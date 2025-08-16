РУС
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Встреча Трампа с Путиным не принесла никаких результатов: Пустая болтовня, - сенатор Блюменталь

Блюменталь про зустріч Трампа та Путіна

Встреча на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не принесла никаких результатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил член Сенатского комитета по вооруженным силам, сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

"Этот саммит не дал никаких результатов. Это была пустая болтовня. Это было лишь пожимание плечами", - прокомментировал он.

Также сенатор раскритиковал Трампа за его действия в отношении Путина во время встречи на Аляске.

"Мне стало нехорошо, когда я услышал, как президент США назвал Путина своим замечательным другом. Путин – военный преступник… Реальность такова, что люди по всей Украине погибают и умирают, потому что Путин продолжает их бомбить", – добавил Блюменталь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не проиграл, но Путин явно победил, – экс-советник Болтон

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342) Блюменталь Ричард (17)
Топ комментарии
+42
ну для ***** принесла. відбілили диктатора та санкції не ввели. трамп чмо
16.08.2025 08:27 Ответить
+31
Чому ж не принесла. Приниження США тільки принесла.
16.08.2025 08:30 Ответить
+27
Річарду Блюменталю за здоровту глузд на відміну від Трампа,та його позицію-респект...
16.08.2025 08:33 Ответить
ну для ***** принесла. відбілили диктатора та санкції не ввели. трамп чмо
16.08.2025 08:27 Ответить
👍
16.08.2025 08:29 Ответить
Трамп - краснов.
16.08.2025 11:54 Ответить
ну хоч політали діди...
16.08.2025 08:28 Ответить
Трамп і є "порожняк", всі це вже давно усвідомили.
16.08.2025 08:29 Ответить
Чому ж не принесла. Приниження США тільки принесла.
16.08.2025 08:30 Ответить
За Україну так - не просунулись ні на йоту - може між собою якісь торгові діла порішали
16.08.2025 08:30 Ответить
Скориш за все . Хремль вчепився у ту лазейку вповзти знову у світ перших осіб
Тому у нього у портфелі безліч нових якоби перспективних проектів І РАДНИКИ І ШІСТКИ хремля типа віткофа вже ліплять сумісну діяльність. Це йде підкилимна праця.
І ТРЕБА ЦИХ КЛОПІВ ПРИДУШИТИ великой критикою і карикатурами на Трампа і віткофа - це кривава команда білого дому .
16.08.2025 08:42 Ответить
Все решается на поле боя. Все остальное балаканина. Не надо надеяться на хитрых заморских дядей у которых всегда будут только свои цели.
16.08.2025 08:31 Ответить
Тільки поле бою може бути і в Європі і в Америці. Захід теж у 1938 сором'язливо відвертався від агресії Гітлєра проти Чехословаччини. Чим скічилося? Ви готові, щоб США стали "полем боя"?
16.08.2025 09:01 Ответить
Опять эта дебильная сказка для детей про Чехословакию. И что бы они сделали? Погавкали на Гитлера? Это было только началом для нацистов. Если бы Гитлер не оказался полным психом и не попер на рашку, все бы до сих пор сидели и гавкали. Те кто еще не стал подданным третьего рейха.
16.08.2025 09:22 Ответить
Це не казка, навіть одна армія Чехословаччини того часу майже не поступалася вермахту, а по кордону були неприступні фортеці. Франція та Британія мали величезну перевагу над Гітлером. Не було тільки волі (як і після нападу на союзника-Польщу) та була надія, що Гітлєр "щиро хоче" закінчити конфлікт" після отримання Судетів. Точно як зараз у вашого Трампа. Приборкати нового фюрера - путіна можна не поступками та пустопорожніми милими висловлюваннями, а реальною необмеженою допомогою Україні та справжніми санкціями!
16.08.2025 10:30 Ответить
Чому зустріч не принесла жодних результатів?Трамп вивів путлера з ізоляції.Кацапи радіють...Навіть руку подав вбивці та злочинцю.
16.08.2025 08:33 Ответить
Це ще не ясно.
16.08.2025 08:44 Ответить
Річарду Блюменталю за здоровту глузд на відміну від Трампа,та його позицію-респект...
16.08.2025 08:33 Ответить
Навіть не я, CNN зараз пише, що мета США (Трампа) - знову зробити Путіна (в мабуть Лукашенка) рукопожатими, щемити Україну та не вводити санкцій. Задачи виконані, і це запланована перемога Трампа.
16.08.2025 08:33 Ответить
Питання: навіщо?
Доні вирішує свої особисті питання і в жодному разі не США. бо він їх опустив в розряд посередніх.
