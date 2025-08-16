РУС
Трамп сообщил Зеленскому, что Путин не хочет перемирия, а стремится к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО, что диктатор Владимир Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ссылкой на Axios пишет Clash Report.

"Я считаю, что быстрое заключение мирного соглашения лучше, чем перемирие", - сказал Трамп во время телефонного разговора.

Также читайте: Путин и Трамп предварительно договорились о прекращении воздушных ударов, - журанилст The Economist

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Зеленский Владимир путин владимир Трамп Дональд
Перекладу з трампівської дебільної на нормальну - КАПІТУЛЯЦІЇ ВІН ХОЧЕ
16.08.2025 10:48
Навіщо потрібен трампон,якщо *********** умови такі ж, які були без трампона? Трампон тільки під ногами плутається та смердить. Треба думати як обходитися без США а не заглядати до рота рудому імбецилу.
16.08.2025 10:52
Путін з Трампом бажають зняти санкції. Це по-факту. Про переміріє російському та американському педофілу добре відомо, що там проста і тупа капітуляція без жодних подальших гарантій. Тому саме Трамп валяє ваньку та включає дурака.
16.08.2025 10:51
Перекладу з трампівської дебільної на нормальну - КАПІТУЛЯЦІЇ ВІН ХОЧЕ
16.08.2025 10:48
потрібно терміново добити всі російські НПЗ
16.08.2025 10:57
путін відтягує момент санкцій тупими розмовами
16.08.2025 11:27
Саме це.
16.08.2025 11:47
До того ж, всеосяжної капітуляції. Трамп змарнував нагоду припинити війну. Тільки українська боротьба і допомога союзників колись таки призведуть до нашої звитяги.
16.08.2025 11:18
А "всеосяжна угода про припинення війни", капітуляцією буть не може?... Це вона так "зашифрована" - бо, насправді, Росія "вимоталася" у війні, і припинить її, звичайним "ультиматумом", не може... От і "петляють "лавровські годуванці"...
16.08.2025 11:34
Путін з Трампом бажають зняти санкції. Це по-факту. Про переміріє російському та американському педофілу добре відомо, що там проста і тупа капітуляція без жодних подальших гарантій. Тому саме Трамп валяє ваньку та включає дурака.
16.08.2025 10:51
Та йому і включати не треба - дурак дураком.
16.08.2025 11:51
трамбон обі....ався, як і повинно було статись, БО ВІН ЗВИЧАЙНИЙ ШУЛЕР ТА БАЛАБОЛ
16.08.2025 10:51
"ВІН ЗВИЧАЙНИЙ ШУЛЕР ТА БАЛАБОЛ.."

Тобто, він "ефєктівний менеджер".
16.08.2025 11:55
менеджер це складна професія
складність у тому щоб твое особисте не впливало на роботу
бо ти людьми руководиш, справедливість це основне

