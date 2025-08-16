УКР
Ми вирішили, що найкращий спосіб завершити війну - мирна угода, а не припинення вогню. Якщо все вийде - заплануємо зустріч із Зеленським та Путіним, - Трамп

Трамп про територіальні поступки

У понеділок, 18 серпня, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідер США Дональд Трамп планує обговорити зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Трамп повідомив у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським та європейськими лідерами, включаючи шанованого Генерального секретаря НАТО. Усі разом вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується", - запевнив Трамп.

Він також підтвердив, що президент Зеленський прибуде до Овального кабінету Вашингтона у понеділок вдень.

"Якщо все вийде, ми заплануємо зустріч з президентом Путіним. Потенційно, це врятує мільйони людських життів", - резюмує Трамп.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Зеленський Володимир путін володимир Трамп Дональд
Топ коментарі
+21
asr, ти вже вилізло, реєстрація: 10.08.2025
показати весь коментар
16.08.2025 12:16 Відповісти
+14
кацапський вилупок

ще, курво, не обсохло від 10.08.2025

.
показати весь коментар
16.08.2025 12:20 Відповісти
+13
ВОНИ виришали!
******** та інши розумово недоразвинені яки в 2019 році голосували за Zе, ботоксну лживу бабцю-візочницю та інши антиукраїнськи сили партіхї та кандидатів, згадайте, як шо є чим, ш при Порохе такого не було, шоб за Україну хтось шось виришував без України.
показати весь коментар
16.08.2025 12:14 Відповісти
буба підпише?
пану Кривоносу би на сцену,
бо зелена потвора все підпише і втечє...
показати весь коментар
16.08.2025 12:23 Відповісти
ще ніхто так не обсирався як Трамп
показати весь коментар
16.08.2025 12:24 Відповісти
ну чому ніхто?
2019, мудрий нарід, клован верховний...
показати весь коментар
16.08.2025 12:26 Відповісти
Зараз обсі*вся америк.нарід. Тільки нікому не весело
показати весь коментар
16.08.2025 13:59 Відповісти
"якщо все вийде...може бути...." це слова президента першої країни світу чи підора з підворотні ? риже ЛАЙНО йди до сраки,ти просрав все, що може бути козирями в твоїй поцоватій політиці
показати весь коментар
16.08.2025 14:02 Відповісти
а весело ж як було!
показати весь коментар
16.08.2025 12:51 Відповісти
В понеділок із Зеленським в Овальному кабінеті вирішимо, коли буде зустріч з путіним, - Трамп
показати весь коментар
16.08.2025 12:25 Відповісти
піаніст прикупи костюмчик і краватку не забудь
показати весь коментар
16.08.2025 12:28 Відповісти
І ще, хай гарно підмиється.
показати весь коментар
16.08.2025 13:28 Відповісти
Ти хоч мийся хоч не мийся в в ротяку получиш курва кацапська
показати весь коментар
16.08.2025 14:06 Відповісти
А ти не забудь білі капці
показати весь коментар
16.08.2025 14:07 Відповісти
Трамп спеціально тягне час , як цього бажає кремлівський
злочинець і вбивця , а Зеленський йому потакає і готує нашу
краіну до капітуляціі, як цього хоче Трамп і пуйло !
Зеля , іди геть зі своїм зрадником Трампом і дайте
Украіні спокій , а ми самі розберемося , що робити з цією
кацапською навалою !!
показати весь коментар
16.08.2025 12:26 Відповісти
Трамп - Найвеличніший Банкрут та Ідійот в світі!!!
показати весь коментар
16.08.2025 12:26 Відповісти
Такие люди просто ПУСТОТА ВСЁМ ИМЕЮЩЕМ ПОНИМАНИИ КАК ПУТХУЛО ВСЕ!ИХ НУЖНО В ОДНУ КАМЕРУ И СМОТРЕТЬ ПО ВИДЕО ОНЛАЙН!
показати весь коментар
16.08.2025 12:29 Відповісти
Вже ні , він наразі став дуже щасливим і багатим !!
показати весь коментар
16.08.2025 12:30 Відповісти
Значить, нічого не буде. Умови ху"ла по угоді будуть неприйнятними, тобто все те, що і зараз ху"до вимагає. Де там Трамп побачив успішність саміту на Алясці - не зрозуміло. Лише руки свої забруднив.
показати весь коментар
16.08.2025 12:27 Відповісти
"Ми вирішили, що найкращий спосіб завершити війну - не припинення вогню".
показати весь коментар
16.08.2025 12:27 Відповісти
Трамп дійсно ДЕГЕНЕРАТ.
показати весь коментар
16.08.2025 12:29 Відповісти
Починаємо все спочатку. Спочатку перемир'я, в перспективі мирна угода і ніяких обмінів української землі.
показати весь коментар
16.08.2025 12:29 Відповісти
вже один раз Зе послали нахер в оральному кабінеті...., невже знову поїде !?
показати весь коментар
16.08.2025 12:30 Відповісти
Які мирні угоди можуть бути зараз, коли економіка агресора тріщить по швах, НПЗ палають, а Європа тільки починає вмикати свою воєнну машину? Ще 3-5 років війни в такому темпі росія точно не витримає, через 10 років буде готова на поступки, а через 15 капітулює.
показати весь коментар
16.08.2025 12:31 Відповісти
Ти сам то коли повернешся в Україну повоювати 15 років при недостатньому озброєнні?

