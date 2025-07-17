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Новини Новий Кабмін
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Рада призначила новий склад уряду Свириденко. Шмигаль - міністр оборони (оновлено)

Верховна Рада України проголосувала за призначення нового Кабінету Міністрів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 253 нардепи.

Новий Кабінет Міністрів Верховна Рада проголосувала

Кого призначили в міністерства

Окремим голосуванням главою МЗС перепризначили Андрія Сибігу - 271 голос "За".

Також парламент призначив на посаду міністра оборони експрем'єра Дениса Шмигаля. Рішення підтримали 267 нардепів.

Михайла Федорова на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.

Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій.

Тараса Качку призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту.

Германа Галущенка призначили на посаду міністра юстиції України.

Світлану Гринчук на посаду міністерки енергетики.

Наталію Калмикову призначили міністеркою у справах ветеранів.

Ігоря Клименка очільником МВС.

Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.

Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоровʼя.

Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України.

Олексія Соболева призначили на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Дениса Улютіна на посаду міністра соцполітики, сімʼї та єдності України.

Читайте: Свириденко: Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати

Автор: 

ВР (15101) Кабмін (14238)


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Топ коментарі
+15
в борделі переставили ліжка...
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17.07.2025 15:25 Відповісти
+13
Галущенко з енергетика в юристи - такий кульбіт! - хер прсциш
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17.07.2025 15:27 Відповісти
+11
Тут інше питання: як цей юрист попав в енергетику ?
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17.07.2025 15:31 Відповісти
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17.07.2025 15:22 Відповісти
Жиди Зеленський і д'Єрьмак на ключових посадах, а це шабесгої для їх обслуговування і виконання їхніх наказів. Підтанцовка,одним словом. Проте не завжди прізвища говорять про національність. Як ось в цьому випадку:
Йде прослуховування на конкурвсі ім. Чайковського.
Конкурсант зіграв на піаніно.
-Жюрі конкурсу оцінює виконавця:
-Чудово! Неперевершено! Як ваше прізвище, молодий чоловіче?
-Іванов.
-Та не може бути!, А ім'я?
-Іван.
- Неймовірно!
З надією в голосі:
-А по-батькові?
-Абрамович.
-Ось як глибоко подеколи буває захований талант!
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17.07.2025 15:40 Відповісти
ТІпєрь зажівьом
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17.07.2025 15:23 Відповісти
Та, тепер ще більше грощей піде на дороги, квітники тощо та фірми ахметова. З бюджету МОУ та за рахунок життів солдат СОУ.
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17.07.2025 16:27 Відповісти
Шо тут скажеш? В двічи більше прийдеться до буцегарні засунути...
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17.07.2025 15:24 Відповісти
в борделі переставили ліжка...
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17.07.2025 15:25 Відповісти
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17.07.2025 15:33 Відповісти
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17.07.2025 15:52 Відповісти
Галущенко з енергетика в юристи - такий кульбіт! - хер прсциш
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17.07.2025 15:27 Відповісти
Тут інше питання: як цей юрист попав в енергетику ?
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17.07.2025 15:31 Відповісти
От і я розгубився - він юрист чи енергетик - чи енергійний юрист?
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17.07.2025 15:34 Відповісти
Так само, як пан Мустафа попав в Укрзалізницю. Професіонал вищої проби !
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17.07.2025 16:24 Відповісти
Галущенко смотрящий від Деркача. Тому і прилаштували в мінюст.
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17.07.2025 15:39 Відповісти
Новий склад уряду ермака,який ним керуватиме,та за ніщо не відповідатиме.
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17.07.2025 15:27 Відповісти
Чи дочекаємось повернення дорослих у владу?
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17.07.2025 15:28 Відповісти
Міністра культури ловлять?
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17.07.2025 15:29 Відповісти
