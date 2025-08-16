РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10347 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
2 572 33

Трамп позвонил Зеленскому и лидерам НАТО, - помощник президента США Скавино (обновлено)

Трамп разговаривает с Зеленским

Сейчас президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Об этом сообщил в соцсети Х помощник президента США Дэн Скавино, информирует Цензор.НЕТ.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы Путин серьезно относился к переговорам о мире, он не атаковал бы Украину весь день, - глава МИД Чехии Липавский

По данным Суспільного, в телефонном разговоре Зеленского с Трампом также приняли участие глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, президент Макрон, канцлер Мерц, президент Стубб, президент Навроцкий, премьер-министр Стармер, генсек НАТО Рютте, госсекретарь США Рубио и спецпредставитель США Уиткофф. Об этом Суспільному сообщил представитель Еврокомиссии Мерсье.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Зеленский Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) Трамп Дональд (6342)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Скоро ***** поїде до обрана
Трамп зганьбив західний світ
Істота безяєчна
показать весь комментарий
16.08.2025 09:50 Ответить
+5
Похвалився шо вмиває руки
показать весь комментарий
16.08.2025 09:49 Ответить
+5
Розповів Зеленському про чудового друга вальодю 😩
показать весь комментарий
16.08.2025 09:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сказав "Я відмовляюсь від своїх слів, і відміняю дедлайн."
показать весь комментарий
16.08.2025 09:49 Ответить
Похвалився шо вмиває руки
показать весь комментарий
16.08.2025 09:49 Ответить
Скоро ***** поїде до обрана
Трамп зганьбив західний світ
Істота безяєчна
показать весь комментарий
16.08.2025 09:50 Ответить
дятел зустрічався з ****** і онїїїї порєєшаааллллллііііі
показать весь комментарий
16.08.2025 09:51 Ответить
А в дитинстві розказував усім та з подробицями, як саме ти обкалявся.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:51 Ответить
Розповів Зеленському про чудового друга вальодю 😩
показать весь комментарий
16.08.2025 09:52 Ответить
Голобородько вже давно про це знає, йому про це ще в Омані Патрушев повідомив.
А щоб голобородько все правильно зрозумів, іранці збили український лайнер на зльоті.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:56 Ответить
Вся притомна спільнота вже давно прокляла цього нікчемного блазня, але ж досі знаходяться ті, хто намагається виправдати його некомпетентність, або навіть гірше - зраду національних інтересів.
Краще б він втік. Одразу.
Доречі, я завжди кажу: "Кожен думає про інших в міру власної вихованості".
показать весь комментарий
16.08.2025 10:48 Ответить
В спортлото нехай телефонує краще. Кончене.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:54 Ответить
В результате трехчасовых напряженных переговоров в Анкоридже принято решение продукты на запланированный ланч выдать сухим пайком.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:55 Ответить
Про що можна з рижою сволотою говорити, коли він всім країнам G7 вказав, що вони 2-го гатунку, а московія для ного - 1-го!
Україні взагалі треба дезінтегруватись від США, - політики зради та лицимірства в особі старого рижого маразматика трампона!
Якщо z-резидент підпише "мирну" надуману пуйлом та трампоном угоду на умовах рф, як країни-агресорки, Z-ленському не позазрить ніхто в Світі!
показать весь комментарий
16.08.2025 09:55 Ответить
29.07.25
Президент США Дональд Трамп во вторник открыл второе 18-луночное поле для гольфа в Trump International в Шотландии, подчеркнув, что сразу после короткой игры отправится в Вашингтон «тушить пожары по всему миру».

https://detaly.co.il/tramp-otkryl-novoe-pole-dlya-golfa-v-shotlandii-i-gotov-tushit-pozhary-po-vsemu-miru/
показать весь комментарий
16.08.2025 09:55 Ответить
всі молодці!
і тей, придурок,
шо провів розмому з ****** і ті, шо вислухють ту всю срань...
показать весь комментарий
16.08.2025 09:56 Ответить
Американське ганьбище! Так зганьбитись,маючи сотні радників,аналітиків,помічників...це треба бути породистим довбодятлом
показать весь комментарий
16.08.2025 09:56 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 09:58 Ответить
Всіх притомних радників та помічників Трамп вже заміних на слухняних жополизів.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:59 Ответить
*замінив
показать весь комментарий
16.08.2025 10:00 Ответить
вам би сподобалось як би я сказав що буба "українське ганьбищє"?
тримайте язик позад мозоку, а не попереду.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:59 Ответить
Не сподобалось би,але я б вам не вказувала,що робити
показать весь комментарий
16.08.2025 10:01 Ответить
а я ніколи такої х...і і не казав - у вас не було шансу.
виборці зеленого так ідіоти.
виборці доні таки ж самі,
але нe ті і не ці - не "українське" і не "амеріканське".
і там і тут є інші...
показать весь комментарий
16.08.2025 10:09 Ответить
Мені б сподобалося, тому що "буба "українське ганьбищє"" - чиста правда, якою б вона не була неприємною. Якщо пацієнт буде приховувати від лікарів жахливу пухлину, це закінчиться його смертю.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:03 Ответить
вас як бе і не питав ніхто...
показать весь комментарий
16.08.2025 10:13 Ответить
вас як бе ніхто і не просив відповідати...
показать весь комментарий
16.08.2025 10:33 Ответить
ви знаєте, що таке жувачка в волосах?
це ви - і тут тільки налисо...
показать весь комментарий
16.08.2025 10:36 Ответить
Ви зрозуміли це на власному досвіді? Співчуваю, надалі будьте обережнішим з такою небезпечною штукою
показать весь комментарий
16.08.2025 10:40 Ответить
знайома депутаткиня з гарсонів казала,
a в прошлому житті була нормальна палікмахторкиня...
показать весь комментарий
16.08.2025 10:47 Ответить
вчю новояз!
показать весь комментарий
16.08.2025 10:51 Ответить
Тепер і я вчу. "палікмахторкиня" - це шедевр
показать весь комментарий
16.08.2025 10:55 Ответить
звертайтесь, як не довчите.... 😂
показать весь комментарий
16.08.2025 10:57 Ответить
І сказав - валодья ссанич, ти &уйло!! 😂
показать весь комментарий
16.08.2025 09:57 Ответить
Новина не "в тему" - але цікава: вболівальники футбольного клубу "Маккабі, з Хайфи, на матчі з польсою командою "Ракув" підняли на матчі баннер з написом: "Вбивці з 1939-го!" Полякам "прилетіла отвєточка". Вони вже який рік верещать про "Волинську різанину" - але замовчують про масову участь поляків у переслідуванні та здачі ними євреїв, до німецьких концтаборів... Польська поліція та "добровольці" виловлювали євреїв, та передавали їх до концтаборів. А майно їх розграбовували... Також значна кількість поляків служила у охороні концтаборів та прймала участь у розстрілах...
Так що зараз поляки "закрутяться, як воші на гребінці"...
показать весь комментарий
16.08.2025 10:02 Ответить
Ми не можемо заявляти про прогрес, передаючи на аутсорсинг несправедливість. Рівність не повинна мати кордонів. З іншого боку, торгівля додала мені сил - окрема подяка Pro Shelton (@SheltonSGNL у Telegram) за те, що допоміг мені заробити понад 203 тисячі доларів.
показать весь комментарий
16.08.2025 12:17 Ответить
 
 