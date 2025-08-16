РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
5 089 56

Путин и Трамп предварительно договорились о прекращении воздушных ударов, - журналист The Economist

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Во время встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина 15 августа была достигнута предварительная договоренность о прекращении воздушных ударов между Украиной и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист The Economist Оливер Кэррол в соцсети Х со ссылкой на собственные источники.

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - цитирует журналист анонимный источник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все детали по завершению войны обсужу с Трампом в Вашингтоне в понедельник, - Зеленский

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Автор: 

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+32
Україна має посилити нанесення ударів по НПЗ В РАЗИ
16.08.2025 10:44 Ответить
+26
Нас це не стоюється. Ми не домовлялись.
16.08.2025 10:44 Ответить
+19
А Україну спитали?
16.08.2025 10:42 Ответить
А Україну спитали?
16.08.2025 10:42 Ответить
Вони між собою припинять повітряні удари, а по Україні та ми по болотах, як гатили, так і будемо гатити. ***** буде робити теж саме.
16.08.2025 10:46 Ответить
Все простіше - на Каспії наші дрони затопили судно з комплектуючими до "шахедів", які привезли з Ірану... Тому треба поповнить запаси....
16.08.2025 10:48 Ответить
Izira

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.01.2025
" ми"- це хто? Пушкін і Крилов?
16.08.2025 12:31 Ответить
Після виводу орків з України, інакше сенсу немає. Вони ж не збираються зовсім припиняти атаки дронами?
16.08.2025 10:49 Ответить
На Алясці на переговорах були не три на три делегації, а 6 на 0. Тобто, від ***** було 6 переговорщиків а від України не було нікого базарити за українські інтереси
16.08.2025 11:26 Ответить
Ну ви і питання ставите. Часи коли про Україну без України скінчдись у травні 2019 року. Чи ви забуло шо у нас в президентах та хто у нього завгосп?
16.08.2025 11:31 Ответить
Згадайте формулу Штайнмаєра.
16.08.2025 12:57 Ответить
То ж була особиста формула особисто Штайнмайєра і не більше. От у вас наприклад є власна формула і ви можите носитись з отой формулой як дурник з писаною торбинкою, як це робив Штайнмаєр, то цеж никому не цікаво.
16.08.2025 13:09 Ответить
Ну й де та "формула Штайнмайєра"? Єю підтерлися і забули.
16.08.2025 13:14 Ответить
Нас це не стоюється. Ми не домовлялись.
16.08.2025 10:44 Ответить
Izira

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.01.2025
" Нас", це кого? У вас на костромщині " трампів" не водицця
16.08.2025 12:32 Ответить
Україна має посилити нанесення ударів по НПЗ В РАЗИ
16.08.2025 10:44 Ответить
США І 3,14дерація домовлялися про те,що вони не роблять по відношенні один до одного апріорі і робити ніколи не будуть "лапша лапша"
16.08.2025 10:48 Ответить
Ты хоть статью читай, остановка в обе стороны, значит Украина на это согласна и договорилась что будет согласна заранее
16.08.2025 10:51 Ответить
де Ти прочитав ,що Україна брала участь в цих домовленостях і дала згоду???
16.08.2025 10:56 Ответить
13.08.25
Україна готова це обговорити, готова розглянути цей сценарій і вважає його початковим етапом досягнення реалістичних позицій на переговорах. І це тому, що будь-яке припинення вогню, особливо глобальне припинення вогню, є відправною точкою для належного початку переговорів

https://www.corriere.it/esteri/25_agosto_12/podolyak-incontro-a-tre-o-nessun-dialogo-lo-zar-inganna-gli-americani-una-tregua-partiamo-dai-cieli-be46b5a8-b73d-4155-83a5-32d8532fbxlk.shtml
16.08.2025 11:26 Ответить
ти ще забув свинособако сказати про атвєтку Арєшніком
16.08.2025 10:53 Ответить
Это хорошо , но по фринтовым наверно не будет распростронятся (
16.08.2025 10:44 Ответить
До першого пострілу...
16.08.2025 10:45 Ответить
Цікаво, а про Що ще може домовитись ***** та щур?? бо припинення ударів, нічого спільного з мудаками немає.
16.08.2025 10:45 Ответить
Дерьмак теперь прикажет Янелоху не бить по параше. }{уйло продолжит бить по Украине.
16.08.2025 10:46 Ответить
🚨ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

