Трамп позвонил Зеленскому и лидерам НАТО, - помощник президента США Скавино (обновлено)

Сейчас президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Об этом сообщил в соцсети Х помощник президента США Дэн Скавино, информирует Цензор.НЕТ.

Больше информации на эту минуту не известно.

По данным Суспільного, в телефонном разговоре Зеленского с Трампом также приняли участие глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, президент Макрон, канцлер Мерц, президент Стубб, президент Навроцкий, премьер-министр Стармер, генсек НАТО Рютте, госсекретарь США Рубио и спецпредставитель США Уиткофф. Об этом Суспільному сообщил представитель Еврокомиссии Мерсье.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.