А що з нами буде у нас зараз виїхало десь 30 процентів випусників шкіл і проблема зростає, і ці діти ніколи не повернуться. Багато керівників підприємств, особливо оборонки уже жаліються на відсутність кваліфікованих кадрів, мусять брати нікого не хочу обідити..... але працівник рівня двірника не може сидіти за чпу і це збільшує процент браку та зменшує можливості взагалі виробництва чогось технологічного. Вже мовчу про шалену корупцію яка просто з'їдає країну зсередини, крадуть на всіх рівнях і аж тепер почались якісь кримінальні справи, хоча мало вірю що вони дійдуть до вироку.
показати весь коментар
16.08.2025 12:39 Відповісти
Трамп усіх ідіотів коло себе зібрав? Чи дехто залишився поза межами його команди? Будь-якій "мирній угоді" передує припинення вогню. Характерний приклад: війна між Азербайджаном та Вірменією тривала до 2023 року. А мирна угода укладена лише тиждень тому...
показати весь коментар
16.08.2025 12:31 Відповісти
Як завжди максимально дивні коментатори - все вони знають, все їм не подобається, всі навколо негідники/дурні/чи ще хтось, лише вони розумні (коментатори).
Але нічого конкретного вони не пишуть, не пропонують, планів не мають.

Питання до вас коментатори: Як ви своїм життям розпоряджаєтеся? Так само,як і коментуєте - всі дурні, все погано, нічого не роблю, сиджу на печі?
показати весь коментар
16.08.2025 12:31 Відповісти
Я в ЗСУ.
показати весь коментар
16.08.2025 12:36 Відповісти
Можливо.
показати весь коментар
16.08.2025 13:14 Відповісти
Хто це ми? Агресор - маніак пуйло, та його американський агент- барига?)
показати весь коментар
16.08.2025 12:33 Відповісти
А до Зеленського при кому Крим анексували? харе писати маячню.
показати весь коментар
16.08.2025 12:34 Відповісти
Крим це наслідок кучманів та шапкококрадів. Не було державної політики щодо Кримської Області,! А тим часом сепаратисти фвнансувалися та діяли безконтрольно.
І у юща міністр Гріцацуєв розпродавав важку зброю та скорочував Військо
показати весь коментар
16.08.2025 12:54 Відповісти
Крим анексували 24 роки поспіль, вливаючи в агентуру та крутячи пропаганду.
При повній бездіяльності влади!!!!
Могли б хоча б частину техніки і катерів перевести "на материк" , створити меньші бази біля Одеси, Миколаєва і т.д. адже що Ющ що інший през завжди був проінформований, що расія вважає Кримську Область своєю і війська не виведе, і буде працювати.
показати весь коментар
16.08.2025 12:59 Відповісти
Ні в кремлівського маніака, ні в американського бариги, ні у тебе нічого не вийде! Україна переможе! На чолі з її лідером, силою армії та духом нації!
показати весь коментар
16.08.2025 12:50 Відповісти
трумп - сцикливе, нікчемне чмо, явно ненайкращий представник американської нації..
у нас, нажаль, схожа ситуація, але ж ми й "не гнемо пальці", як дехто "№1 у світі" і не претендуємо з піною у рота на те ж саме лідерство у Світі, у нас і так усе є, але й, нажаль, купа невиліковних жлобів-зебілів..
показати весь коментар
16.08.2025 12:33 Відповісти
Яке ж воно кончене (((
показати весь коментар
16.08.2025 12:33 Відповісти
Пішов на ….й!!! Твоя участь -продавати зброю, гроші у Європи і Канади є! В крайньому разі будуть конфісковані використані російські активи. Хер тобі , а не Нобелівська премія. Рудий імпотент-п…ун.
показати весь коментар
16.08.2025 12:33 Відповісти
Le Monde :Дональд Трамп не зміг домогтися припинення вогню від Володимира Путіна
показати весь коментар
16.08.2025 12:34 Відповісти
Ну так і треба писати!!
Політикани і міндічі брешуть, куйню всяку мелять.
Я навіть не уявляю який треш несуть зараз "експерти" по марахвону. Добре що ніколи не дивився, бо і цитат виставляється ...
Щоб трохи підняти настрій ( захистити нервову систему від безнадії) слухаю пісню марафон від "Пес Патрон"....
Марафон марафон
Пропаганди чемпіон
Марафон марафон
поЦріота раціон..
!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.08.2025 12:42 Відповісти
Це все театр абсурду,. Вони вже давно підписали і поділили !!!
Питання "вижити / не вижити " для країни вже перезріло.
або Уряд Порятунку.... або верховний міндіч зробить всім повний міндіч 🏳️‍🌈🏴‍☠️🏳️‍🌈🏴‍☠️🏳️‍🌈🏴‍☠️💩
показати весь коментар
16.08.2025 12:35 Відповісти
Politico «Тріумф Путіна на Алясці».
показати весь коментар
16.08.2025 12:35 Відповісти
Reuters : Попри те, що переговори не призвели до суттєвих кроків до припинення вогню в Україні, особиста зустріч із президентом США означала перемогу для Путіна
показати весь коментар
16.08.2025 12:36 Відповісти
ху* ла там не було , хіба не бачив світовий політичний бомонд , шо це був молодий років 50 чоловік у пластичній масці , вищчий за міль ... для чого цей визнанний театр ? допомогти русні , невиплачувати репарації ...
показати весь коментар
16.08.2025 12:38 Відповісти
трамбон жре лайно із валізи *****. Ще й дякує
показати весь коментар
16.08.2025 12:39 Відповісти
Барига чужими територіями. Ось для чого потрібне це руде лайно? Продавлювати хотєлкі *****?
показати весь коментар
16.08.2025 12:41 Відповісти
Шакалята козыря выпрыгиввют их шкуры насаждая тезис - "во всем виноват Трамп,а шашлычник просто жертва обстоятельств",лохам нравится.
показати весь коментар
16.08.2025 12:41 Відповісти
Нам потрібно знищити Шмарофон. І бажано кротівню ОП.
Інакще марно сподіватись на зміни...
показати весь коментар
16.08.2025 12:49 Відповісти
Козир і Краснов працюють в тандемі і відвертають увагу один на одного.
показати весь коментар
16.08.2025 13:41 Відповісти
Все дуже просто. Припинення вогню - це заморозка по ******** лінії фронту. Мирна угода - це здача України рудою мавпою за вимогами *************.
показати весь коментар
16.08.2025 12:51 Відповісти
Кремлівський маніак та його агент трамп підуть до біса! Ні Європа ні Америка ні Україна не підуть на угоду цих двох виродків.
показати весь коментар
16.08.2025 12:56 Відповісти
Воювати безкінечно незламно готові лише пензи-патріоти зі своїх диванів, вони ж то точно знають що їх не призовуть.
показати весь коментар
16.08.2025 13:02 Відповісти
Не мирна угода, а капітуляція.
показати весь коментар
16.08.2025 13:06 Відповісти
Трамп кончений ******
показати весь коментар
16.08.2025 13:18 Відповісти
Ми вирішили?! Хто це Ми, й чому Ви це вирішили без Народу України!
Трапон, ти таке ж лайно як й путіно-пуйло!
Нічого з того, що Ви там вирішили в Україні не буде!
Україна, Українці проти змови двох бариг та диктаторів з маразматичними й шизофренічними зхильностями!
показати весь коментар
16.08.2025 13:18 Відповісти
@ (в перекладі):

