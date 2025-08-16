Трамп не програв, але Путін явно переміг, - ексрадник Болтон
Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці досяг значно більшого, ніж очільник Білого дому Дональд Трамп.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив колишній радник президента США Трампа Джон Болтон
Трамп не отримав нічого, окрім більшої кількості зустрічей. Путін, я думаю, пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що, на мою думку, завжди було його головною метою", – зазначив Болтон.
За його словами, Путіну вдалося уникнути санкцій та загрози припинення вогню: "Це далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшої частини того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало", – наголосив Болтон.
Він також додав, що звернув увагу на стан колишнього президента США під час зустрічі. "Мені здалося, що Трамп виглядав там дуже втомленим. Я маю на увазі дуже втомленим, не розчарованим, а втомленим", – підкреслив він.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.
А Трамп тягнувся за ним як втомлений мішок лайна
Мінські домовленості були просто дивом, які українці злили в унітаз.
Тепер ми будемо підписувати капітуляцію
Дональд, ти не програв!
Ти став останнім переможцем!
🤭😆😂
то, доні таки випишуть мєдальку від нобеля?
не самий гірший результат для України.
трамп, планово охладіл свою пабєду!
Всі колишні президенти США, що пішли в інший світ, в гробу перевертаються!
я один это прочитал? надеюсь это по фрейду