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Новини Відео Звернення Зеленського
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Підписав документи до Верховної Ради України про Шмигаля як нового міністра оборони, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. 

Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Укроборонпром. Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – близько 40 %. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24753) Міноборони (7561) Шмигаль Денис (4709)


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Топ коментарі
+23
З Шмигаля міністр оборони, як з ішака президент. Перестановка табуреток в дурдомі.
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16.07.2025 20:12 Відповісти
+20
******* цирк в якому не сміються а плачуть.
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16.07.2025 20:11 Відповісти
+12
Пристроїв - а те шо з нього такий міністр оборони як з твого *** молоток - наприклад - Залужний би підійшов чи Наєв чи Кривоніс
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16.07.2025 20:11 Відповісти
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Наконец-то! Все только этого и ждали. Свершилось, емае.
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16.07.2025 20:11 Відповісти
Шмигаль - типовий лінивий пасивний індивід, до того ж загальмований. Толку не буде - довбень.
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16.07.2025 20:24 Відповісти
Пристроїв - а те шо з нього такий міністр оборони як з твого *** молоток - наприклад - Залужний би підійшов чи Наєв чи Кривоніс
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16.07.2025 20:11 Відповісти
Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Ага і 40% ВВП
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16.07.2025 20:11 Відповісти
******* цирк в якому не сміються а плачуть.
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16.07.2025 20:11 Відповісти
Це справді комусь цікаво?🤔
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16.07.2025 20:12 Відповісти
очкоокийяйцелюб грабував,чорномазий окунь грабував,тепер черговий ******* робитеме те саме,процес той самий яка різниця як того мерзотника кличуть??
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16.07.2025 20:19 Відповісти
Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво.

Так а что мешало раньше это сделать, если "новые лица" все те же?
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16.07.2025 20:12 Відповісти
З Шмигаля міністр оборони, як з ішака президент. Перестановка табуреток в дурдомі.
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16.07.2025 20:12 Відповісти
Сам призначив його, сам і відповідай, за КРИВАВІ наслідки для України, отого подєльніка з групою осіб, з Урядового кварталу та потужними менегерами з Оманськими!!!
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16.07.2025 20:16 Відповісти
Делаем ставки - зашкварится ли Шмигаль как предыдущие министры или нет.
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16.07.2025 20:16 Відповісти
так він вступає у посаду зашквареним на кілька пожиттєвих
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16.07.2025 20:20 Відповісти
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що задеклароване зростання ВВП на 40% за 5 років є "абсолютно реальним результатом, але для цього треба буде добре попрацювати"
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16.07.2025 20:17 Відповісти
Рєзьнік, Умєров, Шміґоль...
Мудрий укрАінскій нарід схавав? Схавав!!!
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16.07.2025 20:17 Відповісти
пи*дец, яйца будут закупаться не по 17 грн за штуку а по 117
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16.07.2025 20:19 Відповісти
Нуу. Мін вже точно, не буде...
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16.07.2025 20:21 Відповісти
в загалі не закуповуватимуться,видадуть на підрозділ по куриці
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16.07.2025 20:22 Відповісти
- На що з Прем'єра знімав?
- За КРАДІЖКИ!
- На що на Міністра Оборони ставиш?
- За КРАДІЖКИ!
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16.07.2025 20:24 Відповісти
Нє, я розумію, що ще у 2019-му воно спочатку порушило закон (призначивши Богдана Головою АПУ), а потім поклало свого "піванінного інструмента" на Конституцію, коли розпустило ВРУ. Але ж воно є ГАРАНТОМ (прости Боже) тієї самої Конституції, яку порушує вже не вперше...
А тепер питання до виборців ЗЕ! Що зробив найвеличніший лідор усіх Всесвітів з Конституцією: а) скурив, б) підтерся, в) не знає про її існування, г) а про кого мова?

Дійсно, це було б смішно, якщо б не було так трагічно і українці не платили за це все криваву ціну
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16.07.2025 20:28 Відповісти
Ну а кто ответит за огурцы по полтиннику и помидоры по сотне в середине июля? Обо всём остальном я уже и не говорю, если по чесноку то тому Шмугалю надо бы под следствие по обвинению в геноциде народа Украины.
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16.07.2025 20:32 Відповісти
На його думку... це виглядає потужньо. Тільки в країні йде війна, а не шоу.)
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16.07.2025 20:36 Відповісти
Криворогий «юрист» подає документи в момент, коли уряду ще немає!
Законник херів!
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16.07.2025 20:39 Відповісти
Зе тасує карти(кадри),як злодій вкрадене,або власника нерухомого майна.Він міркує, що виних не знайдудь.Думаю глибоко помиляється.
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16.07.2025 20:52 Відповісти
Де найбільші кошти крутятся під час війни ?правильно міністерство оборони туди треба свою людину "професіонала в військовій сфері" що б був не гірший попередників: тарана резнікова і умерова.
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16.07.2025 21:01 Відповісти
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил" Роберт Бернс,
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16.07.2025 21:12 Відповісти
😢😢😢🙏
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16.07.2025 21:21 Відповісти
Якби не звернув в 2019 ракетну програму то і ракети свої б були,ще снаряди.В чому ти тільки не був впевнений,але кожен раз хреновому танцюристу яйця мішають.
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16.07.2025 21:33 Відповісти
Верховний Черчіль Наполеонович знає толк в кадровій справі і те що буде краще для нього а не для війська України раз такого спеца призначив.
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16.07.2025 21:35 Відповісти
ДайтеЕму100ДнейОнНаучится.
Триндець.
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16.07.2025 22:09 Відповісти
 
 