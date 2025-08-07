"ЄС" пропонує повернути чиновників ОП і ДБР у підслідність НАБУ, - Федина

Фракція "Європейська Солідарність" пропонує внести зміни до статті 216 КПК України щодо розширення підслідності НАБУ у справах про корупцію.

Про це під час брифінгу повідомила нардепка Софія Федина, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що раніше парламент вилучив керівництво Офісу Президента та ДБР із підслідності НАБУ, що перешкоджає повноцінній роботі антикорупційних органів.

Федина зазначила, що раніше "ЄС" також подала законопроєкти, якими пропонує скасувати позасудові обшуки та відновити прозорі конкурси на посади прокурорів.

"Третій законопроєкт повертає чиновників Офісу Президента та керівництво Державного бюро розслідувань до підслідності НАБУ. Перш за все, це про рівність усіх перед законом. НАБУ було створено саме для того, щоб розслідувати корупцію у найвищих ешелонах влади. На жаль, склалася абсурдна ситуація, коли частина посадовців є вилучена з підслідності НАБУ. І ніхто не має розслідувати їхні корупційні діяння. Ніхто не має бути поза законом. Закон є один для всіх. І незалежно від того, яку посаду ти займаєш, ти маєш відповідати згідно з чинним законодавством, якщо ти щось зробив не так", - пояснила парламентарка.

Нардепка зазначила, що у 2019-2020 роках монобільшість внесла зміни, які вилучили керівництво ОП та ДБР із підслідності НАБУ.

"В результаті створилася своєрідна сіра зона.

І Європейський Союз, і Міжнародний валютний фонд, і наші партнери з Великої Сімки чітко вимагають гарантій, що усі корупційні злочини найвищих посадовців будуть розслідуватися незалежними структурами. Що ці інституції будуть мати реальні, а не номінальні повноваження. І якщо ми прагнемо членства в Європейському Союзі, якщо ми розраховуємо на фінансову допомогу від наших західних партнерів, ми маємо знищувати такі лазівки для топ-корупціонерів", - додала вона.

В контексті нещодавніх протестів щодо повернення незалежності НАБУ та САП нардепка наголосила на важливості відновити повну підслідність НАБУ усіх топ-чиновників з Офісу президента і ДБР, щоб посилити здатність держави захищати свої інтереси.

"В умовах війни, коли демократичні інституції і так є критично ослабленими, дуже важливо виключити можливість використання правоохоронної системи в політичних інтересах. Тому повернення повної підслідності для НАБУ – це інституційний запобіжник, який працює на захист усієї системи", - підсумувала нардепка.

