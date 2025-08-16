Ми вирішили, що найкращий спосіб завершити війну - мирна угода, а не припинення вогню. Якщо все вийде - заплануємо зустріч із Зеленським та Путіним, - Трамп

У понеділок, 18 серпня, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідер США Дональд Трамп планує обговорити зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Трамп повідомив у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським та європейськими лідерами, включаючи шанованого Генерального секретаря НАТО. Усі разом вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується", - запевнив Трамп.

Він також підтвердив, що президент Зеленський прибуде до Овального кабінету Вашингтона у понеділок вдень.

"Якщо все вийде, ми заплануємо зустріч з президентом Путіним. Потенційно, це врятує мільйони людських життів", - резюмує Трамп.

Також читайте: Трамп повідомив Зеленському, що Путін не хоче перемир’я, а прагне всеосяжної угоди про припинення війни, - Axios

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.