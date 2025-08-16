УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9820 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
8 563 63

Трамп повідомив Зеленському, що Путін не хоче перемир’я, а прагне всеосяжної угоди про припинення війни, - Axios

трамп та путін

Президент США Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському та лідерам НАТО, що диктатор Володимир Путін не хоче припинення вогню та надає перевагу всеосяжній угоді для припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посиланням на Axios пише Clash Report.

"Я вважаю, що швидке укладення мирної угоди краще, ніж перемир'я", - сказав Трамп під час телефонної розмови.

Також читайте: Путін і Трамп попередньо домовились про припинення повітряних ударів, - журанілст The Economist

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Перекладу з трампівської дебільної на нормальну - КАПІТУЛЯЦІЇ ВІН ХОЧЕ
показати весь коментар
16.08.2025 10:48 Відповісти
+20
Навіщо потрібен трампон,якщо *********** умови такі ж, які були без трампона? Трампон тільки під ногами плутається та смердить. Треба думати як обходитися без США а не заглядати до рота рудому імбецилу.
показати весь коментар
16.08.2025 10:52 Відповісти
+17
Путін з Трампом бажають зняти санкції. Це по-факту. Про переміріє російському та американському педофілу добре відомо, що там проста і тупа капітуляція без жодних подальших гарантій. Тому саме Трамп валяє ваньку та включає дурака.
показати весь коментар
16.08.2025 10:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перекладу з трампівської дебільної на нормальну - КАПІТУЛЯЦІЇ ВІН ХОЧЕ
показати весь коментар
16.08.2025 10:48 Відповісти
потрібно терміново добити всі російські НПЗ
показати весь коментар
16.08.2025 10:57 Відповісти
путін відтягує момент санкцій тупими розмовами
показати весь коментар
16.08.2025 11:27 Відповісти
Саме це.
показати весь коментар
16.08.2025 11:47 Відповісти
До того ж, всеосяжної капітуляції. Трамп змарнував нагоду припинити війну. Тільки українська боротьба і допомога союзників колись таки призведуть до нашої звитяги.
показати весь коментар
16.08.2025 11:18 Відповісти
А "всеосяжна угода про припинення війни", капітуляцією буть не може?... Це вона так "зашифрована" - бо, насправді, Росія "вимоталася" у війні, і припинить її, звичайним "ультиматумом", не може... От і "петляють "лавровські годуванці"...
показати весь коментар
16.08.2025 11:34 Відповісти
Путін з Трампом бажають зняти санкції. Це по-факту. Про переміріє російському та американському педофілу добре відомо, що там проста і тупа капітуляція без жодних подальших гарантій. Тому саме Трамп валяє ваньку та включає дурака.
показати весь коментар
16.08.2025 10:51 Відповісти
Та йому і включати не треба - дурак дураком.
показати весь коментар
16.08.2025 11:51 Відповісти
трамбон обі....ався, як і повинно було статись, БО ВІН ЗВИЧАЙНИЙ ШУЛЕР ТА БАЛАБОЛ
показати весь коментар
16.08.2025 10:51 Відповісти
"ВІН ЗВИЧАЙНИЙ ШУЛЕР ТА БАЛАБОЛ.."

Тобто, він "ефєктівний менеджер".
показати весь коментар
16.08.2025 11:55 Відповісти
менеджер це складна професія
складність у тому щоб твое особисте не впливало на роботу
бо ти людьми руководиш, справедливість це основне

