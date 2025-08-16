Никакие территориальные уступки или обмен землями не могут быть частью соглашения о прекращении огня, - Порошенко
Территориальные уступки со стороны Украины не могут быть частью соглашения о прекращении огня.
Об этом заявил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFM TV, информирует Цензор.НЕТ.
"Никакие территориальные уступки или обмен землями не могут быть частью соглашения о прекращении огня. Это то, чего хочет Путин, потому что он понимает, что ни украинский народ, ни украинское правительство и парламент не согласятся отдать украинскую территорию Путину", - заверил Порошенко.
"Я хочу абсолютно четко объяснить: это не обмен российской территории, которая находится под контролем Украины, на украинскую территорию под контролем России. Нет, Путин хочет легитимизировать свою незаконную аннексию, агрессию и оккупацию украинской территории вместе с украинскими людьми. И это, безусловно, не может быть частью соглашения о прекращении огня. Это долгосрочное и с очень сомнительными результатами замораживание конфликта", - считает пятый президент.
"Я просто хочу донести до вас позицию всех украинцев. Мы не торгуем своей территорией. Мы не торгуем своей землей. Такая ситуация создала бы очень опасный прецедент и стала бы грубым нарушением международного права, которое может повториться с любой европейской страной. Сегодня Путин хочет наш Крым, завтра он захочет Корсику во Франции. Послезавтра он захочет какую-то польскую, балтийскую, румынскую или любую другую территорию. Мы не должны создавать этот прецедент. У Путина нет абсолютно никаких оснований так действовать. И никто в мире не должен поддерживать эти безумные идеи", - подчеркнул Порошенко.
"С Путиным надо говорить на языке силы. Если Путин не прекратит огонь, не пойдет на перемирие, если Путин не прекратит атаковать украинских гражданских, если он не прекратит убивать украинцев, если он не прекратит захватывать украинскую землю, то будет "план Б". Это больше оружия для Украины, включая наступательное, а не только оборонительное, дальнобойное оружие, в частности французские, британские и американские ракеты", - сказал Порошенко.
"У Путина не должно быть иллюзий, что он заплатит высокую цену, если не остановит войну. Пункт второй: нам нужно усилить санкции, чтобы лишить Путина возможности финансировать войну. Пункт третий: мы должны начать использовать замороженные российские активы для укрепления Украины. Пункт четвертый: мы не должны принимать язык шантажа в отношении трансатлантической и европейской интеграции Украины. И пункт пятый: наше единство станет еще крепче. Мы сохраняем демократию и свободу внутри Украины и укрепляем нашу демократию", - перечислил он.
"Мирное соглашение мы сможем обсуждать только тогда, когда будет прекращение огня. И мы должны сосредоточиться на абсолютно четком месседже, таком же, который я продвигал во время подготовки Минских соглашений: безоговорочное прекращение огня. Нам нужно всеобъемлющее прекращение огня - я имею в виду, в воздухе, на море и на земле. И нам нужны гарантии безопасности, которые бы обеспечили выполнение этих обещаний", - резюмировал Порошенко.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Кардинально все міняти.
Підхід до мобілізації.
Платити великі гроші і контракт на 1-2 роки, щоб більше людей йшло на контракт.
Час настав для мобілізації з 21 роки.
Всіх тилових військових на фронт хочаб по ротації.
Ментів, ТЦКшників теж на фронт по півроку одна половина їх, потім по ротації друга половина їх туда йде.
Реальне переведення країни на військові рейки.
Всі мають працювати на фронт, хто не воює.
Реальна боротьба з мародерством-корупцією. Всіх корупціонерів чиновників саджати , майно і гроші конфіскувати на користь держави.
І починати треба з власного оточення Зелі.
Замінити Всіх високопоставлених командирів, які не справилися зі своїми обов'язками. Починаючи з Сирського.
На їх місце ставити успішних польових командирів.
І ще багато чого.
Але Зеля цього ніколи не зробить, а значить особисто він хоче капітуляції а не перемоги.
Знову ці клоуни...
Щоб всі бачили справедливість у підході до мобілізації.
А добровільно дозволити навіть з 16 чи раніше. Бо багато дуркують по тилу потім і машини палять.
Хай молоді порох нюхають та згадують що війна не закінчилась.
