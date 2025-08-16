Трамп позвонил Зеленскому и лидерам НАТО, - помощник президента США Скавино (обновлено)
Сейчас президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Об этом сообщил в соцсети Х помощник президента США Дэн Скавино, информирует Цензор.НЕТ.
Больше информации на эту минуту не известно.
По данным Суспільного, в телефонном разговоре Зеленского с Трампом также приняли участие глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, президент Макрон, канцлер Мерц, президент Стубб, президент Навроцкий, премьер-министр Стармер, генсек НАТО Рютте, госсекретарь США Рубио и спецпредставитель США Уиткофф. Об этом Суспільному сообщил представитель Еврокомиссии Мерсье.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Трамп зганьбив західний світ
Істота безяєчна
А щоб голобородько все правильно зрозумів, іранці збили український лайнер на зльоті.
Краще б він втік. Одразу.
Доречі, я завжди кажу: "Кожен думає про інших в міру власної вихованості".
Україні взагалі треба дезінтегруватись від США, - політики зради та лицимірства в особі старого рижого маразматика трампона!
Якщо z-резидент підпише "мирну" надуману пуйлом та трампоном угоду на умовах рф, як країни-агресорки, Z-ленському не позазрить ніхто в Світі!
Президент США Дональд Трамп во вторник открыл второе 18-луночное поле для гольфа в Trump International в Шотландии, подчеркнув, что сразу после короткой игры отправится в Вашингтон «тушить пожары по всему миру».
https://detaly.co.il/tramp-otkryl-novoe-pole-dlya-golfa-v-shotlandii-i-gotov-tushit-pozhary-po-vsemu-miru/
і тей, придурок,
шо провів розмому з ****** і ті, шо вислухють ту всю срань...
тримайте язик позад мозоку, а не попереду.
виборці зеленого так ідіоти.
виборці доні таки ж самі,
але нe ті і не ці - не "українське" і не "амеріканське".
і там і тут є інші...
це ви - і тут тільки налисо...
a в прошлому житті була нормальна палікмахторкиня...
Так що зараз поляки "закрутяться, як воші на гребінці"...