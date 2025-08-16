Послы ЕС сегодня соберутся на внеочередное заседание после встречи Трампа с Путиным

Сегодня, 16 августа 2025 года, после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным послы ЕС соберутся на внеочередное заседание в онлайн-формате.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"На повестке дня только один вопрос: агрессия России против Украины, обмен мнениями", - говорится в сообщении.

Читайте также: Война в Украине может завершиться до Рождества, если будет трехсторонняя встреча, - Грэм

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.