А гроші будуть - якщо б знищити міндічів, тобто заборонити красти, то вистачило б на справжні бригади
Порошенку після минулих президентів та прем'єрів, особливо Юлії Володимирівни, лишилась розграбована країна, роззброєна та ропродана армія!
Військових навіть не було в що вдягнути, не кажучи про озброєння та транспорт.
Чомусь про це багато хто тут забув!!!
Саме за зрадницької політики попередників й став можливим наступ рф-ї на Крим та Донбас!!! В кремлі все прорахували, що опору не буде!
Вони знали, що на той момент армія України не боєздатна, а за часів Петра Олексійовича в армію почала надходити ******* зброя, спорядження, техніка, технології!
Ну, 73% виборців 2019 року, насміялись, аж слізно від побаченого!? А це не все!
Незабаром заберуть все, до трусів! Ось за це Ви голосували, ось й смійтесь!
А тому, висновок - який же ось цей недолугий z-резидент
гарант територіальної цілісності України?! Воно прогнивше барига!!!
ІНПІЧМЕНТ! ВИБОРИ! Ось що врятує тепер Україну!
А якщо сам добровільно не захоче, - усунення силою та Всенародний лінч!
То може краще вимагати щоб ЕС дала гроші на вивезення до себе людей з прифронтових міст!!! І наказала міндічу ( годоборотьку) їх пропустити. Принаймі це буде чесно - навщо гинути за ресурси які внукам твоїм не дістануться!!! Або олігархат міндічей зжере або ТНК ( тоанснаціональні корпорації )
саме Порох створив ЗСУ після втечі ЯнукОвоща практично з нуля (в 2014р стали на захист України переважно добровольці) і тепер сае завдяки цим ЗСУ Україна тримає оборону. От за це }{уйло моржове так ненавидить Пороха і травить на нього всіх свої ботів - жополизів.
Україна не зможе власноруч, перемогти у війні росію! Не зможе повернути свою територію! Це не приємна, але правда!
росія, все одно окупує Донецьку, Луганську, Херсонську та Запоріжські області(як мінімум). Не за рік, ну значить за 10 років. Скільки, вони поклали за даними нашого генштабу? 1 000 000, ну покладуть ще 5 000 000, або 10 000 000, чи 30 000 000. Проте цілі досягнуть. Це, якби умовні "Карпати" почали грати в футбол з Реал Мадрид, чи 30 річний чоловік з пивним животом, вийшов би в ринг з УсикомЇ/Кличко! Фінал - зрозумілий.
Єдиний вихід, якби за Україну почали воювати. США, Европа, Британія! Тоді, все сталоб навпаки. У росії не було б жодних шансів. Але такого не буде. Завтра Трамп, зніме санкції з росії, перестане продавати нам зброю. Не передавати, а продавати! Що тоді будете робити?
Для України, сутуація цугцванг. Ось вам правда та реальність.
Якраз він уникає мобілізації!
Бо буде незадоволення. У 22му і так багато втекло в БССР, в Грузію , в СНГ, хтось у Европу...
Може бути колапс економіки - різке зменьшення роботопридатних рук і зменьшення споживачів .
Який міг би бути для нас більш-менш реальний та справедливий компроміс, який міг би, теоретично вятувати Україну?
Підписання угоди:
1. Лінія зіткнення - новий кордон України. Як де-юре, так і де-факто. Приклад - Фінляндія, поділена Корея;
2. Україну приймають в НАТО, та подальшї гарантії безпеки ст.5 устава НАТО.
Чому теоретично? Тому, що я не впевнений, що ст.5 колективної безпеки НАТО буде працювати на практиці.
Це Конституційно, це Потужно, це беззаперечно!!
Міжнародне право, угоди з сусідами і міжнародною спільнотою і т.д.
Але факт є фактом:
Україна позбавлення державності ( переворот 2019 р. під виглядом виборів , операція Буратіна) і тому її думка не буде врахована!! тупо йде поділ територій.
Чим скоріше раніше буде знищенно режим міндічів ( Шапітолій + голобородька) тим більше вбережем людей і земель з ресурсами !!!
Ми прокинулись серед страшної реальності, можно знову воювати за ресурси і ніхто не осудить. А Оманський Марафон приспав людей