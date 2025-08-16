Украина должна получить гарантии безопасности и сама принимать решения относительно своей территории, - заявление лидеров ЕС

РУС
Лидеры ЕС готовы и дальше давить на Россию для достижения справедливого мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, которое подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейского Совета Антониу Кошта.

В нем указано, что президент США Дональд Трамп проинформировал их и президента Украины Владимира Зеленского о результатах встречи с диктатором России на Аляске 15 августа 2025 года.

Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны России и достижение справедливого и прочного мира.

Как сказал президент Трамп: "Нет соглашения, пока не будет соглашения". Как и предполагает президент Трамп, следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры, в частности с президентом Зеленским, с которым он встретится в ближайшее время.

"Мы также готовы сотрудничать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.

Мы четко понимаем, что Украина должна иметь неизменные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль. Никаких ограничений не должно быть наложено на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Украина сама будет принимать решение относительно своей территории. Международные границы не должны меняться силой.

"Наша поддержка Украины будет продолжаться. Мы полны решимости сделать больше, чтобы Украина оставалась сильной, чтобы достичь прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира.

Пока в Украине продолжаются убийства, мы готовы поддерживать давление на Россию. Мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказать давление на военную экономику России, пока не будет установлен справедливый и длительный мир.

Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в нашей работе над достижением мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - резюмировали лидеры ЕС.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

+7
Умили руки, короч.
Гарно бубося надипломатив - бігай далі за Трампом - він і скумбрію твою скоро цапам подарує...
16.08.2025 13:26 Ответить
+7
16.08.2025 13:34 Ответить
+5
Напомню еще раз. Территориальное устройство Украины закреплено Конституцией и никто из зеленых гельминтов не в силах этого изменить. Даже просто желание этого тянет на ст. 111 УК Украины. Не говоря уже о заключении каких-то пактов.
16.08.2025 13:29 Ответить
Гарно бубося надипломатив - бігай далі за Трампом - він і скумбрію твою скоро цапам подарує...
16.08.2025 13:26 Ответить
Гарантії безпеки від рижого підора? Сарказм? Завтра рижий дегенерат скаже, що такого не було, бо він цього не памятає.
16.08.2025 13:43 Ответить
Ох і крінжатіна.
16.08.2025 13:29 Ответить
Почему? Решение оставлено за Украиной.

