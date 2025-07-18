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Предлагаю Свириденко начать обещанное сокращение расходов с "Единого марафона" и "Национального кэшбека", - Железняк

марафон

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк предлагает новому Кабинету Министров начать оптимизацию расходов государственного бюджета с прекращения финансирования "Единого марафона" и программы "Национальный кэшбек".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп напомнил, что во время речи в Верховной Раде премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что "уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения".

"Как раз идет подача поправок в Бюджет 2025.... Поэтому подам от себя правку сократить в ноль расходы на "Единый марафон", кэшбек, сокращение расходов на госаппарат.

Хочу прям посмотреть, как Свириденко выполнит это свое обещание", - написал Железняк в телеграм-канале.

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Автор: 

бюджет (4848) марафон (121) Свириденко Юлия (161) Железняк Ярослав (448) кешбэк (3)


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Топ комментарии
+10
А якже будуть харчеваться, оті численні, «анонімні» бото-ферми, з Оманського курятника??
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18.07.2025 21:53 Ответить
+6
та ти шо?
На святе замахнувся!
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18.07.2025 22:03 Ответить
+4
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18.07.2025 22:10 Ответить
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А якже будуть харчеваться, оті численні, «анонімні» бото-ферми, з Оманського курятника??
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18.07.2025 21:53 Ответить
та ти шо?
На святе замахнувся!
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18.07.2025 22:03 Ответить
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18.07.2025 22:10 Ответить
20% щороку ?
то занадто навіть для повних лохів !

.
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18.07.2025 22:33 Ответить
А чим національний кешбек поганий? Тим що від нього простим українцям хоч якась користь?
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18.07.2025 22:11 Ответить
це ви, *****, 73/43%зебіли, називаєте користю елементарний підкуп свого лохторату перед виборами?
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18.07.2025 22:24 Ответить
Звичайних людей 6 років підряд назиають зєбілами....О тже зєбіли таке заслужили.
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18.07.2025 22:50 Ответить
А чим цому кешбек невгодив? Дякувати кешбеку я вже пів року гим послуги мобільного зв'язку та інтернету оплачую
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18.07.2025 22:15 Ответить
За мій рахунок. В за рахунок усіх, хто платить податки. Дякую, ви здєлали нас усіх вмєстє. Ще там здається ви і по 1000 отримали за мій рахунок. Дякую.
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18.07.2025 22:43 Ответить
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18.07.2025 22:16 Ответить
"Залізний депутат" краще би подав правку завгоспу,бо все проходить через господарче відомство,лиш потім подається на вирішення.
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18.07.2025 22:25 Ответить
Ви не понімаете Ето другоє
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18.07.2025 23:08 Ответить
 
 