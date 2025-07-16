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Трамп сказав, що США хочуть купувати українські безпілотники, - Зеленський

США хочуть купувати українські БпЛА Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати Америки хочуть купувати українські безпілотники.

Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

Натомість Україна хоче придбати у Штатів інше озброєння, сказав глава держави.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники. ... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", - зазначив він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24753) Трамп Дональд (6470) дрони (5116)


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Топ коментарі
+12
Завтра Трамп скажет что это Украина и весь мир хотят у США покупать беспилотники...
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16.07.2025 16:17 Відповісти
+7
Знаєте так часто буває - якщо серіал йде надто довго, то з яскравих і цікавих перших сезонів поступово скочується в повну фігню. Он європейці вже геть затихли, свіжих ідей зовсім немає.
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16.07.2025 16:21 Відповісти
+6
він просто був обкурений.... Через 5 хвилин він ще щось пердне...
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16.07.2025 16:19 Відповісти
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Завтра Трамп скажет что это Украина и весь мир хотят у США покупать беспилотники...
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16.07.2025 16:17 Відповісти
Мабуть протишахедні??? Які кожного дня збивають 850шт. шахедів🤣🤣
А часом армію роботів Трамп не хоче купити???
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16.07.2025 16:32 Відповісти
- Я завжди готовий продати вам свою руку помочі!
- Подати?
- Ні!

Як же воно вже дістало своїми порожніми заявами...
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16.07.2025 18:01 Відповісти
Такий гешефт
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16.07.2025 16:19 Відповісти
а цих безпілотників у нас же мільйони

Була така перЗЕденська програма у 2023 "Ми виробимо мільйон дронів наступного року" https://censor.net/ua/news/3462600/nastupnogo_roku_my_vyrobymo_milyion_droniv_zelenskyyi_video)

А пару тижнів тому Умеров і каже "Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів щороку" (https://censor.net/ua/n3561296) і його одразу разом з кабміном у відставку (https://censor.net/ua/news/3563532/vidstavka-shmygalya-verhovna-rada-uhvalyla-rishennya)

