УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10017 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 013 12

Посли ЄС сьогодні зберуться на позачергове засідання після зустрічі Трампа з Путіним

ЄС

Сьогодні, 16 серпня 2025 року, після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним посли ЄС зберуться на позачергове засідання в онлайн-форматі.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"На порядку денному лише одне питання: агресія Росії проти України, обмін думками", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Війна в Україні може завершитися до Різдва, якщо буде тристороння зустріч, - Грем

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Автор: 

посол (1130) Євросоюз (13999) Трамп Дональд (6858) переговори з Росією (1395)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Так хтось скаже накінець шо "король голий"? Чи продовжать вилизувати крашеного пі'здюка?
показати весь коментар
16.08.2025 10:20 Відповісти
+1
Пора вже Європі брати на себе повну відовідальність за цю війну.
Америка здулася, Америки немає...
показати весь коментар
16.08.2025 10:21 Відповісти
+1
Так в тому то і справа, що Європа не хоче... Та і мало що може, поки що, без США.
показати весь коментар
16.08.2025 10:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обговорюватимуть тезу трампона з пуйлом про те, хто тепер у Світі №1, а хто №2 ?!
показати весь коментар
16.08.2025 10:18 Відповісти
Так хтось скаже накінець шо "король голий"? Чи продовжать вилизувати крашеного пі'здюка?
показати весь коментар
16.08.2025 10:20 Відповісти
Пора вже Європі брати на себе повну відовідальність за цю війну.
Америка здулася, Америки немає...
показати весь коментар
16.08.2025 10:21 Відповісти
Так в тому то і справа, що Європа не хоче... Та і мало що може, поки що, без США.
показати весь коментар
16.08.2025 10:31 Відповісти
Зелох приєднається з Берліну чи з Лондону? Чи його взагалі не покликали?
показати весь коментар
16.08.2025 10:22 Відповісти
Якби Європа була солідарною, то важелі лідерства давно забрала б у рудого імбіцила. Він і сам радий би віддати, але європейці скиглять, що слабонькі.
показати весь коментар
16.08.2025 10:25 Відповісти
Ішінгер, Блюменталь, Болтон та інші адекватні політики ці переговори оцінили як поразку Трумпа та перемогу ***** в частині його легімітизації
показати весь коментар
16.08.2025 10:32 Відповісти
Показово ввести 19 пакет санкцій. Хоть щось, крім балачок
показати весь коментар
16.08.2025 10:53 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/16806 Ростислав Павленко:
Раціонально мислячим - а особливо по-діловому мислячим - людям характерно шукати в інших раціональні мотиви і раціональні ж підходи до них.
Це підводило вільний світ у спілкуванні з різними одержимими месіанськими мареннями тиранами. Аж поки не ставало зрозумілим одне.
Так, навіть тирани, які кидають мільйони життів і ресурси вартістю в мільярди і мільярди на реалізацію своїх марень, по-своєму раціональні.
Первинною, примітивною раціональністю. «Не влазь - убʼє». «На силу є більша сила». «Сила не візьме». Спроби шукати вищі мотиви приречені. Бо вони входять у суперечність із сенсом життя тирана - реалізацією марень.
У цьому сенсі глобального успіху на саміті в Алясці бути і не могло. Натомість путін спробував - і ще спробує! - використати намагання Трампа підібрати до нього аргументи саме для проведення своїх планів.
Пропозиції про «повітряне перемирʼя до зустрічі втрьох» є гарним важілем для продовження розмови. Важливо тепер, як до цієї розмови готуватися.
«Планом «Б» для цивілізованого світу щодо тиранів є тиск і застосування сили. Бо це - єдиний ефективний спосіб мати з ними справу.
показати весь коментар
16.08.2025 11:34 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/16806 Ростислав Павленко (продовження):
Зараз Україна і наші європейські союзники мають надзвичайну задачу: переконати Трампа у необхідності посилення тиску на росію. І винайти для цього ефективні важелі.
Це потребує виняткових зусиль від влади в Україні:
- мобілізувати усі можливості для ефективної дипломатії щодо США і ЄС, створивши для Трампа «атмосферу необхідного рішення» (як це вдалось Ізраїлю і вдається, на жаль, росії);
- знайти спосіб обійти протидію «україноскептиків» у Європі;
- продемонструвати результат на полі бою - не вигадуванням авантюр, а вирішенням проблем, про які кричать військові і заговорили навіть у американській розвідспільноті.
У свою чергу, це потребувало б зміни в підходах влади. Сподіватись на це ще більш марно, ніж на переконання путіна «зупитись». Але без цього ефективність дій української влади залишатиметься далекью від бажаної, і чуда / прориву не буде.
Відтак, Україна пливтиме за подіями, покладаючись на здатність європейців з «коаліції охочих» зробити за нас нашу роботу. От тільки ефективність цього сумнівна: «у Трампа» європейців сприймають крізь призму їхніх власних трансатлантичних стосунків, з усім, що звідси випливає.
Тому, коли протягом наступних тижнів нас готуватимуть до «невідворотності сумних сценаріїв» і «важких рішень, які давно відкладалися» - памʼятайте: альтернатива була.
Вона потребувала змін у поведінці і підходах керманичів в Україні. Але ті традиційно обирають діяти звично - і байдуже на наслідки
показати весь коментар
16.08.2025 11:37 Відповісти
 
 