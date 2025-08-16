УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10017 відвідувачів онлайн
Новини Заяви про мир Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
695 15

Якби Путін серйозно ставився до переговорів про мир, він не атакував би Україну весь день, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Ліпавський прокоментував зустріч Трампа та Путіна

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, але сумнівається в зацікавленості Путіна в цьому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі на фейсбук.

"Якби Путін серйозно ставився до переговорів про мир, він не атакував би Україну весь день", — зазначив глава МЗС Чехії.

Ліпавський також привітав заяву Трампа про те, що він поінформує європейських союзників, зокрема і президента України Володимира Зеленського, про свої переговори з Путіним.

Глава чеського МЗС наголосив, що проблема полягає в "російському імперіалізмі, а не в бажанні України жити вільно", і застеріг щодо амбіцій Путіна повернути європейський безпековий порядок до стану, що існував до 1997 року, до вступу Чехії в НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Трампа з Путіним не принесла жодних результатів: Порожня балаканина, - сенатор Блюменталь

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.

 

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Ліпавський Ян (135)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
16.08.2025 08:54 Відповісти
+4
Поки Америкою керує недолугий слабак, реальні переговори із справедливим змістом є неможливими. Мир у світі руйнують нікчеми на кшталт трампа, який принизив себе як президента і свою колись величну країну.
показати весь коментар
16.08.2025 08:57 Відповісти
+3
Незважаючи на те що ***** на зустрічі з Тампоном виглядав один в один як Чикотило, Тампон все одно жав йому руки, хвалив, називав ліпшим другом і тд... Тампон не добився від ***** абсолютно ніодної поступки. Зате Чикотило- ***** вивалив Тампону всі свої умови і хотєлки які ще з 2014 року воно мало до України. І Тампон мовчки все злизав що Чикотило- ***** йому накінчав
показати весь коментар
16.08.2025 08:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
міняйте тезу - мир пуйлу не потрібен - потрібна Україна
показати весь коментар
16.08.2025 08:53 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 08:54 Відповісти
Схоже на те, що трампонівські "24 години" трохи затягуються...
показати весь коментар
16.08.2025 08:55 Відповісти
Не буду повторяться в осуждении трампа. И без меня сказано до хрена. Не буду повторяться что Путин кровавая *****. Хочу обратиться к 73% контуженных на голову.. ну что, кретины, как вам"чисто поржём" на выборах девятнадцатого года? Всё ещё ржёте или уже не так весело??
показати весь коментар
16.08.2025 08:56 Відповісти
поддерживали и будем поддерживать - мы Украинцы такой ответ наш
показати весь коментар
16.08.2025 09:05 Відповісти
Поки Америкою керує недолугий слабак, реальні переговори із справедливим змістом є неможливими. Мир у світі руйнують нікчеми на кшталт трампа, який принизив себе як президента і свою колись величну країну.
показати весь коментар
16.08.2025 08:57 Відповісти
Незважаючи на те що ***** на зустрічі з Тампоном виглядав один в один як Чикотило, Тампон все одно жав йому руки, хвалив, називав ліпшим другом і тд... Тампон не добився від ***** абсолютно ніодної поступки. Зате Чикотило- ***** вивалив Тампону всі свої умови і хотєлки які ще з 2014 року воно мало до України. І Тампон мовчки все злизав що Чикотило- ***** йому накінчав
показати весь коментар
16.08.2025 08:58 Відповісти
Не брешіть. Вночі громадяни не вештаються вулицями з огляду на комендантську годину, а до помешкань навіть поліція вночі не заходить.
показати весь коментар
16.08.2025 09:03 Відповісти
Імбецили на Рязані вже не здатні методичку перекласти зі свинособачої?
показати весь коментар
16.08.2025 09:10 Відповісти
Кацап ,краще би ти згинув.
показати весь коментар
16.08.2025 09:32 Відповісти
УСЯ НАДІЯ НА УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД
показати весь коментар
16.08.2025 09:01 Відповісти
Хутину , кров з носу, як треба прорватись до західного обладнання і технологій. Тому він буде чіплятися за Трампа у сумісних проектах
бюджет з нафтадолларами він вже врятував
одна Надія , що у Трампа деменція і він введе санкції
показати весь коментар
16.08.2025 09:05 Відповісти
Нічого і нікому цей рудий,брудний Тампон не введе,воно давно вже фізичний і моральний імпортери.
показати весь коментар
16.08.2025 09:34 Відповісти
 
 