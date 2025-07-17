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Свириденко: Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати

Свириденко озвучила пріоритети на посаді прем’єра

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після призначення оприлюднила свої цілі на посаді.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене велика честь очолити український Уряд сьогодні. Наш Уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну. Моя головна мета — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті.

Війна не дає права на зволікання. Ми мусимо діяти швидко й рішуче. Наші пріоритетні кроки у перші 6 місяців — це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська", - йдеться в заяві.

За словами Свириденко, Кабмін також докладатиме зусиль для підтримки українських підприємців.

"Нам потрібні швидкі та відчутні кроки, мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки. Щоб все було "Зроблено в Україні". Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення. Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати", - підсумувала вона.

17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новою прем'єр-міністеркою України.

Читайте: Арахамія оприлюднив перелік кандидатів в уряд Свириденко

Свириденко озвучила пріоритети на посаді прем'єра

Автор: 

Кабмін (14238) Свириденко Юлія (359)


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Топ коментарі
+10
Що ти добіса таке верзеш... ©
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17.07.2025 13:23 Відповісти
+8
це вам натяк що починається гра ,,кожний сам за себе,а народ плате за всіх,,
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17.07.2025 13:28 Відповісти
+6
хабалка поддЕрьмачная
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17.07.2025 13:25 Відповісти
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Що ти добіса таке верзеш... ©
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17.07.2025 13:23 Відповісти
це вам натяк що починається гра ,,кожний сам за себе,а народ плате за всіх,,
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17.07.2025 13:28 Відповісти
це ж якийсь ЖАХ !

.
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17.07.2025 13:30 Відповісти
Ну шо...верзе, канєшна. Про "самодостатність"...!!!!!! (особисту) Так шо, фсьо ясно
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17.07.2025 13:37 Відповісти
А чого? Правду ж каже! Жодної політичної лояльності, лише особиста, до Єрмака! 😊 І так, лише цифри! Тобто суми. Особисті стосунки і панібратство - геть!
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17.07.2025 14:00 Відповісти
піздить як дише
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17.07.2025 14:14 Відповісти
Чи не пора перейменувати партію "Слуга народа" в партію "Шабесгой", тобто повернути цій партії оригінальну назву? Адже партію "Слуга народа" створив для свого протеже Вови ********** Бєня Бородач, обидва ортодоксальні іудеї з секти Хабад Любавич. А згідно талмуду народ взагалі тільки один-це жиди, а всі інші гої. Тобто "Слуга народа" в буквальному і змістовому перекладі на оригінал-іврит і буде звучати, як "Шабесгой".
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17.07.2025 14:15 Відповісти
Зробимо Україну знов великою!
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17.07.2025 13:24 Відповісти
А усіх Українців заможними, оговірка по Фрейду, майже усіх, десь 1000 на всю країну.
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17.07.2025 13:27 Відповісти
Трохи нижче новина: українці ввезли 30 тисяч автівок молодше 5 років. Не 1000.
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17.07.2025 13:29 Відповісти
Та це мєлочь пузата в порівнянні до тої 1000.
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17.07.2025 13:33 Відповісти
ти серйозно??чи це тонкий сарказм??ВЕЛИКА УКРАЇНА і ця недоумкувата клептоманка???
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17.07.2025 13:30 Відповісти
То питання то політтехнологів Трампа. Тепер тупо змавпували гасло, замінивши назву країни.
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17.07.2025 13:39 Відповісти
"зробимо Україну знову, егеж..."

.

.
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17.07.2025 13:31 Відповісти
Ага, теж іржав, переглядаючи Слугу у рода, пам'ятаєте оце: "Хватить мєсить глину - зроби Україну!"
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17.07.2025 13:41 Відповісти
Зеленський щось новеньке збрехав наріду 73% ротом свириденко, бо всім в країні керує виключно Зе.
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17.07.2025 13:25 Відповісти
хабалка поддЕрьмачная
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17.07.2025 13:25 Відповісти
Самодостатність, ага, зрозуміло, значить гроші знову будуть драти з народу!!!! Друкувати гроші і піднімати податки, щоб платити середні зарплатні держслужбовцям 50к!!!!🤡😅🤪🤣
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17.07.2025 13:26 Відповісти
Не фантазуйте. Як крали - так і далі будуть красти. Як жили за кошт ЕС та інших країн-так і далі будуть жити.
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17.07.2025 13:36 Відповісти
Один Пашинський робив для оборонки більше, ніж всі зелені уряди разом язяті.
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17.07.2025 14:02 Відповісти
Без жартів, треба їй взяти консультантом ЮВТ.
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17.07.2025 13:26 Відповісти
тепер заживемо! чекаємо змін на краще!
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17.07.2025 13:26 Відповісти
Тобто вони визнають що до цього було не якісне забезпечення армії ? І хто ж у цьому винен?
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17.07.2025 13:26 Відповісти
Шість років !
Карл....

