Трамп повідомив Зеленському, що Путін не хоче перемир’я, а прагне всеосяжної угоди про припинення війни, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському та лідерам НАТО, що диктатор Володимир Путін не хоче припинення вогню та надає перевагу всеосяжній угоді для припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посиланням на Axios пише Clash Report.

"Я вважаю, що швидке укладення мирної угоди краще, ніж перемир'я", - сказав Трамп під час телефонної розмови.

Також читайте: Путін і Трамп попередньо домовились про припинення повітряних ударів, - журанілст The Economist

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.