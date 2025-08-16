Трамп сообщил Зеленскому, что Путин не хочет перемирия, а стремится к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО, что диктатор Владимир Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ссылкой на Axios пишет Clash Report.

"Я считаю, что быстрое заключение мирного соглашения лучше, чем перемирие", - сказал Трамп во время телефонного разговора.

Также читайте: Путин и Трамп предварительно договорились о прекращении воздушных ударов, - журанилст The Economist

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.