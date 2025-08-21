Україна хоче гарантій безпеки, а РФ - території, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори щодо припинення війни зосереджені на гарантіях безпеки для України.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Також вони стосуються території України, яку Росія хоче контролювати, зокрема ту, яку РФ не окупувала.

"Насправді залишається два головних питання. У чомусь це виглядає дуже просто, але водночас надзвичайно складно. По-перше, Україна хоче знати, що Росія більше не нападе. Росіяни хочуть певні ділянки території, більшість з яких вони окупували, але деякі - ні", - пояснив він.

На думку Венса, зустріч між Зеленським та Путіним могла б стати кроком уперед.

"Саме в цьому і полягає суть переговорів. Українці хочуть гарантій безпеки. Росіяни хочуть певної території", - додав віцепрезидент США.

