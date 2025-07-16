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Новости Новый Кабмин Отставка правительства Кадровые изменения
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Зеленский представил "слугам народа" новый состав Кабмина: Свириденко будет премьером

Обновленный состав правительства: стали известны кандидаты на должности

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил нардепам обновленный состав Кабинета Министров.

Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что были представлены кандидаты, которые также присутствовали на встрече.

По его словам, "это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подписал документы в Верховную Раду Украины о Шмыгале как новом министре обороны, - Зеленский. ВИДЕО

Какие изменения в правительстве?

Да, новым премьер-министром будет Юлия Свириденко. А ее предшественник на посту Денис Шмыгаль станет министром обороны.

Другие кандидаты:

  • Михаил Федоров - первый вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации.
  • Тарас Качка - (действующий заместитель министра экономики) - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
  • Герман Галущенко (ныне министр энергетики) - министр юстиции.
  • Светлана Гринчук (ныне министр экологии) - министр энергетики.
  • Денис Улютин (ныне первый заместитель министра финансов) - министр социальной политики, семьи и единства Украины.
  • Алексей Соболев (ныне первый заместитель главы Минэкономики) - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Остальные чиновники - министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, глава МВД Игорь Клименко, глава МИД Андрей Сибига, министр финансов Сергей Марченко, и министр здравоохранения Виктор Ляшко и глава МОН Оксен Лисовой - останутся на своих должностях.

Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Консультации относительно кандидата на должность министра культуры еще продолжаются, добавил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль рассказал о рекордных остатках на казначейском счете правительства

Автор: 

Зеленский Владимир (21242) Кабмин (14061) Арахамия Давид (991) Свириденко Юлия (151) Слуга народа (2642)


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Топ комментарии
+22
Взагалі-то всіх віце-прем'єрів та всіх міністрів (окрім, оборони, закордоних справ та служби божої, яких вносить Президент) пропонує Прем'єр після свого призначення, і вже тоді депутати голосують за склад кабміну...

Але в нас же замість парламентсько-президенської системи влади - офісно-президентська. Тому вони собі дозволяють керувати і Кабміном, і Прем'єром. Навіть в кадрових питаннях
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16.07.2025 20:58 Ответить
+15
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16.07.2025 20:51 Ответить
+13
Трамп сказал, шо карт нет. Вон как тасует.
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16.07.2025 20:56 Ответить
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Яке марення !
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16.07.2025 20:50 Ответить
Оно як! Це виявляється уряд не України і навіть не Верховної Ради, яка мала б його формувати - це уряд однієї фракції слуг Зєлєнского народа, підтримка якої у суспільства - 19 відсотків. Хочу нагадати, з яким формулюванням Зєлєнскій всуперпч конституції розпустив попереднє скликчння ВРУ - втрата підтримки виборців. От такий він, "гарант" Конституції.
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16.07.2025 21:34 Ответить
міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України

