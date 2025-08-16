Війна в Україні може завершитися до Різдва, якщо буде тристороння зустріч, - Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем прогнозує, що російсько-українська війна може закінчитися до Різдва, але тільки в тому разі, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.
"Не помиляйтеся, ця війна - агресивна війна Путіна проти України. Однак я завжди говорив, що Україна не вижене всіх російських солдатів, а Путін не захопить Київ", - зазначив Грем.
Він наголосив, що ключ до гідного і справедливого завершення цієї війни - створення "інфраструктури стримування", яку не змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню РФ.
"Якщо тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним дійсно відбудеться, то я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", - передбачив Грем.
Він також висловив думку, що, якщо потенційна тристороння зустріч не відбудеться, Трампу, "можливо, доведеться піти ва-банк, щоб покарати тих, хто купує дешеву російську нафту і газ, підтримуючи військову машину Путіна".
Він також прогнозує, що обмін територіями, ймовірно, стане частиною будь-якої посередницької угоди.
"Буде обмін територіями. Виселити всіх росіян неможливо, але українці укладуть цю угоду, а не США. Україна укладе цю угоду, і Трамп покладе край цій війні. Я ніколи не був таким оптимістичним, як зараз", - заявив він.
Зараз будь які слова політиків = Марахвон
будь ласка, співає Пес Патрон. Потужний кліп
Пропаганди чемпіон
Марафон марафон !!
Патріота раціон
Він по розуму - десь на рівні трампа . Як ляпне...
А трамп в цьому списку чому не фігурує, що він зробив в свою першу каденцію, щоб запобігти новому вторгненню прутіна?
- Давайте долучимо ще одного ідіота!!
Старе риже всім заявило: "...ми №1, вони - №2", а це для них означає, - як захочимо, так й зробимо!
Путіну дали картбланш на захоплення всієї України, ось чому всю Україну під час підготовки до зустріч на Алясці, й під час самої зустріччі, рф так активно не обстрілювала балістикою, ракетами, безпілотниками, бо чекали на відмашку кремлівського гнидника!
Тому Америка зустріччю з пуйлом, зганьбила себе на сторіччя!
і за це він отримав те , чого забажав від ху@ла 😡
Трампа цікавлять тільки гроші ......)
Він або "не говорив такого" або "жартував".
не буде , так як є домовленість між кремлівським вилупком !!
якщо
12 травня 2025 проти мацковіі введуть санкціі, - Грем .
як і обіцяли