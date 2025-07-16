Трамп сказав, що США хочуть купувати українські безпілотники, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати Америки хочуть купувати українські безпілотники.
Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.
Натомість Україна хоче придбати у Штатів інше озброєння, сказав глава держави.
"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники. ... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", - зазначив він.
Топ коментарі
+12 Серый Вовк
показати весь коментар16.07.2025 16:17 Відповісти Посилання
+7 Петрик Похмільський
показати весь коментар16.07.2025 16:21 Відповісти Посилання
+6 Василь Васько #582549
показати весь коментар16.07.2025 16:19 Відповісти Посилання
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А часом армію роботів Трамп не хоче купити???
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Як же воно вже дістало своїми порожніми заявами...
Була така перЗЕденська програма у 2023 "Ми виробимо мільйон дронів наступного року" https://censor.net/ua/news/3462600/nastupnogo_roku_my_vyrobymo_milyion_droniv_zelenskyyi_video)
А пару тижнів тому Умеров і каже "Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів щороку" (https://censor.net/ua/n3561296) і його одразу разом з кабміном у відставку (https://censor.net/ua/news/3563532/vidstavka-shmygalya-verhovna-rada-uhvalyla-rishennya)
Бо не може у Умерова дронів бути більше за презедента
(Дерева патужні, презедент персонально їх садив, а якість перевіряли - Корнійчук (це той що права рука спікера ВР) та Арахамія (це то що голова монабільшості у ВР) ) https://censor.net/ru/videonews/3203919/baba_rabochaya_voobsche_kak_korabelnaya_sosna_arahamiya_i_kornienko_obsujdayut_kandidatov_ot_slugi_naroda
Підказка (від преЗЕдента):
дерева (особливо сосни корабельні) дуже гарно купуються разом з ійкосами... баба-да-баба-да
Та ви обидва сплітаєте як небожка ногами.
Два потужних лідера.
Я б ще й з Тайванем бартер влаштував, магури на ******* електроніку.