16.08.2025 08:56 Ответить
Тут все просто. Є пряма мова Трампа, де він каже, що в нього много грошей і так, а йому цікава двіжуха. Він такий же старий маразматичний рюрік-педофіл, як і Путін. Україна заважає їм обом.
16.08.2025 09:00 Ответить
сша занадто високої про себе думки!!!!!! Як тільки Україна капітулює, трамп не потрібен буде путіну від слова взагалі!!!!! Санкції?! Вони НЕ діють - Європа прекрасно купує нафту і газ з санкціями, і відмовлятися не буде. нетребко слухає, команди виконує!!!!!!!
А капітуляція України для ка*апні - це неймовірний стимул йти далі!!!!!!! Друге дихання!!!!!!!!! Мета фсб - не Україна, і гієна це прекрасно розуміє!!!!!!!!!
16.08.2025 08:34 Ответить
Санкції діють.
16.08.2025 08:46 Ответить
×уйло тільки тому поїхав на зустріч, що ×уйлостан вже загинається від санкцій, включно із санкціями ЗСУ
16.08.2025 08:54 Ответить
Ні.Принесла : хто недурень,то побачив ,що з ****** балакати,то пробувати зробити Марію вагітною лиш тупо з нею балакавши.
16.08.2025 08:37 Ответить
як би це пафосно не звучяло, але і насправді,
найкращій переговорник - це Сили Оборони України!
16.08.2025 08:42 Ответить
Я уявляю як демократи зараз радіють, Трамп обсерається на кожнім шляху. Ще трохи і пацієнт буде готовий для того щоб відправити на пенсію.
16.08.2025 08:47 Ответить
Радіють з того, що Трампон гробить їхню країну? Вам скільки рочків?
16.08.2025 08:57 Ответить
Радіють тому що чим більше факапів у Трампа тим легше вони знову будуть на коні.
16.08.2025 09:05 Ответить
На виснаженій шкапі у зганьбованій і роздовбаній країні? Раденьке, що дурненьке - і це не про демократів.
16.08.2025 09:17 Ответить
А до чого тут Україна?
16.08.2025 09:54 Ответить
Ну як це не принесла результатів. ***** отримав 99% того що і планував. Ще 1% ***** отримає якщо Тампон вмовить Зеленського підписати капітуляцію.
16.08.2025 08:51 Ответить
чому ж? пуйло виграв час, та гроші (санкцій трамп тепер не введе), щоб далі знищувати Україну. А ще пуйло перед всим світом тепер рукопожатий, ідіот-трамп витіг пуйла з міжнародної ізоляції.
так що рахунок 2:0 на користь пуйла
16.08.2025 08:52 Ответить
Трамп -це обісраний старпер який є ганьба США.
16.08.2025 08:54 Ответить
ну тепер усі пристойні дипломати і впливові люди мають нагадати Чубу, що Нобеля йому не дадуть, якщо Чуб просувати свій мир через силу до жертви кацапської агресії.
16.08.2025 08:54 Ответить
ХУ№ЛО отримав стратегічну перемогу вийшов на червону доріжку та знявши міжнародну ізоляцію. Міжнародний злочинець поставив на коліна демократію світу.
16.08.2025 08:57 Ответить
Не ХУ№ЛО отримав стратегічну перемогу, а китайоси. Сі потирає рученята-- так нагнути америкосів! Вищий пілотаж!
16.08.2025 09:23 Ответить
тепер трампон офіційно - ******* сестра.
16.08.2025 09:10 Ответить
Та ************ він
16.08.2025 09:15 Ответить
тепер уже останній агрумент у Чуба відпав (останнім аргументом була зустріч з ху йлом, бо по телефону неможливо серйозні справи порішати, а тільки при зустрічі фейс ту фейс). і тепер потрібно вже реально діяти. зустрівся Чуб з ху йлом, заглянув йому в очко, той не погодився на припинення вогню. і тепер Чуб замість того, щоб виконати свою обіцянку і посилювати тиск санкціями і зброєю на агресора, то він хоче застосувати тиск до жертви агресії. так що Ліндсі, тепер твій вихід. діставай той свій обіцяний закон про санкції і запускай його у роботу. якщо Чуб його заветує, то у Сенаті уже є 83 сенатори для подолання вето. та й Джонсон може поставити його на голосування у Нижній палаті, бо якщо і далі він буде на підтанцьовках у Чуба, то є величезний ризик не переобратися у Конгрес.
16.08.2025 09:21 Ответить
чого це не принесла? Он уже на 20 відсотків виросла торгівля, а тепері на 120 виросте, бо з усіма іншими торгувати важкуто із-за мит
16.08.2025 09:26 Ответить
Так ніхто Америку як Трамп не принижував !
16.08.2025 09:35 Ответить
Що за фейки? Як це: "Не принесли жодних результатів"? Трампакс всрався по самі вуха, а куйла треба привітати з великою перемогою! Зусттріч показала, що трампакс може тільки пердіти а потім всратись!!! До речі як завжди...
16.08.2025 09:42 Ответить
Якщо Трамп назива вбивцю і терориста своїм другом то чим це руде маразматичне створіння краще від пуйла ?
16.08.2025 10:37 Ответить
 
 