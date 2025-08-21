УКР
2 874 60

Україна хоче гарантій безпеки, а РФ - території, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори щодо припинення війни зосереджені на гарантіях безпеки для України.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Також вони стосуються території України, яку Росія хоче контролювати, зокрема ту, яку РФ не окупувала.

"Насправді залишається два головних питання. У чомусь це виглядає дуже просто, але водночас надзвичайно складно. По-перше, Україна хоче знати, що Росія більше не нападе. Росіяни хочуть певні ділянки території, більшість з яких вони окупували, але деякі - ні", - пояснив він.

На думку Венса, зустріч між Зеленським та Путіним могла б стати кроком уперед.

"Саме в цьому і полягає суть переговорів. Українці хочуть гарантій безпеки. Росіяни хочуть певної території", - додав віцепрезидент США.

Читайте: Європі доведеться оплатити левову частку витрат на гарантії безпеки для України, - Венс

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) путін володимир (24642) територіальна цілісність (207) Джей Ді Венс (128)
Топ коментарі
+21
Оце мислитель-оратор! Геть здуріли. Якщо хтось хоче чиїсь території, то з точки зору ******** адміністрації США це норма. Це точно представник США?
21.08.2025 09:10 Відповісти
21.08.2025 09:10 Відповісти
+19
Це підарас.
21.08.2025 09:14 Відповісти
21.08.2025 09:14 Відповісти
+15
Аби америці трійка нормальних президентів,росія б уже «ніжок Буша»просила,а не диктувала умови...
21.08.2025 09:11 Відповісти
21.08.2025 09:11 Відповісти
Сам додув чи підказали? - чмошнік
21.08.2025 09:09 Відповісти
21.08.2025 09:09 Відповісти
21.08.2025 09:10 Відповісти
21.08.2025 09:14 Відповісти
21.08.2025 09:11 Відповісти
21.08.2025 09:11 Відповісти
21.08.2025 09:14 Відповісти
Кацапе, ти вже набрид своїми висерами.
Іди до *****, отримай свою зарплатню.
21.08.2025 09:41 Відповісти
21.08.2025 09:41 Відповісти
21.08.2025 09:45 Відповісти
21.08.2025 09:15 Відповісти
21.08.2025 09:16 Відповісти
торгаші,як в агенстві з нерухомості,одному продають те чим він заволодів силою,а другому намагаються створити ілюзію, що другий сам захотів віддати, те що потрібно першому і головне на його ж умовах.Які гарантії??Світ показав що насправді всі договори,гарантії це фуфло якщо існують власні інтереси та ресурси,сша та болота навмисно ломають всю набудовану систему безпеки,скоріш за все війна в Україні не остання і в вже є ті у кого мають відібрати їх майно
21.08.2025 09:26 Відповісти
21.08.2025 09:26 Відповісти
21.08.2025 09:21 Відповісти
что реаль подкрашеный?
21.08.2025 11:10 Відповісти
21.08.2025 11:10 Відповісти
21.08.2025 09:23 Відповісти
Команда Трампа хочет чтобы Украина пошла на уступки и ничего в замен не хотят давать ни оружия ни денег, а просто потом выйти и сказать какой тампон офигенный... Он умеет останавливать войны.
21.08.2025 09:23 Відповісти
21.08.2025 09:23 Відповісти
От скажи з яких куїв США зобовязані давати гроші і зброю??
21.08.2025 09:29 Відповісти
21.08.2025 09:29 Відповісти
зобовязання США і іх авторитет котрий тако мен удн чебурек унд мері кей просерають
21.08.2025 09:37 Відповісти
21.08.2025 09:37 Відповісти
У про свій авторитет вони якось самі потурбуються....Які конкретно зобовязання?
21.08.2025 09:41 Відповісти
21.08.2025 09:41 Відповісти
по будапештскому меморандуму иначе ядерну зброю отримають усі бо вона е гарантом територіальної цілісності і не буде прецеденту на котрий можна спригнути
21.08.2025 09:44 Відповісти
21.08.2025 09:44 Відповісти
Меморандум то папір який сторони ні до чого не зобовязує..
21.08.2025 09:46 Відповісти
оу зайомий прийом від московитів ти московит
21.08.2025 09:55 Відповісти
21.08.2025 09:55 Відповісти
🤣🤣знайомий прийом від ідіотів.. Ти ідіот??
21.08.2025 10:03 Відповісти
21.08.2025 10:03 Відповісти
тобі вже відповіли- а теперь пензелюй шляхом лідера і керйсира Москва
21.08.2025 10:04 Відповісти
21.08.2025 10:04 Відповісти
Назва документу не має значення. Значення мають прописані зобов'язання сторін під якими стоять підписи голів держав.
21.08.2025 09:56 Відповісти
21.08.2025 09:56 Відповісти
Мюнхенські документи 39 го були більш конкретні і чим закінчилось?
21.08.2025 10:11 Відповісти
21.08.2025 10:11 Відповісти
Але ж ти педалював назву документу. Це російський наратив росповсюджуємий вже роками.
21.08.2025 10:35 Відповісти
21.08.2025 10:35 Відповісти
Я до того шо тільки дурень повірить таким країнам в підписаний ними папірець
21.08.2025 10:36 Відповісти
21.08.2025 10:36 Відповісти
США давали зброю жертвам агресії, але зараз Трамп вирішили що жертва агресії це Московія, в Україна агресор. Звичайно щоб не давати дарма зброю Україні. В афгані жертва агресії було законна влада Афганістані тому всю зброю вони отримали дарма.
21.08.2025 10:04 Відповісти
21.08.2025 10:04 Відповісти
Будапешт, це була їхня дуже й дуже наполеглива пропозиція, від якої в ті часи було просто неможливо відмовитися.
21.08.2025 11:08 Відповісти
21.08.2025 11:08 Відповісти
америка із світового поліцейського та держави №1 перетворилася на лайно....

