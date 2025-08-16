Війна в Україні може завершитися до Різдва, якщо буде тристороння зустріч, - Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем прогнозує, що російсько-українська війна може закінчитися до Різдва, але тільки в тому разі, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Не помиляйтеся, ця війна - агресивна війна Путіна проти України. Однак я завжди говорив, що Україна не вижене всіх російських солдатів, а Путін не захопить Київ", - зазначив Грем.

Він наголосив, що ключ до гідного і справедливого завершення цієї війни - створення "інфраструктури стримування", яку не змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню РФ.

"Якщо тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним дійсно відбудеться, то я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", - передбачив Грем.

Він також висловив думку, що, якщо потенційна тристороння зустріч не відбудеться, Трампу, "можливо, доведеться піти ва-банк, щоб покарати тих, хто купує дешеву російську нафту і газ, підтримуючи військову машину Путіна".

Він також прогнозує, що обмін територіями, ймовірно, стане частиною будь-якої посередницької угоди.

"Буде обмін територіями. Виселити всіх росіян неможливо, але українці укладуть цю угоду, а не США. Україна укладе цю угоду, і Трамп покладе край цій війні. Я ніколи не був таким оптимістичним, як зараз", - заявив він.