Ворожий БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
16.08.2025 10:46 Ответить
16.08.2025 10:47 Ответить
Саме тому з самого ранку новини: "Зафіксовано пуски ударних БпЛА «Shahed-136» з полігону «Навля» у Брянській області."
16.08.2025 10:50 Ответить
У зеленого пісюна нема ні 1 ні 8 мільонів дронів, ракет нема зовсім. Путін може добряче зруйнувати Київ, Зелька не може ніхера. Може повітряне не так уж і погано буде для нас.
16.08.2025 10:53 Ответить
кцп-пнх
16.08.2025 11:19 Ответить
Коли почали нищити НПЗ тоді Путін пішов на припинення повітряних ударів.
16.08.2025 10:53 Ответить
І що, ху#ловські літуни припинять скидати КАБи? Ні? Ну то йдіть ви лісом, домовляльники #уєві.
16.08.2025 10:53 Ответить
Бо боляче бʼє по нпз) тому й рашці вигідно повітряні закінчити
16.08.2025 10:56 Ответить
Це і є те, раді чого все це колотили... Зараз ми візьмемо під козирьок і перестанемо палилти їх нафтові заводи? От тут нам і звезда...
16.08.2025 10:57 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
16.08.2025 11:00 Ответить
то нехай трампон більше не бамбіт Магадан
16.08.2025 11:01 Ответить
Трамп повідомив Зеленському, що Путін не хоче перемир'я, а прагне всеосяжної угоди про припинення війни, - Axios
Джерело: https://censor.net/ua/n3568945
16.08.2025 11:03 Ответить
Тільки знищення кацапських НПЗ, заводів, портових споруд, газопроводів, жд шляхів, є шлях до перемоги. Трамп, йди на хрін!
16.08.2025 11:03 Ответить
"три на три" - транскрипция с французкого лямур де труа.
16.08.2025 11:06 Ответить
Про припинення повітряних ударів між рашею та США?
16.08.2025 11:09 Ответить
Повезло *****, теперь США не будут бомбить болота...
16.08.2025 11:11 Ответить
"Путін і Трамп попередньо домовились про припинення повітряних ударів між Україною та РФ. " --- То Трамп вже президент і України? З якого часу? Бо не дивлюсь "єдиний марахвон"...
16.08.2025 11:11 Ответить
Те про що і попереджали. ***** приїхало на Аляску щоб зняти санкції і заборонити Україні використовувати дрони і бити по рашистських НПЗ. А на землі ***** може вести війну вічно. М'яса у нього для цього повно. Надіюсь Зеленський пошле ***** і Тампона з такими пропозиціями. Тим більше ***** само відкинуло тимчасове перемир'я. А воювати тільки там де ***** вигідно це значить йому підігрувати
16.08.2025 11:23 Ответить
Україні не вигідно повітряне перемир'я, коли Україна б'є в тилу по військовим об'єктам ворога, по жд коліям ворога, складам ворога, по колонам російської техніки і по російським НПЗ.
16.08.2025 11:25 Ответить
Україні це повітряне перемир'я тільки на шкоду.
16.08.2025 11:34 Ответить
Ну,зрозуміло))пєрєстаньтє бамбіть наши нпз і жд))Незабаром опалювальний сезон,козломорді)Почнеться все з прикордонних регіонів з Україною))сушіть сухарі,плетіть лапті і готуйтеся як хадакі в сталіцу шурувати)))
16.08.2025 11:44 Ответить
Спорим, что Вахтанг донесет эту шпалу аж до того дерева?
16.08.2025 11:46 Ответить
про "неприйнятність припинення україной" могут ******* только ****** с закарпуття ******** которые даже щахеда не слышали,как же я мечтаю что хоть раз по всратому мукачево х 101 прилетела,даже на пустырь.
16.08.2025 11:58 Ответить
А що, кацапи і амери колотили один одного? Щось навіть не пригадую. І в чому сенс про "припинення повітряних ударів?"
16.08.2025 12:04 Ответить
Сказать вам для чого ця нікчемна зустріч була організована на вимогу пуйла? Щоб весь світ побачив, як терорист #1 велично крокує по червоній доріжці не де-небудь, а в США! А рудий пихатий гусак ледве не на колінах зустрічає його і в кінці переговорів підтирається приклеєним чубом. Оце і єдина мета цієї зустрічі
16.08.2025 12:12 Ответить
Пунктуація кульгає, не перевірила написане. Вибачаюсь і надіюсь всі зрозуміють суть.
16.08.2025 12:15 Ответить
Ахент апоссаный перетер с куратором апосраным шо ани не будут друх друха бамбить. 🤣🤣🤣ПС. Аляска может не напрягацца. 🤣🤣🤣
16.08.2025 12:21 Ответить
НПЗ не в небі
16.08.2025 12:23 Ответить
Яке припинення ударів, коли Україна майже винесла всі російські НПЗ? Ми в Чикаго не розуміємо такої угоди.
Треба навпаки - переносити всю роботу, навчання і ночівлю під землю, жити під час цілодобових атак тисячами шахедів і ракет, але наносити точкові удари вглиб пітьми і нищити російську економіку, інакше з росії знімуть санкції!
16.08.2025 12:23 Ответить
на хотєлкі подихаючого недоімператора ***** подихаючої недоімперії Московія Українцям - насрати..
а сцикливе нікчема-мародер-педофіл Трумп - то жахливе тимчасове американське непорозуміння, сьогодні воно є, а завтра вже й нема..
16.08.2025 12:37 Ответить
насправді перемовини тривали трохи більше двох з половиною годин. Враховуючи переклад то це година і 15 хв. реального часу. Тобто Трам вислухав той самий ультиматум і можливо заглянув у якесь око.
Це не перемовини. Це знущання із здорового глузду
16.08.2025 13:16 Ответить
 
 