в мене було 250 підлеглих на протягом 13 років
якщо хтось скаже шо я вчинив погано дам штуку баксів
але з фактами
16.08.2025 12:08
Всеосяжної капітуляції України.
16.08.2025 10:51
Трамп опять радостно наступил на грабли опустив себя с встречей с московским ханом и все предупреждения экспертов и политиков ему были пофигу.
16.08.2025 10:52
Навіщо потрібен трампон,якщо *********** умови такі ж, які були без трампона? Трампон тільки під ногами плутається та смердить. Треба думати як обходитися без США а не заглядати до рота рудому імбецилу.
16.08.2025 10:52
А для цього потрібно прийняти умови/капітулювати - все вірно?
16.08.2025 10:52
Значить у центрі світової безпеки має стати найбільша країна Європи.
16.08.2025 10:55
Це хто, репожери?
16.08.2025 11:31
***** хочет капитуляции Украины а трамп ему в этом всячески способствует!
16.08.2025 10:56
Именно так, А шо ему делать, оно же "краснов"
16.08.2025 12:03
це називається "КУЙЛО ПІСЛАВ І МЕНЕ І США НАКУЙ"
16.08.2025 10:58
Зеленского пора убрать он погубит Украину лучше поставить военного во главе страны который пойдёт до конца, нужно стоять до конца как бы тяжело не было бы все равно россия долго не протянет с такими потерями и Путин тоже уже не молодой сколько ему осталось, остаётся только держаться вы уже выдержали 2022 тяжёлый год 2023 2024 уже половина 2025 года прошла нужно хотя бы продержаться ещё года 3 или 4
16.08.2025 10:59
А чому не має жодного лайку. Ну правильно ж по суті, якщо не має бажання капітулювати.
16.08.2025 11:25
Мабуть нема охочих стоять до конца з лопатами поки зейло краде все що баче та й путіних там 80 мільйонів - молодих, старих, яких завгодно
16.08.2025 11:31
Так і капітулювати переважаюча більшість не хоче. Інфантилізм в масштабі всієї країни.
16.08.2025 12:11
"Никогда не признавайте ни в какой форме какую-либо свою ответственность. Перекладывайте ее на других, извращайте, но не признавайте. Ни в коем случае." - это тоже одно из наставлений по учебнику высшей школы кгб.
Теперь понятно одна из целей саммита - это перекладывание ответственности на развязанную рф войну на Зе. Строго по учебнику. Сравните:
"теперь решение об окончании войны лежит на Зеленском" - Трамп.
Проблема в том, товарищ трамп, что я писал эти учебники. И я знаю, как их использовать и так же - как им противостоять.
Поэтому Зе может очень красиво тебе ответить:
"Я не могу единолично принимать решение о прекращении войны, так как не я ее начал".
16.08.2025 11:00
"так как не я ее начал"
Звісно, війну починав не Зє.
Фсьо прагрєсівноє чєлавєчєство знаєт, што ето вайна дурака Байдена. Причому не Джо, а Гантера. І ПТН "тавоже мнєнія".
16.08.2025 12:05
США, як наддержава, за президенства Трампа скотилась до рівня Сомалі. Військовий злочинець ставить свої умови "найпотужнішій" державі і вона їх приймає.
16.08.2025 11:02
Путін починав війну не для того, щоб укладати з кимось бізнесові угоди. Здаться, Путін Трампа вертить як неляканого дурачка, чисто по пацанськи, аби розвести. А чому б і не розвести, якщо сам наривається?
16.08.2025 11:03
***** Тампону вміло поводив по губам як він вже водив йому багато років. ***** постав Тампона з його перемир'ям і прекращенієм вогню, а щоб Тампон не зрозумів що його мають в сраку то поплескав по плечу і сказав що хоче миру на всім відомих умовах. А умова у ***** це повна капітуляція України і повний демонтаж такої держави як Україна. Тому що існування України це для ***** найбільший подразник і першопричина нападу. І якщо не приведи Господь, Зеленський хоч на міліметр погодиться на щось, то повірте, ***** і Тампон доведуть мрії ***** до кінця. І ніяких гарантій і санкцій від Тампона не буде. Бо що б ***** не робив і що б не порушував знову і знову Тампон буде тиснути тільки на Україну.
16.08.2025 11:06
А все тому, що "у нього (Зеленського) немає карт". А у ПТНа карти є.
16.08.2025 12:08
Таки у путлера є дуже жирний компромат на рудого блазня і не здивуюсь, якщо Епштейн тісно співпрацював з ФСБ, а може і був проектом рашистких спецслужб. У всякому разі неповнолітніх дівчат часто завозили з стран СНГ. Трамп виглядає як жертва професійного шантажу, яка прикриває свою залежність від шантажиста великими бізнес ідеями та взаємоповагою. Кляті підофіли!
16.08.2025 11:08
Трамп видимо думает, что кто-то ещё сомневается в его идиотизме..
16.08.2025 11:10
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/22176 Олег Шарп:
Не МАGА, а ТАСО (Trump Always Chickens Out - Трамп завжди здає назад)
Якщо коротко, то тепер вже Трамп з путіним будуть дотискати Київ по двох пунктах:
✔️ Україна повинна погодитись на офіційний нейтралітет.
✔️ Повинен відбутись «обмін» земель відповідно до «хотєлок» путіна. Конкретні кордони «заморозки» - предмет торгу.
Якщо Київ каже ні, Трамп у відповідь жорстких заходів примусу застосовувати не буде, а просто використає це як привід остаточно «вмити руки», мінімізувавши участь США у війні. Нових санкцій проти РФ при цьому Трамп вводити не стане і, за певних обставин, може навіть почати скасовувати старі, відокремивши таким чином питання відносин США і Росії від теми України.
З відносно хорошого - те, що путін відмовився від вимог лімітування ЗСУ та проштовхування російських наративів на гуманітарному треку.
Наступний крок - зустріч у форматі Трамп-Зеленський-Путін. Якщо почнеться її організація, значить попередньо про щось домовились у кулуарах. Якщо ні - продовжуємо воювати за підтримки Європи.
В цілому ж, путін, як з радістю зазначають болотні оглядачі (і я з ними згоден), отримав прорив стіни ізоляції та почесті з боку першої особи першої країни на планеті. Замість активізації американського тиску на Москву - обговорення ймовірності візиту Трампа до російської столиці.
Путін отримав можливість продовження силового тиску на Україну. І все це ціною простого перельоту в інший кінець країни і кількох хвилин вислуховування неприємних питань від журналістів. Так що зустріч принесла путіну значно більше користі, ніж його американському колезі. І сам російський лідер це розуміє, чим свідчить його піднесений тон на фінальній прес-конференції. І розуміє це Трамп - підтвердивши своїм незвично потухшим та сухим виступом.
Схоже, що в Кремлі переконаються, пишуть ті самі оглядачі, що окрім російського лідера та його китайського колеги більше дорослих вождів на планеті немає. А отже можна робити все, що хочеться. Паралізуючи американців безглуздими і тривалими переговорами.
Можливо згодом з'являться додаткові деталі, зокрема і про сказане під час дзвінка Трампа з європейцями та Зеленським, які пояснять те, що сталося. Але поки підсумки аляскинського саміту виглядають як найбільша ганьба американської зовнішньої політики за останні сто років.
Отже, тепер слово за Європою. А нам пуш зе хорсес та своє робити.
16.08.2025 11:13
З відносно хорошого - те, що путін відмовився від вимог лімітування ЗСУ та проштовхування російських наративів на гуманітарному треку.

