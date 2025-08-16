Если бы Путин серьезно относился к переговорам о мире, он бы не атаковал Украину весь день, - глава МИД Чехии Липавский
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что приветствует усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но сомневается в заинтересованности Путина в этом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на фейсбук.
"Если бы Путин серьезно относился к переговорам о мире, он не атаковал бы Украину весь день", - отметил глава МИД Чехии.
Липавский также приветствовал заявление Трампа о том, что он проинформирует европейских союзников, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, о своих переговорах с Путиным.
Глава чешского МИД подчеркнул, что проблема заключается в "российском империализме, а не в желании Украины жить свободно", и предостерег относительно амбиций Путина вернуть европейский порядок безопасности к существовавшему до 1997 года до вступления Чехии в НАТО.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.
