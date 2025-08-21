Сподіваємось на реакцію США, якщо РФ відмовиться від двосторонньої зустрічі лідерів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує на реакцію США, якщо Путін відмовиться від двосторонньої зустрічі лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави сказав під час зустрічі із журналістами.

Президента запитали, чи були прямі контакти із Росією щодо проведення зустрічі із диктатором Путіним.

"Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати. Тому що вони самі кажуть: "Ок. Тоді двостороння, а потім - тристороння, і Путін на це погодиться". Має погодитися, тому що, якщо одна зі сторін не хоче закінчувати цю війну, то Америка реагуватиме. Ми хочемо закінчення цієї війни і чітко це демонструємо. Отже, зараз має бути крок від російської сторони", - відповів він.

За словами Зеленського, таку зустріч європейські партнери та Україна хотіли б провести "нейтральній" Європі, наприклад Швейцарії чи Австрії.

Також читайте: Україна хоче гарантій безпеки, а РФ - території, - Венс

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Водночас глава МЗС РФ Лавров не підтверджує, що Путін погодився на зустріч з Зеленським

Читайте: Путін не готовий до зустрічі із Зеленським ні зараз, ні в майбутньому, - CNN