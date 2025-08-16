РУС
Мы решили, что лучший способ завершить войну - мирное соглашение, а не прекращение огня. Если все получится - запланируем встречу с Зеленским и Путиным, - Трамп

Трамп о территориальных уступках

В понедельник, 18 августа, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер США Дональд Трамп планирует обсудить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Трамп сообщил в соцсети truthsocial, информирует Цензор.НЕТ.

"Замечательный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и европейскими лидерами, включая уважаемого Генерального секретаря НАТО. Все вместе решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется", - заверил Трамп.

Он также подтвердил, что президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет Вашингтона в понедельник днем.

"Если все получится, мы запланируем встречу с президентом Путиным. Потенциально, это спасет миллионы человеческих жизней", - резюмирует Трамп.

Также читайте: Трамп сообщил Зеленскому, что Путин не хочет перемирия, а стремится к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны, - Axios

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

asr, ти вже вилізло, реєстрація: 10.08.2025
16.08.2025 12:16 Ответить
кацапський вилупок

ще, курво, не обсохло від 10.08.2025

.
16.08.2025 12:20 Ответить
ВОНИ виришали!
******** та інши розумово недоразвинені яки в 2019 році голосували за Zе, ботоксну лживу бабцю-візочницю та інши антиукраїнськи сили партіхї та кандидатів, згадайте, як шо є чим, ш при Порохе такого не було, шоб за Україну хтось шось виришував без України.
16.08.2025 12:14 Ответить
Трамп - Найвеличніший Банкрут та Ідійот в світі!!!
16.08.2025 12:26 Ответить
Такие люди просто ПУСТОТА ВСЁМ ИМЕЮЩЕМ ПОНИМАНИИ КАК ПУТХУЛО ВСЕ!ИХ НУЖНО В ОДНУ КАМЕРУ И СМОТРЕТЬ ПО ВИДЕО ОНЛАЙН!
16.08.2025 12:29 Ответить
Вже ні , він наразі став дуже щасливим і багатим !!
16.08.2025 12:30 Ответить
Значить, нічого не буде. Умови ху"ла по угоді будуть неприйнятними, тобто все те, що і зараз ху"до вимагає. Де там Трамп побачив успішність саміту на Алясці - не зрозуміло. Лише руки свої забруднив.
16.08.2025 12:27 Ответить
"Ми вирішили, що найкращий спосіб завершити війну - не припинення вогню".
16.08.2025 12:27 Ответить
Трамп дійсно ДЕГЕНЕРАТ.
16.08.2025 12:29 Ответить
Починаємо все спочатку. Спочатку перемир'я, в перспективі мирна угода і ніяких обмінів української землі.
16.08.2025 12:29 Ответить
вже один раз Зе послали нахер в оральному кабінеті...., невже знову поїде !?
16.08.2025 12:30 Ответить
Які мирні угоди можуть бути зараз, коли економіка агресора тріщить по швах, НПЗ палають, а Європа тільки починає вмикати свою воєнну машину? Ще 3-5 років війни в такому темпі росія точно не витримає, через 10 років буде готова на поступки, а через 15 капітулює.
16.08.2025 12:31 Ответить
Ти сам то коли повернешся в Україну повоювати 15 років при недостатньому озброєнні?

А що з нами буде у нас зараз виїхало десь 30 процентів випусників шкіл і проблема зростає, і ці діти ніколи не повернуться. Багато керівників підприємств, особливо оборонки уже жаліються на відсутність кваліфікованих кадрів, мусять брати нікого не хочу обідити..... але працівник рівня двірника не може сидіти за чпу і це збільшує процент браку та зменшує можливості взагалі виробництва чогось технологічного. Вже мовчу про шалену корупцію яка просто з'їдає країну зсередини, крадуть на всіх рівнях і аж тепер почались якісь кримінальні справи, хоча мало вірю що вони дійдуть до вироку.
16.08.2025 12:39 Ответить
Трамп усіх ідіотів коло себе зібрав? Чи дехто залишився поза межами його команди? Будь-якій "мирній угоді" передує припинення вогню. Характерний приклад: війна між Азербайджаном та Вірменією тривала до 2023 року. А мирна угода укладена лише тиждень тому...
16.08.2025 12:31 Ответить
Як завжди максимально дивні коментатори - все вони знають, все їм не подобається, всі навколо негідники/дурні/чи ще хтось, лише вони розумні (коментатори).
Але нічого конкретного вони не пишуть, не пропонують, планів не мають.