Это еще будет в условиях договора.
16.08.2025 13:19
Досить слухати маразматика путлера та трампа. Україна має свій шлях, який має бути разом з Європою.
16.08.2025 11:16
Наші умови припинення війни: повернення всіх територій включно з Кримом, контрибуція за знищене майно та вбитих чи поранених громадян, видача воєнних злочинців включно з Пуйлом.
16.08.2025 11:16
Для чого ця мова? - путлєр миру не хоче
16.08.2025 11:16
Для чого ця мова - путлєр миру не хоче
16.08.2025 11:18
Для чого ця мова - путлєр миру не хоче
16.08.2025 11:19
Дайте ракети,щоб нпз припинили працювати,а там і опалювальний сезон,а в рашці ж руская зіма)
16.08.2025 11:22
Я знаю чего хочет ху*ло. Тянуть время четыре года, а там уже не будет Трампа. Какой дурак вообще надеется что эта война закончится в ближайшие 20 лет?
16.08.2025 11:22
украйоны не станет максимум через 5 лет аж до чопа с такой интенсивностью ракет и дронов)мечтай ***** и дальше про 20 лет
16.08.2025 11:51
Накуй с пляжа монголоид.
16.08.2025 13:24
Іржавий ідіот казав що негайно введе санкції якщо не буде домовленостей про перемир'я .
Перемир'я нема , то де ж санкції !? Де мля.. - санкції ???
16.08.2025 11:25
https://t.me/zelenicholovichky/11767 Світові ЗМІ пишуть про зустріч Трампа з Путіним. Більшість вважає, що це був тріумф та легітимізація окупанта та терориста путіна.

CNN назвало зустріч Трампа та путіна безрезультативною, а BBC - приниженням США.

