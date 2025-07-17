Свириденко: Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після призначення оприлюднила свої цілі на посаді.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Для мене велика честь очолити український Уряд сьогодні. Наш Уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну. Моя головна мета — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті.
Війна не дає права на зволікання. Ми мусимо діяти швидко й рішуче. Наші пріоритетні кроки у перші 6 місяців — це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська", - йдеться в заяві.
За словами Свириденко, Кабмін також докладатиме зусиль для підтримки українських підприємців.
"Нам потрібні швидкі та відчутні кроки, мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки. Щоб все було "Зроблено в Україні". Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення. Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати", - підсумувала вона.
17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новою прем'єр-міністеркою України.
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Карл....
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одна вже була, жЮлечка
скучно з вами, дєвочки
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рузький фольклор він такий
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знову "дєвочка"?
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На деякий час - так. Дайте їй ще 100 днів, вона навчиться.
Як це кодло квартальне вже набридло.
Свириденко ж клацнула у повітрі каблуками і все підписала. Молода. Не розуміє, що розраховувати на строки давності по таких діях не варто.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.