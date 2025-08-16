Трамп повідомив Зеленському, що Путін не хоче перемир’я, а прагне всеосяжної угоди про припинення війни, - Axios
Президент США Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському та лідерам НАТО, що диктатор Володимир Путін не хоче припинення вогню та надає перевагу всеосяжній угоді для припинення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посиланням на Axios пише Clash Report.
"Я вважаю, що швидке укладення мирної угоди краще, ніж перемир'я", - сказав Трамп під час телефонної розмови.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Тобто, він "ефєктівний менеджер".
складність у тому щоб твое особисте не впливало на роботу
бо ти людьми руководиш, справедливість це основне
в мене було 250 підлеглих на протягом 13 років
якщо хтось скаже шо я вчинив погано дам штуку баксів
але з фактами
Теперь понятно одна из целей саммита - это перекладывание ответственности на развязанную рф войну на Зе. Строго по учебнику. Сравните:
"теперь решение об окончании войны лежит на Зеленском" - Трамп.
Проблема в том, товарищ трамп, что я писал эти учебники. И я знаю, как их использовать и так же - как им противостоять.
Поэтому Зе может очень красиво тебе ответить:
"Я не могу единолично принимать решение о прекращении войны, так как не я ее начал".
Звісно, війну починав не Зє.
Фсьо прагрєсівноє чєлавєчєство знаєт, што ето вайна дурака Байдена. Причому не Джо, а Гантера. І ПТН "тавоже мнєнія".
Не МАGА, а ТАСО (Trump Always Chickens Out - Трамп завжди здає назад)
Якщо коротко, то тепер вже Трамп з путіним будуть дотискати Київ по двох пунктах:
✔️ Україна повинна погодитись на офіційний нейтралітет.
✔️ Повинен відбутись «обмін» земель відповідно до «хотєлок» путіна. Конкретні кордони «заморозки» - предмет торгу.
Якщо Київ каже ні, Трамп у відповідь жорстких заходів примусу застосовувати не буде, а просто використає це як привід остаточно «вмити руки», мінімізувавши участь США у війні. Нових санкцій проти РФ при цьому Трамп вводити не стане і, за певних обставин, може навіть почати скасовувати старі, відокремивши таким чином питання відносин США і Росії від теми України.
З відносно хорошого - те, що путін відмовився від вимог лімітування ЗСУ та проштовхування російських наративів на гуманітарному треку.
Наступний крок - зустріч у форматі Трамп-Зеленський-Путін. Якщо почнеться її організація, значить попередньо про щось домовились у кулуарах. Якщо ні - продовжуємо воювати за підтримки Європи.
В цілому ж, путін, як з радістю зазначають болотні оглядачі (і я з ними згоден), отримав прорив стіни ізоляції та почесті з боку першої особи першої країни на планеті. Замість активізації американського тиску на Москву - обговорення ймовірності візиту Трампа до російської столиці.
Путін отримав можливість продовження силового тиску на Україну. І все це ціною простого перельоту в інший кінець країни і кількох хвилин вислуховування неприємних питань від журналістів. Так що зустріч принесла путіну значно більше користі, ніж його американському колезі. І сам російський лідер це розуміє, чим свідчить його піднесений тон на фінальній прес-конференції. І розуміє це Трамп - підтвердивши своїм незвично потухшим та сухим виступом.
Схоже, що в Кремлі переконаються, пишуть ті самі оглядачі, що окрім російського лідера та його китайського колеги більше дорослих вождів на планеті немає. А отже можна робити все, що хочеться. Паралізуючи американців безглуздими і тривалими переговорами.
Можливо згодом з'являться додаткові деталі, зокрема і про сказане під час дзвінка Трампа з європейцями та Зеленським, які пояснять те, що сталося. Але поки підсумки аляскинського саміту виглядають як найбільша ганьба американської зовнішньої політики за останні сто років.
Отже, тепер слово за Європою. А нам пуш зе хорсес та своє робити.
Это еще будет в условиях договора.
Перемир'я нема , то де ж санкції !? Де мля.. - санкції ???
CNN назвало зустріч Трампа та путіна безрезультативною, а BBC - приниженням США.
Заголовки провідних медіа:
▪️The Washington Post: теплі слова та червона доріжка, але жодних домовленостей.
▪️ NYT: Трамп тепло прийняв путіна, знявши його з дипломатичної ізоляції, але він відмовився припиняти війну.
▪️ Sky News: Трамп і путін погоджуються з багатьох питань у переговорах, але повідомляють мало подробиць.
▪️Zeit: Трамп поки що не бачить згоди щодо України
▪️ Politico: Тріумф путіна на Алясці.
▪️Corriere della Sera: три години переговорів і заяви про «прогрес», але перемир'я немає.
▪️Bild: «таємничі натяки» на продовження переговорів.
▪️Le Monde: Трампу не вдалося добитися припинення вогню.
Це в сухому залишку.
Той же Ющ його ж не можна звинуватити в роботі на рашу, але він набив кишені знищивши велику кількість *********** та техніки і тепер на пенсії на Заході. Ніодин чиновник не розглядає Україну як своє майбутнє але лише як можливість заробити. Найгірше що те саме стосується нашої фінансової еліти у власності якої телеканали та інші медіа і які мають вплив на електорат. Вони всі живуть не тут, в тій же Франції, Швейцарії і т.д..
Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.
Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.
Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.
Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.
Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
Хто поведеться на таку маячню й підпише документи про "мирну угоду", для Народу України навічно закарбується як зрадник та москльсько-янківський прихвостень!