в мене було 250 підлеглих на протягом 13 років
якщо хтось скаже шо я вчинив погано дам штуку баксів
але з фактами
показати весь коментар
16.08.2025 12:08 Відповісти
Всеосяжної капітуляції України.
показати весь коментар
16.08.2025 10:51 Відповісти
Трамп опять радостно наступил на грабли опустив себя с встречей с московским ханом и все предупреждения экспертов и политиков ему были пофигу.
показати весь коментар
16.08.2025 10:52 Відповісти
Навіщо потрібен трампон,якщо *********** умови такі ж, які були без трампона? Трампон тільки під ногами плутається та смердить. Треба думати як обходитися без США а не заглядати до рота рудому імбецилу.
показати весь коментар
16.08.2025 10:52 Відповісти
А для цього потрібно прийняти умови/капітулювати - все вірно?
показати весь коментар
16.08.2025 10:52 Відповісти
Значить у центрі світової безпеки має стати найбільша країна Європи.
показати весь коментар
16.08.2025 10:55 Відповісти
Це хто, репожери?
показати весь коментар
16.08.2025 11:31 Відповісти
***** хочет капитуляции Украины а трамп ему в этом всячески способствует!
показати весь коментар
16.08.2025 10:56 Відповісти
Именно так, А шо ему делать, оно же "краснов"
показати весь коментар
16.08.2025 12:03 Відповісти
це називається "КУЙЛО ПІСЛАВ І МЕНЕ І США НАКУЙ"
показати весь коментар
16.08.2025 10:58 Відповісти
Зеленского пора убрать он погубит Украину лучше поставить военного во главе страны который пойдёт до конца, нужно стоять до конца как бы тяжело не было бы все равно россия долго не протянет с такими потерями и Путин тоже уже не молодой сколько ему осталось, остаётся только держаться вы уже выдержали 2022 тяжёлый год 2023 2024 уже половина 2025 года прошла нужно хотя бы продержаться ещё года 3 или 4
показати весь коментар
16.08.2025 10:59 Відповісти
А чому не має жодного лайку. Ну правильно ж по суті, якщо не має бажання капітулювати.
показати весь коментар
16.08.2025 11:25 Відповісти
Мабуть нема охочих стоять до конца з лопатами поки зейло краде все що баче та й путіних там 80 мільйонів - молодих, старих, яких завгодно
показати весь коментар
16.08.2025 11:31 Відповісти
Так і капітулювати переважаюча більшість не хоче. Інфантилізм в масштабі всієї країни.
показати весь коментар
16.08.2025 12:11 Відповісти
"Никогда не признавайте ни в какой форме какую-либо свою ответственность. Перекладывайте ее на других, извращайте, но не признавайте. Ни в коем случае." - это тоже одно из наставлений по учебнику высшей школы кгб.
Теперь понятно одна из целей саммита - это перекладывание ответственности на развязанную рф войну на Зе. Строго по учебнику. Сравните:
"теперь решение об окончании войны лежит на Зеленском" - Трамп.
Проблема в том, товарищ трамп, что я писал эти учебники. И я знаю, как их использовать и так же - как им противостоять.
Поэтому Зе может очень красиво тебе ответить:
"Я не могу единолично принимать решение о прекращении войны, так как не я ее начал".
показати весь коментар
16.08.2025 11:00 Відповісти
"так как не я ее начал"
Звісно, війну починав не Зє.
Фсьо прагрєсівноє чєлавєчєство знаєт, што ето вайна дурака Байдена. Причому не Джо, а Гантера. І ПТН "тавоже мнєнія".
показати весь коментар
16.08.2025 12:05 Відповісти
США, як наддержава, за президенства Трампа скотилась до рівня Сомалі. Військовий злочинець ставить свої умови "найпотужнішій" державі і вона їх приймає.
показати весь коментар
16.08.2025 11:02 Відповісти
Путін починав війну не для того, щоб укладати з кимось бізнесові угоди. Здаться, Путін Трампа вертить як неляканого дурачка, чисто по пацанськи, аби розвести. А чому б і не розвести, якщо сам наривається?
показати весь коментар
16.08.2025 11:03 Відповісти
***** Тампону вміло поводив по губам як він вже водив йому багато років. ***** постав Тампона з його перемир'ям і прекращенієм вогню, а щоб Тампон не зрозумів що його мають в сраку то поплескав по плечу і сказав що хоче миру на всім відомих умовах. А умова у ***** це повна капітуляція України і повний демонтаж такої держави як Україна. Тому що існування України це для ***** найбільший подразник і першопричина нападу. І якщо не приведи Господь, Зеленський хоч на міліметр погодиться на щось, то повірте, ***** і Тампон доведуть мрії ***** до кінця. І ніяких гарантій і санкцій від Тампона не буде. Бо що б ***** не робив і що б не порушував знову і знову Тампон буде тиснути тільки на Україну.
показати весь коментар
16.08.2025 11:06 Відповісти
А все тому, що "у нього (Зеленського) немає карт". А у ПТНа карти є.
показати весь коментар
16.08.2025 12:08 Відповісти
Таки у путлера є дуже жирний компромат на рудого блазня і не здивуюсь, якщо Епштейн тісно співпрацював з ФСБ, а може і був проектом рашистких спецслужб. У всякому разі неповнолітніх дівчат часто завозили з стран СНГ. Трамп виглядає як жертва професійного шантажу, яка прикриває свою залежність від шантажиста великими бізнес ідеями та взаємоповагою. Кляті підофіли!
показати весь коментар
16.08.2025 11:08 Відповісти
Трамп видимо думает, что кто-то ещё сомневается в его идиотизме..
показати весь коментар
16.08.2025 11:10 Відповісти
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/22176 Олег Шарп:
Не МАGА, а ТАСО (Trump Always Chickens Out - Трамп завжди здає назад)
Якщо коротко, то тепер вже Трамп з путіним будуть дотискати Київ по двох пунктах:
✔️ Україна повинна погодитись на офіційний нейтралітет.
✔️ Повинен відбутись «обмін» земель відповідно до «хотєлок» путіна. Конкретні кордони «заморозки» - предмет торгу.
Якщо Київ каже ні, Трамп у відповідь жорстких заходів примусу застосовувати не буде, а просто використає це як привід остаточно «вмити руки», мінімізувавши участь США у війні. Нових санкцій проти РФ при цьому Трамп вводити не стане і, за певних обставин, може навіть почати скасовувати старі, відокремивши таким чином питання відносин США і Росії від теми України.
З відносно хорошого - те, що путін відмовився від вимог лімітування ЗСУ та проштовхування російських наративів на гуманітарному треку.
Наступний крок - зустріч у форматі Трамп-Зеленський-Путін. Якщо почнеться її організація, значить попередньо про щось домовились у кулуарах. Якщо ні - продовжуємо воювати за підтримки Європи.
В цілому ж, путін, як з радістю зазначають болотні оглядачі (і я з ними згоден), отримав прорив стіни ізоляції та почесті з боку першої особи першої країни на планеті. Замість активізації американського тиску на Москву - обговорення ймовірності візиту Трампа до російської столиці.
Путін отримав можливість продовження силового тиску на Україну. І все це ціною простого перельоту в інший кінець країни і кількох хвилин вислуховування неприємних питань від журналістів. Так що зустріч принесла путіну значно більше користі, ніж його американському колезі. І сам російський лідер це розуміє, чим свідчить його піднесений тон на фінальній прес-конференції. І розуміє це Трамп - підтвердивши своїм незвично потухшим та сухим виступом.
Схоже, що в Кремлі переконаються, пишуть ті самі оглядачі, що окрім російського лідера та його китайського колеги більше дорослих вождів на планеті немає. А отже можна робити все, що хочеться. Паралізуючи американців безглуздими і тривалими переговорами.
Можливо згодом з'являться додаткові деталі, зокрема і про сказане під час дзвінка Трампа з європейцями та Зеленським, які пояснять те, що сталося. Але поки підсумки аляскинського саміту виглядають як найбільша ганьба американської зовнішньої політики за останні сто років.
Отже, тепер слово за Європою. А нам пуш зе хорсес та своє робити.
показати весь коментар
16.08.2025 11:13 Відповісти
З відносно хорошого - те, що путін відмовився від вимог лімітування ЗСУ та проштовхування російських наративів на гуманітарному треку.

