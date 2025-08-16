Трамп після зустрічі з Путіним: Війна може завершитися "територіальними поступками" та певними гарантіями безпеки з боку США
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів на Алясці він та Володимир Путін фактично домовилися про можливе завершення війни шляхом "обміну територіями" та гарантій безпеки для України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN. про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News.
Відповідаючи на питання щодо окупації території України та територіальні поступки, Трамп зазначив, що про це йшлося на зустрічі з Путіним.
"Це питання, які ми обговорювали, і це питання, щодо яких ми в основному домовилися. Насправді я думаю, що ми домовилися багато про що. Можу сказати, що зустріч була теплою", — сказав він.
Він назвав Путіна "сильним хлопцем" і "дуже жорстким", і сказав, що зустріч була позитивною.
"Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І подивіться, Україна має погодитися на це", – сказав він.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Взагалі, пишуть що летав на зустріч клон пуйла "говорун" - той, що словесним проносом будь кого знесе...
Якщо Україна поступиться територіями (що в принципі неможливо), а США буде гарантувати мир в цілому світі, або те, що Аляска залишиться в складі США, (як вони деколи роблять), то ну його нах з такими "територіальними поступками".
Доні, як так вийшло, що будучі президентом найбагатшої країни, ти став посміховиськом?
Навіть мені болячи бачити тебе таким некчемним і недолгим, таким слабким і жалюгідним!😢😢😢😢
Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.
Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.
Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.
Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.
Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
"Якщо між війною та ганьбою ви обираєте ганьбу, то врешті решт ви отримаєте і війну, і ганьбу"
сер У.Черчиль
.
Що це як не капітуляція. Довбані українчики поржали в 2019
Ну не одіоти????
Може для нього вже москва була островом єпштейна де він насилував дітей?
Така пристрасть до ***** можливо через те, що в цій справі жодного витоку не сталося і ніхто з тих кого він в москві насилував на нього в суд не подали. Це для доні потужний довод, що ***** для нього прямо батько рідний.
Та чи живі ті кого там в москві доні трахав під величезним питанням. Але це вже його не ...бе. Старе виживше з розуму
Давайте згадаємо триста угод з гарантіями які понапідписував наший зерлідор
Де вони, про що вони?
А тепер сидять в Польщі запроданці
про територіальні поступки!?
Ах, так, - ти ж кремлівський блазень та продажна путінська шкура!
Так ось, за Конституцією України, всі області є замлями Україну, а відповідно
й Народу України!
Й не тобі, риже янківське падло, вирішувати кому в чому поступатись!
Україна ніколи не піде на поступки агресорові! НІКОЛИ!
Все інше, Народ України буде розцінювати як державну зраду, хто б не вирішив підписати цю так звану "мирну угоду", що по суті рівнозначна капітуляції України!
Ти краще в совїх США лад наведи, а потім вилазь з такими заявами, кремлівський прихвостень!
Щось я не бачу щоб були окуповані російські землі, лише українські. Будемо міняти Крим на Херсощину ?
Дуже справедливий мир
В згадайте як писали та зеля спалить москву, вони нам репарації будуть платити, ми те та ми се..
Обісратушки
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до
Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.
Держави-підписанти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
Російська Федерація
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучені Штати АмерикиПізніше приєдналися:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція із застереженнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-3 [3]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайська Народна Республікаіз застереженнями
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-13/european-leaders-urge-trump-to-press-putin-to-meet-zelenskiy?srnd=homepage-europe Bloomberg.
Как пишет издание со ссылкой на источники, Трамп заверил европейских лидеров во время телефонного разговора, что во время встречи на Аляске не будет вести переговоры по украинским территориям с Путиным и будет настаивать на встрече главы Кремля с Зеленским.
Он повторил свое публичное заявление о том, что быстро узнает, серьезно ли настроен российский президент на переговоры, и сказал, что США будут готовы внести свой вклад в поддержку некоторых гарантий безопасности, кроме полноценного членства Киева в НАТО.
Хтось ще продовжує вірити рижому ***доболу?
В цілому, досить позитивне "нічого". Інша справа, як і хто розіграє це "майбутнє" - Х-ло теж має свої плани!