... Також зазначається, що Україна сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.
16.08.2025 13:32 Ответить
Тому що вони мали зайвий раз нагадати: ************ має вивести війська з всієї території України, включно із Луганськом та Севастополем, сплатити 1 трлн євро компенсацію, та видати військових злочинців на чолі з Ху?лом - міжнародному трибуналові. А вони триндять про ухвалення якихось незрозумілих "рішень", які з очевидних причин незручно формулювати вголос.
16.08.2025 13:43 Ответить
И именно поэтому наше мудрое население проголосовало во время войны за "надо просто перестать стрелять", "стереть границы в своей голове", "один народ" и "сойтись посередине"? Это ведь не они так выбрали, а именно мы. Чего же теперь на них пенять?
16.08.2025 13:52 Ответить
Я вже відповів "чого": є Міжнародне право, є порушення, є порушник, то ж має бути покарання? Чи це не обов'язково? Чи всім пофіг: порушуйте скока хочете, гости дорогіє?
16.08.2025 13:58 Ответить
Я вам ответил ниже. Плодить ответы не буду.
16.08.2025 14:16 Ответить
Напомню еще раз. Территориальное устройство Украины закреплено Конституцией и никто из зеленых гельминтов не в силах этого изменить. Даже просто желание этого тянет на ст. 111 УК Украины. Не говоря уже о заключении каких-то пактов.
16.08.2025 13:29 Ответить
Тут не обговорюється зміст Конституції. Йдеться про те, що "Україна має ухвалити якісь каламутні рішення" замість "ми надаємо їй ще фальконів та міражей, а також гріпенів, тайфунів та торнадо, з комплектом ракет до них, а також літаки ДРЛО та сотні скальпів й шторм шедоу".
16.08.2025 13:46 Ответить
Ну вот смотрите как пример. А где наши приснопамятные дальнобойные ракеты, которые обещал наш президент, и которых уже должно быть произведено около 1800 штук? Где массовые удары этими ракетами по оборонке рашки, по ее энергетике и логистике? Если бы в 2019 году не были свернуты все программы, то у нас были бы, например, минимум сотни "Нептунов" и тысячи "Вильх М\М2", у нас были бы свои комплексы ЗРК малого и среднего радиуса, и т.д. И, возможно, и большого вторжения тогда бы не было.
16.08.2025 14:06 Ответить
Я ж Вас спитав: от завтра орки полізуть на Польщу. Теж спитаєте: де ваші ракети польського виробництва? Ні, вони будуть х?ярити американськими атакамсами та томагавками, французькими скальпами та британськими штормами. Може ще німецькими таурусами. І це нормально, бо Світове Зло має бути покаране Світовою Співдружністю, а більше ніхто ракет не робе. Чи маєте фінські, іспанські, болгарські ракети?
16.08.2025 14:12 Ответить
Я вам уже тоже ответил. В мире постоянно идут десятки вооруженных конфликтов, где кто-то всегда агрессор. Дальше что? Так вы покажите документ или нет?
16.08.2025 14:15 Ответить
Що тобі "показати"? Ти щось чув про міжнародні правові засади про недоторканість суверенітету держав, неприпустимість зміни кордонів у силовий спосіб, втручання у внутрішні справи, тощо? Вважаєш, що світ не має реагувати? З "десятків збройних конфликтів, що тривають" - назви хоча б ОДИН, де змінено кордони в силовий спосіб та анексовано територію іншої держави.
16.08.2025 14:43 Ответить
Понятно, показать реально нечего.
16.08.2025 14:44 Ответить
Зрозуміло що ти нічого не чув про засади міжнародного права. "Показувати" їх тобі, ну така собі ідея, наче метати бісер.
16.08.2025 14:47 Ответить
Вообще-то я с вами свиней не пас. Будете продолжать хамить - пойдете вслед за русским кораблем.
16.08.2025 15:01 Ответить
Звісно сама. А ще звісно яким буде рішення якщо ви не даєте нам потужної зброї. Начебто ми самі самотужки здамося але це з вашої подачі. Що ж, чекайте того часу коли вам кожному по черзі доведеться приймати таке рішення. Після нашої гибелі вам всім недовго залишиться.
16.08.2025 13:30 Ответить
100 % геніальна цитата!!!
Що ж, чекайте того часу коли вам кожному по черзі доведеться приймати таке рішення
16.08.2025 13:32 Ответить
У нас нет ни одного реального договора о взаимопомощи и совместной обороне ни с одной из стран Европы. От договора с США мы "мудро" отказались сами руками зеленой пошести. Тож нечего теперь пенять.
16.08.2025 13:34 Ответить
В нас є Статут ООН та решта документів міжнародного права, які ************ порушила, та хтось же має усунути це порушення, не знаєте? Лише ЗСУ самотужки? Чи навіщо взагалі ота вся макулатура?
16.08.2025 13:49 Ответить
Да, ООН - это макулатура. Так было и до того. Вы только узнали? Они приняли декларацию о признании Рашки агрессором с требованием освободить наши территории. И даже не одну. Дальше что? Будем махать декларациями? У нас нет конкретных договоров с инструментами выполнения этих решений. Ни одного договора.Это наше мудрое население через раз выбирало власть, которая лобзалась с ******.
16.08.2025 13:57 Ответить
Це Ви так вважаєте. Косплеїте Ху?ло, який оголосив Україну "неіснуючою державою". Насправді: ООН ніхто не розпускав, Україну звідти не виключав, міжнародне право не скасовував. Так, є питання, щодо труднощів нейтралізації особливо небезпечного злочинця, що озброєний. Ці труднощі треба якось вирішувати - зусиллями міжнародної спільноти, а не казати "ви неправильно голосуєте". Він завтра до Польщі полізе - теж скажете "українці наголосували в 2019"?
16.08.2025 14:04 Ответить
Не передергивайте. Я сказал только то, что сказал. Тогда вы готовы мне показать обращение нашей власти с требованием о совместной обороне?
16.08.2025 14:08 Ответить
Вибачте, Ви українською розумієте? Яке ще "звернення вашої влади"? Сталося кричуще порушення міжнародного права, до того ж в безпековій сфері. Чи має світове співтовариство якось реагувати? Може достатньо сидіти та чекати "звернення", тим часом орки пів-Європи окупують?
16.08.2025 14:19 Ответить
Световой сообщество и отреагировало - признало рашку агрессором и потребовало освободить наши земли. Дальше что? У ООН своей мощной армии нет. Так вы
16.08.2025 14:24 Ответить
