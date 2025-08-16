Война в Украине может завершиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча, - Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм прогнозирует, что российско-украинская война может закончиться до Рождества, но только в том случае, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Не ошибайтесь, эта война - агрессивная война Путина против Украины. Однако я всегда говорил, что Украина не выгонит всех российских солдат, а Путин не захватит Киев", - отметил Грэм.

Он подчеркнул, что ключ к достойному и справедливому завершению этой войны - создание "инфраструктуры сдерживания", которую не смогли создать Байден и Обама, чтобы предотвратить новое вторжение РФ.

"Если трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным действительно состоится, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества", - предсказал Грэм.

Он также выразил мнение, что, если потенциальная трехсторонняя встреча не состоится, Трампу, "возможно, придется пойти ва-банк, чтобы наказать тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина".

Он также прогнозирует, что обмен территориями, вероятно, станет частью любого посреднического соглашения.

"Будет обмен территориями. Выселить всех русских невозможно, но украинцы заключат это соглашение, а не США. Украина заключит это соглашение, и Трамп положит конец этой войне. Я никогда не был таким оптимистичным, как сейчас", - заявил он.