"Зеленський представив "слугам народу" новий склад Кабміну: Свириденко буде прем'єркою".

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив нардепам оновлений склад Кабінету Міністрів.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що було представлено кандидатів, які також були присутні на зустрічі.

За його словами, "це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді".

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Які зміни в уряді?

Так, новою прем’єр-міністеркою буде Юлія Свириденко. А її попередник на посаді Денис Шмигаль стане міністром оборони.

Інші кандидати:

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації.

– перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації. Тарас Качка – (чинний заступник міністерки економіки) — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

– (чинний заступник міністерки економіки) — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Герман Галущенко (нині міністр енергетики) — міністр юстиції

(нині міністр енергетики) — міністр юстиції Світлана Гринчук (нині міністерка екології) — міністерка енергетики

(нині міністерка екології) — міністерка енергетики Денис Улютін (нині перший заступник міністра фінансів) — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України

(нині перший заступник міністра фінансів) — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Олексій Соболєв (нині перший заступник голови Мінекономіки) – міністр економіки, довкілля та сільського господарства.

Решта посадовців — міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, глава МВС Ігор Клименко, очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко і глава МОН Оксен Лісовий — залишаться на своїх посадах.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають, додав Арахамія.

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