Бо не може у Умерова дронів бути більше за презедента
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16.07.2025 16:57 Відповісти
він просто був обкурений.... Через 5 хвилин він ще щось пердне...
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16.07.2025 16:19 Відповісти
Правильно казати вони і далі по тексту
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16.07.2025 16:30 Відповісти
А для зсу вони в належній кількості і якості будуть купуватися? Чи тут хай волонтери?
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16.07.2025 16:20 Відповісти
Ну ти йому пояснив за відкати, він в курсі, так?
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16.07.2025 16:20 Відповісти
Знаєте так часто буває - якщо серіал йде надто довго, то з яскравих і цікавих перших сезонів поступово скочується в повну фігню. Он європейці вже геть затихли, свіжих ідей зовсім немає.
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16.07.2025 16:21 Відповісти
міняємо на Томагавки,шт за шт
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16.07.2025 16:23 Відповісти
А ще в Україні є мільярд дерев... може і їх також "США хочуть купувати"?
(Дерева патужні, презедент персонально їх садив, а якість перевіряли - Корнійчук (це той що права рука спікера ВР) та Арахамія (це то що голова монабільшості у ВР) ) https://censor.net/ru/videonews/3203919/baba_rabochaya_voobsche_kak_korabelnaya_sosna_arahamiya_i_kornienko_obsujdayut_kandidatov_ot_slugi_naroda
Підказка (від преЗЕдента):
дерева (особливо сосни корабельні) дуже гарно купуються разом з ійкосами... баба-да-баба-да
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16.07.2025 17:15 Відповісти
Це з тих міліона на місяць? вова невже ти досі не зрозумів,що трамп з тебе прикол тягне,тролить.
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16.07.2025 16:24 Відповісти
Трамп завтра «Я цього не казав». 🤣
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16.07.2025 16:25 Відповісти
Не кажи так, йому майже неділю треба щоб щось вспомнить, а завтра він мовчати буде
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16.07.2025 16:28 Відповісти
🫢
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16.07.2025 16:33 Відповісти
маємо трошки тільки для себе
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16.07.2025 16:25 Відповісти
Це у нього ху...ло вимагає, бо мабуть ми стільки вже наробили, що дівати нікуди, бійці просять не надсилати їм, бо вже нікуди складати
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16.07.2025 16:26 Відповісти
Це у нас вже надлишок?Вау!
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16.07.2025 16:26 Відповісти
Всі дрони, що він має - то є продукт приватної ініціативи небайдужих українців, до створення якого Зелене Шапіто не має жодного відношення. І цей продукт створювався не за допомогою влади нездар та аматорів, а всупереч їй.
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16.07.2025 16:27 Відповісти
А балістичні ракети Трамп не хоче купити? Ти їх зробив настільки дох*я, що вже дівати нікуди.
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16.07.2025 16:29 Відповісти
Закрой свою гундосую пасть..
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16.07.2025 16:29 Відповісти
І дачу під Києвом 🤭
Та ви обидва сплітаєте як небожка ногами.
Два потужних лідера.
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16.07.2025 16:32 Відповісти
звісно ті мулярди дронів вже дівати нікуди..., воно вже зовсім з головою не дружить...
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16.07.2025 16:33 Відповісти
1 бпла на 1 петріот.
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16.07.2025 16:37 Відповісти
Почитал коменты,сплошной хейт.Сегодня по боевым дронам,которые прошли обкатку на поле боя,мы впереди планеты всей.Раша,наверное,на втором месте.И они будут востребованы еще лет пятьдесят как минимум.Думаю,что намного больше,как пистолет,который популярен,несмотря на ядерку и авианосцы.Так вот,оружейный бизнес-это колоссальный приток капитала в страну.А дело новое,рынки не освоены.Кто первый придет с качественным товаром,тот их и займет.Про потребности армии-конечно,первым делом на поле боя.Но продажа за рубеж-это расширение производства,которое будет наростать,как снежный ком.В результате только одни положительные стороны.А если есть такой покупатель,как Штаты,то инвесторы выстроятся в очередь.Как то так.
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16.07.2025 16:39 Відповісти
хоч один адекватний комент, серед шаленого пролетарського стада
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16.07.2025 16:52 Відповісти
І шо в українських дронів українського,крім рами?Уся електроніка з Алі.Чим будемо дивувати америкосів?
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16.07.2025 17:15 Відповісти
Готовым изделием.
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16.07.2025 18:12 Відповісти
В далеком 2015 на этом же саите писали как будут аплоты и другие воружения тыщями делать и разбогатеют а на деле вышло то что вышло.Сеичас же вот опять нечто похожее пишут вызывает лиш улыбку.С китаем тягатца Украина несможет да и в засрашке дроны штампуют масово в производствах а не как в украине на коленках .Ну и соответствено друг у друга камуниздят интересные решения даже если ктото чтото напридумывает интересного то завтро это решение будет у других .Такчто как по мне украине вретли стать лидером в дронопроизводстве.Но доживем увидим.
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16.07.2025 17:33 Відповісти
Хто з них двох дужче обкурений - трамп чи зеленський?
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16.07.2025 16:39 Відповісти
Зе кроме майки нужно купить еще что то. Это просто позор какой то.
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16.07.2025 16:41 Відповісти
а Голлівуд хоче купувати передачі і серіали Кварталу
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16.07.2025 16:44 Відповісти
новий речник Трампа? тлумачить думки та передає слова. Роботу Президента України вже всю поробив?
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16.07.2025 16:51 Відповісти
Ще раз про відсутність мізків у зешапіто. Там спроможні тільки 3.14здити.
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16.07.2025 16:54 Відповісти
Цілком логічна позиція. Зараз, на жаль в Україні, іде черговий стрибок військових технологій і у кого ж купувати як не в тих хто уміє робити найкраще задешево.
Я б ще й з Тайванем бартер влаштував, магури на ******* електроніку.
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16.07.2025 17:08 Відповісти
Довбню ,то Трамп постьобався над тобою.
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16.07.2025 17:18 Відповісти
А Трамп знає, що безпілотники в України виготовляє не тільки Арахамія?
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16.07.2025 17:21 Відповісти
Тиц-п*здиц...
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16.07.2025 17:56 Відповісти
У нас їх тут напевно дівати нікуди, правда, Клоун?
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16.07.2025 18:01 Відповісти
Пусті балачки.
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16.07.2025 18:28 Відповісти
 
 