Рейган і Маккейн на небесах , і добре що не бачать цієї ганьби
21.08.2025 09:30 Відповісти
21.08.2025 09:30 Відповісти
США зараз другорядна країна на кшталт Бразилії.
21.08.2025 10:05 Відповісти
21.08.2025 10:05 Відповісти
Україна хоче дотримання вимог міжнародного права, довбню.
Чого варті ваші "гарантії" ми вже побачили.
21.08.2025 09:37 Відповісти
21.08.2025 09:37 Відповісти
21.08.2025 09:37 Відповісти
21.08.2025 09:37 Відповісти
США - гарант Будапштского меморандуму ʼ
21.08.2025 09:38 Відповісти
21.08.2025 09:38 Відповісти
21.08.2025 09:42 Відповісти
Формально воно так, але по суті: обіцянка була? - була. Виконали її? - не виконали.

Думати, що проблема ядерки в Україні була останньою проблемою такого ґатунку, - дуже наївно.

Дуже скоро доведеться ще комусь викручувати руки - й арґументів дипломатичних в Америки не буде зовсім.

Залишиться іранське розв'язання: обстрілювати-бомбардувати. Але чи можна обстрілювати бомбардувати цілий світ? Я, наприклад, цілком можу уявити, що Туреччина забажає стати ядерною державою. Що тоді?
21.08.2025 09:56 Відповісти
21.08.2025 09:56 Відповісти
Єрдоган пробує підібрати осколки ссср тюркських земель під своє крило . Це нормально. Тоді і нафта середньоазійська піде через турків . А якщо він відірве від раши Татарстан - це взагалі буде офігезно. ТРЕБА ЙОМУ ДОПОМАГАТИ - сумісна розвідка і пропаганда
21.08.2025 10:11 Відповісти
21.08.2025 10:11 Відповісти
Обіцяли країни які всю свою історію когось завойовуваои та грабували,,як можна було повірити???
21.08.2025 10:16 Відповісти
21.08.2025 10:16 Відповісти
21.08.2025 09:37 Відповісти
21.08.2025 09:42 Відповісти
21.08.2025 09:42 Відповісти
Британці хочуть щоб Україна воювала далі. Але це повинна вирішувати тільки Україна.
21.08.2025 09:55 Відповісти
21.08.2025 09:55 Відповісти
Британці хочуть щоб Україна була форпостом на півночі Европи . Британці і сами багато воювали в ціх краях проти азіатської навали ( угрофінів та монголоідів) . ЦЕ ЗЕМЛЯ ХРИСТІЯН .
21.08.2025 10:04 Відповісти
21.08.2025 10:04 Відповісти
Соррі- На сході Европи
21.08.2025 10:13 Відповісти
21.08.2025 10:13 Відповісти
21.08.2025 10:23 Відповісти
21.08.2025 10:47 Відповісти
21.08.2025 11:30 Відповісти
 
 