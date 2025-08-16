УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
7 072 43

Зустріч Трампа з Путіним не принесла жодних результатів: Порожня балаканина, - сенатор Блюменталь

Блюменталь про зустріч Трампа та Путіна

Зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна не принесла жодних результатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив член Сенатського комітету з питань збройних сил, сенатор-демократ Річард Блюменталь.

"Цей саміт не дав жодних результатів. Це була порожня балаканина. Це було лише знизування плечима", - прокоментував він.

Також сенатор розкритикував Трампа за його дії щодо Путіна під час зустрічі на Алясці.

"Мені стало недобре, коли я почув, як президент США назвав Путіна своїм чудовим другом. Путін - військовий злочинець… Реальність така, що люди по всій Україні гинуть і вмирають, тому що Путін продовжує їх бомбити", - додав Блюменталь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не програв, але Путін явно переміг, - ексрадник Болтон

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.

Автор: 

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Блюменталь Річард (17)
Топ коментарі
+42
ну для ***** принесла. відбілили диктатора та санкції не ввели. трамп чмо
показати весь коментар
16.08.2025 08:27 Відповісти
+32
Чому ж не принесла. Приниження США тільки принесла.
показати весь коментар
16.08.2025 08:30 Відповісти
+27
Річарду Блюменталю за здоровту глузд на відміну від Трампа,та його позицію-респект...
показати весь коментар
16.08.2025 08:33 Відповісти
ну для ***** принесла. відбілили диктатора та санкції не ввели. трамп чмо
показати весь коментар
16.08.2025 08:27 Відповісти
👍
показати весь коментар
16.08.2025 08:29 Відповісти
Трамп - краснов.
показати весь коментар
16.08.2025 11:54 Відповісти
ну хоч політали діди...
показати весь коментар
16.08.2025 08:28 Відповісти
Трамп і є "порожняк", всі це вже давно усвідомили.
показати весь коментар
16.08.2025 08:29 Відповісти
Чому ж не принесла. Приниження США тільки принесла.
показати весь коментар
16.08.2025 08:30 Відповісти
За Україну так - не просунулись ні на йоту - може між собою якісь торгові діла порішали
показати весь коментар
16.08.2025 08:30 Відповісти
Скориш за все . Хремль вчепився у ту лазейку вповзти знову у світ перших осіб
Тому у нього у портфелі безліч нових якоби перспективних проектів І РАДНИКИ І ШІСТКИ хремля типа віткофа вже ліплять сумісну діяльність. Це йде підкилимна праця.
І ТРЕБА ЦИХ КЛОПІВ ПРИДУШИТИ великой критикою і карикатурами на Трампа і віткофа - це кривава команда білого дому .
показати весь коментар
16.08.2025 08:42 Відповісти
Все решается на поле боя. Все остальное балаканина. Не надо надеяться на хитрых заморских дядей у которых всегда будут только свои цели.
показати весь коментар
16.08.2025 08:31 Відповісти
Тільки поле бою може бути і в Європі і в Америці. Захід теж у 1938 сором'язливо відвертався від агресії Гітлєра проти Чехословаччини. Чим скічилося? Ви готові, щоб США стали "полем боя"?
показати весь коментар
16.08.2025 09:01 Відповісти
Опять эта дебильная сказка для детей про Чехословакию. И что бы они сделали? Погавкали на Гитлера? Это было только началом для нацистов. Если бы Гитлер не оказался полным психом и не попер на рашку, все бы до сих пор сидели и гавкали. Те кто еще не стал подданным третьего рейха.
показати весь коментар
16.08.2025 09:22 Відповісти
Це не казка, навіть одна армія Чехословаччини того часу майже не поступалася вермахту, а по кордону були неприступні фортеці. Франція та Британія мали величезну перевагу над Гітлером. Не було тільки волі (як і після нападу на союзника-Польщу) та була надія, що Гітлєр "щиро хоче" закінчити конфлікт" після отримання Судетів. Точно як зараз у вашого Трампа. Приборкати нового фюрера - путіна можна не поступками та пустопорожніми милими висловлюваннями, а реальною необмеженою допомогою Україні та справжніми санкціями!
показати весь коментар
16.08.2025 10:30 Відповісти
Чому зустріч не принесла жодних результатів?Трамп вивів путлера з ізоляції.Кацапи радіють...Навіть руку подав вбивці та злочинцю.
показати весь коментар
16.08.2025 08:33 Відповісти
Це ще не ясно.
показати весь коментар
16.08.2025 08:44 Відповісти
Річарду Блюменталю за здоровту глузд на відміну від Трампа,та його позицію-респект...
показати весь коментар
16.08.2025 08:33 Відповісти
Навіть не я, CNN зараз пише, що мета США (Трампа) - знову зробити Путіна (в мабуть Лукашенка) рукопожатими, щемити Україну та не вводити санкцій. Задачи виконані, і це запланована перемога Трампа.
показати весь коментар
16.08.2025 08:33 Відповісти
Питання: навіщо?
Доні вирішує свої особисті питання і в жодному разі не США. бо він їх опустив в розряд посередніх.
показати весь коментар
16.08.2025 08:56 Відповісти
