Путін і Трамп попередньо домовились про припинення повітряних ударів, - журналіст The Economist

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Під час зустрічі президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна 15 серпня було досягнуто попередньої домовленості про припинення повітряних ударів між Україною та РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише журналіст The Economist Олівер Керрол у соцмережі Х  із посиланням на власні джерела.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", - цитує журналіст анонімне джерело. 

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

+34
Україна має посилити нанесення ударів по НПЗ В РАЗИ
показати весь коментар
16.08.2025 10:44 Відповісти
+27
Нас це не стоюється. Ми не домовлялись.
показати весь коментар
16.08.2025 10:44 Відповісти
+20
А Україну спитали?
показати весь коментар
16.08.2025 10:42 Відповісти
А Україну спитали?
показати весь коментар
16.08.2025 10:42 Відповісти
Вони між собою припинять повітряні удари, а по Україні та ми по болотах, як гатили, так і будемо гатити. ***** буде робити теж саме.
показати весь коментар
16.08.2025 10:46 Відповісти
Все простіше - на Каспії наші дрони затопили судно з комплектуючими до "шахедів", які привезли з Ірану... Тому треба поповнить запаси....
показати весь коментар
16.08.2025 10:48 Відповісти
Izira





Реєстрація: 29.01.2025
" ми"- це хто? Пушкін і Крилов?
показати весь коментар
16.08.2025 12:31 Відповісти
Після виводу орків з України, інакше сенсу немає. Вони ж не збираються зовсім припиняти атаки дронами?
показати весь коментар
16.08.2025 10:49 Відповісти
На Алясці на переговорах були не три на три делегації, а 6 на 0. Тобто, від ***** було 6 переговорщиків а від України не було нікого базарити за українські інтереси
показати весь коментар
16.08.2025 11:26 Відповісти
Ну ви і питання ставите. Часи коли про Україну без України скінчдись у травні 2019 року. Чи ви забуло шо у нас в президентах та хто у нього завгосп?
показати весь коментар
16.08.2025 11:31 Відповісти
Згадайте формулу Штайнмаєра.
показати весь коментар
16.08.2025 12:57 Відповісти
То ж була особиста формула особисто Штайнмайєра і не більше. От у вас наприклад є власна формула і ви можите носитись з отой формулой як дурник з писаною торбинкою, як це робив Штайнмаєр, то цеж никому не цікаво.
показати весь коментар
16.08.2025 13:09 Відповісти
Ну й де та "формула Штайнмайєра"? Єю підтерлися і забули.
показати весь коментар
16.08.2025 13:14 Відповісти
Нас це не стоюється. Ми не домовлялись.
показати весь коментар
16.08.2025 10:44 Відповісти
Izira





Реєстрація: 29.01.2025
" Нас", це кого? У вас на костромщині " трампів" не водицця
показати весь коментар
16.08.2025 12:32 Відповісти
Корабель знаєш де?
показати весь коментар
16.08.2025 14:00 Відповісти
Україна має посилити нанесення ударів по НПЗ В РАЗИ
показати весь коментар
16.08.2025 10:44 Відповісти
США І 3,14дерація домовлялися про те,що вони не роблять по відношенні один до одного апріорі і робити ніколи не будуть "лапша лапша"
показати весь коментар
16.08.2025 10:48 Відповісти
Ты хоть статью читай, остановка в обе стороны, значит Украина на это согласна и договорилась что будет согласна заранее
показати весь коментар
16.08.2025 10:51 Відповісти
де Ти прочитав ,що Україна брала участь в цих домовленостях і дала згоду???
показати весь коментар
16.08.2025 10:56 Відповісти
13.08.25
Україна готова це обговорити, готова розглянути цей сценарій і вважає його початковим етапом досягнення реалістичних позицій на переговорах. І це тому, що будь-яке припинення вогню, особливо глобальне припинення вогню, є відправною точкою для належного початку переговорів

https://www.corriere.it/esteri/25_agosto_12/podolyak-incontro-a-tre-o-nessun-dialogo-lo-zar-inganna-gli-americani-una-tregua-partiamo-dai-cieli-be46b5a8-b73d-4155-83a5-32d8532fbxlk.shtml
показати весь коментар
16.08.2025 11:26 Відповісти
ти ще забув свинособако сказати про атвєтку Арєшніком
показати весь коментар
16.08.2025 10:53 Відповісти
Это хорошо , но по фринтовым наверно не будет распростронятся (
показати весь коментар
16.08.2025 10:44 Відповісти
До першого пострілу...
показати весь коментар
16.08.2025 10:45 Відповісти
Цікаво, а про Що ще може домовитись ***** та щур?? бо припинення ударів, нічого спільного з мудаками немає.
показати весь коментар
16.08.2025 10:45 Відповісти
Дерьмак теперь прикажет Янелоху не бить по параше. }{уйло продолжит бить по Украине.
показати весь коментар
16.08.2025 10:46 Відповісти
🚨ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

