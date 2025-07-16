Трамп сказав, що США хочуть купувати українські безпілотники, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати Америки хочуть купувати українські безпілотники.

Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

Натомість Україна хоче придбати у Штатів інше озброєння, сказав глава держави.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники. ... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", - зазначив він.

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