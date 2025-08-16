УКР
Трамп після зустрічі з Путіним: Війна може завершитися "територіальними поступками" та певними гарантіями безпеки з боку США

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів на Алясці він та Володимир Путін фактично домовилися про можливе завершення війни шляхом "обміну територіями" та гарантій безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN. про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News.

Відповідаючи на питання щодо окупації території України та територіальні поступки, Трамп зазначив, що про це йшлося на зустрічі з Путіним.

"Це питання, які ми обговорювали, і це питання, щодо яких ми в основному домовилися. Насправді я думаю, що ми домовилися багато про що. Можу сказати, що зустріч була теплою", — сказав він.

Він назвав Путіна "сильним хлопцем" і "дуже жорстким", і сказав, що зустріч була позитивною.

"Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І подивіться, Україна має погодитися на це", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського, - Трамп

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.

+43
Хто виграв від цієї так званої зустрічі ? звісно лише воєний злочинець путін ,Трамп довів свою нікчемність ,а цей цирк був затіяний що б не накладати санкцій невже не зрозуміло ?
16.08.2025 07:56 Відповісти
16.08.2025 07:56 Відповісти
+34
і знову, як в Будапешті, гарантами стануть рососія та сша?... граблі, звісно, річ вперта, але ж треба мати розум, аби не швендяти по граблиних полях...
16.08.2025 07:56 Відповісти
16.08.2025 07:56 Відповісти
+33
Рыжий ***** отдает Аляску?
16.08.2025 07:54 Відповісти
16.08.2025 07:54 Відповісти
Параша поступится Україні украінськими теріторіями?
16.08.2025 07:53 Відповісти
16.08.2025 07:53 Відповісти
Ще й курську волость віддасть..

Взагалі, пишуть що летав на зустріч клон пуйла "говорун" - той, що словесним проносом будь кого знесе...
16.08.2025 07:59 Відповісти
16.08.2025 07:59 Відповісти
Путін при житті англійської не знав.
16.08.2025 08:13 Відповісти
16.08.2025 08:13 Відповісти
гарантії безпеки від США ми вже бачимо по Будапештському меморандуму, хай розповідає ці казки індейцям Полінезії, вони єдині хто може в це лайно повірити
16.08.2025 09:37 Відповісти
16.08.2025 09:37 Відповісти
Трамп поехал на встречу с ****** торговать территорию Украины. Оно великий переговорщик
16.08.2025 07:54 Відповісти
16.08.2025 07:54 Відповісти
Поїхав грати у гольф з кривавими руками - зараз клюшки замаже
16.08.2025 07:54 Відповісти
16.08.2025 07:54 Відповісти
Рыжий ***** отдает Аляску?
16.08.2025 07:54 Відповісти
16.08.2025 07:54 Відповісти
А хто зна? Може й Каліфорнію.
16.08.2025 12:52 Відповісти
16.08.2025 12:52 Відповісти
Трампон - пнх ! Україна вистоїть і без тебе, підарасе.
16.08.2025 07:54 Відповісти
16.08.2025 07:54 Відповісти
Хто виграв від цієї так званої зустрічі ? звісно лише воєний злочинець путін ,Трамп довів свою нікчемність ,а цей цирк був затіяний що б не накладати санкцій невже не зрозуміло ?
16.08.2025 07:56 Відповісти
16.08.2025 07:56 Відповісти
Да ніхто не виграв, а ввх то взагалі. На основі чого трампон зніматиме санкції ?
16.08.2025 13:33 Відповісти
16.08.2025 13:33 Відповісти
і знову, як в Будапешті, гарантами стануть рососія та сша?... граблі, звісно, річ вперта, але ж треба мати розум, аби не швендяти по граблиних полях...
16.08.2025 07:56 Відповісти
16.08.2025 07:56 Відповісти
ще китай а можливо і північна корея стане гарантом
16.08.2025 07:59 Відповісти
16.08.2025 07:59 Відповісти
В залежності що буде гарантувати США!
Якщо Україна поступиться територіями (що в принципі неможливо), а США буде гарантувати мир в цілому світі, або те, що Аляска залишиться в складі США, (як вони деколи роблять), то ну його нах з такими "територіальними поступками".
16.08.2025 07:57 Відповісти
16.08.2025 07:57 Відповісти
Доні, то ти слабак! 😂😂😂
Доні, як так вийшло, що будучі президентом найбагатшої країни, ти став посміховиськом?
Навіть мені болячи бачити тебе таким некчемним і недолгим, таким слабким і жалюгідним!😢😢😢😢
16.08.2025 07:57 Відповісти
16.08.2025 07:57 Відповісти
тільки бізнес і нічого особистого...ресурси,гроші,вплив на слабших
16.08.2025 08:00 Відповісти
16.08.2025 08:00 Відповісти
І ригорич з лулою
16.08.2025 08:07 Відповісти
16.08.2025 08:07 Відповісти
Ні х...я з цього його країна не матиме, він все просрав. Нікчема
16.08.2025 08:08 Відповісти
16.08.2025 08:08 Відповісти
В сенсі "став"? Він з самого початку був смішним правокуколдом.
16.08.2025 08:04 Відповісти
16.08.2025 08:04 Відповісти
Та який він правий? Він надувна руда куля
16.08.2025 08:06 Відповісти
16.08.2025 08:06 Відповісти
Так всі правокуколди такі. Орбан, Хрупала, Трамп, *****, сатаньяху, Лє пен, Сальвіні, Фарадж.
16.08.2025 08:12 Відповісти
16.08.2025 08:12 Відповісти
Основна прикмета правокуколда: він готовий смоктати у ***** за те, щоб можна було гвалтувати дітей і щоб не було ніяких прав у трансгендерів.
16.08.2025 08:15 Відповісти
16.08.2025 08:15 Відповісти
А що лівацькі покидьки кращі, що сповідують злочинну толерастичну ідеологію, яка робить суспільства слабкими куколдами
16.08.2025 08:45 Відповісти
16.08.2025 08:45 Відповісти
Стало відомо, які Україна висунула умови московській федерації перед початком будь-яких переговорів про мир. Повідомляє Politico.

Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.

Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.

Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.

Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.

Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
16.08.2025 07:57 Відповісти
16.08.2025 07:57 Відповісти
ДТ ПНХ, грьобаний великий переговорник!!))
16.08.2025 07:57 Відповісти
16.08.2025 07:57 Відповісти
Гарантії США- Україна вже отримала в 1994 році наїлася ними ,а решту не-хуййййй США залишить собі бо яка країна в світі тепер її поважає?
16.08.2025 07:58 Відповісти
16.08.2025 07:58 Відповісти
Два "шмекера" так ні до чого і не домовилися? Хтось ще сумнівався в подібному результаті?
16.08.2025 07:58 Відповісти
16.08.2025 07:58 Відповісти
Міняєм Донбас на Ростов і Краснодар
16.08.2025 07:59 Відповісти
16.08.2025 07:59 Відповісти
це теж українські землі ,які віджала московія ,зовсім недавно ...
16.08.2025 11:04 Відповісти
16.08.2025 11:04 Відповісти
І туманні гарантії
16.08.2025 07:59 Відповісти
16.08.2025 07:59 Відповісти
Ось їх гарантії
16.08.2025 08:03 Відповісти
16.08.2025 08:03 Відповісти
Домовляються про щось на таких зустрічах заздалегідь, а на них просто укладають якісь угоди і офіційно беруть забов'язання. Трамп прогнувся - путін ухмильнувся, ось це результат зустрічі реальний.
16.08.2025 07:59 Відповісти
16.08.2025 07:59 Відповісти
ПНХ виродок рижий. Іди рота прополощи а то весь світ бачив як ти смоктав *****
16.08.2025 08:00 Відповісти
16.08.2025 08:00 Відповісти
Трамп - мильний пузир в золотій обгортке , ЩО ПРОСРЕ ТУ АМЕРИКУ
16.08.2025 08:01 Відповісти
16.08.2025 08:01 Відповісти
Мюнхен-2

"Якщо між війною та ганьбою ви обираєте ганьбу, то врешті решт ви отримаєте і війну, і ганьбу"
сер У.Черчиль

.
16.08.2025 08:02 Відповісти
16.08.2025 08:02 Відповісти
Та гірше,на його фоні Чамберлен хоч на чоловіка схожий стає,а це ************.
16.08.2025 09:27 Відповісти
16.08.2025 09:27 Відповісти
Тобто відбудеться поділ України, заборона на розвиток економіки, вступ в НАТО, в ЄС

