Предлагаю Свириденко начать обещанное сокращение расходов с "Единого марафона" и "Национального кэшбека", - Железняк
Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк предлагает новому Кабинету Министров начать оптимизацию расходов государственного бюджета с прекращения финансирования "Единого марафона" и программы "Национальный кэшбек".
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Нардеп напомнил, что во время речи в Верховной Раде премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что "уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения".
"Как раз идет подача поправок в Бюджет 2025.... Поэтому подам от себя правку сократить в ноль расходы на "Единый марафон", кэшбек, сокращение расходов на госаппарат.
Хочу прям посмотреть, как Свириденко выполнит это свое обещание", - написал Железняк в телеграм-канале.
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На святе замахнувся!
то занадто навіть для повних лохів !
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