Європі доведеться оплатити левову частку витрат на гарантії безпеки для України, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що європейським країнам доведеться оплатити "левову частку" витрат щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що ми повинні нести тут цей тягар... Президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль", - сказав він.

"Незалежно від того, яку форму це прийме, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека, і президент чітко заявив - їм доведеться втрутитися", - додав Венс.

Нагадаємо, раніше видання The Times писало, що європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України.

Читайте: Рубіо проведе переговори про гарантії безпеки для України 21 серпня, - The New York Times