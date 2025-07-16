Подписал документы в Верховную Раду Украины о Шмыгале как новом министре обороны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром. Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях, около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше. И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России - туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать", - сказал Зеленский.

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