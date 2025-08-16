Послы ЕС сегодня соберутся на внеочередное заседание после встречи Трампа с Путиным
Сегодня, 16 августа 2025 года, после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным послы ЕС соберутся на внеочередное заседание в онлайн-формате.
Об этом говорится на сайте Совета ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"На повестке дня только один вопрос: агрессия России против Украины, обмен мнениями", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Америка здулася, Америки немає...
Раціонально мислячим - а особливо по-діловому мислячим - людям характерно шукати в інших раціональні мотиви і раціональні ж підходи до них.
Це підводило вільний світ у спілкуванні з різними одержимими месіанськими мареннями тиранами. Аж поки не ставало зрозумілим одне.
Так, навіть тирани, які кидають мільйони життів і ресурси вартістю в мільярди і мільярди на реалізацію своїх марень, по-своєму раціональні.
Первинною, примітивною раціональністю. «Не влазь - убʼє». «На силу є більша сила». «Сила не візьме». Спроби шукати вищі мотиви приречені. Бо вони входять у суперечність із сенсом життя тирана - реалізацією марень.
У цьому сенсі глобального успіху на саміті в Алясці бути і не могло. Натомість путін спробував - і ще спробує! - використати намагання Трампа підібрати до нього аргументи саме для проведення своїх планів.
Пропозиції про «повітряне перемирʼя до зустрічі втрьох» є гарним важілем для продовження розмови. Важливо тепер, як до цієї розмови готуватися.
«Планом «Б» для цивілізованого світу щодо тиранів є тиск і застосування сили. Бо це - єдиний ефективний спосіб мати з ними справу.
Зараз Україна і наші європейські союзники мають надзвичайну задачу: переконати Трампа у необхідності посилення тиску на росію. І винайти для цього ефективні важелі.
Це потребує виняткових зусиль від влади в Україні:
- мобілізувати усі можливості для ефективної дипломатії щодо США і ЄС, створивши для Трампа «атмосферу необхідного рішення» (як це вдалось Ізраїлю і вдається, на жаль, росії);
- знайти спосіб обійти протидію «україноскептиків» у Європі;
- продемонструвати результат на полі бою - не вигадуванням авантюр, а вирішенням проблем, про які кричать військові і заговорили навіть у американській розвідспільноті.
У свою чергу, це потребувало б зміни в підходах влади. Сподіватись на це ще більш марно, ніж на переконання путіна «зупитись». Але без цього ефективність дій української влади залишатиметься далекью від бажаної, і чуда / прориву не буде.
Відтак, Україна пливтиме за подіями, покладаючись на здатність європейців з «коаліції охочих» зробити за нас нашу роботу. От тільки ефективність цього сумнівна: «у Трампа» європейців сприймають крізь призму їхніх власних трансатлантичних стосунків, з усім, що звідси випливає.
Тому, коли протягом наступних тижнів нас готуватимуть до «невідворотності сумних сценаріїв» і «важких рішень, які давно відкладалися» - памʼятайте: альтернатива була.
Вона потребувала змін у поведінці і підходах керманичів в Україні. Але ті традиційно обирають діяти звично - і байдуже на наслідки