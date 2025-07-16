Шмигаль розповів про рекордні залишки на казначейському рахунку уряду
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) уряду станом на ранок 16 липня становили 340 мільярдів гривень.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Верховної Ради, яка прийняла його відставку з посади, повідомляє пресслужба уряду.
"Передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою та 100% виконанням всіх зобов’язань. Станом на ранок сьогодні на Єдиному казначейському рахунку 340 млрд грн", – сказав Шмигаль.
Він не уточнив, яка частка коштів на ЄКР номінована у валюті.
Як повідомлялося, станом на початок 2025 року на залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку становили понад 263 млрд грн (в еквіваленті). Тоді Шмигаль називав цю суму рекордною.
Раніше Держказначейство публікувало цю інформацію щомісяця, але на час воєнного стану цю практику призупинили.
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Це йому примарилося!
Так буде звучати перше офіційне інтерв'ю нового прем'єр-міністра України.
340 млрд гривень на рахунках і при цьому зелені тварюки розказують людям, що міста мають самі шукати гроші на захисті від Шахедів
на казначейських рахунках скажені залишки.
але на зброю дєнєг нєт ...
дурна собака ловить свій хвіст -
алєгорична скуптура ЗЄльеой влади
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Захищав енергооб'єкти в 23-24 році,та спіздів на ніх 10 млрд грн
і разом з Ляшком відновив Охматдіт. Що від нього ще можна ждати? Так і буде сидіти невідсвічувати і тихо красти гроші, зате неяких політичних амбіцій.
Залишає наступнику ошипаний курятник. Вже петухи без хвостів і курочки не несуть яйця.
Податкова вже практично весь бізнес ощипала!
А потім окулярник буде розповідати, що при ньйому податки збиралися, а після нього не можуть!