Мы решили, что лучший способ завершить войну - мирное соглашение, а не прекращение огня. Если все получится - запланируем встречу с Зеленским и Путиным, - Трамп
В понедельник, 18 августа, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер США Дональд Трамп планирует обсудить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом Трамп сообщил в соцсети truthsocial, информирует Цензор.НЕТ.
"Замечательный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и европейскими лидерами, включая уважаемого Генерального секретаря НАТО. Все вместе решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется", - заверил Трамп.
Он также подтвердил, что президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет Вашингтона в понедельник днем.
"Если все получится, мы запланируем встречу с президентом Путиным. Потенциально, это спасет миллионы человеческих жизней", - резюмирует Трамп.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
А що з нами буде у нас зараз виїхало десь 30 процентів випусників шкіл і проблема зростає, і ці діти ніколи не повернуться. Багато керівників підприємств, особливо оборонки уже жаліються на відсутність кваліфікованих кадрів, мусять брати нікого не хочу обідити..... але працівник рівня двірника не може сидіти за чпу і це збільшує процент браку та зменшує можливості взагалі виробництва чогось технологічного. Вже мовчу про шалену корупцію яка просто з'їдає країну зсередини, крадуть на всіх рівнях і аж тепер почались якісь кримінальні справи, хоча мало вірю що вони дійдуть до вироку.
Але нічого конкретного вони не пишуть, не пропонують, планів не мають.
Питання до вас коментатори: Як ви своїм життям розпоряджаєтеся? Так само,як і коментуєте - всі дурні, все погано, нічого не роблю, сиджу на печі?
І у юща міністр Гріцацуєв розпродавав важку зброю та скорочував Військо
При повній бездіяльності влади!!!!
Могли б хоча б частину техніки і катерів перевести "на материк" , створити меньші бази біля Одеси, Миколаєва і т.д. адже що Ющ що інший през завжди був проінформований, що расія вважає Кримську Область своєю і війська не виведе, і буде працювати.
у нас, нажаль, схожа ситуація, але ж ми й "не гнемо пальці", як дехто "№1 у світі" і не претендуємо з піною у рота на те ж саме лідерство у Світі, у нас і так усе є, але й, нажаль, купа невиліковних жлобів-зебілів..
Політикани і міндічі брешуть, куйню всяку мелять.
Я навіть не уявляю який треш несуть зараз "експерти" по марахвону. Добре що ніколи не дивився, бо і цитат виставляється ...
Щоб трохи підняти настрій ( захистити нервову систему від безнадії) слухаю пісню марафон від "Пес Патрон"....
Марафон марафон
Пропаганди чемпіон
Марафон марафон
поЦріота раціон..
!!!!!!!!!!!!!
Питання "вижити / не вижити " для країни вже перезріло.
або Уряд Порятунку.... або верховний міндіч зробить всім повний міндіч 🏳️🌈🏴☠️🏳️🌈🏴☠️🏳️🌈🏴☠️💩
Інакще марно сподіватись на зміни...
Трапон, ти таке ж лайно як й путіно-пуйло!
Нічого з того, що Ви там вирішили в Україні не буде!
Україна, Українці проти змови двох бариг та диктаторів з маразматичними й шизофренічними зхильностями!
"Трамп порадив Україні погоджуватися на угоду з росією. На яку - не уточнив, - ЗМІ.
Після такої ганьби США і особисто Трампа, поради свої нехай напише на папірці, витре нею дупу і з'їсть.
Радити тепер він може виключно таким же тупорилим лузерам, як він сам."
Війна, та війни закінчаться тільки тоді, як ми знищимо терористичну організацію "росія" і не раніше!