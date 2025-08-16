Трамп зателефонував Зеленському та лідерам НАТО, - помічник президента США Скавіно (оновлено)

Наразі президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним проводить телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це повідомив у соцмережі Х помічник президента США Ден Скавіно, інформує Цензор.НЕТ.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

За даними Суспільного, у телефонній розмові Зеленського з Трампом також взяли участь голова Єврокомісії фон дер Ляєн, президент Макрон, канцлер Мерц, президент Стубб, президент Навроцький, прем’єр-міністр Стармер, генсек НАТО Рютте, держсекретар США Рубіо та спецпредставник США Віткофф. Про це Суспільному повідомив речник Єврокомісії Мерсьє.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.