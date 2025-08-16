РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10347 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
4 973 38

Трамп не проиграл, но Путин явно победил, – экс-советник Болтон

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске достиг значительно большего, чем глава Белого дома Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил бывший советник президента США Трампа Джон Болтон.

Трамп не получил ничего, кроме большего количества встреч. Путин, я думаю, прошел долгий путь к возобновлению отношений, что, на мой взгляд, всегда было его главной целью", – отметил Болтон.

По его словам, Путину удалось избежать санкций и угрозы прекращения огня: "Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большей части того, чего хотел. Трамп достиг очень мало", - подчеркнул Болтон.

Он также добавил, что обратил внимание на состояние бывшего президента США в ходе встречи. "Мне показалось, что Трамп выглядел там очень уставшим. Я имею в виду очень уставшим, не разочарованным, а уставшим", – подчеркнул он.

Читайте: Трамп после встречи с Путиным: Война может завершиться "территориальными уступками" и определенными гарантиями безопасности со стороны США

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.

Автор: 

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342) Болтон Джон (120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Трамп не програв він отріцатєльно виграв.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
+21
Ага, просто показал какой он никчемный, жалкий, рыжий чмошник. А так не проиграл конечно 😁
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
+18
***** сяяв, його мета майже досягнута
А Трамп тягнувся за ним як втомлений мішок лайна
показать весь комментарий
16.08.2025 08:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, просто показал какой он никчемный, жалкий, рыжий чмошник. А так не проиграл конечно 😁
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
***** сяяв, його мета майже досягнута
А Трамп тягнувся за ним як втомлений мішок лайна
показать весь комментарий
16.08.2025 08:00 Ответить
Трамп бажав ввести Путіна в дипломатичний простір, щеміть Україну та не вводити санкцій. Це перемога Трампа, його мета, до якої він йошов мабуть ще минулого року. Зараз до Лукашенкі поїде.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:10 Ответить
Трамп не програв він отріцатєльно виграв.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
Єдиний позитив від північного Мюнхена, наші оператори далекобійних дронів відіспалися і готуються до нової роботи.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:04 Ответить
Він бажав мати причину, не вводити нові санкції проти друга Путіна. Це перемога Трампа.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:11 Ответить
Бачите як це домовитись з хутіном
Мінські домовленості були просто дивом, які українці злили в унітаз.
Тепер ми будемо підписувати капітуляцію
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
З боку переможця
показать весь комментарий
16.08.2025 08:07 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
злочинець світового рівня переміг вже тоді, коли зробив перший крок по червоно-кривавій доріжці на Алясці... а руколобзання ще додало квадратну ступінь...
показать весь комментарий
16.08.2025 08:00 Ответить
Трамп програв перед світом - але йому пох
показать весь комментарий
16.08.2025 08:01 Ответить
Трамп не програв, але ху🤬ло явно перемогло...

Дональд, ти не програв!
Ти став останнім переможцем!
🤭😆😂
показать весь комментарий
16.08.2025 08:01 Ответить
Трамп не програв , а повністю обісрався
показать весь комментарий
16.08.2025 08:01 Ответить
Це просто ху-йло мало розмову з підхйловником не має проблем все в кацапській сфері
показать весь комментарий
16.08.2025 08:02 Ответить
Якщо хтось явно переміг-то його суперник явно програв і наразі це саме Трамп,але до цього програшу призвів його вибір який він сам і зробив,нажаль...
показать весь комментарий
16.08.2025 08:03 Ответить
Маня тепер буде штани рудого прати від дерьма
показать весь комментарий
16.08.2025 08:03 Ответить
Згодом трампло скаже напад кацапії на Україну це громадянська війна.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:03 Ответить
яка ганьба яка ганьба на всю америку
показать весь комментарий
16.08.2025 08:07 Ответить
Да, да. То не гівно протікало з памперса Тампона. То була злість і впевненість на *****
показать весь комментарий
16.08.2025 08:07 Ответить
нічого ,Мяня випрає
показать весь комментарий
16.08.2025 08:09 Ответить
Мета Трампа - не вводити санкцій. І він вже заявив, що їх не буде. Він щемить Україну, і це перемога Трампа, бо він цього хоче.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:08 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 08:09 Ответить
В этом вся Европа. Не бороться не участвовать, но брызгать на всех слюной. Спустили штаны перед Гитлером, теперь перед путлером. Европеец это синоним трусости.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:16 Ответить
Так было сначала времен, когда европейцы стали рабами викингов. "Бесстрашные" викинги один раз сунулись большой армией на Пиренеи к арабам. Арабы перебили "легендарных воинов" как котят и развесили тысячи голов по улицам, а другие возили по всему миру и показывали как головы диковинных животных. Больше викинги к арабам не совались. А ведь викинги всегда мстили. Но тут подумали что лучше немного пожить, вальгалла подождет.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:25 Ответить
Трамп законтачений з вбивцею. Він не просто нічого не отримав, він опустив свій рейтинг і закріпив за собою діагноз» імбіцил». А то втома була , бо смоктав аж йому щоки позападали.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:09 Ответить
У 2019 ми також обрали й Трампа.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:11 Ответить
Глибше вилизуй, колишній!
показать весь комментарий
16.08.2025 08:13 Ответить
як це, не програв?
то, доні таки випишуть мєдальку від нобеля?
показать весь комментарий
16.08.2025 08:13 Ответить
Тепер зрозуміла оцінка Трампона ************* "на десятку******** точно в анал його виграв)))
показать весь комментарий
16.08.2025 08:13 Ответить
два ідіота зіграли в нічію на користь кацапії...
не самий гірший результат для України.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:13 Ответить
Трамп це "генератор" не впорядкованих слів - невже це ще комусь не зрозуміло?
показать весь комментарий
16.08.2025 08:23 Ответить
трамп, отріцатєльно виіграл!
трамп, планово охладіл свою пабєду!
показать весь комментарий
16.08.2025 08:23 Ответить
Якщо б грали на мізки, то Трампону і програвати нема чого.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:24 Ответить
Трамп показав свою безпорадність. А Пуйло добився абсолютно всього, що хотів.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:48 Ответить
А що про це думає Борис Джонсон? Цікаво було б почути, ще одного рудого провокатора.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:23 Ответить
Трампон, ти кинув всю Америку пуйлу під ноги!
Всі колишні президенти США, що пішли в інший світ, в гробу перевертаються!
показать весь комментарий
16.08.2025 10:25 Ответить
трамп показал всё своё ничтожество перед ******!конечно он проиграл,рыжий чмошник!
показать весь комментарий
16.08.2025 10:26 Ответить
"Він також додав, що звернув увагу на стан колишнього президента США під час зустрічі. "Мені здалося, що Трамп виглядав там дуже втомленим."

я один это прочитал? надеюсь это по фрейду
показать весь комментарий
16.08.2025 11:21 Ответить
 
 