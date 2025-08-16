Украина должна получить гарантии безопасности и сама принимать решения относительно своей территории, - заявление лидеров ЕС
Лидеры ЕС готовы и дальше давить на Россию для достижения справедливого мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, которое подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейского Совета Антониу Кошта.
В нем указано, что президент США Дональд Трамп проинформировал их и президента Украины Владимира Зеленского о результатах встречи с диктатором России на Аляске 15 августа 2025 года.
Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны России и достижение справедливого и прочного мира.
Как сказал президент Трамп: "Нет соглашения, пока не будет соглашения". Как и предполагает президент Трамп, следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры, в частности с президентом Зеленским, с которым он встретится в ближайшее время.
"Мы также готовы сотрудничать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.
Мы четко понимаем, что Украина должна иметь неизменные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль. Никаких ограничений не должно быть наложено на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Украина сама будет принимать решение относительно своей территории. Международные границы не должны меняться силой.
"Наша поддержка Украины будет продолжаться. Мы полны решимости сделать больше, чтобы Украина оставалась сильной, чтобы достичь прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира.
Пока в Украине продолжаются убийства, мы готовы поддерживать давление на Россию. Мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказать давление на военную экономику России, пока не будет установлен справедливый и длительный мир.
Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в нашей работе над достижением мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - резюмировали лидеры ЕС.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Гарно бубося надипломатив - бігай далі за Трампом - він і скумбрію твою скоро цапам подарує...
... Також зазначається, що Україна сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Джерело: https://censor.net/ua/n3568965
Що ж, чекайте того часу коли вам кожному по черзі доведеться приймати таке рішення
Кожен суб'єкт хай скаже на скільки мільонів/мільярдів гарантує фінансування цих гарантій , на скільки буде фінансування ракет, снарядів, патронів
Горді лозунги
на хліб не нама.....В гармату не зарядиш, для Безпеки треба конкретика
От від кого ми маємо ґарантовану небезпеку - відомо добре.
Продовжуєш топити за Трампушу який "хоче припинити війну"? Чи трохи смальцю в голову попало?