Трамп зателефонував Зеленському та лідерам НАТО, - помічник президента США Скавіно (оновлено)
Наразі президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним проводить телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Про це повідомив у соцмережі Х помічник президента США Ден Скавіно, інформує Цензор.НЕТ.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
За даними Суспільного, у телефонній розмові Зеленського з Трампом також взяли участь голова Єврокомісії фон дер Ляєн, президент Макрон, канцлер Мерц, президент Стубб, президент Навроцький, прем’єр-міністр Стармер, генсек НАТО Рютте, держсекретар США Рубіо та спецпредставник США Віткофф. Про це Суспільному повідомив речник Єврокомісії Мерсьє.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп зганьбив західний світ
Істота безяєчна
А щоб голобородько все правильно зрозумів, іранці збили український лайнер на зльоті.
Краще б він втік. Одразу.
Доречі, я завжди кажу: "Кожен думає про інших в міру власної вихованості".
Україні взагалі треба дезінтегруватись від США, - політики зради та лицимірства в особі старого рижого маразматика трампона!
Якщо z-резидент підпише "мирну" надуману пуйлом та трампоном угоду на умовах рф, як країни-агресорки, Z-ленському не позазрить ніхто в Світі!
Президент США Дональд Трамп во вторник открыл второе 18-луночное поле для гольфа в Trump International в Шотландии, подчеркнув, что сразу после короткой игры отправится в Вашингтон «тушить пожары по всему миру».
https://detaly.co.il/tramp-otkryl-novoe-pole-dlya-golfa-v-shotlandii-i-gotov-tushit-pozhary-po-vsemu-miru/
і тей, придурок,
шо провів розмому з ****** і ті, шо вислухють ту всю срань...
тримайте язик позад мозоку, а не попереду.
виборці зеленого так ідіоти.
виборці доні таки ж самі,
але нe ті і не ці - не "українське" і не "амеріканське".
і там і тут є інші...
це ви - і тут тільки налисо...
a в прошлому житті була нормальна палікмахторкиня...
Так що зараз поляки "закрутяться, як воші на гребінці"...