В ООН є силові підрозділи - так званий міжнародний миротворчий контингент блакитних касок, який час від часу використовується для припинення збройних конфликтів. Далі: ніхто не забороняв (а ст. 51 Статуту ООН це навіть прямо заохочує) окремим членам ООН допомагати жертві агресії. Власне, це й робиться, шляхом постачання зброї до України, наразі в недостатніх для перемоги обсягах, згоден. Але я наголошую: це обов'язок ООН (а не "за бажанням") вжити заходів для забезпечення сталого миру на планеті. Саме за це їй платять гроші (внески). Чи хай поверне гроші?
16.08.2025 14:31 Ответить
Нет, голубые каски - не армия с тяжелым вооружением. Они не могут освобождать, и для их размещения по уставу ООН нужно согласие воюющих сторон. И у ООН нет своего оружия, которое оно может передать. У ООН нет своих ракет и самолётов. У вас реальная каша в голове. Так вы покажите документ в конце концов? Мне надоело отвечать на беспредметный треп.
16.08.2025 14:42 Ответить
Вам же сказали : всі документи з міжнародного права , включно із Статутом ООН, досі доступні в інтернеті. Дочекайтеся як Вас там розбанять та ознайомтеся.
16.08.2025 14:50 Ответить
Понятно, документа не будет. Дальше можете заниматься словесным онанизмом исключительно сам с собой. Меня увольте от ваших игрушек.
16.08.2025 15:00 Ответить
та буквальне звернення нашої зеленої влади. а його не було. а воно мало би бути ще 24.02.22... ну от і не рипається та коаліція "охочих" заходити в Україну зі своїми військами. от і світове співтовариство і реагує якось - надають нам зброю, гуманітарку, фінансову допомогу.. а війск не надають. бо ми навіть і не просили. хоча зелений гарант повинен був це зробити ще у перші дні вторгнення. от якби він попросив, а світове співтовариство йому би ввічливо відмовило, то тоді так, питань до нього не було би. питання були би до світової спільноти, особливо до підписантів Будапешта...
16.08.2025 15:23 Ответить
дальше є стаття 51 Статуту ООН про колективну оборону... Кувейт теж самотужки не зміг вигнати війська Садам із своєї країни. колективно виганяли. так само колективно виганяти кацапів потрібно і з України. от тільки наша грьобана зелена дипломатія ні слова не заікається про колективну оборону. а в нашому випадку, особливо в контексті Будапешстського меморандуму, то ми маємо не заікатися, а у набат бити. ан ніт. зелені мовчать..
16.08.2025 14:16 Ответить
Та бачу що Ви теж не читали, на відміну від підступного Ху?ла. Знайдіть її в інтернеті, це одна стаття, 51, сформульована як я сказав.
16.08.2025 14:20 Ответить
Ну, меморандум - это бумажка не о чем. И Кувейт официально запросил коалицию от ООН. И вы сами ответили за нашу дипломатию. И о чем можно говорить если мы до сих пор помогаем рашке финансировать их армию на миллиарды, качая их нефть своей территорией?
16.08.2025 14:21 Ответить
В Вас якась каша в голові. Нафту качаємо для європейських партнерів на їх прохання. Союзницькі зобов'язання. А я кажу: порушене міжнародне право, чи має світова спільнота залишатися безучасною? Навіть якщо й качають нафту.
16.08.2025 14:25 Ответить
Это у вас каша. У нас все обязательства были уже закончены, полностью, абсолютно. Мы качаем нефть Венгрии, какие у нас с ней союзнические обязательства? Документ будет?
16.08.2025 14:28 Ответить
Є договори між фізичними та юридичними особами, а є Закони держави. Якщо Вас грабують на вулиці - поліція зобов'язана втрутитися та вжити заходів, навіть якщо в Вас нема з нею договору про послуги з особистої охорони, та до того ж Ви нетверезі чи ще щось не так. Аналогічно на рівні Міжнародного права: є певні принципи, обмеження тощо, які ніхто не має порушувати, а як порушив - то буде покараний світовим співтовариством. Навіть якщо "Україна качає нафту" чи ще якісь безглузді умови. Це не звільняє ************ від зобов'язання дотримуватися міжнародного права, та нести відповідальність за його порушення, як Німеччина понесла у 1945.
16.08.2025 14:38 Ответить
Понятно, документа не будет. Будет пустое "бла-бла-бла"
16.08.2025 14:43 Ответить
Про документ відповів. Статут ООН досі доступний на сайті ООН, решта міжнародно-правової документації теж. Як Вас там забанили, то думаю правильно зробили, зважаючи на те як Ви розмовляєте.
16.08.2025 14:46 Ответить
так, це бумажка. проте згідно Віденської конвенції та бумажка вважається міжнародно-правовим документом... хоч і тупо прописаним для нас. Проте в Кувейта навіть і такої бумажки не було. а в нас вона є і вона має потужно підкріплювати цю статтю 51 Статуту ООН, особливо для підписантів цієї бумажки.
16.08.2025 15:28 Ответить
Я его перечитал, и не раз. И в во всех трех вариантах. Нету там никаких гарантий. Кравчук ****. Особенно если вспомнить, что тактическое ЯО он тупо отдал рашке задолго до 94 года, безо всяких меморандумов или договоров по устному соглашению с Ельциным. Гнида. А потом га@дон Кучма отдал и носители за искусственные долги за газ. Еще одна гнида.
16.08.2025 15:47 Ответить
там тільки гарантії ненападати на нас. а захищати нас від нападу інших, то там такого чомусь не прописали. і наші телепні підписали тоді цю бумажку.
16.08.2025 15:52 Ответить
Ну насправді вони могли б просто дати більше ракет та іншого військового майна. Що вони втім й робять, але вкрай недостатньо. Тоди б ми й сами наваляли агресору, як би було чим.
16.08.2025 14:22 Ответить
Треба конкретика!!
Кожен суб'єкт хай скаже на скільки мільонів/мільярдів гарантує фінансування цих гарантій , на скільки буде фінансування ракет, снарядів, патронів
Горді лозунги на хліб не нама..... В гармату не зарядиш, для Безпеки треба конкретика
16.08.2025 13:31 Ответить
Все! - тепер військова допомога Заходу набагато збільшиться - нє?
16.08.2025 13:33 Ответить
16.08.2025 13:34 Ответить
Дя... картинка була епічна...
16.08.2025 13:44 Ответить
Потужна побрехенька. Вдруг чего, всі потужно висруться на гарантії, як Обама та Камерон в 2014 році. Нема ніяких гарантій в природі, крім ядерної зброї чи відсутність на карті Рашки як такової.
16.08.2025 13:35 Ответить
Ґарантії безпеки - від кого?

