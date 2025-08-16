Трамп зателефонував Зеленському та лідерам НАТО, - помічник президента США Скавіно (оновлено)

УКР
Наразі президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним проводить телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це повідомив у соцмережі Х помічник президента США Ден Скавіно, інформує Цензор.НЕТ.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби Путін серйозно ставився до переговорів про мир, він не атакував би Україну весь день, - глава МЗС Чехії Ліпавський

За даними Суспільного, у телефонній розмові Зеленського з Трампом також взяли участь голова Єврокомісії фон дер Ляєн, президент Макрон, канцлер Мерц, президент Стубб, президент Навроцький, прем’єр-міністр Стармер, генсек НАТО Рютте, держсекретар США Рубіо та спецпредставник США Віткофф. Про це Суспільному повідомив речник Єврокомісії Мерсьє.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Зеленський Володимир Трамп Дональд
Скоро ***** поїде до обрана
Трамп зганьбив західний світ
Істота безяєчна
16.08.2025 09:50 Відповісти
Похвалився шо вмиває руки
16.08.2025 09:49 Відповісти
Розповів Зеленському про чудового друга вальодю 😩
16.08.2025 09:52 Відповісти
Сказав "Я відмовляюсь від своїх слів, і відміняю дедлайн."
16.08.2025 09:49 Відповісти
Похвалився шо вмиває руки
16.08.2025 09:49 Відповісти
Скоро ***** поїде до обрана
Трамп зганьбив західний світ
Істота безяєчна
16.08.2025 09:50 Відповісти
дятел зустрічався з ****** і онїїїї порєєшаааллллллііііі
16.08.2025 09:51 Відповісти
А в дитинстві розказував усім та з подробицями, як саме ти обкалявся.
16.08.2025 09:51 Відповісти
Розповів Зеленському про чудового друга вальодю 😩
16.08.2025 09:52 Відповісти
Голобородько вже давно про це знає, йому про це ще в Омані Патрушев повідомив.
А щоб голобородько все правильно зрозумів, іранці збили український лайнер на зльоті.
16.08.2025 09:56 Відповісти
Вся притомна спільнота вже давно прокляла цього нікчемного блазня, але ж досі знаходяться ті, хто намагається виправдати його некомпетентність, або навіть гірше - зраду національних інтересів.
Краще б він втік. Одразу.
Доречі, я завжди кажу: "Кожен думає про інших в міру власної вихованості".
16.08.2025 10:48 Відповісти
В спортлото нехай телефонує краще. Кончене.
16.08.2025 09:54 Відповісти
В результате трехчасовых напряженных переговоров в Анкоридже принято решение продукты на запланированный ланч выдать сухим пайком.
16.08.2025 09:55 Відповісти
Про що можна з рижою сволотою говорити, коли він всім країнам G7 вказав, що вони 2-го гатунку, а московія для ного - 1-го!
Україні взагалі треба дезінтегруватись від США, - політики зради та лицимірства в особі старого рижого маразматика трампона!
Якщо z-резидент підпише "мирну" надуману пуйлом та трампоном угоду на умовах рф, як країни-агресорки, Z-ленському не позазрить ніхто в Світі!
16.08.2025 09:55 Відповісти
29.07.25
Президент США Дональд Трамп во вторник открыл второе 18-луночное поле для гольфа в Trump International в Шотландии, подчеркнув, что сразу после короткой игры отправится в Вашингтон «тушить пожары по всему миру».

https://detaly.co.il/tramp-otkryl-novoe-pole-dlya-golfa-v-shotlandii-i-gotov-tushit-pozhary-po-vsemu-miru/
16.08.2025 09:55 Відповісти
всі молодці!
і тей, придурок,
шо провів розмому з ****** і ті, шо вислухють ту всю срань...
16.08.2025 09:56 Відповісти
Американське ганьбище! Так зганьбитись,маючи сотні радників,аналітиків,помічників...це треба бути породистим довбодятлом
16.08.2025 09:56 Відповісти
16.08.2025 09:58 Відповісти
Всіх притомних радників та помічників Трамп вже заміних на слухняних жополизів.
16.08.2025 09:59 Відповісти
*замінив
16.08.2025 10:00 Відповісти
вам би сподобалось як би я сказав що буба "українське ганьбищє"?
тримайте язик позад мозоку, а не попереду.
16.08.2025 09:59 Відповісти
Не сподобалось би,але я б вам не вказувала,що робити
16.08.2025 10:01 Відповісти
а я ніколи такої х...і і не казав - у вас не було шансу.
виборці зеленого так ідіоти.
виборці доні таки ж самі,
але нe ті і не ці - не "українське" і не "амеріканське".
і там і тут є інші...
16.08.2025 10:09 Відповісти
Мені б сподобалося, тому що "буба "українське ганьбищє"" - чиста правда, якою б вона не була неприємною. Якщо пацієнт буде приховувати від лікарів жахливу пухлину, це закінчиться його смертю.
16.08.2025 10:03 Відповісти
вас як бе і не питав ніхто...
16.08.2025 10:13 Відповісти
вас як бе ніхто і не просив відповідати...
16.08.2025 10:33 Відповісти
ви знаєте, що таке жувачка в волосах?
це ви - і тут тільки налисо...
16.08.2025 10:36 Відповісти
Ви зрозуміли це на власному досвіді? Співчуваю, надалі будьте обережнішим з такою небезпечною штукою
16.08.2025 10:40 Відповісти
знайома депутаткиня з гарсонів казала,
a в прошлому житті була нормальна палікмахторкиня...
16.08.2025 10:47 Відповісти
вчю новояз!
16.08.2025 10:51 Відповісти
Тепер і я вчу. "палікмахторкиня" - це шедевр
16.08.2025 10:55 Відповісти
звертайтесь, як не довчите.... 😂
16.08.2025 10:57 Відповісти
І сказав - валодья ссанич, ти &уйло!! 😂
16.08.2025 09:57 Відповісти
Новина не "в тему" - але цікава: вболівальники футбольного клубу "Маккабі, з Хайфи, на матчі з польсою командою "Ракув" підняли на матчі баннер з написом: "Вбивці з 1939-го!" Полякам "прилетіла отвєточка". Вони вже який рік верещать про "Волинську різанину" - але замовчують про масову участь поляків у переслідуванні та здачі ними євреїв, до німецьких концтаборів... Польська поліція та "добровольці" виловлювали євреїв, та передавали їх до концтаборів. А майно їх розграбовували... Також значна кількість поляків служила у охороні концтаборів та прймала участь у розстрілах...
Так що зараз поляки "закрутяться, як воші на гребінці"...
16.08.2025 10:02 Відповісти