Що це як не капітуляція. Довбані українчики поржали в 2019
16.08.2025 08:02 Відповісти
16.08.2025 08:02 Відповісти
Відбувся черговий обсєр президента США, тому що ніякого поділу не відбудеться.
16.08.2025 08:07 Відповісти
16.08.2025 08:07 Відповісти
Ну, нам в 2019 не вірили. А ми попереджали.
16.08.2025 08:11 Відповісти
16.08.2025 08:11 Відповісти
73% зебілів доказували що це Порошенка напав на пупкіна, а страждають мирні народи українських і кацапи, які втомились від війни. Тому було вирішено обрати перзедента миру, який зазирне в очко хутіна і принесе мир на наші землі.
Ну не одіоти????
16.08.2025 09:46 Відповісти
16.08.2025 09:46 Відповісти
Трамп цьому повірив і тому нам як агресору продають зброю через посередників.
16.08.2025 10:21 Відповісти
16.08.2025 10:21 Відповісти
Правильно! Їхній Порошенко давно би всіх нас здав.
16.08.2025 08:21 Відповісти
16.08.2025 08:21 Відповісти
Путін зрозумів, що Зе слабкий не будує армію, а будує дороги і розміновує кордони, плюс оманський договірняк. Через те й напав. І якби народ у лютому 2022 року не став на захист України, то тут би давно була московська губернія. А при Порошенкові путін чомусь не наважувався напасти!
16.08.2025 12:57 Відповісти
16.08.2025 12:57 Відповісти
+++ Тай таке
16.08.2025 13:38 Відповісти
16.08.2025 13:38 Відповісти
Мудак
16.08.2025 08:02 Відповісти
16.08.2025 08:02 Відповісти
Трампону ************* ж пояснювали,що "обмін територіями" це і є "здача територій" і це лиш українські території(( Відео не горять,і в мережі за ці роки набрався мільйон роликів,де ***** та його посіпаки запевняли наївних,що головне не території ,а першопричини(Першопричини залишилися,а територій додалося(((
16.08.2025 08:03 Відповісти
16.08.2025 08:03 Відповісти
Не уявляю, що треба мати на доні, щоб так він опустився.
Може для нього вже москва була островом єпштейна де він насилував дітей?
Така пристрасть до ***** можливо через те, що в цій справі жодного витоку не сталося і ніхто з тих кого він в москві насилував на нього в суд не подали. Це для доні потужний довод, що ***** для нього прямо батько рідний.
Та чи живі ті кого там в москві доні трахав під величезним питанням. Але це вже його не ...бе. Старе виживше з розуму
16.08.2025 08:04 Відповісти
16.08.2025 08:04 Відповісти
відео з московськими школярками в готелі. ніхто там ні на кого не сцяв, звичайна педофілія.
16.08.2025 08:08 Відповісти
16.08.2025 08:08 Відповісти
Спасибо, мы уже имеем полные гарантии безопасности от США по Будапештскому меморандуму!!!
16.08.2025 08:09 Відповісти
16.08.2025 08:09 Відповісти
Та нема там гарантій
Давайте згадаємо триста угод з гарантіями які понапідписував наший зерлідор
Де вони, про що вони?
16.08.2025 09:47 Відповісти
16.08.2025 09:47 Відповісти
Так в том то и дело, что нету никаких гарантий, хотя подписывали ради гарантий, только я так и не понял, почему виноват Зеленский, вам порохо сосам мозги высушили, где причинно-следственная связь?!
16.08.2025 10:02 Відповісти
16.08.2025 10:02 Відповісти
Хто вибрав Кравчука-кучмо?
А тепер сидять в Польщі запроданці
16.08.2025 11:00 Відповісти
16.08.2025 11:00 Відповісти
нам втрачать уже нечего когда начнут гореть города как в Украине а они начнут тогда будут петь другие сиринади кацапи
16.08.2025 08:09 Відповісти
16.08.2025 08:09 Відповісти
Когда американец говорит про гарантии, рука тянется к пистолету...
16.08.2025 08:12 Відповісти
16.08.2025 08:12 Відповісти
Бачили ми вже неодноразово ваші "гарантії"...
16.08.2025 08:18 Відповісти
16.08.2025 08:18 Відповісти
Чи не здається вам, що трапом просив ригорича підмогнути ***** восени?
16.08.2025 08:43 Відповісти
16.08.2025 08:43 Відповісти
Тепла зустріч і домовленгості з агросером і вбивцею навіть коментувати не хочеттся
16.08.2025 08:45 Відповісти
16.08.2025 08:45 Відповісти
Трамп - адвокат дьявола
16.08.2025 09:15 Відповісти
16.08.2025 09:15 Відповісти
Ви вже були гарантами😱
16.08.2025 09:17 Відповісти
16.08.2025 09:17 Відповісти
Пустая болтовня похоже о нобелевской премии мира придётся забыть.
16.08.2025 09:18 Відповісти
16.08.2025 09:18 Відповісти
Ви вже гарантували тереторіальну цілісність,підори.
16.08.2025 09:24 Відповісти
16.08.2025 09:24 Відповісти
Трамписько, а хто ти таке, щоб вказувати Народу України
про територіальні поступки!?
Ах, так, - ти ж кремлівський блазень та продажна путінська шкура!
Так ось, за Конституцією України, всі області є замлями Україну, а відповідно
й Народу України!
Й не тобі, риже янківське падло, вирішувати кому в чому поступатись!
Україна ніколи не піде на поступки агресорові! НІКОЛИ!
Все інше, Народ України буде розцінювати як державну зраду, хто б не вирішив підписати цю так звану "мирну угоду", що по суті рівнозначна капітуляції України!
Ти краще в совїх США лад наведи, а потім вилазь з такими заявами, кремлівський прихвостень!
16.08.2025 09:30 Відповісти
16.08.2025 09:30 Відповісти
ОБМІН територіями перетворився на ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПОСТУПКИ. тромб відлизує як ніхто, за це є премія?
16.08.2025 09:33 Відповісти
16.08.2025 09:33 Відповісти
Якими територіями будемо мінятись?
Щось я не бачу щоб були окуповані російські землі, лише українські. Будемо міняти Крим на Херсощину ?
Дуже справедливий мир
В згадайте як писали та зеля спалить москву, вони нам репарації будуть платити, ми те та ми се..
Обісратушки
16.08.2025 09:49 Відповісти
16.08.2025 09:49 Відповісти
В нас вже були певні будапештські гарантії!
16.08.2025 09:37 Відповісти
16.08.2025 09:37 Відповісти
"Певними" гарантіями. Трамп усно пообіцяє.
16.08.2025 09:47 Відповісти
16.08.2025 09:47 Відповісти
Гарантіями вже Україну нагодували по зав'язку.
16.08.2025 09:56 Відповісти
16.08.2025 09:56 Відповісти
Весь світ бачить ціну вашим сраним гарантіям. Менше паперу, на якому вони підписані.
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до
Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї.

