Свириденко: Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після призначення оприлюднила свої цілі на посаді.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене велика честь очолити український Уряд сьогодні. Наш Уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну. Моя головна мета — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті.

Війна не дає права на зволікання. Ми мусимо діяти швидко й рішуче. Наші пріоритетні кроки у перші 6 місяців — це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська", - йдеться в заяві.

За словами Свириденко, Кабмін також докладатиме зусиль для підтримки українських підприємців.

"Нам потрібні швидкі та відчутні кроки, мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки. Щоб все було "Зроблено в Україні". Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення. Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати", - підсумувала вона.

17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новою прем'єр-міністеркою України.

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