви хочете шоб чувак працював на мінімальну ЗП і ще й не крав?
В кацапів цілий серіал про такого є
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16.07.2025 22:09 Відповісти
По курсу 2019- 7,5 тис євро.
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16.07.2025 22:31 Відповісти
в по курсу 2009 року там ще більше буде . Ми ж про ЗП станом на зараз говоримо? Чи ні?
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16.07.2025 22:46 Відповісти
Такое впечатление, что Зе над народом издевается.
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16.07.2025 21:50 Відповісти
Он издевался еще в 95-м.
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16.07.2025 21:54 Відповісти
Квартале
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16.07.2025 22:00 Відповісти
А не торгует ли Зеленский должностями? Постоянно колоду тусует.
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16.07.2025 21:56 Відповісти
Не только этим...
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16.07.2025 22:07 Відповісти
Цирк продовжується. Але нам не смішно
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16.07.2025 22:14 Відповісти
 
 