Тут все просто. Є пряма мова Трампа, де він каже, що в нього много грошей і так, а йому цікава двіжуха. Він такий же старий маразматичний рюрік-педофіл, як і Путін. Україна заважає їм обом.
показати весь коментар
16.08.2025 09:00 Відповісти
сша занадто високої про себе думки!!!!!! Як тільки Україна капітулює, трамп не потрібен буде путіну від слова взагалі!!!!! Санкції?! Вони НЕ діють - Європа прекрасно купує нафту і газ з санкціями, і відмовлятися не буде. нетребко слухає, команди виконує!!!!!!!
А капітуляція України для ка*апні - це неймовірний стимул йти далі!!!!!!! Друге дихання!!!!!!!!! Мета фсб - не Україна, і гієна це прекрасно розуміє!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.08.2025 08:34 Відповісти
Санкції діють.
показати весь коментар
16.08.2025 08:46 Відповісти
×уйло тільки тому поїхав на зустріч, що ×уйлостан вже загинається від санкцій, включно із санкціями ЗСУ
показати весь коментар
16.08.2025 08:54 Відповісти
Ні.Принесла : хто недурень,то побачив ,що з ****** балакати,то пробувати зробити Марію вагітною лиш тупо з нею балакавши.
показати весь коментар
16.08.2025 08:37 Відповісти
як би це пафосно не звучяло, але і насправді,
найкращій переговорник - це Сили Оборони України!
показати весь коментар
16.08.2025 08:42 Відповісти
Я уявляю як демократи зараз радіють, Трамп обсерається на кожнім шляху. Ще трохи і пацієнт буде готовий для того щоб відправити на пенсію.
показати весь коментар
16.08.2025 08:47 Відповісти
Радіють з того, що Трампон гробить їхню країну? Вам скільки рочків?
показати весь коментар
16.08.2025 08:57 Відповісти
Радіють тому що чим більше факапів у Трампа тим легше вони знову будуть на коні.
показати весь коментар
16.08.2025 09:05 Відповісти
На виснаженій шкапі у зганьбованій і роздовбаній країні? Раденьке, що дурненьке - і це не про демократів.
показати весь коментар
16.08.2025 09:17 Відповісти
А до чого тут Україна?
показати весь коментар
16.08.2025 09:54 Відповісти
Ну як це не принесла результатів. ***** отримав 99% того що і планував. Ще 1% ***** отримає якщо Тампон вмовить Зеленського підписати капітуляцію.
показати весь коментар
16.08.2025 08:51 Відповісти
чому ж? пуйло виграв час, та гроші (санкцій трамп тепер не введе), щоб далі знищувати Україну. А ще пуйло перед всим світом тепер рукопожатий, ідіот-трамп витіг пуйла з міжнародної ізоляції.
так що рахунок 2:0 на користь пуйла
показати весь коментар
16.08.2025 08:52 Відповісти
Трамп -це обісраний старпер який є ганьба США.
показати весь коментар
16.08.2025 08:54 Відповісти
ну тепер усі пристойні дипломати і впливові люди мають нагадати Чубу, що Нобеля йому не дадуть, якщо Чуб просувати свій мир через силу до жертви кацапської агресії.
показати весь коментар
16.08.2025 08:54 Відповісти
ХУ№ЛО отримав стратегічну перемогу вийшов на червону доріжку та знявши міжнародну ізоляцію. Міжнародний злочинець поставив на коліна демократію світу.
показати весь коментар
16.08.2025 08:57 Відповісти
Не ХУ№ЛО отримав стратегічну перемогу, а китайоси. Сі потирає рученята-- так нагнути америкосів! Вищий пілотаж!
показати весь коментар
16.08.2025 09:23 Відповісти
тепер трампон офіційно - ******* сестра.
показати весь коментар
16.08.2025 09:10 Відповісти
Та ************ він
показати весь коментар
16.08.2025 09:15 Відповісти
тепер уже останній агрумент у Чуба відпав (останнім аргументом була зустріч з ху йлом, бо по телефону неможливо серйозні справи порішати, а тільки при зустрічі фейс ту фейс). і тепер потрібно вже реально діяти. зустрівся Чуб з ху йлом, заглянув йому в очко, той не погодився на припинення вогню. і тепер Чуб замість того, щоб виконати свою обіцянку і посилювати тиск санкціями і зброєю на агресора, то він хоче застосувати тиск до жертви агресії. так що Ліндсі, тепер твій вихід. діставай той свій обіцяний закон про санкції і запускай його у роботу. якщо Чуб його заветує, то у Сенаті уже є 83 сенатори для подолання вето. та й Джонсон може поставити його на голосування у Нижній палаті, бо якщо і далі він буде на підтанцьовках у Чуба, то є величезний ризик не переобратися у Конгрес.
показати весь коментар
16.08.2025 09:21 Відповісти
чого це не принесла? Он уже на 20 відсотків виросла торгівля, а тепері на 120 виросте, бо з усіма іншими торгувати важкуто із-за мит
показати весь коментар
16.08.2025 09:26 Відповісти
Так ніхто Америку як Трамп не принижував !
показати весь коментар
16.08.2025 09:35 Відповісти
Що за фейки? Як це: "Не принесли жодних результатів"? Трампакс всрався по самі вуха, а куйла треба привітати з великою перемогою! Зусттріч показала, що трампакс може тільки пердіти а потім всратись!!! До речі як завжди...
показати весь коментар
16.08.2025 09:42 Відповісти
Якщо Трамп назива вбивцю і терориста своїм другом то чим це руде маразматичне створіння краще від пуйла ?
показати весь коментар
16.08.2025 10:37 Відповісти
 
 