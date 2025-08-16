Трамп после встречи с Путиным: Война может завершиться "территориальными уступками" и определенными гарантиями безопасности со стороны США

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров на Аляске он и Владимир Путин фактически договорились о возможном завершении войны путем "обмена территориями" и гарантий безопасности для Украины.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос об оккупации территории Украины и территориальных уступках, Трамп отметил, что об этом говорилось на встрече с Путиным.

"Это вопрос, который мы обсуждали, и это вопрос, по которому мы в основном договорились. На самом деле я думаю, что мы договорились о многом. Могу сказать, что встреча была теплой", — сказал он.

Он назвал Путина "сильным парнем" и "очень жестким", и сказал, что встреча была положительной.

"Я думаю, что мы достаточно близки к концу. И посмотрите, Украина должна согласиться на это", – сказал он.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.