Заголовки провідних медіа:
▪️The Washington Post: теплі слова та червона доріжка, але жодних домовленостей.
▪️ NYT: Трамп тепло прийняв путіна, знявши його з дипломатичної ізоляції, але він відмовився припиняти війну.
▪️ Sky News: Трамп і путін погоджуються з багатьох питань у переговорах, але повідомляють мало подробиць.
▪️Zeit: Трамп поки що не бачить згоди щодо України
▪️ Politico: Тріумф путіна на Алясці.
▪️Corriere della Sera: три години переговорів і заяви про «прогрес», але перемир'я немає.
▪️Bild: «таємничі натяки» на продовження переговорів.
▪️Le Monde: Трампу не вдалося добитися припинення вогню.
16.08.2025 11:26
Дурень є дурень...це невиліковно...хлопай **** далі в ладоні..риже чмо
16.08.2025 11:28
Всеобщий договор будет по Международному праву и Уставу ООН?! Так у нас уже все это есть!!!! 🙄
16.08.2025 11:29
Война закончится только когда сдохнет ***** или экономика *****стана, фсе!🫡🇺🇦
16.08.2025 11:31
Та не справа тільки в Ху..лу, його оточенню і олігархам вигідна війна, зброд не задає лишніх питань куди ідуть сотні міліардів з бюджету. Вони спокійно збагачуюються. Їм загрози немає ніякої, тому якщо ху..ло здохне вони роскрутять нове ху..ло.
16.08.2025 12:11
Америка країна зрадників та продажних мерзотників.
Це в сухому залишку.
16.08.2025 11:32
Еще бы,пока Украиной керуют туманоголовый шашлычник,агент козырь,агент сивковича,творожок,адвокат портнова и прочие регионалы путин никогда не остановится,все эти персонажи работают на него.
16.08.2025 11:37
Моя думка що вони тупо працюють на власну кишеню, як і всі попередні чиновники за 30 років які накрали грошей і спокійно живуть собі в ЄС, штатах чи Британії.

Той же Ющ його ж не можна звинуватити в роботі на рашу, але він набив кишені знищивши велику кількість *********** та техніки і тепер на пенсії на Заході. Ніодин чиновник не розглядає Україну як своє майбутнє але лише як можливість заробити. Найгірше що те саме стосується нашої фінансової еліти у власності якої телеканали та інші медіа і які мають вплив на електорат. Вони всі живуть не тут, в тій же Франції, Швейцарії і т.д..
16.08.2025 12:18
Только вот не нужно хитрожопить,глава комитета рады,который прекрасно уже знал о неминуемости вторжения кричал на всю страну - ""финансирование армии это популизм",он милый воришка или агент московии?только идиот не сможет ответить на этот вопрос правильно.
16.08.2025 12:48
Стало відомо, які Україна висунула умови московській федерації перед початком будь-яких переговорів про мир. Повідомляє Politico.

Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.

Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.

Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.

Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.

Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
16.08.2025 11:42
Ну тобто буде тягнути час
16.08.2025 11:50
У США,усі (управителі) позбавлені здорового глузду,який треш.
16.08.2025 11:50
Україну не цікавить що прагне диктатор *****, Україна прагне закінчення вйни зі звільненням усіх територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
16.08.2025 11:51
16.08.2025 11:53
Виходить роботи не початий край... гуртуймося і зціпивши зуби утилізовуємо недонарод...
16.08.2025 12:00
Как говорил доктор Преображенский в фильме сабачье сердце!?РАЗРУХА В ГОЛОВАХ!!!!!!!!!!!!!!
16.08.2025 12:17
Так війни ж то по суті немає. Юридичного статусу війни не існує. Коли одна держава оголошує іншій ВІЙНУ, а не есвео якесь чи військовий стан. То як можна припинити те,чого юридично немає. Знову ***** всіх тих ******* демократів занепокоєних наїбав.
16.08.2025 12:20
Вірити цим обом недолугим старим маразматикам рзважального жанру, де одн займався передвиборчим продажем картоплі-фрі у Макдональдсі, а другий ганявся за американськими шпигунами під час служби в КДБ - себе дурити!
Хто поведеться на таку маячню й підпише документи про "мирну угоду", для Народу України навічно закарбується як зрадник та москльсько-янківський прихвостень!
16.08.2025 13:04
 
 