Ні букви вивчає
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17.07.2025 15:48 Відповісти
Серед них є хоч один порядний патріот?
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17.07.2025 15:31 Відповісти
Чудовий жарт.
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17.07.2025 15:33 Відповісти
Головне що вони рахувати вміють, а патріотизм це для тих хто Україну захищають
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17.07.2025 15:47 Відповісти
Ні . Мародери та зрадники !
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17.07.2025 16:23 Відповісти
ОЗГ.
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17.07.2025 15:32 Відповісти
Їх вже записали до школи МилоФанова чи відправлять на курси у Трускавец !?
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17.07.2025 15:34 Відповісти
Спочатку, усі на курси, до отієї навченої посилці з Болгарії!!
Без них, в Урядовому кварталі, повний аналТАБУ! Кадровики уже метушаться з СБУ щодо надання новим обличчям, купи допусків та довідок!! Але з 2019 року, то, таке собі… Головне, «СХЕМИ» і помічники, радники, однокласники, кума чи куми родичі, консультанти, юристи, секретарі… З цим, уже працюють «сірі миші»-держсекретарі, із своїм набором, таких же, дивних осіб….
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17.07.2025 15:46 Відповісти
ЛАЙНО
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17.07.2025 15:34 Відповісти
Мілованов сів на потоки державні. Свириденко за лекції по вихідних, за півроку, заплатив 3.7 млн. Учіться лохи жити...
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17.07.2025 15:41 Відповісти
Люди всякі потрібні, люди всякі важливі. Особливо ті хто уміє брати і уміє давати
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17.07.2025 15:45 Відповісти
Спитайте будь-кого ,хто пов'язаний з освітою ,а особливо шкільною ,що він думає про Лісового. І цю абсолютно некомпетентну нездару залишили в "новому" уряді. Нема слів...
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17.07.2025 16:09 Відповісти
Шо ти Вова ними крутиш як циган сонцем?
З них як не було толку для України, так і не буде.
Ну поцілують вони тобі перстень і п'яту точку та присягнуть на вірність.
Далі що?
На цьому все закінчиться!
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17.07.2025 16:14 Відповісти
Мабуть більше всього заробили останні 3 голоси?
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17.07.2025 16:20 Відповісти
Тупорила зелена ***** продовжується.
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17.07.2025 16:20 Відповісти
перетасоване зелене ЛАЙНО
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17.07.2025 16:20 Відповісти
Ганьба !
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17.07.2025 16:20 Відповісти
Сподіваюся представники ТЦК вже стоять на виході з кабміна з повістками та бусіками для звільнених чоловіків призовного вику...
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17.07.2025 16:22 Відповісти
Коли виручка борделях падає то треба міняти дівчат а не переставляти ліжка
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17.07.2025 16:22 Відповісти
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17.07.2025 16:25 Відповісти
Крадій змінив крадія.
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17.07.2025 16:25 Відповісти
новий склад? "хоть паржать можна"

УКРАЇНО - ТЕПЕР ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! - і у цих.

Готуй, НЕНЕ "усє сторани для любога каличєства"
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17.07.2025 16:33 Відповісти
Все для перемоги!!!
Шмигаль 💯 % буде відстоювати інтереси ЗСУ!
От побачите!
Бо Денис Шмигаль-це український Олаф Шольц.
Ні риба ні м'ясо!
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17.07.2025 16:34 Відповісти
Относительно смены правительство. Я бы назвал это действие любимой игрой "95-квартала". Которая называется "Игра в ********". Сплошное кидалово, причем, абсолютно бессмысленного. Умерову пообещали Штаты, чтобы с семьей воссоединиться. Одновременно договариваясь с Госдепом, чтобы не давали ему агреман. Шмыгалю обещали министерство обороны, но тоже, скорее всего кинут. Самое смешное, что в нынешнем правительстве нет ни одного министра с профильным образованием или с опытом работы в своей сфере. Кабаре похабных лилипутов, бессмысленное и беспощадное. Азаров на этом фоне вспоминается ностальгически. Хотели под шумок Буданова снять, но американцы погрозили пальчиком. В целом, все это кабаре можно даже не запоминать.
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17.07.2025 16:34 Відповісти
 
 