Держави-підписанти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російська Федерація
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучені Штати Америки

Пізніше приєдналися:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція із застереженнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-3 [3]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайська Народна Республіка із застереженнями
16.08.2025 09:58 Відповісти
16.08.2025 09:58 Відповісти
Президент США Дональд Трамп заверил европейских лидеров, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске не будет обсуждать территории и потребует его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-13/european-leaders-urge-trump-to-press-putin-to-meet-zelenskiy?srnd=homepage-europe Bloomberg.

Как пишет издание со ссылкой на источники, Трамп заверил европейских лидеров во время телефонного разговора, что во время встречи на Аляске не будет вести переговоры по украинским территориям с Путиным и будет настаивать на встрече главы Кремля с Зеленским.

Он повторил свое публичное заявление о том, что быстро узнает, серьезно ли настроен российский президент на переговоры, и сказал, что США будут готовы внести свой вклад в поддержку некоторых гарантий безопасности, кроме полноценного членства Киева в НАТО.

Хтось ще продовжує вірити рижому ***доболу?
16.08.2025 09:59 Відповісти
16.08.2025 09:59 Відповісти
це ж вже було - і без трампа,але з США - оплотом дєрмократії в мірє.
16.08.2025 10:13 Відповісти
16.08.2025 10:13 Відповісти
Так США як Трамп ніхто не принижував.
16.08.2025 10:14 Відповісти
16.08.2025 10:14 Відповісти
Ще Будапештського меморандума ніяк не вихаркаєм , а тут знов туман на горизонті
16.08.2025 10:57 Відповісти
16.08.2025 10:57 Відповісти
Нехай Трамп поступиться Аляскою, віддасть росії Аляску. Україна не збирається поступатися своїми територіями. Там живуть наші люди і за ці території багато наших військових померло.
16.08.2025 10:59 Відповісти
16.08.2025 10:59 Відповісти
А посадить би їх обох на тот орешник і .......
16.08.2025 11:40 Відповісти
16.08.2025 11:40 Відповісти
Якщо коротко - на фуй...
16.08.2025 11:49 Відповісти
16.08.2025 11:49 Відповісти
Трамп - ***********! Позор америчке!
16.08.2025 11:59 Відповісти
16.08.2025 11:59 Відповісти
Мир продажных людишек и идиотов.
16.08.2025 12:00 Відповісти
16.08.2025 12:00 Відповісти
повністю погоджуюсь: ракова ********* поступається окупованими землями, тобто віддає все, що вкрала в мене, починаючи з 2014 року (тобто окупації Криму) і тоді війна зразу, як тепер всі ******* казати, "закінчується"!
16.08.2025 12:08 Відповісти
16.08.2025 12:08 Відповісти
Ну що по Алясці?! Варіант "бліцкрігу"- наскоку Трампа із Пісділом, щоб забули його епштейнівськи подвиги, знову не пройшов. Тому іде поступовий (свідомий чи несвідомий) дрейф до систематичності у вирішенні питання Росії за допомогою усіх наявних засобів - економічних, військових, дипломатичних.
В цілому, досить позитивне "нічого". Інша справа, як і хто розіграє це "майбутнє" - Х-ло теж має свої плани!
16.08.2025 12:22 Відповісти
16.08.2025 12:22 Відповісти
Да можа. Уступить аляска и калофорния. 🤣🤣🤣
16.08.2025 12:26 Відповісти
16.08.2025 12:26 Відповісти
16.08.2025 13:15 Відповісти
16.08.2025 13:15 Відповісти
16.08.2025 13:15 Відповісти
16.08.2025 13:15 Відповісти
 
 