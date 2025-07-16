Подписал документы в Верховную Раду Украины о Шмыгале как новом министре обороны, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны.
Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром. Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях, около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше. И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России - туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать", - сказал Зеленский.
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Так а что мешало раньше это сделать, если "новые лица" все те же?
Мудрий укрАінскій нарід схавав? Схавав!!!
- За КРАДІЖКИ!
- На що на Міністра Оборони ставиш?
- За КРАДІЖКИ!
А тепер питання до виборців ЗЕ! Що зробив найвеличніший лідор усіх Всесвітів з Конституцією: а) скурив, б) підтерся, в) не знає про її існування, г) а про кого мова?
Дійсно, це було б смішно, якщо б не було так трагічно і українці не платили за це все криваву ціну
Законник херів!
Триндець.