Питання до вас коментатори: Як ви своїм життям розпоряджаєтеся? Так само,як і коментуєте - всі дурні, все погано, нічого не роблю, сиджу на печі?
16.08.2025 12:31 Ответить
Я в ЗСУ.
16.08.2025 12:36 Ответить
Можливо.
16.08.2025 13:14 Ответить
Хто це ми? Агресор - маніак пуйло, та його американський агент- барига?)
16.08.2025 12:33 Ответить
А до Зеленського при кому Крим анексували? харе писати маячню.
16.08.2025 12:34 Ответить
Крим це наслідок кучманів та шапкококрадів. Не було державної політики щодо Кримської Області,! А тим часом сепаратисти фвнансувалися та діяли безконтрольно.
І у юща міністр Гріцацуєв розпродавав важку зброю та скорочував Військо
16.08.2025 12:54 Ответить
Крим анексували 24 роки поспіль, вливаючи в агентуру та крутячи пропаганду.
При повній бездіяльності влади!!!!
Могли б хоча б частину техніки і катерів перевести "на материк" , створити меньші бази біля Одеси, Миколаєва і т.д. адже що Ющ що інший през завжди був проінформований, що расія вважає Кримську Область своєю і війська не виведе, і буде працювати.
16.08.2025 12:59 Ответить
Ні в кремлівського маніака, ні в американського бариги, ні у тебе нічого не вийде! Україна переможе! На чолі з її лідером, силою армії та духом нації!
16.08.2025 12:50 Ответить
трумп - сцикливе, нікчемне чмо, явно ненайкращий представник американської нації..
у нас, нажаль, схожа ситуація, але ж ми й "не гнемо пальці", як дехто "№1 у світі" і не претендуємо з піною у рота на те ж саме лідерство у Світі, у нас і так усе є, але й, нажаль, купа невиліковних жлобів-зебілів..
16.08.2025 12:33 Ответить
Яке ж воно кончене (((
16.08.2025 12:33 Ответить
Пішов на ….й!!! Твоя участь -продавати зброю, гроші у Європи і Канади є! В крайньому разі будуть конфісковані використані російські активи. Хер тобі , а не Нобелівська премія. Рудий імпотент-п…ун.
16.08.2025 12:33 Ответить
Le Monde :Дональд Трамп не зміг домогтися припинення вогню від Володимира Путіна
16.08.2025 12:34 Ответить
Ну так і треба писати!!
Політикани і міндічі брешуть, куйню всяку мелять.
Я навіть не уявляю який треш несуть зараз "експерти" по марахвону. Добре що ніколи не дивився, бо і цитат виставляється ...
Щоб трохи підняти настрій ( захистити нервову систему від безнадії) слухаю пісню марафон від "Пес Патрон"....
Марафон марафон
Пропаганди чемпіон
Марафон марафон
поЦріота раціон..
!!!!!!!!!!!!!
16.08.2025 12:42 Ответить
Це все театр абсурду,. Вони вже давно підписали і поділили !!!
Питання "вижити / не вижити " для країни вже перезріло.
або Уряд Порятунку.... або верховний міндіч зробить всім повний міндіч 🏳️‍🌈🏴‍☠️🏳️‍🌈🏴‍☠️🏳️‍🌈🏴‍☠️💩
16.08.2025 12:35 Ответить
Politico «Тріумф Путіна на Алясці».
16.08.2025 12:35 Ответить
Reuters : Попри те, що переговори не призвели до суттєвих кроків до припинення вогню в Україні, особиста зустріч із президентом США означала перемогу для Путіна
16.08.2025 12:36 Ответить
ху* ла там не було , хіба не бачив світовий політичний бомонд , шо це був молодий років 50 чоловік у пластичній масці , вищчий за міль ... для чого цей визнанний театр ? допомогти русні , невиплачувати репарації ...
16.08.2025 12:38 Ответить
трамбон жре лайно із валізи *****. Ще й дякує
16.08.2025 12:39 Ответить
Барига чужими територіями. Ось для чого потрібне це руде лайно? Продавлювати хотєлкі *****?
16.08.2025 12:41 Ответить
Шакалята козыря выпрыгиввют их шкуры насаждая тезис - "во всем виноват Трамп,а шашлычник просто жертва обстоятельств",лохам нравится.
16.08.2025 12:41 Ответить
Нам потрібно знищити Шмарофон. І бажано кротівню ОП.
Інакще марно сподіватись на зміни...
16.08.2025 12:49 Ответить
Козир і Краснов працюють в тандемі і відвертають увагу один на одного.
16.08.2025 13:41 Ответить
Все дуже просто. Припинення вогню - це заморозка по ******** лінії фронту. Мирна угода - це здача України рудою мавпою за вимогами *************.
16.08.2025 12:51 Ответить
Кремлівський маніак та його агент трамп підуть до біса! Ні Європа ні Америка ні Україна не підуть на угоду цих двох виродків.
16.08.2025 12:56 Ответить
Воювати безкінечно незламно готові лише пензи-патріоти зі своїх диванів, вони ж то точно знають що їх не призовуть.
16.08.2025 13:02 Ответить
Не мирна угода, а капітуляція.
16.08.2025 13:06 Ответить
Трамп кончений ******
16.08.2025 13:18 Ответить
Ми вирішили?! Хто це Ми, й чому Ви це вирішили без Народу України!
Трапон, ти таке ж лайно як й путіно-пуйло!
Нічого з того, що Ви там вирішили в Україні не буде!
Україна, Українці проти змови двох бариг та диктаторів з маразматичними й шизофренічними зхильностями!
16.08.2025 13:18 Ответить
@ (в перекладі):

"Трамп порадив Україні погоджуватися на угоду з росією. На яку - не уточнив, - ЗМІ.

Після такої ганьби США і особисто Трампа, поради свої нехай напише на папірці, витре нею дупу і з'їсть.
Радити тепер він може виключно таким же тупорилим лузерам, як він сам."

16.08.2025 13:20 Ответить
трампакс, піди та прийми ванну, від тебе ****** пхне, дихати не можна!!!
Війна, та війни закінчаться тільки тоді, як ми знищимо терористичну організацію "росія" і не раніше!
16.08.2025 13:32 Ответить
