Путін і Трамп попередньо домовились про припинення повітряних ударів, - журналіст The Economist
Під час зустрічі президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна 15 серпня було досягнуто попередньої домовленості про припинення повітряних ударів між Україною та РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише журналіст The Economist Олівер Керрол у соцмережі Х із посиланням на власні джерела.
"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", - цитує журналіст анонімне джерело.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
" ми"- це хто? Пушкін і Крилов?
" Нас", це кого? У вас на костромщині " трампів" не водицця
Україна готова це обговорити, готова розглянути цей сценарій і вважає його початковим етапом досягнення реалістичних позицій на переговорах. І це тому, що будь-яке припинення вогню, особливо глобальне припинення вогню, є відправною точкою для належного початку переговорів
https://www.corriere.it/esteri/25_agosto_12/podolyak-incontro-a-tre-o-nessun-dialogo-lo-zar-inganna-gli-americani-una-tregua-partiamo-dai-cieli-be46b5a8-b73d-4155-83a5-32d8532fbxlk.shtml
Ворожий БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
Джерело: https://censor.net/ua/n3568945
Треба навпаки - переносити всю роботу, навчання і ночівлю під землю, жити під час цілодобових атак тисячами шахедів і ракет, але наносити точкові удари вглиб пітьми і нищити російську економіку, інакше з росії знімуть санкції!
а сцикливе нікчема-мародер-педофіл Трумп - то жахливе тимчасове американське непорозуміння, сьогодні воно є, а завтра вже й нема..
Це не перемовини. Це знущання із здорового глузду