Якусь нову фігню створили?
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16.07.2025 20:51 Ответить
Синергия, прости господи.
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16.07.2025 20:53 Ответить
😊 Нагадало:
"На майдані коло церкви
Революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,
- За отамана буде...." (П. Тичина),
де замість "чабан" можна вставити "коваль", "косар", "баран", інший умовний весільний фотограф, але не справжній фаховий отаман.
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16.07.2025 21:57 Ответить
міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України.! та да це навідь вимовити важко. але партнери все оплачують . можна прібархліться і внукам хватет"
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16.07.2025 20:57 Ответить
шо це за фейкові міністерства? чому українці не задають питань до влади? мабудь бо нераби і не такі як кацапи
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16.07.2025 20:59 Ответить
Пропустили чотири букви - правильно читати АНТИсоціальної політики ну і ще можна добавити - ГЕНОЦИДУ українців
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16.07.2025 21:00 Ответить
Це вже диктатура, чи ще ні?
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16.07.2025 20:51 Ответить
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16.07.2025 20:51 Ответить
а хто сказав що в офісі президента не йдуть справи?
Там просто дещо вицвіло, і заради ремонту переставляють ліжка.
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16.07.2025 21:01 Ответить
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16.07.2025 21:21 Ответить
Норм кровати, проверенные. Так шо...
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16.07.2025 20:52 Ответить
Навіть не буду намагатись запам'ятовувати нові прізвища. Який сенс?
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16.07.2025 20:52 Ответить
І дійсно! Їх можна завжди знайти в реєсрі кримінальних і адміністративних справ.
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16.07.2025 21:21 Ответить
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16.07.2025 20:52 Ответить
Перестановка ліжок у борделі.
А повії всі ті ж, старі та прокурені.
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16.07.2025 20:52 Ответить
Так це все старі чмоні...
Понятно шо нічо не понятно!
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16.07.2025 20:54 Ответить
Перестановка ліжок...
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16.07.2025 20:54 Ответить
Вигадниця Мартишка, Осел, Козел
Та клишоногий Мишка
Затіяли Квартет заграть.
Двіоскрипки, ноти, бас і альт дістали
Й під лину в лузі посідали,
Щоб світ мистецтвом чарувать.
Ударили в смички,- ладу ж дарма шукать!
(І. Крилов " КВАРТЕТ",переклад Ф.Скляра)
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16.07.2025 20:55 Ответить
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16.07.2025 20:55 Ответить
На ближайших парламентских выборах народ Украины всё припомнит этим господам, и мясо по 300 и помидоры по 100 и огурцы по 50 в разгар сезона и многое, многое, многое другое. За ВСЁ придётся отвечать.
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16.07.2025 20:56 Ответить
В диктатурах буває тільки видимість виборів. Нічого не зміниться.
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16.07.2025 21:02 Ответить
Та хєр там. Пам"ять у народу - як у рибок гупії.
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16.07.2025 21:02 Ответить
А они будут?
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16.07.2025 21:03 Ответить
... й знов оберуть ті самі партії + щось нове типу "народних слуг"
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16.07.2025 21:19 Ответить
Трамп сказал, шо карт нет. Вон как тасует.
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16.07.2025 20:56 Ответить
короче, даже не кровати переставили, а просто шлюх переложили
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16.07.2025 20:57 Ответить
"Зеленський представив "слугам народу" новий склад Кабміну: Свириденко буде прем'єркою".
А йому хто представив "новий склад Кабміну?".
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16.07.2025 20:57 Ответить
Взагалі-то всіх віце-прем'єрів та всіх міністрів (окрім, оборони, закордоних справ та служби божої, яких вносить Президент) пропонує Прем'єр після свого призначення, і вже тоді депутати голосують за склад кабміну...

