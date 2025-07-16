Трамп сказал, что США хотят покупать украинские беспилотники, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты Америки хотят покупать украинские беспилотники.

Об этом он сказал в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

Взамен Украина хочет приобрести у Штатов другое вооружение, сказал глава государства.

"Есть много дронов, которые имеем только мы. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он мне сказал, что Америка хочет покупать украинские беспилотники. ... Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", - отметил он.

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