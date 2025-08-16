Трамп после встречи с Путиным: Война может завершиться "территориальными уступками" и определенными гарантиями безопасности со стороны США
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров на Аляске он и Владимир Путин фактически договорились о возможном завершении войны путем "обмена территориями" и гарантий безопасности для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.
Отвечая на вопрос об оккупации территории Украины и территориальных уступках, Трамп отметил, что об этом говорилось на встрече с Путиным.
"Это вопрос, который мы обсуждали, и это вопрос, по которому мы в основном договорились. На самом деле я думаю, что мы договорились о многом. Могу сказать, что встреча была теплой", — сказал он.
Он назвал Путина "сильным парнем" и "очень жестким", и сказал, что встреча была положительной.
"Я думаю, что мы достаточно близки к концу. И посмотрите, Украина должна согласиться на это", – сказал он.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.
Взагалі, пишуть що летав на зустріч клон пуйла "говорун" - той, що словесним проносом будь кого знесе...
Якщо Україна поступиться територіями (що в принципі неможливо), а США буде гарантувати мир в цілому світі, або те, що Аляска залишиться в складі США, (як вони деколи роблять), то ну його нах з такими "територіальними поступками".
Доні, як так вийшло, що будучі президентом найбагатшої країни, ти став посміховиськом?
Навіть мені болячи бачити тебе таким некчемним і недолгим, таким слабким і жалюгідним!😢😢😢😢
Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.
Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.
Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.
Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.
Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
"Якщо між війною та ганьбою ви обираєте ганьбу, то врешті решт ви отримаєте і війну, і ганьбу"
сер У.Черчиль
.
Що це як не капітуляція. Довбані українчики поржали в 2019
Ну не одіоти????
Може для нього вже москва була островом єпштейна де він насилував дітей?
Така пристрасть до ***** можливо через те, що в цій справі жодного витоку не сталося і ніхто з тих кого він в москві насилував на нього в суд не подали. Це для доні потужний довод, що ***** для нього прямо батько рідний.
Та чи живі ті кого там в москві доні трахав під величезним питанням. Але це вже його не ...бе. Старе виживше з розуму
Давайте згадаємо триста угод з гарантіями які понапідписував наший зерлідор
Де вони, про що вони?
А тепер сидять в Польщі запроданці
про територіальні поступки!?
Ах, так, - ти ж кремлівський блазень та продажна путінська шкура!
Так ось, за Конституцією України, всі області є замлями Україну, а відповідно
й Народу України!
Й не тобі, риже янківське падло, вирішувати кому в чому поступатись!
Україна ніколи не піде на поступки агресорові! НІКОЛИ!
Все інше, Народ України буде розцінювати як державну зраду, хто б не вирішив підписати цю так звану "мирну угоду", що по суті рівнозначна капітуляції України!
Ти краще в совїх США лад наведи, а потім вилазь з такими заявами, кремлівський прихвостень!
Щось я не бачу щоб були окуповані російські землі, лише українські. Будемо міняти Крим на Херсощину ?
Дуже справедливий мир
В згадайте як писали та зеля спалить москву, вони нам репарації будуть платити, ми те та ми се..
Обісратушки
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-13/european-leaders-urge-trump-to-press-putin-to-meet-zelenskiy?srnd=homepage-europe Bloomberg.
Как пишет издание со ссылкой на источники, Трамп заверил европейских лидеров во время телефонного разговора, что во время встречи на Аляске не будет вести переговоры по украинским территориям с Путиным и будет настаивать на встрече главы Кремля с Зеленским.
Он повторил свое публичное заявление о том, что быстро узнает, серьезно ли настроен российский президент на переговоры, и сказал, что США будут готовы внести свой вклад в поддержку некоторых гарантий безопасности, кроме полноценного членства Киева в НАТО.
Хтось ще продовжує вірити рижому ***доболу?
В цілому, досить позитивне "нічого". Інша справа, як і хто розіграє це "майбутнє" - Х-ло теж має свої плани!