Якби Путін серйозно ставився до переговорів про мир, він не атакував би Україну весь день, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, але сумнівається в зацікавленості Путіна в цьому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі на фейсбук.
"Якби Путін серйозно ставився до переговорів про мир, він не атакував би Україну весь день", — зазначив глава МЗС Чехії.
Ліпавський також привітав заяву Трампа про те, що він поінформує європейських союзників, зокрема і президента України Володимира Зеленського, про свої переговори з Путіним.
Глава чеського МЗС наголосив, що проблема полягає в "російському імперіалізмі, а не в бажанні України жити вільно", і застеріг щодо амбіцій Путіна повернути європейський безпековий порядок до стану, що існував до 1997 року, до вступу Чехії в НАТО.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.
бюджет з нафтадолларами він вже врятував
одна Надія , що у Трампа деменція і він введе санкції