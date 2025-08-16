Никакие территориальные уступки или обмен землями не могут быть частью соглашения о прекращении огня, - Порошенко

Территориальные уступки со стороны Украины не могут быть частью соглашения о прекращении огня.

Об этом заявил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFM TV, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакие территориальные уступки или обмен землями не могут быть частью соглашения о прекращении огня. Это то, чего хочет Путин, потому что он понимает, что ни украинский народ, ни украинское правительство и парламент не согласятся отдать украинскую территорию Путину", - заверил Порошенко.

"Я хочу абсолютно четко объяснить: это не обмен российской территории, которая находится под контролем Украины, на украинскую территорию под контролем России. Нет, Путин хочет легитимизировать свою незаконную аннексию, агрессию и оккупацию украинской территории вместе с украинскими людьми. И это, безусловно, не может быть частью соглашения о прекращении огня. Это долгосрочное и с очень сомнительными результатами замораживание конфликта", - считает пятый президент.

"Я просто хочу донести до вас позицию всех украинцев. Мы не торгуем своей территорией. Мы не торгуем своей землей. Такая ситуация создала бы очень опасный прецедент и стала бы грубым нарушением международного права, которое может повториться с любой европейской страной. Сегодня Путин хочет наш Крым, завтра он захочет Корсику во Франции. Послезавтра он захочет какую-то польскую, балтийскую, румынскую или любую другую территорию. Мы не должны создавать этот прецедент. У Путина нет абсолютно никаких оснований так действовать. И никто в мире не должен поддерживать эти безумные идеи", - подчеркнул Порошенко.

"С Путиным надо говорить на языке силы. Если Путин не прекратит огонь, не пойдет на перемирие, если Путин не прекратит атаковать украинских гражданских, если он не прекратит убивать украинцев, если он не прекратит захватывать украинскую землю, то будет "план Б". Это больше оружия для Украины, включая наступательное, а не только оборонительное, дальнобойное оружие, в частности французские, британские и американские ракеты", - сказал Порошенко.

"У Путина не должно быть иллюзий, что он заплатит высокую цену, если не остановит войну. Пункт второй: нам нужно усилить санкции, чтобы лишить Путина возможности финансировать войну. Пункт третий: мы должны начать использовать замороженные российские активы для укрепления Украины. Пункт четвертый: мы не должны принимать язык шантажа в отношении трансатлантической и европейской интеграции Украины. И пункт пятый: наше единство станет еще крепче. Мы сохраняем демократию и свободу внутри Украины и укрепляем нашу демократию", - перечислил он.

"Мирное соглашение мы сможем обсуждать только тогда, когда будет прекращение огня. И мы должны сосредоточиться на абсолютно четком месседже, таком же, который я продвигал во время подготовки Минских соглашений: безоговорочное прекращение огня. Нам нужно всеобъемлющее прекращение огня - я имею в виду, в воздухе, на море и на земле. И нам нужны гарантии безопасности, которые бы обеспечили выполнение этих обещаний", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.