Ворожий БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
показати весь коментар
16.08.2025 10:46 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 10:47 Відповісти
Саме тому з самого ранку новини: "Зафіксовано пуски ударних БпЛА «Shahed-136» з полігону «Навля» у Брянській області."
показати весь коментар
16.08.2025 10:50 Відповісти
У зеленого пісюна нема ні 1 ні 8 мільонів дронів, ракет нема зовсім. Путін може добряче зруйнувати Київ, Зелька не може ніхера. Може повітряне не так уж і погано буде для нас.
показати весь коментар
16.08.2025 10:53 Відповісти
кцп-пнх
показати весь коментар
16.08.2025 11:19 Відповісти
Коли почали нищити НПЗ тоді Путін пішов на припинення повітряних ударів.
показати весь коментар
16.08.2025 10:53 Відповісти
Якраз так. В принципі, тільки повітряними ударами ми ставимо ***** раком. І ці два поца швиденько хочуть заборонити нам це робити.
показати весь коментар
16.08.2025 14:03 Відповісти
І що, ху#ловські літуни припинять скидати КАБи? Ні? Ну то йдіть ви лісом, домовляльники #уєві.
показати весь коментар
16.08.2025 10:53 Відповісти
Бо боляче бʼє по нпз) тому й рашці вигідно повітряні закінчити
показати весь коментар
16.08.2025 10:56 Відповісти
Це і є те, раді чого все це колотили... Зараз ми візьмемо під козирьок і перестанемо палилти їх нафтові заводи? От тут нам і звезда...
показати весь коментар
16.08.2025 10:57 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показати весь коментар
16.08.2025 11:00 Відповісти
то нехай трампон більше не бамбіт Магадан
показати весь коментар
16.08.2025 11:01 Відповісти
Трамп повідомив Зеленському, що Путін не хоче перемир'я, а прагне всеосяжної угоди про припинення війни, - Axios
Джерело: https://censor.net/ua/n3568945
показати весь коментар
16.08.2025 11:03 Відповісти
Тільки знищення кацапських НПЗ, заводів, портових споруд, газопроводів, жд шляхів, є шлях до перемоги. Трамп, йди на хрін!
показати весь коментар
16.08.2025 11:03 Відповісти
"три на три" - транскрипция с французкого лямур де труа.
показати весь коментар
16.08.2025 11:06 Відповісти
Про припинення повітряних ударів між рашею та США?
показати весь коментар
16.08.2025 11:09 Відповісти
Повезло *****, теперь США не будут бомбить болота...
показати весь коментар
16.08.2025 11:11 Відповісти
"Путін і Трамп попередньо домовились про припинення повітряних ударів між Україною та РФ. " --- То Трамп вже президент і України? З якого часу? Бо не дивлюсь "єдиний марахвон"...
показати весь коментар
16.08.2025 11:11 Відповісти
Те про що і попереджали. ***** приїхало на Аляску щоб зняти санкції і заборонити Україні використовувати дрони і бити по рашистських НПЗ. А на землі ***** може вести війну вічно. М'яса у нього для цього повно. Надіюсь Зеленський пошле ***** і Тампона з такими пропозиціями. Тим більше ***** само відкинуло тимчасове перемир'я. А воювати тільки там де ***** вигідно це значить йому підігрувати
показати весь коментар
16.08.2025 11:23 Відповісти
Україні не вигідно повітряне перемир'я, коли Україна б'є в тилу по військовим об'єктам ворога, по жд коліям ворога, складам ворога, по колонам російської техніки і по російським НПЗ.
показати весь коментар
16.08.2025 11:25 Відповісти
Україні це повітряне перемир'я тільки на шкоду.
показати весь коментар
16.08.2025 11:34 Відповісти
Ну,зрозуміло))пєрєстаньтє бамбіть наши нпз і жд))Незабаром опалювальний сезон,козломорді)Почнеться все з прикордонних регіонів з Україною))сушіть сухарі,плетіть лапті і готуйтеся як хадакі в сталіцу шурувати)))
показати весь коментар
16.08.2025 11:44 Відповісти
Спорим, что Вахтанг донесет эту шпалу аж до того дерева?
показати весь коментар
16.08.2025 11:46 Відповісти
А що, кацапи і амери колотили один одного? Щось навіть не пригадую. І в чому сенс про "припинення повітряних ударів?"
показати весь коментар
16.08.2025 12:04 Відповісти
Сказать вам для чого ця нікчемна зустріч була організована на вимогу пуйла? Щоб весь світ побачив, як терорист #1 велично крокує по червоній доріжці не де-небудь, а в США! А рудий пихатий гусак ледве не на колінах зустрічає його і в кінці переговорів підтирається приклеєним чубом. Оце і єдина мета цієї зустрічі
показати весь коментар
16.08.2025 12:12 Відповісти
Пунктуація кульгає, не перевірила написане. Вибачаюсь і надіюсь всі зрозуміють суть.
показати весь коментар
16.08.2025 12:15 Відповісти
Ахент апоссаный перетер с куратором апосраным шо ани не будут друх друха бамбить. 🤣🤣🤣ПС. Аляска может не напрягацца. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.08.2025 12:21 Відповісти
НПЗ не в небі
показати весь коментар
16.08.2025 12:23 Відповісти
Яке припинення ударів, коли Україна майже винесла всі російські НПЗ? Ми в Чикаго не розуміємо такої угоди.
Треба навпаки - переносити всю роботу, навчання і ночівлю під землю, жити під час цілодобових атак тисячами шахедів і ракет, але наносити точкові удари вглиб пітьми і нищити російську економіку, інакше з росії знімуть санкції!
показати весь коментар
16.08.2025 12:23 Відповісти
на хотєлкі подихаючого недоімператора ***** подихаючої недоімперії Московія Українцям - насрати..
а сцикливе нікчема-мародер-педофіл Трумп - то жахливе тимчасове американське непорозуміння, сьогодні воно є, а завтра вже й нема..
показати весь коментар
16.08.2025 12:37 Відповісти
насправді перемовини тривали трохи більше двох з половиною годин. Враховуючи переклад то це година і 15 хв. реального часу. Тобто Трам вислухав той самий ультиматум і можливо заглянув у якесь око.
Це не перемовини. Це знущання із здорового глузду
показати весь коментар
16.08.2025 13:16 Відповісти
 
 