От від кого ми маємо ґарантовану небезпеку - відомо добре.
16.08.2025 13:38 Ответить
та не сама... а колективно. згідно статті 51 Статуту ООН про право країни, яка зазнала агресії, на колективну оборону. тим більше ще й в контексті Будапешстського меморандуму. чому зелена дипломатія на четвертому році війни жодного заклику про колективну оборону так і не зробила? хоча зобов'язана була це зробити ще 24.02.22..
16.08.2025 13:40 Ответить
Зеленая пошесть сама отказалась обратиться к США о признании нас основным союзником вне НАТО когда возник такой вариант. Сказали что такое признание нам только навредит. Вот така херня.
16.08.2025 13:46 Ответить
так отож. і це ще було перед повномасштабним вторгненням. і на той момент у Конгресі уже лежав внесений закон про надання Україні такого статусу. от тільки наша зелена влада так і не спромоглася тоді проголосувати за звернення до Конгресу. був би у нас цей статус, то і нападу повномасштабного точно не було би. каци засцяли би полізти відкрито.
16.08.2025 15:38 Ответить
Да, если бы был договор, если бы были все запланированные ракеты и ЗРК, если бы дипломатией занимался профи, а не ларечник ... Остается только и вспоминать про "если".
16.08.2025 15:41 Ответить
Ну шо дядьку? Як тобі вчорашнє?
Продовжуєш топити за Трампушу який "хоче припинити війну"? Чи трохи смальцю в голову попало?
16.08.2025 13:48 Ответить
я ніколи за нього не топив. я тільки тебе вичитував за те, що ти сильно перекручуєш і занадто вже його куєсосиш.
16.08.2025 15:35 Ответить
Важливе зауваження (в Вас помилка): про право Члена ООН, що зазнав нападу, на самооборону. (А інших Членів ООН - допомагати йому). Ху?ло ж бреше, що так звані ЛНР-ДНР захищаються за ст. 51, але ж вони не є членами ООН, ця стаття не має до них жодного стосунку. Але ніхто йому про це не сказав, бо: а) бояцца, б) сами не читали ту статтю. Взяв на понт.
16.08.2025 13:55 Ответить
Гарантією буде звільнення усіх українських територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
16.08.2025 13:46 Ответить
Україна вже прийняла рішення - усі українські території будуть визволені, а кілька мільйонів кацапів будуть знищені!
16.08.2025 14:12 Ответить
Дай Боже !!!
16.08.2025 14:59 Ответить
 
 