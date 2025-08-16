УКР
Війна в Україні може завершитися до Різдва, якщо буде тристороння зустріч, - Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем про терміни завершення війни

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем прогнозує, що російсько-українська війна може закінчитися до Різдва, але тільки в тому разі, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Не помиляйтеся, ця війна - агресивна війна Путіна проти України. Однак я завжди говорив, що Україна не вижене всіх російських солдатів, а Путін не захопить Київ", - зазначив Грем.

Він наголосив, що ключ до гідного і справедливого завершення цієї війни - створення "інфраструктури стримування", яку не змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню РФ.

"Якщо тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним дійсно відбудеться, то я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", - передбачив Грем.

Він також висловив думку, що, якщо потенційна тристороння зустріч не відбудеться, Трампу, "можливо, доведеться піти ва-банк, щоб покарати тих, хто купує дешеву російську нафту і газ, підтримуючи військову машину Путіна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп зателефонував Зеленському та лідерам НАТО, - помічник президента США Скавіно

Він також прогнозує, що обмін територіями, ймовірно, стане частиною будь-якої посередницької угоди.

"Буде обмін територіями. Виселити всіх росіян неможливо, але українці укладуть цю угоду, а не США. Україна укладе цю угоду, і Трамп покладе край цій війні. Я ніколи не був таким оптимістичним, як зараз", - заявив він.

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Грем Ліндсі (121) війна в Україні (5735)
+13
Да пішов ти нах***. Де санкції проти Сосії які ти обіцяв? Де військова допомога від сша за корисні копалини які ти обіцяв? Де гарантії безпеки від сша за корисні копалини які ти обіцяв?
16.08.2025 10:06 Відповісти
+11
Ше один губошльоп
16.08.2025 10:01 Відповісти
+11
"не змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню рф" - а чому не згадав про Трампа між Обамою та Байденом? Як же так сталося?
16.08.2025 10:08 Відповісти
Та пішли ви....
Зараз будь які слова політиків = Марахвон
16.08.2025 09:59 Відповісти
якщо путін і трамп зустрінуться з Господом Богом до Різдва
16.08.2025 10:13 Відповісти
https://youtu.be/iaPblGt-xZU?si=llkMvQ6k7vCj8jrY

будь ласка, співає Пес Патрон. Потужний кліп
16.08.2025 10:00 Відповісти
- марафон марафон!!
Пропаганди чемпіон
Марафон марафон !!
Патріота раціон
16.08.2025 10:02 Відповісти
Ше один губошльоп
16.08.2025 10:01 Відповісти
можна поменьше американських ********, хай вони через сільгосп угіддя підуть у дупу путіну
16.08.2025 10:03 Відповісти
грем тупо краде час у людства: його заяви ніколи не збуваються.

