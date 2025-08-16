Зустріч Трампа з Путіним не принесла жодних результатів: Порожня балаканина, - сенатор Блюменталь
Зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна не принесла жодних результатів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив член Сенатського комітету з питань збройних сил, сенатор-демократ Річард Блюменталь.
"Цей саміт не дав жодних результатів. Це була порожня балаканина. Це було лише знизування плечима", - прокоментував він.
Також сенатор розкритикував Трампа за його дії щодо Путіна під час зустрічі на Алясці.
"Мені стало недобре, коли я почув, як президент США назвав Путіна своїм чудовим другом. Путін - військовий злочинець… Реальність така, що люди по всій Україні гинуть і вмирають, тому що Путін продовжує їх бомбити", - додав Блюменталь.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.
Тому у нього у портфелі безліч нових якоби перспективних проектів І РАДНИКИ І ШІСТКИ хремля типа віткофа вже ліплять сумісну діяльність. Це йде підкилимна праця.
І ТРЕБА ЦИХ КЛОПІВ ПРИДУШИТИ великой критикою і карикатурами на Трампа і віткофа - це кривава команда білого дому .
Доні вирішує свої особисті питання і в жодному разі не США. бо він їх опустив в розряд посередніх.
А капітуляція України для ка*апні - це неймовірний стимул йти далі!!!!!!! Друге дихання!!!!!!!!! Мета фсб - не Україна, і гієна це прекрасно розуміє!!!!!!!!!
найкращій переговорник - це Сили Оборони України!
так що рахунок 2:0 на користь пуйла