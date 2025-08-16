Всі деталі щодо завершення війни обговорю з Трампом у Вашингтоні в понеділок, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вже провів розмову з лідером США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривала, змістовна розмова з президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину - з президентом Трампом.

Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації", - наголосив він.

Також Зеленський зауважив, що підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна - Америка - Росія.

"Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення. Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!" - резюмує глава держави.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.