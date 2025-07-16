Зеленский представил "слугам народа" новый состав Кабмина: Свириденко будет премьером
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил нардепам обновленный состав Кабинета Министров.
Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что были представлены кандидаты, которые также присутствовали на встрече.
По его словам, "это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве".
Какие изменения в правительстве?
Да, новым премьер-министром будет Юлия Свириденко. А ее предшественник на посту Денис Шмыгаль станет министром обороны.
Другие кандидаты:
- Михаил Федоров - первый вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации.
- Тарас Качка - (действующий заместитель министра экономики) - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
- Герман Галущенко (ныне министр энергетики) - министр юстиции.
- Светлана Гринчук (ныне министр экологии) - министр энергетики.
- Денис Улютин (ныне первый заместитель министра финансов) - министр социальной политики, семьи и единства Украины.
- Алексей Соболев (ныне первый заместитель главы Минэкономики) - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Остальные чиновники - министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, глава МВД Игорь Клименко, глава МИД Андрей Сибига, министр финансов Сергей Марченко, и министр здравоохранения Виктор Ляшко и глава МОН Оксен Лисовой - останутся на своих должностях.
Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации относительно кандидата на должность министра культуры еще продолжаются, добавил Арахамия.
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Зєлєнскогонарода, підтримка якої у суспільства - 19 відсотків. Хочу нагадати, з яким формулюванням Зєлєнскій всуперпч конституції розпустив попереднє скликчння ВРУ - втрата підтримки виборців. От такий він, "гарант" Конституції.
Якусь нову фігню створили?
"На майдані коло церкви
Революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,
- За отамана буде...." (П. Тичина),
де замість "чабан" можна вставити "коваль", "косар", "баран", інший умовний весільний фотограф, але не справжній фаховий отаман.
Там просто дещо вицвіло, і заради ремонту переставляють ліжка.
А повії всі ті ж, старі та прокурені.
Понятно шо нічо не понятно!
Та клишоногий Мишка
Затіяли Квартет заграть.
Двіоскрипки, ноти, бас і альт дістали
Й під лину в лузі посідали,
Щоб світ мистецтвом чарувать.
Ударили в смички,- ладу ж дарма шукать!
(І. Крилов " КВАРТЕТ",переклад Ф.Скляра)
А йому хто представив "новий склад Кабміну?".
Але в нас же замість парламентсько-президенської системи влади - офісно-президентська. Тому вони собі дозволяють керувати і Кабміном, і Прем'єром. Навіть в кадрових питаннях
Є "прем'єр-міністр". Скорочено "прем'єр".
Слово вживається незалежно від статі.
Скільки можна занижати діловий публіцистичний стиль журналістики до рівня мови підворотні?
Фаїну Раневську запитали про пластичну операцію. На що вона відповіла:
Какой смысл делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая!(с)…..
Якось так…..☹️
Чим не задоволені?!
Мабуть тим,що країна виглядає не так,як мріяли 73% ставлячи галоки в бюлетенях.
Нічого особистого, просто бізнес.
"Друзья знакомьтесь это заместитель министра экономики Тарас Качка. Тарас Андреевич близкий друг и верный соратник знаменитого Тимофея Милованова. А теперь внимание. За прошлый месяц наш "Герой" получил... 195 тысяч 350 гривен. Повторю еще раз... 195 тысяч 350 гривен. Вы только вдумайтесь в эти фантастические цифры. Неужели чиновник средней руки, может зарабатывать такие колоссальные деньги? Неужели наше государство настолько богатое и благополучное, что мы с лёгкостью можем себе позволить так щедро оплачивать "Тяжкий Труд" этих персонажей? Неужели благодаря невероятным усилиям Тараса Ивановича, наша экономика поднялась и расцвела? Однозначно нет. Ребята, а теперь я скажу предельно откровенно. Пора заканчивать со всем этим цирком. Учитесь жить по средствам. А если кому-то это не нравится, то в центре занятости очень много открытых вакансий...", - написал Михаил Шнайдер.
але згоден з Вами - ЗП шалені, явно не для бідної країни
В кацапів цілий серіал про такого є