.
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17.07.2025 13:33 Відповісти
Людоньки, от же ж наш майбутній Президент! Красаву просувають по віх канонах політтєхнології. Ху?ло теж починав прем'єром в Єльцина. Якщо не помиляюся, прем'єрами також були Ку Чмо, шапкокрад, та пчеловод-бухгалтер. Схема робоча, як корабельна сосна
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17.07.2025 13:27 Відповісти
знову "дєвочка" ?
одна вже була, жЮлечка
скучно з вами, дєвочки

.
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17.07.2025 13:35 Відповісти
Навіщо цитувати Ху?ла? Пойдіть тепер помойте рота із милом.
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17.07.2025 13:37 Відповісти
не буйло це придумав, хоча й використовував

рузький фольклор він такий

.
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17.07.2025 14:06 Відповісти
Будущий Президент будет Генералом(не тот, о ком многие подумали). Герой Украины(других наград навалом), не замешанный ни в какие проваленные контрнаступления и суперкурские операции, человек, с чьим именем на устах воины идут в бой (поищите видео на ютуб). Относительно молод, с ученой степенью и любовью к интервью. Не тщеславен, но еще припомните эти слова.
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17.07.2025 14:05 Відповісти
"За Родіну, за Драпатого!"? Чи може Білецького маєте на увазі?
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17.07.2025 14:18 Відповісти
Бла-бла-бла блабла.
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17.07.2025 13:28 Відповісти
Головне не збитись з курсу - стільки рифів і підводних течій
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17.07.2025 13:29 Відповісти
почала з анекдоту...але він не смішний і "бородатий"
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17.07.2025 13:29 Відповісти
Була вже одна Юля.....
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17.07.2025 13:29 Відповісти
їх було набагато більше
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17.07.2025 13:32 Відповісти
Свят, свят, свят....

.
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17.07.2025 13:36 Відповісти
жЮлечка-2 ?

знову "дєвочка"?

.
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17.07.2025 13:37 Відповісти
І це розповідає бувший зам.премьєр-міністра який тепер рахується у її так званому уряді міністром оборони. А який же тоді був курс до цього, Юля? В дупу?... Театр абсурду.
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17.07.2025 13:31 Відповісти
А головного не сказала---МИ НЕ БУДЕМО САМІ КРАСТИ І ІНШИМ НЕ ДОЗВОЛИМО Правда це наша фантазія і сподівання. Бо при владі ( на всіх рівнях) виборних і призначених майже всі крадії і наперстночникі.
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17.07.2025 13:32 Відповісти
Думають, змінивши одне рило на інше, нове, знову надурять вумний нарід.
На деякий час - так. Дайте їй ще 100 днів, вона навчиться.
Як це кодло квартальне вже набридло.
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17.07.2025 13:32 Відповісти
Співай ластівка, співай !
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17.07.2025 13:32 Відповісти
Цифри - жопа. Економіка стоїть, гроші пиляють. Результатів - нуль.
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17.07.2025 13:32 Відповісти
Коли після перестановки ліжок в борделі повія розповідає про незалежність від сутенера
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17.07.2025 13:33 Відповісти
Як правило, слова "слуг" треба сприймати суворо навпаки.
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17.07.2025 13:33 Відповісти
да цифри -на особовому рахунку ..
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17.07.2025 13:34 Відповісти
Ну тобто "своїм все-чужим закон"!
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17.07.2025 13:36 Відповісти
*свому рахунку у швейцарському банку
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17.07.2025 13:36 Відповісти
https://t.me/c/1496296645/21909 Олег Шарп | Oleg Sharp Кажуть, Єрмак його довго терпів, але не пробачив того, що Шмигаль кілька разів виявив сумніви, коли йому доручили виконати "термінові" завдання. Йшлося, зокрема, про погодження санкцій РНБО стосовно Порошенка і про сировинну угоду зі Штатами. Шмигаль їм не противився, але суто по-бюрократично намагався "сковзнути" з тем, які вважав у перспективі підсудними.
Свириденко ж клацнула у повітрі каблуками і все підписала. Молода. Не розуміє, що розраховувати на строки давності по таких діях не варто.
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17.07.2025 13:37 Відповісти
"Ці руки нічого не крали..." Цитата від Юлії Т.
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17.07.2025 13:38 Відповісти
Навіщо брешете? це Ющ таке казав
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17.07.2025 13:57 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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17.07.2025 13:40 Відповісти
Треба частіше ці обіцянки викладати,щоб зехудоба могла порівнювати з реальністю.
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17.07.2025 13:51 Відповісти
Make Ukraine great again
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17.07.2025 13:42 Відповісти
Єрмак добився свого
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17.07.2025 13:45 Відповісти
Да, за цифры которые украинцы видят в платёжках и на ценниках отвечать придётся .
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17.07.2025 13:47 Відповісти
Ну що ти мелиш єрмаковка вам клятим зе- брехунам немає віри і не може бути після вашого нікчемного правління гниди
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17.07.2025 13:52 Відповісти
Оно, еум Zе Чернишов так само колись казав а потім с3,14здив лярд і все пучком, та ще і на посаді залишився.
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17.07.2025 13:57 Відповісти
Одна Юля-жуля вже була, тепер друга?
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17.07.2025 13:58 Відповісти
Вона на одному місці навіть 2 роки не пропрацювала. В чому вона спеціаліст-експерт-радник?
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17.07.2025 14:00 Відповісти
Спалилась скумбрія , її хтось про політичну лояльність хіба хтось запитував?
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17.07.2025 14:00 Відповісти
І при цьому вона вважає правомірною відмову призначити обраного голову БЕБ
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17.07.2025 14:02 Відповісти
"Кожен українець відчує на собі"- та вже ж напевне "відчує"! Ще від попередніх "відчуваннь" шрами не загоїлись! Свіжа "єрмачатіна" смердить як і попередня!
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17.07.2025 14:02 Відповісти
Потужно , дуже Потужно .... .....
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17.07.2025 14:04 Відповісти
Ведлика приватизація-велике розкрадання (друга серія).
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17.07.2025 14:05 Відповісти
черговий мінус 273
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17.07.2025 14:13 Відповісти
"...повний аудит видатків з метою їхнього скорочення"
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17.07.2025 14:15 Відповісти
эти люди брешут как дышут.
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17.07.2025 14:18 Відповісти
 
 