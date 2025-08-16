Трамп не проиграл, но Путин явно победил, – экс-советник Болтон
Российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске достиг значительно большего, чем глава Белого дома Дональд Трамп.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил бывший советник президента США Трампа Джон Болтон.
Трамп не получил ничего, кроме большего количества встреч. Путин, я думаю, прошел долгий путь к возобновлению отношений, что, на мой взгляд, всегда было его главной целью", – отметил Болтон.
По его словам, Путину удалось избежать санкций и угрозы прекращения огня: "Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большей части того, чего хотел. Трамп достиг очень мало", - подчеркнул Болтон.
Он также добавил, что обратил внимание на состояние бывшего президента США в ходе встречи. "Мне показалось, что Трамп выглядел там очень уставшим. Я имею в виду очень уставшим, не разочарованным, а уставшим", – подчеркнул он.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались около трех часов.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.