Він по розуму - десь на рівні трампа . Як ляпне...
16.08.2025 10:03 Відповісти
Він наголосив, що ключ до гідного і справедливого завершення цієї війни - створення "інфраструктури стримування", яку не змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3568935
А трамп в цьому списку чому не фігурує, що він зробив в свою першу каденцію, щоб запобігти новому вторгненню прутіна?
16.08.2025 10:04 Відповісти
За результатами 2 сторонньої зустріч результатів нема.
- Давайте долучимо ще одного ідіота!!
16.08.2025 10:04 Відповісти
У штатах Грем-у нас Гордон.Два аферюги,що впарюють дилетантам свої "пірамідки".
16.08.2025 10:05 Відповісти
На Алясці трампон разом з пуйлом про все домовились!
Старе риже всім заявило: "...ми №1, вони - №2", а це для них означає, - як захочимо, так й зробимо!
Путіну дали картбланш на захоплення всієї України, ось чому всю Україну під час підготовки до зустріч на Алясці, й під час самої зустріччі, рф так активно не обстрілювала балістикою, ракетами, безпілотниками, бо чекали на відмашку кремлівського гнидника!
Тому Америка зустріччю з пуйлом, зганьбила себе на сторіччя!
16.08.2025 10:05 Відповісти
Трамп тягне час , якого бажає кремлівське бидло
і за це він отримав те , чого забажав від ху@ла 😡
Трампа цікавлять тільки гроші ......)
16.08.2025 10:05 Відповісти
Да пішов ти нах***. Де санкції проти Сосії які ти обіцяв? Де військова допомога від сша за корисні копалини які ти обіцяв? Де гарантії безпеки від сша за корисні копалини які ти обіцяв?
16.08.2025 10:06 Відповісти
І покажіть кінець кінцем цим трамподрочерам Де ***** і рашисти було при Байдені і де зараз при Тампоні. Байден хоч і був овочем але Тампон не коштує підошви черевика Байдена
16.08.2025 10:09 Відповісти
Трамп за пів року не виконав жодної зі своїх обіцянок.
Він або "не говорив такого" або "жартував".
16.08.2025 10:11 Відповісти
На Индию наложил санкции и дал патриот и продаёт оружие ЕС и еще полно мелких
16.08.2025 10:32 Відповісти
Він припинив або обмежив навіть гарантоване Байденом, про що ви пишете?
16.08.2025 10:35 Відповісти
поки америка стелиться перед терористом - ніякого миру не буде
16.08.2025 10:08 Відповісти
Завершитись, це по їхньому значить - Україна має здатися.
16.08.2025 10:20 Відповісти
"не змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню рф" - а чому не згадав про Трампа між Обамою та Байденом? Як же так сталося?
16.08.2025 10:08 Відповісти
блін, апостол йо.нутого Трампа
16.08.2025 10:08 Відповісти
Трамп сказав , що санкцій проти рф ,
не буде , так як є домовленість між кремлівським вилупком !!
16.08.2025 10:09 Відповісти
Ну прошла двусторонняя встреча, что изменилось?! путин *****, Трампон Трампакс долбойоб!!
16.08.2025 10:12 Відповісти
на таких умовах все могло закінчитись ще до 8 бересня 2022
16.08.2025 10:12 Відповісти
іди на куй... під пись пись пись санти будапештські..
16.08.2025 10:13 Відповісти
Та йди ти знаєш куди,сенатор-довбой@б. Як виявилося ви можете тільки запропонувати Україні капітуляцію,гівнюки.
16.08.2025 10:21 Відповісти
Трамп ти старезне мудило
16.08.2025 10:22 Відповісти
Куплені.куйлом американські шлюхи на чолі із головною курвою американського гарему "трамбоном.Ось що Ви несете ....Він також висловив думку, що, якщо потенційна тристороння зустріч не відбудеться, Трампу, "можливо, доведеться піти ва-банк, щоб покарати тих, хто купує дешеву російську нафту і газ, підтримуючи військову машину Путіна". А ЧОМУ Ж ВИ СУЧІ ДІТИ НЕ КАРАЄТЕ СВІТОВОГО РАШИСТСЬКОГО ТЕРОРИСТА І ВБИВЦЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...???
16.08.2025 10:27 Відповісти
Яке марення !
16.08.2025 10:28 Відповісти
Якби ідіотичний мериканський президент не грав дурня, увів санкції, війна б точно закінчилась на Різдво. Але руда потороч вирішила обдурити світ і обвінчатися з пуйлом на воєнній базі. Тепер це любов навсігда.
16.08.2025 10:29 Відповісти
Війна може закінчитись і за годину, якщо Україна капітулює. Якщо ні, то війна буде тривати, аж поки Україна, або Росія цю війну не програє.
16.08.2025 10:33 Відповісти
ще одному палісандр підвезли, та він почав вистругувати чарівну паличку.
16.08.2025 10:36 Відповісти
до різдва, але якого року не сказав.
16.08.2025 10:54 Відповісти
Війна в Україні може завершитися до Різдва,
якщо
12 травня 2025 проти мацковіі введуть санкціі, - Грем .
як і обіцяли
16.08.2025 11:04 Відповісти
Як вони задовбали своїми балачками
16.08.2025 11:21 Відповісти
Кончене трепло...
16.08.2025 11:26 Відповісти
Донатьте на дрони, допомагайте війську та не слухайте пройдисвітів та ворогів
16.08.2025 11:27 Відповісти
Зовите санитаров! У них опять Грэм отвязался.
16.08.2025 11:28 Відповісти
Війна завершиться до Різдва якщо Україні буде надана відповідна зброя у тому об'ємі щоб можна було провести швидкий контрнаступ і звільнити усі українські території!
16.08.2025 11:52 Відповісти
Обмін територічми, це як? Вони нам Кубань, а ми їм Донбас?
16.08.2025 12:10 Відповісти
Ми не можемо заявляти про прогрес, передаючи на аутсорсинг несправедливість. Рівність не повинна мати кордонів. З іншого боку, торгівля додала мені сил - окрема подяка Pro Shelton (@SheltonSGNL у Telegram) за те, що допоміг мені заробити понад 199 тисяч доларів.
ПОТРІБНА негайна тристороння зустріч: трамп, путін і чорт. В Пеклі.
16.08.2025 12:35 Відповісти
А шо там коментувати, грем - це кацапський гумовий надзюзюрник.
16.08.2025 12:46 Відповісти
 
 