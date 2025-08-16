Ми вирішили, що найкращий спосіб завершити війну - мирна угода, а не припинення вогню. Якщо все вийде - заплануємо зустріч із Зеленським та Путіним, - Трамп
У понеділок, 18 серпня, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідер США Дональд Трамп планує обговорити зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це Трамп повідомив у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.
"Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським та європейськими лідерами, включаючи шанованого Генерального секретаря НАТО. Усі разом вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується", - запевнив Трамп.
Він також підтвердив, що президент Зеленський прибуде до Овального кабінету Вашингтона у понеділок вдень.
"Якщо все вийде, ми заплануємо зустріч з президентом Путіним. Потенційно, це врятує мільйони людських життів", - резюмує Трамп.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
пану Кривоносу би на сцену,
бо зелена потвора все підпише і втечє...
2019, мудрий нарід, клован верховний...
злочинець і вбивця , а Зеленський йому потакає і готує нашу
краіну до капітуляціі, як цього хоче Трамп і пуйло !
Зеля , іди геть зі своїм зрадником Трампом і дайте
Украіні спокій , а ми самі розберемося , що робити з цією
кацапською навалою !!
А що з нами буде у нас зараз виїхало десь 30 процентів випусників шкіл і проблема зростає, і ці діти ніколи не повернуться. Багато керівників підприємств, особливо оборонки уже жаліються на відсутність кваліфікованих кадрів, мусять брати нікого не хочу обідити..... але працівник рівня двірника не може сидіти за чпу і це збільшує процент браку та зменшує можливості взагалі виробництва чогось технологічного. Вже мовчу про шалену корупцію яка просто з'їдає країну зсередини, крадуть на всіх рівнях і аж тепер почались якісь кримінальні справи, хоча мало вірю що вони дійдуть до вироку.
Але нічого конкретного вони не пишуть, не пропонують, планів не мають.
Питання до вас коментатори: Як ви своїм життям розпоряджаєтеся? Так само,як і коментуєте - всі дурні, все погано, нічого не роблю, сиджу на печі?
І у юща міністр Гріцацуєв розпродавав важку зброю та скорочував Військо
При повній бездіяльності влади!!!!
Могли б хоча б частину техніки і катерів перевести "на материк" , створити меньші бази біля Одеси, Миколаєва і т.д. адже що Ющ що інший през завжди був проінформований, що расія вважає Кримську Область своєю і війська не виведе, і буде працювати.
у нас, нажаль, схожа ситуація, але ж ми й "не гнемо пальці", як дехто "№1 у світі" і не претендуємо з піною у рота на те ж саме лідерство у Світі, у нас і так усе є, але й, нажаль, купа невиліковних жлобів-зебілів..
Політикани і міндічі брешуть, куйню всяку мелять.
Я навіть не уявляю який треш несуть зараз "експерти" по марахвону. Добре що ніколи не дивився, бо і цитат виставляється ...
Щоб трохи підняти настрій ( захистити нервову систему від безнадії) слухаю пісню марафон від "Пес Патрон"....
Марафон марафон
Пропаганди чемпіон
Марафон марафон
поЦріота раціон..
!!!!!!!!!!!!!
Питання "вижити / не вижити " для країни вже перезріло.
або Уряд Порятунку.... або верховний міндіч зробить всім повний міндіч 🏳️🌈🏴☠️🏳️🌈🏴☠️🏳️🌈🏴☠️💩
Інакще марно сподіватись на зміни...
Трапон, ти таке ж лайно як й путіно-пуйло!
Нічого з того, що Ви там вирішили в Україні не буде!
Україна, Українці проти змови двох бариг та диктаторів з маразматичними й шизофренічними зхильностями!
"Трамп порадив Україні погоджуватися на угоду з росією. На яку - не уточнив, - ЗМІ.
Після такої ганьби США і особисто Трампа, поради свої нехай напише на папірці, витре нею дупу і з'їсть.
Радити тепер він може виключно таким же тупорилим лузерам, як він сам."
Війна, та війни закінчаться тільки тоді, як ми знищимо терористичну організацію "росія" і не раніше!
Отака от логіка старого ідіота,який по риториці жорсткий,мужній,безкомпромісний альфа-самець,а по діям і поступкам закомплексоване,боягузливе.самозакохане чмо...
Итак, Зеленский в понедельник снова летит в Вашингтон к Трампу.
Путин считает, что время трехстороннего саммита еще не пришло и пока Трамп может попрессовать Зеленского один. Также Путин предпочитает вместо заморозки более широкое и более фундаментальное соглашение по примеру Стамбульского меморандума 2022.
Давление Трампа на Зеленского будет большое и главный и самый болезненный пункт - обмен территориями, как Трамп его называет, или уход из Донбасса в обмен на что-то, как это называют в Украине.
Сегодня-завтра европейские союзники Украины соберутся на экстренный саммит для того, чтобы согласовать инструкции для Зеленского.