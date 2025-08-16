Посли ЄС сьогодні зберуться на позачергове засідання після зустрічі Трампа з Путіним
Сьогодні, 16 серпня 2025 року, після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним посли ЄС зберуться на позачергове засідання в онлайн-форматі.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС
"На порядку денному лише одне питання: агресія Росії проти України, обмін думками", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Америка здулася, Америки немає...
Раціонально мислячим - а особливо по-діловому мислячим - людям характерно шукати в інших раціональні мотиви і раціональні ж підходи до них.
Це підводило вільний світ у спілкуванні з різними одержимими месіанськими мареннями тиранами. Аж поки не ставало зрозумілим одне.
Так, навіть тирани, які кидають мільйони життів і ресурси вартістю в мільярди і мільярди на реалізацію своїх марень, по-своєму раціональні.
Первинною, примітивною раціональністю. «Не влазь - убʼє». «На силу є більша сила». «Сила не візьме». Спроби шукати вищі мотиви приречені. Бо вони входять у суперечність із сенсом життя тирана - реалізацією марень.
У цьому сенсі глобального успіху на саміті в Алясці бути і не могло. Натомість путін спробував - і ще спробує! - використати намагання Трампа підібрати до нього аргументи саме для проведення своїх планів.
Пропозиції про «повітряне перемирʼя до зустрічі втрьох» є гарним важілем для продовження розмови. Важливо тепер, як до цієї розмови готуватися.
«Планом «Б» для цивілізованого світу щодо тиранів є тиск і застосування сили. Бо це - єдиний ефективний спосіб мати з ними справу.
Зараз Україна і наші європейські союзники мають надзвичайну задачу: переконати Трампа у необхідності посилення тиску на росію. І винайти для цього ефективні важелі.
Це потребує виняткових зусиль від влади в Україні:
- мобілізувати усі можливості для ефективної дипломатії щодо США і ЄС, створивши для Трампа «атмосферу необхідного рішення» (як це вдалось Ізраїлю і вдається, на жаль, росії);
- знайти спосіб обійти протидію «україноскептиків» у Європі;
- продемонструвати результат на полі бою - не вигадуванням авантюр, а вирішенням проблем, про які кричать військові і заговорили навіть у американській розвідспільноті.
У свою чергу, це потребувало б зміни в підходах влади. Сподіватись на це ще більш марно, ніж на переконання путіна «зупитись». Але без цього ефективність дій української влади залишатиметься далекью від бажаної, і чуда / прориву не буде.
Відтак, Україна пливтиме за подіями, покладаючись на здатність європейців з «коаліції охочих» зробити за нас нашу роботу. От тільки ефективність цього сумнівна: «у Трампа» європейців сприймають крізь призму їхніх власних трансатлантичних стосунків, з усім, що звідси випливає.
Тому, коли протягом наступних тижнів нас готуватимуть до «невідворотності сумних сценаріїв» і «важких рішень, які давно відкладалися» - памʼятайте: альтернатива була.
Вона потребувала змін у поведінці і підходах керманичів в Україні. Але ті традиційно обирають діяти звично - і байдуже на наслідки