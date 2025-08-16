Война в Украине может завершиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча, - Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм прогнозирует, что российско-украинская война может закончиться до Рождества, но только в том случае, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
"Не ошибайтесь, эта война - агрессивная война Путина против Украины. Однако я всегда говорил, что Украина не выгонит всех российских солдат, а Путин не захватит Киев", - отметил Грэм.
Он подчеркнул, что ключ к достойному и справедливому завершению этой войны - создание "инфраструктуры сдерживания", которую не смогли создать Байден и Обама, чтобы предотвратить новое вторжение РФ.
"Если трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным действительно состоится, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества", - предсказал Грэм.
Он также выразил мнение, что, если потенциальная трехсторонняя встреча не состоится, Трампу, "возможно, придется пойти ва-банк, чтобы наказать тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина".
Он также прогнозирует, что обмен территориями, вероятно, станет частью любого посреднического соглашения.
"Будет обмен территориями. Выселить всех русских невозможно, но украинцы заключат это соглашение, а не США. Украина заключит это соглашение, и Трамп положит конец этой войне. Я никогда не был таким оптимистичным, как сейчас", - заявил он.
Зараз будь які слова політиків = Марахвон
будь ласка, співає Пес Патрон. Потужний кліп
Пропаганди чемпіон
Марафон марафон !!
Патріота раціон
Він по розуму - десь на рівні трампа . Як ляпне...
А трамп в цьому списку чому не фігурує, що він зробив в свою першу каденцію, щоб запобігти новому вторгненню прутіна?
- Давайте долучимо ще одного ідіота!!
Старе риже всім заявило: "...ми №1, вони - №2", а це для них означає, - як захочимо, так й зробимо!
Путіну дали картбланш на захоплення всієї України, ось чому всю Україну під час підготовки до зустріч на Алясці, й під час самої зустріччі, рф так активно не обстрілювала балістикою, ракетами, безпілотниками, бо чекали на відмашку кремлівського гнидника!
Тому Америка зустріччю з пуйлом, зганьбила себе на сторіччя!
і за це він отримав те , чого забажав від ху@ла 😡
Трампа цікавлять тільки гроші ......)
Він або "не говорив такого" або "жартував".
не буде , так як є домовленість між кремлівським вилупком !!
якщо
12 травня 2025 проти мацковіі введуть санкціі, - Грем .
як і обіцяли