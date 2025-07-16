РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9761 посетитель онлайн
Новости
2 136 46

Трамп сказал, что США хотят покупать украинские беспилотники, - Зеленский

США хотят покупать украинские БПЛА Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты Америки хотят покупать украинские беспилотники.

Об этом он сказал в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

Взамен Украина хочет приобрести у Штатов другое вооружение, сказал глава государства.

"Есть много дронов, которые имеем только мы. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он мне сказал, что Америка хочет покупать украинские беспилотники. ... Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", - отметил он.

Смотрите: РФ не атакует Киев во время визита Келлога, поскольку боится США, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21242) Трамп Дональд (5992) дроны (4300)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Завтра Трамп скажет что это Украина и весь мир хотят у США покупать беспилотники...
показать весь комментарий
16.07.2025 16:17 Ответить
+6
він просто був обкурений.... Через 5 хвилин він ще щось пердне...
показать весь комментарий
16.07.2025 16:19 Ответить
+6
А для зсу вони в належній кількості і якості будуть купуватися? Чи тут хай волонтери?
показать весь комментарий
16.07.2025 16:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завтра Трамп скажет что это Украина и весь мир хотят у США покупать беспилотники...
показать весь комментарий
16.07.2025 16:17 Ответить
Мабуть протишахедні??? Які кожного дня збивають 850шт. шахедів🤣🤣
А часом армію роботів Трамп не хоче купити???
показать весь комментарий
16.07.2025 16:32 Ответить
- Я завжди готовий продати вам свою руку помочі!
- Подати?
- Ні!

Як же воно вже дістало своїми порожніми заявами...
показать весь комментарий
16.07.2025 18:01 Ответить
Такий гешефт
показать весь комментарий
16.07.2025 16:19 Ответить
а цих безпілотників у нас же мільйони

Була така перЗЕденська програма у 2023 "Ми виробимо мільйон дронів наступного року" https://censor.net/ua/news/3462600/nastupnogo_roku_my_vyrobymo_milyion_droniv_zelenskyyi_video)

А пару тижнів тому Умеров і каже "Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів щороку" (https://censor.net/ua/n3561296) і його одразу разом з кабміном у відставку (https://censor.net/ua/news/3563532/vidstavka-shmygalya-verhovna-rada-uhvalyla-rishennya)

