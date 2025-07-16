Зеленский представил "слугам народа" новый состав Кабмина: Свириденко будет премьером

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил нардепам обновленный состав Кабинета Министров.

Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что были представлены кандидаты, которые также присутствовали на встрече.

По его словам, "это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве".

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Какие изменения в правительстве?

Да, новым премьер-министром будет Юлия Свириденко. А ее предшественник на посту Денис Шмыгаль станет министром обороны.

Другие кандидаты:

Михаил Федоров - первый вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации.

- первый вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации. Тарас Качка - (действующий заместитель министра экономики) - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

- (действующий заместитель министра экономики) - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Герман Галущенко (ныне министр энергетики) - министр юстиции.

(ныне министр энергетики) - министр юстиции. Светлана Гринчук (ныне министр экологии) - министр энергетики.

(ныне министр экологии) - министр энергетики. Денис Улютин (ныне первый заместитель министра финансов) - министр социальной политики, семьи и единства Украины.

(ныне первый заместитель министра финансов) - министр социальной политики, семьи и единства Украины. Алексей Соболев (ныне первый заместитель главы Минэкономики) - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Остальные чиновники - министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, глава МВД Игорь Клименко, глава МИД Андрей Сибига, министр финансов Сергей Марченко, и министр здравоохранения Виктор Ляшко и глава МОН Оксен Лисовой - останутся на своих должностях.

Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации относительно кандидата на должность министра культуры еще продолжаются, добавил Арахамия.

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