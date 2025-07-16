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Подписал документы в Верховную Раду Украины о Шмыгале как новом министре обороны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром. Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях, около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше. И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России - туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать", - сказал Зеленский.

Читайте: Трамп сказал, что США хотят покупать украинские беспилотники, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21242) Минобороны (9487) Шмыгаль Денис (2763)


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Топ комментарии
+22
З Шмигаля міністр оборони, як з ішака президент. Перестановка табуреток в дурдомі.
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16.07.2025 20:12 Ответить
+20
******* цирк в якому не сміються а плачуть.
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16.07.2025 20:11 Ответить
+12
Пристроїв - а те шо з нього такий міністр оборони як з твого *** молоток - наприклад - Залужний би підійшов чи Наєв чи Кривоніс
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16.07.2025 20:11 Ответить
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Наконец-то! Все только этого и ждали. Свершилось, емае.
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16.07.2025 20:11 Ответить
Шмигаль - типовий лінивий пасивний індивід, до того ж загальмований. Толку не буде - довбень.
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16.07.2025 20:24 Ответить
Пристроїв - а те шо з нього такий міністр оборони як з твого *** молоток - наприклад - Залужний би підійшов чи Наєв чи Кривоніс
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16.07.2025 20:11 Ответить
Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Ага і 40% ВВП
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16.07.2025 20:11 Ответить
******* цирк в якому не сміються а плачуть.
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16.07.2025 20:11 Ответить
Це справді комусь цікаво?🤔
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16.07.2025 20:12 Ответить
очкоокийяйцелюб грабував,чорномазий окунь грабував,тепер черговий ******* робитеме те саме,процес той самий яка різниця як того мерзотника кличуть??
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16.07.2025 20:19 Ответить
Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво.

Так а что мешало раньше это сделать, если "новые лица" все те же?
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16.07.2025 20:12 Ответить
З Шмигаля міністр оборони, як з ішака президент. Перестановка табуреток в дурдомі.
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16.07.2025 20:12 Ответить
Сам призначив його, сам і відповідай, за КРИВАВІ наслідки для України, отого подєльніка з групою осіб, з Урядового кварталу та потужними менегерами з Оманськими!!!
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16.07.2025 20:16 Ответить
Делаем ставки - зашкварится ли Шмигаль как предыдущие министры или нет.
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16.07.2025 20:16 Ответить
так він вступає у посаду зашквареним на кілька пожиттєвих
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16.07.2025 20:20 Ответить
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що задеклароване зростання ВВП на 40% за 5 років є "абсолютно реальним результатом, але для цього треба буде добре попрацювати"
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16.07.2025 20:17 Ответить
Рєзьнік, Умєров, Шміґоль...
Мудрий укрАінскій нарід схавав? Схавав!!!
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16.07.2025 20:17 Ответить
пи*дец, яйца будут закупаться не по 17 грн за штуку а по 117
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16.07.2025 20:19 Ответить
Нуу. Мін вже точно, не буде...
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16.07.2025 20:21 Ответить
в загалі не закуповуватимуться,видадуть на підрозділ по куриці
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16.07.2025 20:22 Ответить
- На що з Прем'єра знімав?
- За КРАДІЖКИ!
- На що на Міністра Оборони ставиш?
- За КРАДІЖКИ!
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16.07.2025 20:24 Ответить
Нє, я розумію, що ще у 2019-му воно спочатку порушило закон (призначивши Богдана Головою АПУ), а потім поклало свого "піванінного інструмента" на Конституцію, коли розпустило ВРУ. Але ж воно є ГАРАНТОМ (прости Боже) тієї самої Конституції, яку порушує вже не вперше...
А тепер питання до виборців ЗЕ! Що зробив найвеличніший лідор усіх Всесвітів з Конституцією: а) скурив, б) підтерся, в) не знає про її існування, г) а про кого мова?

Дійсно, це було б смішно, якщо б не було так трагічно і українці не платили за це все криваву ціну
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16.07.2025 20:28 Ответить
Ну а кто ответит за огурцы по полтиннику и помидоры по сотне в середине июля? Обо всём остальном я уже и не говорю, если по чесноку то тому Шмугалю надо бы под следствие по обвинению в геноциде народа Украины.
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16.07.2025 20:32 Ответить
На його думку... це виглядає потужньо. Тільки в країні йде війна, а не шоу.)
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16.07.2025 20:36 Ответить
Криворогий «юрист» подає документи в момент, коли уряду ще немає!
Законник херів!
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16.07.2025 20:39 Ответить
Зе тасує карти(кадри),як злодій вкрадене,або власника нерухомого майна.Він міркує, що виних не знайдудь.Думаю глибоко помиляється.
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16.07.2025 20:52 Ответить
Де найбільші кошти крутятся під час війни ?правильно міністерство оборони туди треба свою людину "професіонала в військовій сфері" що б був не гірший попередників: тарана резнікова і умерова.
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16.07.2025 21:01 Ответить
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил" Роберт Бернс,
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16.07.2025 21:12 Ответить
😢😢😢🙏
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16.07.2025 21:21 Ответить
Якби не звернув в 2019 ракетну програму то і ракети свої б були,ще снаряди.В чому ти тільки не був впевнений,але кожен раз хреновому танцюристу яйця мішають.
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16.07.2025 21:33 Ответить
Верховний Черчіль Наполеонович знає толк в кадровій справі і те що буде краще для нього а не для війська України раз такого спеца призначив.
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16.07.2025 21:35 Ответить
ДайтеЕму100ДнейОнНаучится.
Триндець.
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16.07.2025 22:09 Ответить
 
 