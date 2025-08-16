УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
5 013 38

Трамп не програв, але Путін явно переміг, - ексрадник Болтон

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці досяг значно більшого, ніж очільник Білого дому Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив колишній радник президента США Трампа Джон Болтон

Трамп не отримав нічого, окрім більшої кількості зустрічей. Путін, я думаю, пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що, на мою думку, завжди було його головною метою", – зазначив Болтон.

За його словами, Путіну вдалося уникнути санкцій та загрози припинення вогню: "Це далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшої частини того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало", – наголосив Болтон.

Він також додав, що звернув увагу на стан колишнього президента США під час зустрічі. "Мені здалося, що Трамп виглядав там дуже втомленим. Я маю на увазі дуже втомленим, не розчарованим, а втомленим", – підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп після зустрічі з Путіним: Війна може завершитися "територіальними поступками" та певними гарантіями безпеки з боку США

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Болтон Джон (116)
Топ коментарі
+23
Трамп не програв він отріцатєльно виграв.
16.08.2025 07:59 Відповісти
+21
Ага, просто показал какой он никчемный, жалкий, рыжий чмошник. А так не проиграл конечно 😁
16.08.2025 07:59 Відповісти
+18
***** сяяв, його мета майже досягнута
А Трамп тягнувся за ним як втомлений мішок лайна
16.08.2025 08:00 Відповісти
Ага, просто показал какой он никчемный, жалкий, рыжий чмошник. А так не проиграл конечно 😁
16.08.2025 07:59 Відповісти
***** сяяв, його мета майже досягнута
А Трамп тягнувся за ним як втомлений мішок лайна
16.08.2025 08:00 Відповісти
Трамп бажав ввести Путіна в дипломатичний простір, щеміть Україну та не вводити санкцій. Це перемога Трампа, його мета, до якої він йошов мабуть ще минулого року. Зараз до Лукашенкі поїде.
16.08.2025 08:10 Відповісти
Трамп не програв він отріцатєльно виграв.
16.08.2025 07:59 Відповісти
Єдиний позитив від північного Мюнхена, наші оператори далекобійних дронів відіспалися і готуються до нової роботи.
16.08.2025 08:04 Відповісти
Він бажав мати причину, не вводити нові санкції проти друга Путіна. Це перемога Трампа.
16.08.2025 08:11 Відповісти
Бачите як це домовитись з хутіном
Мінські домовленості були просто дивом, які українці злили в унітаз.
Тепер ми будемо підписувати капітуляцію
16.08.2025 07:59 Відповісти
З боку переможця
16.08.2025 08:07 Відповісти
16.08.2025 07:59 Відповісти
злочинець світового рівня переміг вже тоді, коли зробив перший крок по червоно-кривавій доріжці на Алясці... а руколобзання ще додало квадратну ступінь...
16.08.2025 08:00 Відповісти
Трамп програв перед світом - але йому пох
16.08.2025 08:01 Відповісти
Трамп не програв, але ху🤬ло явно перемогло...

Дональд, ти не програв!
Ти став останнім переможцем!
🤭😆😂
16.08.2025 08:01 Відповісти
Трамп не програв , а повністю обісрався
16.08.2025 08:01 Відповісти
Це просто ху-йло мало розмову з підхйловником не має проблем все в кацапській сфері
16.08.2025 08:02 Відповісти
Якщо хтось явно переміг-то його суперник явно програв і наразі це саме Трамп,але до цього програшу призвів його вибір який він сам і зробив,нажаль...
16.08.2025 08:03 Відповісти
Маня тепер буде штани рудого прати від дерьма
16.08.2025 08:03 Відповісти
Згодом трампло скаже напад кацапії на Україну це громадянська війна.
16.08.2025 08:03 Відповісти
яка ганьба яка ганьба на всю америку
16.08.2025 08:07 Відповісти
Да, да. То не гівно протікало з памперса Тампона. То була злість і впевненість на *****
16.08.2025 08:07 Відповісти
нічого ,Мяня випрає
16.08.2025 08:09 Відповісти
Мета Трампа - не вводити санкцій. І він вже заявив, що їх не буде. Він щемить Україну, і це перемога Трампа, бо він цього хоче.
16.08.2025 08:08 Відповісти
16.08.2025 08:09 Відповісти
В этом вся Европа. Не бороться не участвовать, но брызгать на всех слюной. Спустили штаны перед Гитлером, теперь перед путлером. Европеец это синоним трусости.
16.08.2025 08:16 Відповісти
Так было сначала времен, когда европейцы стали рабами викингов. "Бесстрашные" викинги один раз сунулись большой армией на Пиренеи к арабам. Арабы перебили "легендарных воинов" как котят и развесили тысячи голов по улицам, а другие возили по всему миру и показывали как головы диковинных животных. Больше викинги к арабам не совались. А ведь викинги всегда мстили. Но тут подумали что лучше немного пожить, вальгалла подождет.
16.08.2025 08:25 Відповісти
Трамп законтачений з вбивцею. Він не просто нічого не отримав, він опустив свій рейтинг і закріпив за собою діагноз» імбіцил». А то втома була , бо смоктав аж йому щоки позападали.
16.08.2025 08:09 Відповісти
У 2019 ми також обрали й Трампа.
16.08.2025 08:11 Відповісти
Глибше вилизуй, колишній!
16.08.2025 08:13 Відповісти
як це, не програв?
то, доні таки випишуть мєдальку від нобеля?
16.08.2025 08:13 Відповісти
Тепер зрозуміла оцінка Трампона ************* "на десятку******** точно в анал його виграв)))
16.08.2025 08:13 Відповісти
два ідіота зіграли в нічію на користь кацапії...
не самий гірший результат для України.
16.08.2025 08:13 Відповісти
Трамп це "генератор" не впорядкованих слів - невже це ще комусь не зрозуміло?
16.08.2025 08:23 Відповісти
трамп, отріцатєльно виіграл!
трамп, планово охладіл свою пабєду!
16.08.2025 08:23 Відповісти
Якщо б грали на мізки, то Трампону і програвати нема чого.
16.08.2025 08:24 Відповісти
Трамп показав свою безпорадність. А Пуйло добився абсолютно всього, що хотів.
16.08.2025 09:48 Відповісти
А що про це думає Борис Джонсон? Цікаво було б почути, ще одного рудого провокатора.
16.08.2025 10:23 Відповісти
Трампон, ти кинув всю Америку пуйлу під ноги!
Всі колишні президенти США, що пішли в інший світ, в гробу перевертаються!
16.08.2025 10:25 Відповісти
трамп показал всё своё ничтожество перед ******!конечно он проиграл,рыжий чмошник!
16.08.2025 10:26 Відповісти
"Він також додав, що звернув увагу на стан колишнього президента США під час зустрічі. "Мені здалося, що Трамп виглядав там дуже втомленим."

я один это прочитал? надеюсь это по фрейду
16.08.2025 11:21 Відповісти
 
 