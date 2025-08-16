Посли ЄС сьогодні зберуться на позачергове засідання після зустрічі Трампа з Путіним

Сьогодні, 16 серпня 2025 року, після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним посли ЄС зберуться на позачергове засідання в онлайн-форматі.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"На порядку денному лише одне питання: агресія Росії проти України, обмін думками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.