Але в нас же замість парламентсько-президенської системи влади - офісно-президентська. Тому вони собі дозволяють керувати і Кабміном, і Прем'єром. Навіть в кадрових питаннях
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16.07.2025 20:58 Ответить
я сподіваюсь це Келог назначив команду
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16.07.2025 21:02 Ответить
То ж команда та сама)
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16.07.2025 21:19 Ответить
Переставили ліжка в борделі🤣🤣🤣
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16.07.2025 21:03 Ответить
Вчинили простіше! Хвойди в ліжках помінялись місцями.
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16.07.2025 21:11 Ответить
Як казав один лідОр - і кухарка може керувати державою... А на тлі блазня буде взагалі виглядати нічогенько..
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16.07.2025 21:05 Ответить
Це капець,все чим повинна займатись коаліція Верховної Ради узурпував ЗЕбіл.Тусує що катала,крутить як циган сонцем.Шило на мило,ідіот.
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16.07.2025 21:05 Ответить
В українському законодавсті немає "прем'єрок".
Є "прем'єр-міністр". Скорочено "прем'єр".
Слово вживається незалежно від статі.
Скільки можна занижати діловий публіцистичний стиль журналістики до рівня мови підворотні?
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16.07.2025 21:06 Ответить
Ці фемінітиви, якими якісь філолухи мабуть заради своїх нікчемних дисертацій вирішили охопити 100% - наруга чк над мовою, так і здоровим глуздом. Але мені дивно, чому так покірно журналісти, медійники цьому підкорилися.
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16.07.2025 21:33 Ответить
Нагадало:
Фаїну Раневську запитали про пластичну операцію. На що вона відповіла:
Какой смысл делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая!(с)…..
Якось так…..☹️
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16.07.2025 21:11 Ответить
Припускаю. Входить на Банкову президент та каже: "А не посчитить ли нам, состоятельные кроты?" Вони там стають в круг як в дитячому садочку і Зеленський по черзі тиче пальцем: "На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Выходи на кабмин, не задерживай очень усталых мужчин' Та й вибрали. Згідно діючого законодавства. Напевно.
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16.07.2025 21:12 Ответить
Уряд,країни втілених мрій зєленського!
Чим не задоволені?!
Мабуть тим,що країна виглядає не так,як мріяли 73% ставлячи галоки в бюлетенях.
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16.07.2025 21:17 Ответить
А верховна рада взагалі буде голосувати за нового прем єра!?
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16.07.2025 21:18 Ответить
Слуги з ригами? Аякже.
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16.07.2025 22:00 Ответить
Сьогодні ти міністр енергетики, а завтра міністр юстиціі. А какая разніца? Це піздєц товаріщі
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16.07.2025 21:22 Ответить
Ну взагалі то він юрист, працював в МінЮсті... А ось "енергетик" з нього так собі.
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16.07.2025 21:26 Ответить
Він і міністорм юстиції буде таким же. Що накажуть, те й виконає.
Нічого особистого, просто бізнес.
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16.07.2025 22:01 Ответить
Вони там що в бутилку грають сьогодні ти завтра вона потім знову ти. Вззяв роспустив сам собі призначив якось все по дикому в нас . Зеленський іди з посади ТИ вже накірував
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16.07.2025 21:26 Ответить
В черговий раз доказує що ЗЕбільні потужні 5-6 менеджерів обісралися
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16.07.2025 21:27 Ответить
На нари ішака безтолкового! Це обкурене чмо вчергове ігнорує Конституцію.
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16.07.2025 21:27 Ответить
представив новий склад Кабміну - Президента ввели в оману, підсунули список, в якому жодної нової людини!
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16.07.2025 21:27 Ответить
Ну шо, панове, ви нарешті задоволені? Жодного єврея в кандидатах!
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16.07.2025 21:37 Ответить
Вони офіційно заявили, що вони не євреї?
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16.07.2025 21:38 Ответить
Якби вони це заявили, то всі б сказали - це точно євреї.
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16.07.2025 22:05 Ответить
Призначаємо в лікарні невропатолога завідувачем хірургічного відділення, головного бухгалтера - завідувачем гінекологічного відділення, хірурга - начальником охорони, психіятра - завідувачем котельні.
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16.07.2025 21:39 Ответить
наполеон, ****... держава - це Я
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16.07.2025 21:40 Ответить
Зеля вже у відкриту підтерається Конституцією. Лохторату Цар нічого пояснювати не зобов'язаний.
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16.07.2025 21:45 Ответить
А министр национального единства куда-то послом?
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16.07.2025 21:47 Ответить
Поки що неясно. Може і у в"язницю.
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16.07.2025 21:55 Ответить
Сдать свой кошелек, где деньги лежат?
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16.07.2025 22:05 Ответить
Це воно кровати переставляе?
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16.07.2025 21:49 Ответить
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16.07.2025 21:54 Ответить
25 декабря 2019
"Друзья знакомьтесь это заместитель министра экономики Тарас Качка. Тарас Андреевич близкий друг и верный соратник знаменитого Тимофея Милованова. А теперь внимание. За прошлый месяц наш "Герой" получил... 195 тысяч 350 гривен. Повторю еще раз... 195 тысяч 350 гривен. Вы только вдумайтесь в эти фантастические цифры. Неужели чиновник средней руки, может зарабатывать такие колоссальные деньги? Неужели наше государство настолько богатое и благополучное, что мы с лёгкостью можем себе позволить так щедро оплачивать "Тяжкий Труд" этих персонажей? Неужели благодаря невероятным усилиям Тараса Ивановича, наша экономика поднялась и расцвела? Однозначно нет. Ребята, а теперь я скажу предельно откровенно. Пора заканчивать со всем этим цирком. Учитесь жить по средствам. А если кому-то это не нравится, то в центре занятости очень много открытых вакансий...", - написал Михаил Шнайдер.
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16.07.2025 21:49 Ответить
Ну и харя.
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16.07.2025 21:53 Ответить
зайдіть на посаду міністра, заст. міністра і буде вам щастя

але згоден з Вами - ЗП шалені, явно не для бідної країни
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16.07.2025 21:58 Ответить
4 штуки євро? До податків? Зам міністра? Та це взагалі ні про що. Багато програмістів навіть в Україні заробляє більше. Чи ви хочете шоб чувак працював на мінімальну ЗП і ще й не крав?
В кацапів цілий серіал про такого є
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16.07.2025 22:09 Ответить
Такое впечатление, что Зе над народом издевается.
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16.07.2025 21:50 Ответить
Он издевался еще в 95-м.
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16.07.2025 21:54 Ответить
Квартале
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16.07.2025 22:00 Ответить
А не торгует ли Зеленский должностями? Постоянно колоду тусует.
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16.07.2025 21:56 Ответить
Не только этим...
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16.07.2025 22:07 Ответить
 
 