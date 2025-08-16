Путин и Трамп предварительно договорились о прекращении воздушных ударов, - журналист The Economist
Во время встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина 15 августа была достигнута предварительная договоренность о прекращении воздушных ударов между Украиной и РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист The Economist Оливер Кэррол в соцсети Х со ссылкой на собственные источники.
"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - цитирует журналист анонимный источник.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 29.01.2025
" ми"- це хто? Пушкін і Крилов?
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 29.01.2025
" Нас", це кого? У вас на костромщині " трампів" не водицця
Україна готова це обговорити, готова розглянути цей сценарій і вважає його початковим етапом досягнення реалістичних позицій на переговорах. І це тому, що будь-яке припинення вогню, особливо глобальне припинення вогню, є відправною точкою для належного початку переговорів
https://www.corriere.it/esteri/25_agosto_12/podolyak-incontro-a-tre-o-nessun-dialogo-lo-zar-inganna-gli-americani-una-tregua-partiamo-dai-cieli-be46b5a8-b73d-4155-83a5-32d8532fbxlk.shtml
Ворожий БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
Джерело: https://censor.net/ua/n3568945
Треба навпаки - переносити всю роботу, навчання і ночівлю під землю, жити під час цілодобових атак тисячами шахедів і ракет, але наносити точкові удари вглиб пітьми і нищити російську економіку, інакше з росії знімуть санкції!
а сцикливе нікчема-мародер-педофіл Трумп - то жахливе тимчасове американське непорозуміння, сьогодні воно є, а завтра вже й нема..
Це не перемовини. Це знущання із здорового глузду