10 092 87

Трамп после встречи с Путиным: Война может завершиться "территориальными уступками" и определенными гарантиями безопасности со стороны США

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров на Аляске он и Владимир Путин фактически договорились о возможном завершении войны путем "обмена территориями" и гарантий безопасности для Украины.

Як інформує Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос об оккупации территории Украины и территориальных уступках, Трамп отметил, что об этом говорилось на встрече с Путиным.

"Это вопрос, который мы обсуждали, и это вопрос, по которому мы в основном договорились. На самом деле я думаю, что мы договорились о многом. Могу сказать, что встреча была теплой", — сказал он.

Он назвал Путина "сильным парнем" и "очень жестким", и сказал, что встреча была положительной.

"Я думаю, что мы достаточно близки к концу. И посмотрите, Украина должна согласиться на это", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского, - Трамп

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.

Автор: 

путин владимир (31964) территориальные претензии (125) территориальная целостность (259) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+42
Хто виграв від цієї так званої зустрічі ? звісно лише воєний злочинець путін ,Трамп довів свою нікчемність ,а цей цирк був затіяний що б не накладати санкцій невже не зрозуміло ?
показать весь комментарий
16.08.2025 07:56 Ответить
+34
і знову, як в Будапешті, гарантами стануть рососія та сша?... граблі, звісно, річ вперта, але ж треба мати розум, аби не швендяти по граблиних полях...
показать весь комментарий
16.08.2025 07:56 Ответить
+33
Рыжий ***** отдает Аляску?
показать весь комментарий
16.08.2025 07:54 Ответить
Параша поступится Україні украінськими теріторіями?
показать весь комментарий
16.08.2025 07:53 Ответить
Ще й курську волость віддасть..

Взагалі, пишуть що летав на зустріч клон пуйла "говорун" - той, що словесним проносом будь кого знесе...
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
Путін при житті англійської не знав.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:13 Ответить
гарантії безпеки від США ми вже бачимо по Будапештському меморандуму, хай розповідає ці казки індейцям Полінезії, вони єдині хто може в це лайно повірити
показать весь комментарий
16.08.2025 09:37 Ответить
Трамп поехал на встречу с ****** торговать территорию Украины. Оно великий переговорщик
показать весь комментарий
16.08.2025 07:54 Ответить
Поїхав грати у гольф з кривавими руками - зараз клюшки замаже
показать весь комментарий
16.08.2025 07:54 Ответить
А хто зна? Може й Каліфорнію.
показать весь комментарий
16.08.2025 12:52 Ответить
Трампон - пнх ! Україна вистоїть і без тебе, підарасе.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:54 Ответить
Да ніхто не виграв, а ввх то взагалі. На основі чого трампон зніматиме санкції ?
показать весь комментарий
16.08.2025 13:33 Ответить
ще китай а можливо і північна корея стане гарантом
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
В залежності що буде гарантувати США!
Якщо Україна поступиться територіями (що в принципі неможливо), а США буде гарантувати мир в цілому світі, або те, що Аляска залишиться в складі США, (як вони деколи роблять), то ну його нах з такими "територіальними поступками".
показать весь комментарий
16.08.2025 07:57 Ответить
Доні, то ти слабак! 😂😂😂
Доні, як так вийшло, що будучі президентом найбагатшої країни, ти став посміховиськом?
Навіть мені болячи бачити тебе таким некчемним і недолгим, таким слабким і жалюгідним!😢😢😢😢
показать весь комментарий
16.08.2025 07:57 Ответить
тільки бізнес і нічого особистого...ресурси,гроші,вплив на слабших
показать весь комментарий
16.08.2025 08:00 Ответить
І ригорич з лулою
показать весь комментарий
16.08.2025 08:07 Ответить
Ні х...я з цього його країна не матиме, він все просрав. Нікчема
показать весь комментарий
16.08.2025 08:08 Ответить
В сенсі "став"? Він з самого початку був смішним правокуколдом.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:04 Ответить
Та який він правий? Він надувна руда куля
показать весь комментарий
16.08.2025 08:06 Ответить
Так всі правокуколди такі. Орбан, Хрупала, Трамп, *****, сатаньяху, Лє пен, Сальвіні, Фарадж.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:12 Ответить
Основна прикмета правокуколда: він готовий смоктати у ***** за те, щоб можна було гвалтувати дітей і щоб не було ніяких прав у трансгендерів.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:15 Ответить
А що лівацькі покидьки кращі, що сповідують злочинну толерастичну ідеологію, яка робить суспільства слабкими куколдами
показать весь комментарий
16.08.2025 08:45 Ответить
Стало відомо, які Україна висунула умови московській федерації перед початком будь-яких переговорів про мир. Повідомляє Politico.

Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.

Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.

Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.

Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.

Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:57 Ответить
ДТ ПНХ, грьобаний великий переговорник!!))
показать весь комментарий
16.08.2025 07:57 Ответить
Гарантії США- Україна вже отримала в 1994 році наїлася ними ,а решту не-хуййййй США залишить собі бо яка країна в світі тепер її поважає?
показать весь комментарий
16.08.2025 07:58 Ответить
Два "шмекера" так ні до чого і не домовилися? Хтось ще сумнівався в подібному результаті?
показать весь комментарий
16.08.2025 07:58 Ответить
Міняєм Донбас на Ростов і Краснодар
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
це теж українські землі ,які віджала московія ,зовсім недавно ...
показать весь комментарий
16.08.2025 11:04 Ответить
І туманні гарантії
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
Ось їх гарантії
показать весь комментарий
16.08.2025 08:03 Ответить
Домовляються про щось на таких зустрічах заздалегідь, а на них просто укладають якісь угоди і офіційно беруть забов'язання. Трамп прогнувся - путін ухмильнувся, ось це результат зустрічі реальний.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:59 Ответить
ПНХ виродок рижий. Іди рота прополощи а то весь світ бачив як ти смоктав *****
показать весь комментарий
16.08.2025 08:00 Ответить
Трамп - мильний пузир в золотій обгортке , ЩО ПРОСРЕ ТУ АМЕРИКУ
показать весь комментарий
16.08.2025 08:01 Ответить
Мюнхен-2

"Якщо між війною та ганьбою ви обираєте ганьбу, то врешті решт ви отримаєте і війну, і ганьбу"
сер У.Черчиль

.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:02 Ответить
Та гірше,на його фоні Чамберлен хоч на чоловіка схожий стає,а це ************.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:27 Ответить
Тобто відбудеться поділ України, заборона на розвиток економіки, вступ в НАТО, в ЄС

Що це як не капітуляція. Довбані українчики поржали в 2019
показать весь комментарий
16.08.2025 08:02 Ответить
Відбувся черговий обсєр президента США, тому що ніякого поділу не відбудеться.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:07 Ответить
Ну, нам в 2019 не вірили. А ми попереджали.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:11 Ответить
73% зебілів доказували що це Порошенка напав на пупкіна, а страждають мирні народи українських і кацапи, які втомились від війни. Тому було вирішено обрати перзедента миру, який зазирне в очко хутіна і принесе мир на наші землі.
Ну не одіоти????
показать весь комментарий
16.08.2025 09:46 Ответить
Трамп цьому повірив і тому нам як агресору продають зброю через посередників.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:21 Ответить
Правильно! Їхній Порошенко давно би всіх нас здав.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:21 Ответить
Путін зрозумів, що Зе слабкий не будує армію, а будує дороги і розміновує кордони, плюс оманський договірняк. Через те й напав. І якби народ у лютому 2022 року не став на захист України, то тут би давно була московська губернія. А при Порошенкові путін чомусь не наважувався напасти!
показать весь комментарий
16.08.2025 12:57 Ответить
+++ Тай таке
показать весь комментарий
16.08.2025 13:38 Ответить
Мудак
показать весь комментарий
16.08.2025 08:02 Ответить
Трампону ************* ж пояснювали,що "обмін територіями" це і є "здача територій" і це лиш українські території(( Відео не горять,і в мережі за ці роки набрався мільйон роликів,де ***** та його посіпаки запевняли наївних,що головне не території ,а першопричини(Першопричини залишилися,а територій додалося(((
показать весь комментарий
16.08.2025 08:03 Ответить
Не уявляю, що треба мати на доні, щоб так він опустився.
Може для нього вже москва була островом єпштейна де він насилував дітей?
Така пристрасть до ***** можливо через те, що в цій справі жодного витоку не сталося і ніхто з тих кого він в москві насилував на нього в суд не подали. Це для доні потужний довод, що ***** для нього прямо батько рідний.
Та чи живі ті кого там в москві доні трахав під величезним питанням. Але це вже його не ...бе. Старе виживше з розуму
показать весь комментарий
16.08.2025 08:04 Ответить
відео з московськими школярками в готелі. ніхто там ні на кого не сцяв, звичайна педофілія.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:08 Ответить
Спасибо, мы уже имеем полные гарантии безопасности от США по Будапештскому меморандуму!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 08:09 Ответить
Та нема там гарантій
Давайте згадаємо триста угод з гарантіями які понапідписував наший зерлідор
Де вони, про що вони?
показать весь комментарий
16.08.2025 09:47 Ответить
Так в том то и дело, что нету никаких гарантий, хотя подписывали ради гарантий, только я так и не понял, почему виноват Зеленский, вам порохо сосам мозги высушили, где причинно-следственная связь?!
показать весь комментарий
16.08.2025 10:02 Ответить
Хто вибрав Кравчука-кучмо?
А тепер сидять в Польщі запроданці
показать весь комментарий
16.08.2025 11:00 Ответить
нам втрачать уже нечего когда начнут гореть города как в Украине а они начнут тогда будут петь другие сиринади кацапи
показать весь комментарий
16.08.2025 08:09 Ответить
Когда американец говорит про гарантии, рука тянется к пистолету...
показать весь комментарий
16.08.2025 08:12 Ответить
Бачили ми вже неодноразово ваші "гарантії"...
показать весь комментарий
16.08.2025 08:18 Ответить
Чи не здається вам, що трапом просив ригорича підмогнути ***** восени?
показать весь комментарий
16.08.2025 08:43 Ответить
Тепла зустріч і домовленгості з агросером і вбивцею навіть коментувати не хочеттся
показать весь комментарий
16.08.2025 08:45 Ответить
Трамп - адвокат дьявола
показать весь комментарий
16.08.2025 09:15 Ответить
Ви вже були гарантами😱
показать весь комментарий
16.08.2025 09:17 Ответить
Пустая болтовня похоже о нобелевской премии мира придётся забыть.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:18 Ответить
Ви вже гарантували тереторіальну цілісність,підори.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:24 Ответить
Трамписько, а хто ти таке, щоб вказувати Народу України
про територіальні поступки!?
Ах, так, - ти ж кремлівський блазень та продажна путінська шкура!
Так ось, за Конституцією України, всі області є замлями Україну, а відповідно
й Народу України!
Й не тобі, риже янківське падло, вирішувати кому в чому поступатись!
Україна ніколи не піде на поступки агресорові! НІКОЛИ!
Все інше, Народ України буде розцінювати як державну зраду, хто б не вирішив підписати цю так звану "мирну угоду", що по суті рівнозначна капітуляції України!
Ти краще в совїх США лад наведи, а потім вилазь з такими заявами, кремлівський прихвостень!
показать весь комментарий
16.08.2025 09:30 Ответить
ОБМІН територіями перетворився на ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПОСТУПКИ. тромб відлизує як ніхто, за це є премія?
показать весь комментарий
16.08.2025 09:33 Ответить
Якими територіями будемо мінятись?
Щось я не бачу щоб були окуповані російські землі, лише українські. Будемо міняти Крим на Херсощину ?
Дуже справедливий мир
В згадайте як писали та зеля спалить москву, вони нам репарації будуть платити, ми те та ми се..
Обісратушки
показать весь комментарий
16.08.2025 09:49 Ответить
В нас вже були певні будапештські гарантії!
показать весь комментарий
16.08.2025 09:37 Ответить
"Певними" гарантіями. Трамп усно пообіцяє.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:47 Ответить
Гарантіями вже Україну нагодували по зав'язку.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:56 Ответить
Весь світ бачить ціну вашим сраним гарантіям. Менше паперу, на якому вони підписані.
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до
Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.

