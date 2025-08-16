Якби Путін серйозно ставився до переговорів про мир, він не атакував би Україну весь день, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, але сумнівається в зацікавленості Путіна в цьому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі на фейсбук.

"Якби Путін серйозно ставився до переговорів про мир, він не атакував би Україну весь день", — зазначив глава МЗС Чехії.

Ліпавський також привітав заяву Трампа про те, що він поінформує європейських союзників, зокрема і президента України Володимира Зеленського, про свої переговори з Путіним.

Глава чеського МЗС наголосив, що проблема полягає в "російському імперіалізмі, а не в бажанні України жити вільно", і застеріг щодо амбіцій Путіна повернути європейський безпековий порядок до стану, що існував до 1997 року, до вступу Чехії в НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Трампа з Путіним не принесла жодних результатів: Порожня балаканина, - сенатор Блюменталь

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.