Встреча Трампа с Путиным не принесла никаких результатов: Пустая болтовня, - сенатор Блюменталь
Встреча на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не принесла никаких результатов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил член Сенатского комитета по вооруженным силам, сенатор-демократ Ричард Блюменталь.
"Этот саммит не дал никаких результатов. Это была пустая болтовня. Это было лишь пожимание плечами", - прокомментировал он.
Также сенатор раскритиковал Трампа за его действия в отношении Путина во время встречи на Аляске.
"Мне стало нехорошо, когда я услышал, как президент США назвал Путина своим замечательным другом. Путин – военный преступник… Реальность такова, что люди по всей Украине погибают и умирают, потому что Путин продолжает их бомбить", – добавил Блюменталь.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому у нього у портфелі безліч нових якоби перспективних проектів І РАДНИКИ І ШІСТКИ хремля типа віткофа вже ліплять сумісну діяльність. Це йде підкилимна праця.
І ТРЕБА ЦИХ КЛОПІВ ПРИДУШИТИ великой критикою і карикатурами на Трампа і віткофа - це кривава команда білого дому .
Доні вирішує свої особисті питання і в жодному разі не США. бо він їх опустив в розряд посередніх.
А капітуляція України для ка*апні - це неймовірний стимул йти далі!!!!!!! Друге дихання!!!!!!!!! Мета фсб - не Україна, і гієна це прекрасно розуміє!!!!!!!!!
найкращій переговорник - це Сили Оборони України!
так що рахунок 2:0 на користь пуйла