Держави-підписанти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російська Федерація
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучені Штати Америки

Пізніше приєдналися:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція із застереженнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-3 [3]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайська Народна Республіка із застереженнями
показать весь комментарий
16.08.2025 09:58 Ответить
Президент США Дональд Трамп заверил европейских лидеров, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске не будет обсуждать территории и потребует его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-13/european-leaders-urge-trump-to-press-putin-to-meet-zelenskiy?srnd=homepage-europe Bloomberg.

Как пишет издание со ссылкой на источники, Трамп заверил европейских лидеров во время телефонного разговора, что во время встречи на Аляске не будет вести переговоры по украинским территориям с Путиным и будет настаивать на встрече главы Кремля с Зеленским.

Он повторил свое публичное заявление о том, что быстро узнает, серьезно ли настроен российский президент на переговоры, и сказал, что США будут готовы внести свой вклад в поддержку некоторых гарантий безопасности, кроме полноценного членства Киева в НАТО.

Хтось ще продовжує вірити рижому ***доболу?
показать весь комментарий
16.08.2025 09:59 Ответить
це ж вже було - і без трампа,але з США - оплотом дєрмократії в мірє.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:13 Ответить
Так США як Трамп ніхто не принижував.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:14 Ответить
Ще Будапештського меморандума ніяк не вихаркаєм , а тут знов туман на горизонті
показать весь комментарий
16.08.2025 10:57 Ответить
Нехай Трамп поступиться Аляскою, віддасть росії Аляску. Україна не збирається поступатися своїми територіями. Там живуть наші люди і за ці території багато наших військових померло.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:59 Ответить
А посадить би їх обох на тот орешник і .......
показать весь комментарий
16.08.2025 11:40 Ответить
Якщо коротко - на фуй...
показать весь комментарий
16.08.2025 11:49 Ответить
Трамп - ***********! Позор америчке!
показать весь комментарий
16.08.2025 11:59 Ответить
Мир продажных людишек и идиотов.
показать весь комментарий
16.08.2025 12:00 Ответить
повністю погоджуюсь: ракова ********* поступається окупованими землями, тобто віддає все, що вкрала в мене, починаючи з 2014 року (тобто окупації Криму) і тоді війна зразу, як тепер всі ******* казати, "закінчується"!
показать весь комментарий
16.08.2025 12:08 Ответить
Ну що по Алясці?! Варіант "бліцкрігу"- наскоку Трампа із Пісділом, щоб забули його епштейнівськи подвиги, знову не пройшов. Тому іде поступовий (свідомий чи несвідомий) дрейф до систематичності у вирішенні питання Росії за допомогою усіх наявних засобів - економічних, військових, дипломатичних.
В цілому, досить позитивне "нічого". Інша справа, як і хто розіграє це "майбутнє" - Х-ло теж має свої плани!
показать весь комментарий
16.08.2025 12:22 Ответить
Да можа. Уступить аляска и калофорния. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.08.2025 12:26 Ответить
