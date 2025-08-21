Європі доведеться оплатити левову частку витрат на гарантії безпеки для України, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що європейським країнам доведеться оплатити "левову частку" витрат щодо гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я не думаю, що ми повинні нести тут цей тягар... Президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль", - сказав він.
"Незалежно від того, яку форму це прийме, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека, і президент чітко заявив - їм доведеться втрутитися", - додав Венс.
Нагадаємо, раніше видання The Times писало, що європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України.
Венс просто безпринципний чмошнік, який має якісь відхилення, бо нормальний чоловік пику косметикою малювати не буде.
Дуже шкода, що Кравчук був чмом та дрібним баригою і не послав їх куди подалі.
Політика справа цинічна.
Популярність і визнання Джей Ді Венс отримав не як бізнесмен і правник, а як мемуарист - 2016 року вийшла книга його спогадів під назвою "Елегія горян: мемуари про сім'ю та культуру в умовах кризи".
Книга набула особливої популярності під час президентської кампанії 2016 року в США, коли Трампу вдалося здобути перемогу, зокрема завдяки широкій підтримці робітничого класу американців із депресивних регіонів.
Джей Ді Венс: «Трамп це породження нашої колективної зневаги. Я постійно повертаюся до думки, що Трамп це цинічний мудак на кшталт Ніксона, який міг би не бути таким поганим (і навіть міг би довести корисність) або він американський Гітлер», - написав він своєму другові в лютому 2016 року.
У липні 2021 Венс терміново видалив свої антитрампівські твіти перед тим, як оголосив, що балотуватиметься до Cенатy.
Це все принесло дивіденди: Венс виграв вибори у 2022 році після того, як отримав підтримку Трампа та протрампівського мільярдера Пітера Тіля.
«Джей-Ді цілує мене в дупу, він так сильно хоче моєї підтримки» - сказав пізніше Трамп.
Тепер, коли Трамп черговий раз вси рається, Венс каже, що потягнуло святим духом. Кажуть, що гроші не пахнуть (вони смердять).
бидло, АЛЕ, США НАМ ВИННИ ЗА БУДАПЕШТ І ЗА КРИМ ‼️‼️‼️
дякуємо Британія .
координатором ядерного роззброєння української авіації стала росія за погодженням із США.
В січні 1994 року Клінтон, Кравчук та Єльцин підписали в кремлі т. зв. тристоронню угоду, згідно з якою Україна невдовзі за безцінь віддасть росіїзначну частину свого ядерного статку як плату за газові борги. В тому списку були 11 нових стратегічних бомбардувальників з мінімальним нальотом: вісім важких Ту-160 1989-1991 року випуску та три Ту-95МС 1990-1991. В російсько-українській війні росія використовує ракетоносці Ту-160 та Ту-95. Останні з'являються частіше в повітряному просторі ворога. Хто зна, чи це ті ж стратегічні бомбардувальники, які ми віддали росії роки тому.