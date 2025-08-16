Орбан о встрече Трампа и Путина: Сегодня мир - более безопасное место, чем вчера
После вчерашней встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным мир стал "безопаснее".
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал на своей странице в Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушают структуру своего сотрудничества и обмениваются недружественными сообщениями. Этому теперь наступил конец. Сегодня мир - более безопасное место, чем был вчера", - заверил Орбан и выразил желание, чтобы каждые выходные были "такими же хорошими".
Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нащо цитувати путлєрівських агентів, витрачаючи ресурси ЗМІ, час і увагу читачів? Яка нам користь від цього? Давайте забанимо згадки про цих явних ворогів України у ЗМІ.
По-італійськи ти так само пишеш? Бідні італійці... Як вони мучаться, читаючи твою писанину...
При Байдені і Обамі, та і Буші, такої херні не було. Чи орбан в очі довбиться? підр угорський
Марна справа дивитися на це чуже шоу в очікуванні реальних дій в інтересах України. Шоу - одна з улюблених розваг Донні з часів торгівлі нерухомістю, з часів, коли він ще рухався до посади POTUS. У його шоу можливо все, бо шоу маст гоу он. Мені особисто більше до вподоби старовинні шоу Бенні Хіла, Мапет шоу, та інші, більш нові.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxIECBQNppPSncWOEEK_aGEoReybHdf1r-4haWYdKjkjRLxg8n