Новости Прекращение войны Встреча Трампа и Путина на Аляске
2 661 45

Война в Украине может завершиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча, - Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм о сроках завершения войны

Сенатор-республиканец Линдси Грэм прогнозирует, что российско-украинская война может закончиться до Рождества, но только в том случае, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Не ошибайтесь, эта война - агрессивная война Путина против Украины. Однако я всегда говорил, что Украина не выгонит всех российских солдат, а Путин не захватит Киев", - отметил Грэм.

Он подчеркнул, что ключ к достойному и справедливому завершению этой войны - создание "инфраструктуры сдерживания", которую не смогли создать Байден и Обама, чтобы предотвратить новое вторжение РФ.

"Если трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным действительно состоится, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества", - предсказал Грэм.

Он также выразил мнение, что, если потенциальная трехсторонняя встреча не состоится, Трампу, "возможно, придется пойти ва-банк, чтобы наказать тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп позвонил Зеленскому и лидерам НАТО, - помощник президента США Скавино

Он также прогнозирует, что обмен территориями, вероятно, станет частью любого посреднического соглашения.

"Будет обмен территориями. Выселить всех русских невозможно, но украинцы заключат это соглашение, а не США. Украина заключит это соглашение, и Трамп положит конец этой войне. Я никогда не был таким оптимистичным, как сейчас", - заявил он.

+13
Да пішов ти нах***. Де санкції проти Сосії які ти обіцяв? Де військова допомога від сша за корисні копалини які ти обіцяв? Де гарантії безпеки від сша за корисні копалини які ти обіцяв?
16.08.2025 10:06 Ответить
+11
Ше один губошльоп
16.08.2025 10:01 Ответить
+11
"не змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню рф" - а чому не згадав про Трампа між Обамою та Байденом? Як же так сталося?
16.08.2025 10:08 Ответить
Та пішли ви....
Зараз будь які слова політиків = Марахвон
16.08.2025 09:59 Ответить
якщо путін і трамп зустрінуться з Господом Богом до Різдва
16.08.2025 10:13 Ответить
https://youtu.be/iaPblGt-xZU?si=llkMvQ6k7vCj8jrY

будь ласка, співає Пес Патрон. Потужний кліп
16.08.2025 10:00 Ответить
- марафон марафон!!
Пропаганди чемпіон
Марафон марафон !!
Патріота раціон
16.08.2025 10:02 Ответить
Ше один губошльоп
16.08.2025 10:01 Ответить
можна поменьше американських ********, хай вони через сільгосп угіддя підуть у дупу путіну
16.08.2025 10:03 Ответить
грем тупо краде час у людства: його заяви ніколи не збуваються.

