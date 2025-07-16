Підписав документи до Верховної Ради України про Шмигаля як нового міністра оборони, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони.
Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Укроборонпром. Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – близько 40 %. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати", - сказав Зеленський.
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Так а что мешало раньше это сделать, если "новые лица" все те же?
Мудрий укрАінскій нарід схавав? Схавав!!!
- За КРАДІЖКИ!
- На що на Міністра Оборони ставиш?
- За КРАДІЖКИ!
А тепер питання до виборців ЗЕ! Що зробив найвеличніший лідор усіх Всесвітів з Конституцією: а) скурив, б) підтерся, в) не знає про її існування, г) а про кого мова?
Дійсно, це було б смішно, якщо б не було так трагічно і українці не платили за це все криваву ціну
Законник херів!
Триндець.