Зустріч Зеленського та Путіна
Сподіваємось на реакцію США, якщо РФ відмовиться від двосторонньої зустрічі лідерів, - Зеленський

Зустріч із диктатором Путіним Що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує на реакцію США, якщо Путін відмовиться від двосторонньої зустрічі лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави сказав під час зустрічі із журналістами.

Президента запитали, чи були прямі контакти із Росією щодо проведення зустрічі із диктатором Путіним.

"Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати. Тому що вони самі кажуть: "Ок. Тоді двостороння, а потім - тристороння, і Путін на це погодиться". Має погодитися, тому що, якщо одна зі сторін не хоче закінчувати цю війну, то Америка реагуватиме. Ми хочемо закінчення цієї війни і чітко це демонструємо. Отже, зараз має бути крок від російської сторони", - відповів він.

За словами Зеленського, таку зустріч європейські партнери та Україна хотіли б провести "нейтральній" Європі, наприклад Швейцарії чи Австрії.

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Водночас глава МЗС РФ Лавров не підтверджує, що Путін погодився на зустріч з Зеленським

Зеленський Володимир путін володимир росія
"Через 50 днів подивимося що буде далі"- ось і вся реакція США.
21.08.2025 10:16 Відповісти
Якщо Путін зустрічається із Зеленський то Путін втратить лице, це на Сході має значення. В РФ високо професійна дипломатія, і ці нюанси вони враховують, Путіна влаштовує війна, а наша дипломатія переповнена довбаний делитантами , якимись дівудями тупими генералами і ларьочніками. На дипломата треба вчитись плюс мати хист
21.08.2025 10:19 Відповісти
Реакція буде. Питатимуть що з костюмом...
Шось таке відчуття, що цього ніколи не відбудеться. ***** добре запам'ятало, як його довбограєм обізвали.
21.08.2025 10:14 Відповісти
21.08.2025 10:16 Відповісти
Краще б було якби Зеленський сподівався на свій народ, не на Ізраїль, а на народ України.
21.08.2025 10:16 Відповісти
Краще б було якби зеленський сподівався на свій народ десь у пасатці на передку,або на просторах ізраїлю,так би мовити з відстані
21.08.2025 10:51 Відповісти
21.08.2025 10:19 Відповісти
О, так, про "професійну дипломатію" виродків легенди ходять...
21.08.2025 10:46 Відповісти
21.08.2025 10:20 Відповісти
🤡 сподівалку свою ,витягни з під кришки піаніно ...
21.08.2025 10:26 Відповісти
Отже, зараз має бути крок від російської сторони", - відповів він. "ЗЕ" крок від рашистів вже зроблений.Ніякого закінчення війни при "зе" не буде.поза як рашист куйло вважає його "простроченим зезедентом"
21.08.2025 10:30 Відповісти
Мій дорогий друг Балодья дуже засмутився,що забув про зустріч. Дамо йому ще два-три тижні. - скаже Трамп.
21.08.2025 10:30 Відповісти
Лідор Світу каже, що пішов на поступки Трампу, і дав себе умовити на зустріч з клоуном з Кацапії.
21.08.2025 10:31 Відповісти
реакція трампона буде реактивною-із сопла в нижній частині його тіла
21.08.2025 10:40 Відповісти
нанюханий найпотужний лідор світу прямо каже що саботуватиме зустріч бо то не по його потужному плану
21.08.2025 10:54 Відповісти
****, а що зєля планує на цій зустрічі? що путін передумає, та все віддасть?
по суті ця зустріч лише закріпить за пуйлом все окуповане, в тч Крим та ЗАЕС. і ніяких гарантій безпеки теж не буде. лише Україна може гарантувати свою безпеку та оборону, всі коаліції "охочих" втечуть в той же день нападу.
21.08.2025 11:07 Відповісти
є така думка що ***** не буде зустрічатись ни при яких обставинах.

І це потрібно довести до тампона, що ***** тягне час.
21.08.2025 11:45 Відповісти
Ну шо це за дитячий садочок?!. То сподівався на реакцію якщо не буде "всеосяжного режиму тиші''. Тепер оце.
Тут або закінчити грати в субєктність і йти в фарватері США вже остаточно або потужнічать як і ранійше зі всіма наслідками. А то виходить як про "два стула"
21.08.2025 11:41 Відповісти
трамп знов віткофа пошле їсти чебуреки у московію - щоб той поїхав та рятував *****