Это еще будет в условиях договора.
показати весь коментар
16.08.2025 13:19 Відповісти
Досить слухати маразматика путлера та трампа. Україна має свій шлях, який має бути разом з Європою.
показати весь коментар
16.08.2025 11:16 Відповісти
Наші умови припинення війни: повернення всіх територій включно з Кримом, контрибуція за знищене майно та вбитих чи поранених громадян, видача воєнних злочинців включно з Пуйлом.
показати весь коментар
16.08.2025 11:16 Відповісти
Для чого ця мова? - путлєр миру не хоче
показати весь коментар
16.08.2025 11:16 Відповісти
Дайте ракети,щоб нпз припинили працювати,а там і опалювальний сезон,а в рашці ж руская зіма)
показати весь коментар
16.08.2025 11:22 Відповісти
Я знаю чего хочет ху*ло. Тянуть время четыре года, а там уже не будет Трампа. Какой дурак вообще надеется что эта война закончится в ближайшие 20 лет?
показати весь коментар
16.08.2025 11:22 Відповісти
Накуй с пляжа монголоид.
показати весь коментар
16.08.2025 13:24 Відповісти
Іржавий ідіот казав що негайно введе санкції якщо не буде домовленостей про перемир'я .
Перемир'я нема , то де ж санкції !? Де мля.. - санкції ???
показати весь коментар
16.08.2025 11:25 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/11767 Світові ЗМІ пишуть про зустріч Трампа з Путіним. Більшість вважає, що це був тріумф та легітимізація окупанта та терориста путіна.

CNN назвало зустріч Трампа та путіна безрезультативною, а BBC - приниженням США.

