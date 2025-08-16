Трамп після зустрічі з Путіним: Війна може завершитися "територіальними поступками" та певними гарантіями безпеки з боку США

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів на Алясці він та Володимир Путін фактично домовилися про можливе завершення війни шляхом "обміну територіями" та гарантій безпеки для України.

про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

Відповідаючи на питання щодо окупації території України та територіальні поступки, Трамп зазначив, що про це йшлося на зустрічі з Путіним.

"Це питання, які ми обговорювали, і це питання, щодо яких ми в основному домовилися. Насправді я думаю, що ми домовилися багато про що. Можу сказати, що зустріч була теплою", — сказав він.

Він назвав Путіна "сильним хлопцем" і "дуже жорстким", і сказав, що зустріч була позитивною.

"Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І подивіться, Україна має погодитися на це", – сказав він.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.