Если бы Путин серьезно относился к переговорам о мире, он бы не атаковал Украину весь день, - глава МИД Чехии Липавский

Ліпавський прокоментував зустріч Трампа та Путіна

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что приветствует усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но сомневается в заинтересованности Путина в этом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на фейсбук.

"Если бы Путин серьезно относился к переговорам о мире, он не атаковал бы Украину весь день", - отметил глава МИД Чехии.

Липавский также приветствовал заявление Трампа о том, что он проинформирует европейских союзников, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, о своих переговорах с Путиным.

Глава чешского МИД подчеркнул, что проблема заключается в "российском империализме, а не в желании Украины жить свободно", и предостерег относительно амбиций Путина вернуть европейский порядок безопасности к существовавшему до 1997 года до вступления Чехии в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Трампа с Путиным не принесла никаких результатов: Пустая болтовня, - сенатор Блюменталь

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.

 

16.08.2025 08:54 Ответить
Поки Америкою керує недолугий слабак, реальні переговори із справедливим змістом є неможливими. Мир у світі руйнують нікчеми на кшталт трампа, який принизив себе як президента і свою колись величну країну.
16.08.2025 08:57 Ответить
Незважаючи на те що ***** на зустрічі з Тампоном виглядав один в один як Чикотило, Тампон все одно жав йому руки, хвалив, називав ліпшим другом і тд... Тампон не добився від ***** абсолютно ніодної поступки. Зате Чикотило- ***** вивалив Тампону всі свої умови і хотєлки які ще з 2014 року воно мало до України. І Тампон мовчки все злизав що Чикотило- ***** йому накінчав
16.08.2025 08:58 Ответить
міняйте тезу - мир пуйлу не потрібен - потрібна Україна
16.08.2025 08:53 Ответить
16.08.2025 08:54 Ответить
Схоже на те, що трампонівські "24 години" трохи затягуються...
16.08.2025 08:55 Ответить
Не буду повторяться в осуждении трампа. И без меня сказано до хрена. Не буду повторяться что Путин кровавая *****. Хочу обратиться к 73% контуженных на голову.. ну что, кретины, как вам"чисто поржём" на выборах девятнадцатого года? Всё ещё ржёте или уже не так весело??
16.08.2025 08:56 Ответить
поддерживали и будем поддерживать - мы Украинцы такой ответ наш
16.08.2025 09:05 Ответить
16.08.2025 08:57 Ответить
16.08.2025 08:58 Ответить
Не брешіть. Вночі громадяни не вештаються вулицями з огляду на комендантську годину, а до помешкань навіть поліція вночі не заходить.
16.08.2025 09:03 Ответить
Імбецили на Рязані вже не здатні методичку перекласти зі свинособачої?
16.08.2025 09:10 Ответить
Кацап ,краще би ти згинув.
16.08.2025 09:32 Ответить
УСЯ НАДІЯ НА УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД
16.08.2025 09:01 Ответить
Хутину , кров з носу, як треба прорватись до західного обладнання і технологій. Тому він буде чіплятися за Трампа у сумісних проектах
бюджет з нафтадолларами він вже врятував
одна Надія , що у Трампа деменція і він введе санкції
16.08.2025 09:05 Ответить
Нічого і нікому цей рудий,брудний Тампон не введе,воно давно вже фізичний і моральний імпортери.
16.08.2025 09:34 Ответить
 
 