Заголовки провідних медіа:
▪️The Washington Post: теплі слова та червона доріжка, але жодних домовленостей.
▪️ NYT: Трамп тепло прийняв путіна, знявши його з дипломатичної ізоляції, але він відмовився припиняти війну.
▪️ Sky News: Трамп і путін погоджуються з багатьох питань у переговорах, але повідомляють мало подробиць.
▪️Zeit: Трамп поки що не бачить згоди щодо України
▪️ Politico: Тріумф путіна на Алясці.
▪️Corriere della Sera: три години переговорів і заяви про «прогрес», але перемир'я немає.
▪️Bild: «таємничі натяки» на продовження переговорів.
▪️Le Monde: Трампу не вдалося добитися припинення вогню.
показати весь коментар
16.08.2025 11:26 Відповісти
Дурень є дурень...це невиліковно...хлопай **** далі в ладоні..риже чмо
показати весь коментар
16.08.2025 11:28 Відповісти
Всеобщий договор будет по Международному праву и Уставу ООН?! Так у нас уже все это есть!!!! 🙄
показати весь коментар
16.08.2025 11:29 Відповісти
Война закончится только когда сдохнет ***** или экономика *****стана, фсе!🫡🇺🇦
показати весь коментар
16.08.2025 11:31 Відповісти
Та не справа тільки в Ху..лу, його оточенню і олігархам вигідна війна, зброд не задає лишніх питань куди ідуть сотні міліардів з бюджету. Вони спокійно збагачуюються. Їм загрози немає ніякої, тому якщо ху..ло здохне вони роскрутять нове ху..ло.
показати весь коментар
16.08.2025 12:11 Відповісти
Америка країна зрадників та продажних мерзотників.
Це в сухому залишку.
показати весь коментар
16.08.2025 11:32 Відповісти
Еще бы,пока Украиной керуют туманоголовый шашлычник,агент козырь,агент сивковича,творожок,адвокат портнова и прочие регионалы путин никогда не остановится,все эти персонажи работают на него.
показати весь коментар
16.08.2025 11:37 Відповісти
Моя думка що вони тупо працюють на власну кишеню, як і всі попередні чиновники за 30 років які накрали грошей і спокійно живуть собі в ЄС, штатах чи Британії.

Той же Ющ його ж не можна звинуватити в роботі на рашу, але він набив кишені знищивши велику кількість *********** та техніки і тепер на пенсії на Заході. Ніодин чиновник не розглядає Україну як своє майбутнє але лише як можливість заробити. Найгірше що те саме стосується нашої фінансової еліти у власності якої телеканали та інші медіа і які мають вплив на електорат. Вони всі живуть не тут, в тій же Франції, Швейцарії і т.д..
показати весь коментар
16.08.2025 12:18 Відповісти
Только вот не нужно хитрожопить,глава комитета рады,который прекрасно уже знал о неминуемости вторжения кричал на всю страну - ""финансирование армии это популизм",он милый воришка или агент московии?только идиот не сможет ответить на этот вопрос правильно.
показати весь коментар
16.08.2025 12:48 Відповісти
Стало відомо, які Україна висунула умови московській федерації перед початком будь-яких переговорів про мир. Повідомляє Politico.

Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.

Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.

Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.

Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.

Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
показати весь коментар
16.08.2025 11:42 Відповісти
Ну тобто буде тягнути час
показати весь коментар
16.08.2025 11:50 Відповісти
У США,усі (управителі) позбавлені здорового глузду,який треш.
показати весь коментар
16.08.2025 11:50 Відповісти
Україну не цікавить що прагне диктатор *****, Україна прагне закінчення вйни зі звільненням усіх територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
показати весь коментар
16.08.2025 11:51 Відповісти
Виходить роботи не початий край... гуртуймося і зціпивши зуби утилізовуємо недонарод...
показати весь коментар
16.08.2025 12:00 Відповісти
Как говорил доктор Преображенский в фильме сабачье сердце!?РАЗРУХА В ГОЛОВАХ!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.08.2025 12:17 Відповісти
Так війни ж то по суті немає. Юридичного статусу війни не існує. Коли одна держава оголошує іншій ВІЙНУ, а не есвео якесь чи військовий стан. То як можна припинити те,чого юридично немає. Знову ***** всіх тих ******* демократів занепокоєних наїбав.
показати весь коментар
16.08.2025 12:20 Відповісти
Вірити цим обом недолугим старим маразматикам рзважального жанру, де одн займався передвиборчим продажем картоплі-фрі у Макдональдсі, а другий ганявся за американськими шпигунами під час служби в КДБ - себе дурити!
Хто поведеться на таку маячню й підпише документи про "мирну угоду", для Народу України навічно закарбується як зрадник та москльсько-янківський прихвостень!
показати весь коментар
16.08.2025 13:04 Відповісти
 
 