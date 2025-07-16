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Шмигаль розповів про рекордні залишки на казначейському рахунку уряду

Шмигаль розповів про рекордні залишки на казначейському рахунку уряду

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) уряду станом на ранок 16 липня становили 340 мільярдів гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Верховної Ради, яка прийняла його відставку з посади, повідомляє пресслужба уряду.

"Передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою та 100% виконанням всіх зобов’язань. Станом на ранок сьогодні на Єдиному казначейському рахунку 340 млрд грн", – сказав Шмигаль.

Він не уточнив, яка частка коштів на ЄКР номінована у валюті.

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Як повідомлялося, станом на початок 2025 року на залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку становили понад 263 млрд грн (в еквіваленті). Тоді Шмигаль називав цю суму рекордною.

Раніше Держказначейство публікувало цю інформацію щомісяця, але на час воєнного стану цю практику призупинили.

Автор: 

Держказначейство (205) рахунки (246) Шмигаль Денис (1547)


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Топ коментарі
+4
Шмигаль у Верховній Раді каже, що передає країну зі стабільною фінансовою системою - на Казначейському рахунку 340 млрд грн!!!
340 млрд гривень на рахунках і при цьому зелені тварюки розказують людям, що міста мають самі шукати гроші на захисті від Шахедів
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16.07.2025 17:14 Відповісти
+4
ВПК працює тільки на 60%, бо дєнєг нєт
на казначейських рахунках скажені залишки.
але на зброю дєнєг нєт ...

дурна собака ловить свій хвіст -

алєгорична скуптура ЗЄльеой влади

.
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16.07.2025 17:17 Відповісти
+4
Шмигаль - міністр оборони, той що будував лінії оборони, та спіздів на ніх 40 млрд грн.
Захищав енергооб'єкти в 23-24 році,та спіздів на ніх 10 млрд грн
і разом з Ляшком відновив Охматдіт. Що від нього ще можна ждати? Так і буде сидіти невідсвічувати і тихо красти гроші, зате неяких політичних амбіцій.
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16.07.2025 17:18 Відповісти
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Які залишки коштів?
Це йому примарилося!

Так буде звучати перше офіційне інтерв'ю нового прем'єр-міністра України.
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16.07.2025 17:13 Відповісти
Шмигаль у Верховній Раді каже, що передає країну зі стабільною фінансовою системою - на Казначейському рахунку 340 млрд грн!!!
340 млрд гривень на рахунках і при цьому зелені тварюки розказують людям, що міста мають самі шукати гроші на захисті від Шахедів
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16.07.2025 17:14 Відповісти
"Він не уточнив, яка частка коштів на ЄКР номінована у валюті."... і як вплинув курс долара на зріст залишків. а ще - яка доля західної допомоги у цих валютних залишках. і, можливо, її ще не встигли витратити на поточні потреби, але вже за тиждень типу ситуація зміниться...
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16.07.2025 17:16 Відповісти
ВПК працює тільки на 60%, бо дєнєг нєт
на казначейських рахунках скажені залишки.
але на зброю дєнєг нєт ...

дурна собака ловить свій хвіст -

алєгорична скуптура ЗЄльеой влади

.
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16.07.2025 17:17 Відповісти
Шмигаль - міністр оборони, той що будував лінії оборони, та спіздів на ніх 40 млрд грн.
Захищав енергооб'єкти в 23-24 році,та спіздів на ніх 10 млрд грн
і разом з Ляшком відновив Охматдіт. Що від нього ще можна ждати? Так і буде сидіти невідсвічувати і тихо красти гроші, зате неяких політичних амбіцій.
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16.07.2025 17:18 Відповісти
Гарно співає про залишки!
Залишає наступнику ошипаний курятник. Вже петухи без хвостів і курочки не несуть яйця.
Податкова вже практично весь бізнес ощипала!
А потім окулярник буде розповідати, що при ньйому податки збиралися, а після нього не можуть!
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16.07.2025 17:19 Відповісти
Подяка пану Шмигалю за чесну прем"єрську працю. Не політиканством займався, а відповідально виконував свої обов"язки заради стійкості економіки України. Про багатьох інших очільників такого не скажу.
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16.07.2025 17:19 Відповісти
А цікавий момент. Шмигаль - людина ахметки. З урахуванням того, що ахметов ще й «марахфон» покинув, виходить, що зеля та єрмак уже стільки напи#дили, що можуть «подвинути» і старий олігархат. Чекаєм якусь «несподіванку» з пінчуковськими. З тим же притулою.
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16.07.2025 17:25 Відповісти
Почалися відверті шахрайські дії зелених *********.
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16.07.2025 17:24 Відповісти
Дали команду фас?
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16.07.2025 17:31 Відповісти
Денисе не хвилюйся, наступники їх швидко просеруть.
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16.07.2025 17:54 Відповісти
Нехай відмінусує західні фінансові вливання,та назве суму.Борг він переніс на наступні покоління
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16.07.2025 18:07 Відповісти
Не прАФФесіонали... Он шобла бєглого зечари на рахунках залишили 100 тис. грн на всю країну
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16.07.2025 18:18 Відповісти

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