Зеленський представив "слугам народу" новий склад Кабміну: Свириденко буде прем’єркою
Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив нардепам оновлений склад Кабінету Міністрів.
Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що було представлено кандидатів, які також були присутні на зустрічі.
За його словами, "це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді".
Які зміни в уряді?
Так, новою прем’єр-міністеркою буде Юлія Свириденко. А її попередник на посаді Денис Шмигаль стане міністром оборони.
Інші кандидати:
- Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації.
- Тарас Качка – (чинний заступник міністерки економіки) — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
- Герман Галущенко (нині міністр енергетики) — міністр юстиції
- Світлана Гринчук (нині міністерка екології) — міністерка енергетики
- Денис Улютін (нині перший заступник міністра фінансів) — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України
- Олексій Соболєв (нині перший заступник голови Мінекономіки) – міністр економіки, довкілля та сільського господарства.
Решта посадовців — міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, глава МВС Ігор Клименко, очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко і глава МОН Оксен Лісовий — залишаться на своїх посадах.
Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають, додав Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
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Зєлєнскогонарода, підтримка якої у суспільства - 19 відсотків. Хочу нагадати, з яким формулюванням Зєлєнскій всуперпч конституції розпустив попереднє скликчння ВРУ - втрата підтримки виборців. От такий він, "гарант" Конституції.
Якусь нову фігню створили?
"На майдані коло церкви
Революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,
- За отамана буде...." (П. Тичина),
де замість "чабан" можна вставити "коваль", "косар", "баран", інший умовний весільний фотограф, але не справжній фаховий отаман.
по-перше, все одно краще за Мін'Єд
по-друге, очевидно креативників 95 кварталу ОПа презедента тримає в підвалі,
катуютьпримушують (нехай буде) працювати і вони так просять про допомогу
🍆🍆🍆🍆🍆
Там просто дещо вицвіло, і заради ремонту переставляють ліжка.
А повії всі ті ж, старі та прокурені.
Понятно шо нічо не понятно!
Та клишоногий Мишка
Затіяли Квартет заграть.
Двіоскрипки, ноти, бас і альт дістали
Й під лину в лузі посідали,
Щоб світ мистецтвом чарувать.
Ударили в смички,- ладу ж дарма шукать!
(І. Крилов " КВАРТЕТ",переклад Ф.Скляра)
А йому хто представив "новий склад Кабміну?".
Плп відповідь тут без сенсацій - представив завканцелярією Єрмак.
Але в нас же замість парламентсько-президенської системи влади - офісно-президентська. Тому вони собі дозволяють керувати і Кабміном, і Прем'єром. Навіть в кадрових питаннях
Є "прем'єр-міністр". Скорочено "прем'єр".
Слово вживається незалежно від статі.
Скільки можна занижати діловий публіцистичний стиль журналістики до рівня мови підворотні?
Фаїну Раневську запитали про пластичну операцію. На що вона відповіла:
Какой смысл делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая!(с)…..
Якось так…..☹️
Чим не задоволені?!
Мабуть тим,що країна виглядає не так,як мріяли 73% ставлячи галоки в бюлетенях.
Нічого особистого, просто бізнес.
"Друзья знакомьтесь это заместитель министра экономики Тарас Качка. Тарас Андреевич близкий друг и верный соратник знаменитого Тимофея Милованова. А теперь внимание. За прошлый месяц наш "Герой" получил... 195 тысяч 350 гривен. Повторю еще раз... 195 тысяч 350 гривен. Вы только вдумайтесь в эти фантастические цифры. Неужели чиновник средней руки, может зарабатывать такие колоссальные деньги? Неужели наше государство настолько богатое и благополучное, что мы с лёгкостью можем себе позволить так щедро оплачивать "Тяжкий Труд" этих персонажей? Неужели благодаря невероятным усилиям Тараса Ивановича, наша экономика поднялась и расцвела? Однозначно нет. Ребята, а теперь я скажу предельно откровенно. Пора заканчивать со всем этим цирком. Учитесь жить по средствам. А если кому-то это не нравится, то в центре занятости очень много открытых вакансий...", - написал Михаил Шнайдер.
але згоден з Вами - ЗП шалені, явно не для бідної країни
В кацапів цілий серіал про такого є