Трамп сказал, что США хотят покупать украинские беспилотники, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты Америки хотят покупать украинские беспилотники.
Об этом он сказал в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.
Взамен Украина хочет приобрести у Штатов другое вооружение, сказал глава государства.
"Есть много дронов, которые имеем только мы. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он мне сказал, что Америка хочет покупать украинские беспилотники. ... Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", - отметил он.
Топ комментарии
+10 Серый Вовк
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+6 Василь Васько #582549
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+6 Станислав Литвиненко #520459
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А часом армію роботів Трамп не хоче купити???
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- Ні!
Як же воно вже дістало своїми порожніми заявами...
Була така перЗЕденська програма у 2023 "Ми виробимо мільйон дронів наступного року" https://censor.net/ua/news/3462600/nastupnogo_roku_my_vyrobymo_milyion_droniv_zelenskyyi_video)
А пару тижнів тому Умеров і каже "Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів щороку" (https://censor.net/ua/n3561296) і його одразу разом з кабміном у відставку (https://censor.net/ua/news/3563532/vidstavka-shmygalya-verhovna-rada-uhvalyla-rishennya)
Бо не може у Умерова дронів бути більше за презедента
(Дерева патужні, презедент персонально їх садив, а якість перевіряли - Корнійчук (це той що права рука спікера ВР) та Арахамія (це то що голова монабільшості у ВР) ) https://censor.net/ru/videonews/3203919/baba_rabochaya_voobsche_kak_korabelnaya_sosna_arahamiya_i_kornienko_obsujdayut_kandidatov_ot_slugi_naroda
Підказка (від преЗЕдента):
дерева (особливо сосни корабельні) дуже гарно купуються разом з ійкосами... баба-да-баба-да
Та ви обидва сплітаєте як небожка ногами.
Два потужних лідера.
Я б ще й з Тайванем бартер влаштував, магури на ******* електроніку.