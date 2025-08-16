Путин и Трамп предварительно договорились о прекращении воздушных ударов, - журналист The Economist

Во время встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина 15 августа была достигнута предварительная договоренность о прекращении воздушных ударов между Украиной и РФ.

об этом пишет журналист The Economist Оливер Кэррол в соцсети Х со ссылкой на собственные источники.

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - цитирует журналист анонимный источник.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.