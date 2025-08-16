Трамп сообщил Зеленскому, что Путин не хочет перемирия, а стремится к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны, - Axios
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО, что диктатор Владимир Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ссылкой на Axios пишет Clash Report.
"Я считаю, что быстрое заключение мирного соглашения лучше, чем перемирие", - сказал Трамп во время телефонного разговора.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто, він "ефєктівний менеджер".
складність у тому щоб твое особисте не впливало на роботу
бо ти людьми руководиш, справедливість це основне
в мене було 250 підлеглих на протягом 13 років
якщо хтось скаже шо я вчинив погано дам штуку баксів
але з фактами
Теперь понятно одна из целей саммита - это перекладывание ответственности на развязанную рф войну на Зе. Строго по учебнику. Сравните:
"теперь решение об окончании войны лежит на Зеленском" - Трамп.
Проблема в том, товарищ трамп, что я писал эти учебники. И я знаю, как их использовать и так же - как им противостоять.
Поэтому Зе может очень красиво тебе ответить:
"Я не могу единолично принимать решение о прекращении войны, так как не я ее начал".
Звісно, війну починав не Зє.
Фсьо прагрєсівноє чєлавєчєство знаєт, што ето вайна дурака Байдена. Причому не Джо, а Гантера. І ПТН "тавоже мнєнія".
Не МАGА, а ТАСО (Trump Always Chickens Out - Трамп завжди здає назад)
Якщо коротко, то тепер вже Трамп з путіним будуть дотискати Київ по двох пунктах:
✔️ Україна повинна погодитись на офіційний нейтралітет.
✔️ Повинен відбутись «обмін» земель відповідно до «хотєлок» путіна. Конкретні кордони «заморозки» - предмет торгу.
Якщо Київ каже ні, Трамп у відповідь жорстких заходів примусу застосовувати не буде, а просто використає це як привід остаточно «вмити руки», мінімізувавши участь США у війні. Нових санкцій проти РФ при цьому Трамп вводити не стане і, за певних обставин, може навіть почати скасовувати старі, відокремивши таким чином питання відносин США і Росії від теми України.
З відносно хорошого - те, що путін відмовився від вимог лімітування ЗСУ та проштовхування російських наративів на гуманітарному треку.
Наступний крок - зустріч у форматі Трамп-Зеленський-Путін. Якщо почнеться її організація, значить попередньо про щось домовились у кулуарах. Якщо ні - продовжуємо воювати за підтримки Європи.
В цілому ж, путін, як з радістю зазначають болотні оглядачі (і я з ними згоден), отримав прорив стіни ізоляції та почесті з боку першої особи першої країни на планеті. Замість активізації американського тиску на Москву - обговорення ймовірності візиту Трампа до російської столиці.
Путін отримав можливість продовження силового тиску на Україну. І все це ціною простого перельоту в інший кінець країни і кількох хвилин вислуховування неприємних питань від журналістів. Так що зустріч принесла путіну значно більше користі, ніж його американському колезі. І сам російський лідер це розуміє, чим свідчить його піднесений тон на фінальній прес-конференції. І розуміє це Трамп - підтвердивши своїм незвично потухшим та сухим виступом.
Схоже, що в Кремлі переконаються, пишуть ті самі оглядачі, що окрім російського лідера та його китайського колеги більше дорослих вождів на планеті немає. А отже можна робити все, що хочеться. Паралізуючи американців безглуздими і тривалими переговорами.
Можливо згодом з'являться додаткові деталі, зокрема і про сказане під час дзвінка Трампа з європейцями та Зеленським, які пояснять те, що сталося. Але поки підсумки аляскинського саміту виглядають як найбільша ганьба американської зовнішньої політики за останні сто років.
Отже, тепер слово за Європою. А нам пуш зе хорсес та своє робити.
Это еще будет в условиях договора.
Перемир'я нема , то де ж санкції !? Де мля.. - санкції ???
CNN назвало зустріч Трампа та путіна безрезультативною, а BBC - приниженням США.
Заголовки провідних медіа:
▪️The Washington Post: теплі слова та червона доріжка, але жодних домовленостей.
▪️ NYT: Трамп тепло прийняв путіна, знявши його з дипломатичної ізоляції, але він відмовився припиняти війну.
▪️ Sky News: Трамп і путін погоджуються з багатьох питань у переговорах, але повідомляють мало подробиць.
▪️Zeit: Трамп поки що не бачить згоди щодо України
▪️ Politico: Тріумф путіна на Алясці.
▪️Corriere della Sera: три години переговорів і заяви про «прогрес», але перемир'я немає.
▪️Bild: «таємничі натяки» на продовження переговорів.
▪️Le Monde: Трампу не вдалося добитися припинення вогню.
Це в сухому залишку.
Той же Ющ його ж не можна звинуватити в роботі на рашу, але він набив кишені знищивши велику кількість *********** та техніки і тепер на пенсії на Заході. Ніодин чиновник не розглядає Україну як своє майбутнє але лише як можливість заробити. Найгірше що те саме стосується нашої фінансової еліти у власності якої телеканали та інші медіа і які мають вплив на електорат. Вони всі живуть не тут, в тій же Франції, Швейцарії і т.д..
Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.
Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.
Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.
Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.
Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
Хто поведеться на таку маячню й підпише документи про "мирну угоду", для Народу України навічно закарбується як зрадник та москльсько-янківський прихвостень!