Він по розуму - десь на рівні трампа . Як ляпне...
16.08.2025 10:03 Ответить
А трамп в цьому списку чому не фігурує, що він зробив в свою першу каденцію, щоб запобігти новому вторгненню прутіна?
16.08.2025 10:04 Ответить
За результатами 2 сторонньої зустріч результатів нема.
- Давайте долучимо ще одного ідіота!!
16.08.2025 10:04 Ответить
У штатах Грем-у нас Гордон.Два аферюги,що впарюють дилетантам свої "пірамідки".
16.08.2025 10:05 Ответить
На Алясці трампон разом з пуйлом про все домовились!
Старе риже всім заявило: "...ми №1, вони - №2", а це для них означає, - як захочимо, так й зробимо!
Путіну дали картбланш на захоплення всієї України, ось чому всю Україну під час підготовки до зустріч на Алясці, й під час самої зустріччі, рф так активно не обстрілювала балістикою, ракетами, безпілотниками, бо чекали на відмашку кремлівського гнидника!
Тому Америка зустріччю з пуйлом, зганьбила себе на сторіччя!
16.08.2025 10:05 Ответить
Трамп тягне час , якого бажає кремлівське бидло
і за це він отримав те , чого забажав від ху@ла 😡
Трампа цікавлять тільки гроші ......)
16.08.2025 10:05 Ответить
16.08.2025 10:06 Ответить
І покажіть кінець кінцем цим трамподрочерам Де ***** і рашисти було при Байдені і де зараз при Тампоні. Байден хоч і був овочем але Тампон не коштує підошви черевика Байдена
16.08.2025 10:09 Ответить
Трамп за пів року не виконав жодної зі своїх обіцянок.
Він або "не говорив такого" або "жартував".
16.08.2025 10:11 Ответить
На Индию наложил санкции и дал патриот и продаёт оружие ЕС и еще полно мелких
16.08.2025 10:32 Ответить
Він припинив або обмежив навіть гарантоване Байденом, про що ви пишете?
показать весь комментарий
поки америка стелиться перед терористом - ніякого миру не буде
16.08.2025 10:08 Ответить
Завершитись, це по їхньому значить - Україна має здатися.
16.08.2025 10:20 Ответить
16.08.2025 10:08 Ответить
блін, апостол йо.нутого Трампа
16.08.2025 10:08 Ответить
Трамп сказав , що санкцій проти рф ,
не буде , так як є домовленість між кремлівським вилупком !!
16.08.2025 10:09 Ответить
Ну прошла двусторонняя встреча, что изменилось?! путин *****, Трампон Трампакс долбойоб!!
16.08.2025 10:12 Ответить
на таких умовах все могло закінчитись ще до 8 бересня 2022
16.08.2025 10:12 Ответить
іди на куй... під пись пись пись санти будапештські..
16.08.2025 10:13 Ответить
Та йди ти знаєш куди,сенатор-довбой@б. Як виявилося ви можете тільки запропонувати Україні капітуляцію,гівнюки.
16.08.2025 10:21 Ответить
Трамп ти старезне мудило
16.08.2025 10:22 Ответить
Куплені.куйлом американські шлюхи на чолі із головною курвою американського гарему "трамбоном.Ось що Ви несете ....Він також висловив думку, що, якщо потенційна тристороння зустріч не відбудеться, Трампу, "можливо, доведеться піти ва-банк, щоб покарати тих, хто купує дешеву російську нафту і газ, підтримуючи військову машину Путіна". А ЧОМУ Ж ВИ СУЧІ ДІТИ НЕ КАРАЄТЕ СВІТОВОГО РАШИСТСЬКОГО ТЕРОРИСТА І ВБИВЦЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...???
16.08.2025 10:27 Ответить
Яке марення !
16.08.2025 10:28 Ответить
Якби ідіотичний мериканський президент не грав дурня, увів санкції, війна б точно закінчилась на Різдво. Але руда потороч вирішила обдурити світ і обвінчатися з пуйлом на воєнній базі. Тепер це любов навсігда.
16.08.2025 10:29 Ответить
Війна може закінчитись і за годину, якщо Україна капітулює. Якщо ні, то війна буде тривати, аж поки Україна, або Росія цю війну не програє.
16.08.2025 10:33 Ответить
ще одному палісандр підвезли, та він почав вистругувати чарівну паличку.
16.08.2025 10:36 Ответить
до різдва, але якого року не сказав.
16.08.2025 10:54 Ответить
Війна в Україні може завершитися до Різдва,
якщо
12 травня 2025 проти мацковіі введуть санкціі, - Грем .
як і обіцяли
16.08.2025 11:04 Ответить
Як вони задовбали своїми балачками
16.08.2025 11:21 Ответить
Кончене трепло...
16.08.2025 11:26 Ответить
Донатьте на дрони, допомагайте війську та не слухайте пройдисвітів та ворогів
16.08.2025 11:27 Ответить
Зовите санитаров! У них опять Грэм отвязался.
16.08.2025 11:28 Ответить
Війна завершиться до Різдва якщо Україні буде надана відповідна зброя у тому об'ємі щоб можна було провести швидкий контрнаступ і звільнити усі українські території!
16.08.2025 11:52 Ответить
Обмін територічми, це як? Вони нам Кубань, а ми їм Донбас?
16.08.2025 12:10 Ответить
Ми не можемо заявляти про прогрес, передаючи на аутсорсинг несправедливість. Рівність не повинна мати кордонів. З іншого боку, торгівля додала мені сил - окрема подяка Pro Shelton (@SheltonSGNL у Telegram) за те, що допоміг мені заробити понад 199 тисяч доларів.
16.08.2025 12:11 Ответить
ПОТРІБНА негайна тристороння зустріч: трамп, путін і чорт. В Пеклі.
16.08.2025 12:35 Ответить
А шо там коментувати, грем - це кацапський гумовий надзюзюрник.
16.08.2025 12:46 Ответить
 
 