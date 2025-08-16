Орбан о встрече Трампа и Путина: Сегодня мир - более безопасное место, чем вчера

РУС
После вчерашней встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным мир стал "безопаснее".

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал на своей странице в Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушают структуру своего сотрудничества и обмениваются недружественными сообщениями. Этому теперь наступил конец. Сегодня мир - более безопасное место, чем был вчера", - заверил Орбан и выразил желание, чтобы каждые выходные были "такими же хорошими".

Также читайте: Все детали по завершению войны обсужу с Трампом в Вашингтоне в понедельник, - Зеленский

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342) Орбан Виктор (520)
Топ комментарии
+12
Вже аж тошнить від цих лакеїв *****.
16.08.2025 14:34 Ответить
+8
🤮 совкова жаба
16.08.2025 14:35 Ответить
+7
путлєр став більш адекватним? - шо ти гониш - помилка природи!
16.08.2025 14:35 Ответить
Вже аж тошнить від цих лакеїв *****.
16.08.2025 14:34 Ответить
орбана весь час хочеться слати в дупу, але як послати дупу в дупу?
16.08.2025 15:14 Ответить
Рекурсія
16.08.2025 15:15 Ответить
Курварсія.
16.08.2025 15:55 Ответить
🤮 совкова жаба
16.08.2025 14:35 Ответить
Всі ознаки явної моральної і фізичної деградації. В наступній реінкарнації воно народиться жабою.
16.08.2025 14:59 Ответить
путлєр став більш адекватним? - шо ти гониш - помилка природи!
16.08.2025 14:35 Ответить
Ну канечно нам всем так важно что скажет путинский лакей!
16.08.2025 14:36 Ответить
"Для путіна сьогодні світ - безпечніше місце, ніж був учора". Ага.
16.08.2025 14:37 Ответить
Ні, сьогодні свідчить про те, що світ наповнений подонками і тупими кривляками, яким тупі, ліниві, щоб навіть подумати, придурки віддають владу над собою, своєю долею і смертоносну зброю в руки. І ти, орбанЬ, відносишся до подонків, як і твій корєш фіца.
16.08.2025 14:38 Ответить
Орбан тупий друг *****. Іди нах.
16.08.2025 14:46 Ответить
орбан та к'аляска.
16.08.2025 14:39 Ответить
Деменцій Трумп проконсультувався перед зустріччю з ****** лише з двома особами. З Орбаном і Лукашенко. Ці два ************* для нього найбільш референтні особи в європейських питаннях!
16.08.2025 14:41 Ответить
Приїжджай у Харків,тварина путінська!! Або ,хоча б,у Київ! Коли ж ви усі маріонетки кремлівські передохнете, разом з своїми ублюдками...
16.08.2025 14:42 Ответить
Відсмоктати обом дуплетом може тільки лярва з великим досвідом.
16.08.2025 14:44 Ответить
Його звати ВОЛОДИМИР ВЕЛИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ
16.08.2025 15:12 Ответить
угорська мокща, Вася? Ти базікай, но не забувай, що таких як ти тут не поважають. Тому запитую - хто роз'явьязав війну?
16.08.2025 15:21 Ответить
Тупий і ще тупіший.
16.08.2025 14:44 Ответить
яке ж він гівно і гнида
16.08.2025 14:44 Ответить
Вы поймите эти Ублюдки Педофилы правят ЦЕРКВЬЮ!!!!И ВЫ дегенераты по жизни хотите СПРАВЕДЛИВОСТИ?ТУПОРЫЛЫЕ СОЗДАНИЯ!!!!РЖУ НЕМОГУ!!!!!!!ВЫ,ВСЕ ПУСТОТА!!!!!!!!!!!!!
16.08.2025 14:49 Ответить
А ***** ***** дійсно диктатором назвав?
16.08.2025 14:49 Ответить
Може вже час нарешті припинити існування путінських посіпак Орбана та Фіцо в інформаційному просторі, яке за українські кошти підтримують своїми публікаціями українські ЗМІ?
Нащо цитувати путлєрівських агентів, витрачаючи ресурси ЗМІ, час і увагу читачів? Яка нам користь від цього? Давайте забанимо згадки про цих явних ворогів України у ЗМІ.
16.08.2025 14:51 Ответить
ДАВАЙ СКИНЕМСЯ ПО МОНЕТКЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ПО ВСЕЙ ПЛОНЕТЫ ДЛЯ ОНУЛИРОВАНИЯ ВСЕХ ПРАВИТЕЛЕЙ И ИХ ОТПРЫСЕОВ!!!!ОНИ ВСЁРАВНО ПУСТОТА!!!!ОБОСНУЮ!!!!!!!!!КОГДА ТЫ ЖИВЁШ РАБОТАЕШ ДЛЯ ПИТУХОВ ПРАВИТЕЛЕЙ КОТОРЫЕ НЕСТАВЯТ ВАС ВССЧЁТ!!!ПУСТОТА!!!!ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧЬ ПУСТОТА !!!!!!!!!!!!ЭТО НЕ ЛЮДИ ЭТО ОШИБКА ПРИРОДЫ!!!!!!!!!!!!
16.08.2025 15:05 Ответить
Краще вже "скинуться" на твої курси підвищення грамотності... Хоча-б, знання російської мови - українська для тебе надто складна буде... Там слів набагато більше, і правила жорсткіші...
По-італійськи ти так само пишеш? Бідні італійці... Як вони мучаться, читаючи твою писанину...
16.08.2025 15:26 Ответить
Lui non sa scrivere italiano. Lui sa scrivere soltanto Russo con i sbagli.
16.08.2025 15:36 Ответить
Я зобов"язаний знать італійську? Можу відповісти тобі казахською... Зрозумієш?
16.08.2025 15:45 Ответить
так тиждень тому трампакс підводні човни в арктику відправлял, бомбити росіян ядеркою (вірніше налякати).

При Байдені і Обамі, та і Буші, такої херні не було. Чи орбан в очі довбиться? підр угорський
16.08.2025 14:51 Ответить
Шоу Донні Трампа влаштовується не для українців.
Марна справа дивитися на це чуже шоу в очікуванні реальних дій в інтересах України. Шоу - одна з улюблених розваг Донні з часів торгівлі нерухомістю, з часів, коли він ще рухався до посади POTUS. У його шоу можливо все, бо шоу маст гоу он. Мені особисто більше до вподоби старовинні шоу Бенні Хіла, Мапет шоу, та інші, більш нові.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxIECBQNppPSncWOEEK_aGEoReybHdf1r-4haWYdKjkjRLxg8n
16.08.2025 15:03 Ответить
Всім цікава думка видатного зеброй@ба **********
16.08.2025 15:06 Ответить
"Оруелл-ХХІ століття"
16.08.2025 15:21 Ответить
Орбан - пнх!!!
16.08.2025 15:27 Ответить
16.08.2025 15:29 Ответить
🤮🤮🤮
16.08.2025 15:31 Ответить
Угорська жаба знову квакнула...
16.08.2025 15:32 Ответить
Та хріна тобі, а не нафти.
16.08.2025 15:35 Ответить
Щось таке вже було , типу я привез вам мир. Здається з Мюнхена привез.
16.08.2025 15:39 Ответить
А тебе, ПУПСИК, незабаром з твого Межігірья угорці випхають
16.08.2025 15:43 Ответить
 
 