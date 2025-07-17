Рада призначила новий склад уряду Свириденко. Шмигаль - міністр оборони (оновлено)
Верховна Рада України проголосувала за призначення нового Кабінету Міністрів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 253 нардепи.
Кого призначили в міністерства
Окремим голосуванням главою МЗС перепризначили Андрія Сибігу - 271 голос "За".
Також парламент призначив на посаду міністра оборони експрем'єра Дениса Шмигаля. Рішення підтримали 267 нардепів.
Михайла Федорова на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.
Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій.
Тараса Качку призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту.
Германа Галущенка призначили на посаду міністра юстиції України.
Світлану Гринчук на посаду міністерки енергетики.
Наталію Калмикову призначили міністеркою у справах ветеранів.
Ігоря Клименка очільником МВС.
Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки.
Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоровʼя.
Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України.
Олексія Соболева призначили на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства.
Дениса Улютіна на посаду міністра соцполітики, сімʼї та єдності України.
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Йде прослуховування на конкурвсі ім. Чайковського.
Конкурсант зіграв на піаніно.
-Жюрі конкурсу оцінює виконавця:
-Чудово! Неперевершено! Як ваше прізвище, молодий чоловіче?
-Іванов.
-Та не може бути!, А ім'я?
-Іван.
- Неймовірно!
З надією в голосі:
-А по-батькові?
-Абрамович.
-Ось як глибоко подеколи буває захований талант!
Без них, в Урядовому кварталі, повний аналТАБУ! Кадровики уже метушаться з СБУ щодо надання новим обличчям, купи допусків та довідок!! Але з 2019 року, то, таке собі… Головне, «СХЕМИ» і помічники, радники, однокласники, кума чи куми родичі, консультанти, юристи, секретарі… З цим, уже працюють «сірі миші»-держсекретарі, із своїм набором, таких же, дивних осіб….
З них як не було толку для України, так і не буде.
Ну поцілують вони тобі перстень і п'яту точку та присягнуть на вірність.
Далі що?
На цьому все закінчиться!
УКРАЇНО - ТЕПЕР ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! - і у цих.
Готуй, НЕНЕ "усє сторани для любога каличєства"
Шмигаль 💯 % буде відстоювати інтереси ЗСУ!
От побачите!
Бо Денис Шмигаль-це український Олаф Шольц.
Ні риба ні м'ясо!