Встреча Трампа с Путиным не принесла никаких результатов: Пустая болтовня, - сенатор Блюменталь

Встреча на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не принесла никаких результатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил член Сенатского комитета по вооруженным силам, сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

"Этот саммит не дал никаких результатов. Это была пустая болтовня. Это было лишь пожимание плечами", - прокомментировал он.

Также сенатор раскритиковал Трампа за его действия в отношении Путина во время встречи на Аляске.

"Мне стало нехорошо, когда я услышал, как президент США назвал Путина своим замечательным другом. Путин – военный преступник… Реальность такова, что люди по всей Украине погибают и умирают, потому что Путин продолжает их бомбить", – добавил Блюменталь.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.