Бо не може у Умерова дронів бути більше за презедента
показать весь комментарий
16.07.2025 16:57 Ответить
він просто був обкурений.... Через 5 хвилин він ще щось пердне...
показать весь комментарий
16.07.2025 16:19 Ответить
Правильно казати вони і далі по тексту
показать весь комментарий
16.07.2025 16:30 Ответить
А для зсу вони в належній кількості і якості будуть купуватися? Чи тут хай волонтери?
показать весь комментарий
16.07.2025 16:20 Ответить
Ну ти йому пояснив за відкати, він в курсі, так?
показать весь комментарий
16.07.2025 16:20 Ответить
Знаєте так часто буває - якщо серіал йде надто довго, то з яскравих і цікавих перших сезонів поступово скочується в повну фігню. Он європейці вже геть затихли, свіжих ідей зовсім немає.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:21 Ответить
міняємо на Томагавки,шт за шт
показать весь комментарий
16.07.2025 16:23 Ответить
А ще в Україні є мільярд дерев... може і їх також "США хочуть купувати"?
(Дерева патужні, презедент персонально їх садив, а якість перевіряли - Корнійчук (це той що права рука спікера ВР) та Арахамія (це то що голова монабільшості у ВР) ) https://censor.net/ru/videonews/3203919/baba_rabochaya_voobsche_kak_korabelnaya_sosna_arahamiya_i_kornienko_obsujdayut_kandidatov_ot_slugi_naroda
Підказка (від преЗЕдента):
дерева (особливо сосни корабельні) дуже гарно купуються разом з ійкосами... баба-да-баба-да
показать весь комментарий
16.07.2025 17:15 Ответить
Це з тих міліона на місяць? вова невже ти досі не зрозумів,що трамп з тебе прикол тягне,тролить.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:24 Ответить
Трамп завтра «Я цього не казав». 🤣
показать весь комментарий
16.07.2025 16:25 Ответить
Не кажи так, йому майже неділю треба щоб щось вспомнить, а завтра він мовчати буде
показать весь комментарий
16.07.2025 16:28 Ответить
🫢
показать весь комментарий
16.07.2025 16:33 Ответить
маємо трошки тільки для себе
показать весь комментарий
16.07.2025 16:25 Ответить
Це у нього ху...ло вимагає, бо мабуть ми стільки вже наробили, що дівати нікуди, бійці просять не надсилати їм, бо вже нікуди складати
показать весь комментарий
16.07.2025 16:26 Ответить
Це у нас вже надлишок?Вау!
показать весь комментарий
16.07.2025 16:26 Ответить
Всі дрони, що він має - то є продукт приватної ініціативи небайдужих українців, до створення якого Зелене Шапіто не має жодного відношення. І цей продукт створювався не за допомогою влади нездар та аматорів, а всупереч їй.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:27 Ответить
А балістичні ракети Трамп не хоче купити? Ти їх зробив настільки дох*я, що вже дівати нікуди.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:29 Ответить
Закрой свою гундосую пасть..
показать весь комментарий
16.07.2025 16:29 Ответить
І дачу під Києвом 🤭
Та ви обидва сплітаєте як небожка ногами.
Два потужних лідера.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:32 Ответить
звісно ті мулярди дронів вже дівати нікуди..., воно вже зовсім з головою не дружить...
показать весь комментарий
16.07.2025 16:33 Ответить
1 бпла на 1 петріот.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:37 Ответить
Почитал коменты,сплошной хейт.Сегодня по боевым дронам,которые прошли обкатку на поле боя,мы впереди планеты всей.Раша,наверное,на втором месте.И они будут востребованы еще лет пятьдесят как минимум.Думаю,что намного больше,как пистолет,который популярен,несмотря на ядерку и авианосцы.Так вот,оружейный бизнес-это колоссальный приток капитала в страну.А дело новое,рынки не освоены.Кто первый придет с качественным товаром,тот их и займет.Про потребности армии-конечно,первым делом на поле боя.Но продажа за рубеж-это расширение производства,которое будет наростать,как снежный ком.В результате только одни положительные стороны.А если есть такой покупатель,как Штаты,то инвесторы выстроятся в очередь.Как то так.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:39 Ответить
хоч один адекватний комент, серед шаленого пролетарського стада
показать весь комментарий
16.07.2025 16:52 Ответить
І шо в українських дронів українського,крім рами?Уся електроніка з Алі.Чим будемо дивувати америкосів?
показать весь комментарий
16.07.2025 17:15 Ответить
Готовым изделием.
показать весь комментарий
16.07.2025 18:12 Ответить
В далеком 2015 на этом же саите писали как будут аплоты и другие воружения тыщями делать и разбогатеют а на деле вышло то что вышло.Сеичас же вот опять нечто похожее пишут вызывает лиш улыбку.С китаем тягатца Украина несможет да и в засрашке дроны штампуют масово в производствах а не как в украине на коленках .Ну и соответствено друг у друга камуниздят интересные решения даже если ктото чтото напридумывает интересного то завтро это решение будет у других .Такчто как по мне украине вретли стать лидером в дронопроизводстве.Но доживем увидим.
показать весь комментарий
16.07.2025 17:33 Ответить
Хто з них двох дужче обкурений - трамп чи зеленський?
показать весь комментарий
16.07.2025 16:39 Ответить
Зе кроме майки нужно купить еще что то. Это просто позор какой то.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:41 Ответить
а Голлівуд хоче купувати передачі і серіали Кварталу
показать весь комментарий
16.07.2025 16:44 Ответить
новий речник Трампа? тлумачить думки та передає слова. Роботу Президента України вже всю поробив?
показать весь комментарий
16.07.2025 16:51 Ответить
Ще раз про відсутність мізків у зешапіто. Там спроможні тільки 3.14здити.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:54 Ответить
Цілком логічна позиція. Зараз, на жаль в Україні, іде черговий стрибок військових технологій і у кого ж купувати як не в тих хто уміє робити найкраще задешево.
Я б ще й з Тайванем бартер влаштував, магури на ******* електроніку.
показать весь комментарий
16.07.2025 17:08 Ответить
Довбню ,то Трамп постьобався над тобою.
показать весь комментарий
16.07.2025 17:18 Ответить
А Трамп знає, що безпілотники в України виготовляє не тільки Арахамія?
показать весь комментарий
16.07.2025 17:21 Ответить
Тиц-п*здиц...
показать весь комментарий
16.07.2025 17:56 Ответить
У нас їх тут напевно дівати нікуди, правда, Клоун?
показать весь комментарий
16.07.2025 18:01 Ответить
Пусті балачки.
показать весь комментарий
16.07.2025 18:28 Ответить
 
 