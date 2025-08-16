Все детали по завершению войны буду обсуждать с Трампом в Вашингтоне в понедельник, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что уже провел разговор с лидером США Дональдом Трампом.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также с участием европейских лидеров. В общем говорили более полутора часов, примерно час - с президентом Трампом.
Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации", - подчеркнул он.
Также Зеленский отметил, что поддерживает предложение Трампа относительно трехсторонней встречи Украина - Америка - Россия.
"Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.
Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение. Важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" - резюмирует глава государства.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
