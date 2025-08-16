Орбан о встрече Трампа и Путина: Сегодня мир - более безопасное место, чем вчера

После вчерашней встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным мир стал "безопаснее".

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал на своей странице в Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушают структуру своего сотрудничества и обмениваются недружественными сообщениями. Этому теперь наступил конец. Сегодня мир - более безопасное место, чем был вчера", - заверил Орбан и выразил желание, чтобы каждые выходные были "такими же хорошими".

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.