"Трамп порадив Україні погоджуватися на угоду з росією. На яку - не уточнив, - ЗМІ.

Після такої ганьби США і особисто Трампа, поради свої нехай напише на папірці, витре нею дупу і з'їсть.
Радити тепер він може виключно таким же тупорилим лузерам, як він сам."

показати весь коментар
16.08.2025 13:20 Відповісти
трампакс, піди та прийми ванну, від тебе ****** пхне, дихати не можна!!!
Війна, та війни закінчаться тільки тоді, як ми знищимо терористичну організацію "росія" і не раніше!
показати весь коментар
16.08.2025 13:32 Відповісти
Трампу смачно харкнули в пику і він сказав - чудовий і дуже успішний плювок!Сподіваюсь ще на майбутню зустріч де мені крім плювка мені дадуть копняка під зад!Дуже на то сподіваюсь,це буде прекрасно!
Отака от логіка старого ідіота,який по риториці жорсткий,мужній,безкомпромісний альфа-самець,а по діям і поступкам закомплексоване,боягузливе.самозакохане чмо...
показати весь коментар
16.08.2025 13:45 Відповісти
вы посоветовались, и ***** решило.... а чем, кстати, было бы плохо установить сначала перемирие, чтобы не погибали люди, а потом и заключить соглашение о мире?!
показати весь коментар
16.08.2025 14:01 Відповісти
Чемберлен теж привозив "мирну угоду" по Чехословаччині, а все закінчилось 2-ю світовою.
показати весь коментар
16.08.2025 14:01 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/davlenie-trampa-na-zelenskogo-budet-bolshoe/ Олег Пономарь:
Итак, Зеленский в понедельник снова летит в Вашингтон к Трампу.
Путин считает, что время трехстороннего саммита еще не пришло и пока Трамп может попрессовать Зеленского один. Также Путин предпочитает вместо заморозки более широкое и более фундаментальное соглашение по примеру Стамбульского меморандума 2022.
Давление Трампа на Зеленского будет большое и главный и самый болезненный пункт - обмен территориями, как Трамп его называет, или уход из Донбасса в обмен на что-то, как это называют в Украине.
Сегодня-завтра европейские союзники Украины соберутся на экстренный саммит для того, чтобы согласовать инструкции для Зеленского.
показати весь коментар
16.08.2025 14:03 Відповісти
