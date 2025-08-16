Украина должна получить гарантии безопасности и сама принимать решения относительно своей территории, - заявление лидеров ЕС

Лидеры ЕС готовы и дальше давить на Россию для достижения справедливого мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, которое подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейского Совета Антониу Кошта.

В нем указано, что президент США Дональд Трамп проинформировал их и президента Украины Владимира Зеленского о результатах встречи с диктатором России на Аляске 15 августа 2025 года.

Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны России и достижение справедливого и прочного мира.

Как сказал президент Трамп: "Нет соглашения, пока не будет соглашения". Как и предполагает президент Трамп, следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры, в частности с президентом Зеленским, с которым он встретится в ближайшее время.

Также читайте: Послы ЕС сегодня соберутся на внеочередное заседание после встречи Трампа с Путиным

"Мы также готовы сотрудничать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.

Мы четко понимаем, что Украина должна иметь неизменные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль. Никаких ограничений не должно быть наложено на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Украина сама будет принимать решение относительно своей территории. Международные границы не должны меняться силой.

Также читайте: Никакие территориальные уступки или обмен землями не могут быть частью соглашения о прекращении огня, - Порошенко

"Наша поддержка Украины будет продолжаться. Мы полны решимости сделать больше, чтобы Украина оставалась сильной, чтобы достичь прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира.

Пока в Украине продолжаются убийства, мы готовы поддерживать давление на Россию. Мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказать давление на военную экономику России, пока не будет установлен справедливый и длительный мир.

Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в нашей работе над достижением мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - резюмировали лидеры ЕС.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.