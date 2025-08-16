Мы решили, что лучший способ завершить войну - мирное соглашение, а не прекращение огня. Если все получится - запланируем встречу с Зеленским и Путиным, - Трамп

В понедельник, 18 августа, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер США Дональд Трамп планирует обсудить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Трамп сообщил в соцсети truthsocial, информирует Цензор.НЕТ.

"Замечательный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и европейскими лидерами, включая уважаемого Генерального секретаря НАТО. Все вместе решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется", - заверил Трамп.

Он также подтвердил, что президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет Вашингтона в понедельник днем.

"Если все получится, мы запланируем встречу с президентом Путиным. Потенциально, это спасет миллионы человеческих жизней", - резюмирует Трамп.

Также читайте: Трамп сообщил Зеленскому, что Путин не хочет перемирия, а стремится к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны, - Axios

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.