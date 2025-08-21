УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14332 відвідувача онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
1 071 36

Європі доведеться оплатити левову частку витрат на гарантії безпеки для України, - Венс

Гарантії безпеки для України Європа оплатить левову частку

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що європейським країнам доведеться оплатити "левову частку" витрат щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що ми повинні нести тут цей тягар... Президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль", - сказав він.

"Незалежно від того, яку форму це прийме, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека, і президент чітко заявив - їм доведеться втрутитися", - додав Венс.

Нагадаємо, раніше видання The Times писало, що європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України.

Читайте: Рубіо проведе переговори про гарантії безпеки для України 21 серпня, - The New York Times

Автор: 

Європа (1962) США (24096) Джей Ді Венс (128) гарантії безпеки (184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Саме Америка була першою, хто змусив Україну відмовитись від ЯЗ і американські, а не європейські представники контролювали процес утилізації стратегічних озброєнь.
Венс просто безпринципний чмошнік, який має якісь відхилення, бо нормальний чоловік пику косметикою малювати не буде.
показати весь коментар
21.08.2025 08:52 Відповісти
+5
Скільки можна про одне й те саме?Всім давно зрозуміло,що трампони- звичайні нікчемні бариги які за копійку в церкві перднуть.
показати весь коментар
21.08.2025 08:52 Відповісти
+3
простий висновок - трампакс зробив америка більше не левом. так - кішка драна ))
показати весь коментар
21.08.2025 08:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп ше пів - року назад казав - нах нам та війна в Європі - поміж нами океан
показати весь коментар
21.08.2025 08:48 Відповісти
простий висновок - трампакс зробив америка більше не левом. так - кішка драна ))
показати весь коментар
21.08.2025 08:49 Відповісти
Нууу, в принципі вірно - леви воюють, а зайці підставляють зад на червоній доріжці.
показати весь коментар
21.08.2025 08:59 Відповісти
оплатіть нам краще два десятки ракет сереньої дальності та ядерні боєголовки до них ну і з пусковими установками і спіть спокійно
показати весь коментар
21.08.2025 08:49 Відповісти
Скільки можна про одне й те саме?Всім давно зрозуміло,що трампони- звичайні нікчемні бариги які за копійку в церкві перднуть.
показати весь коментар
21.08.2025 08:52 Відповісти
Саме Америка була першою, хто змусив Україну відмовитись від ЯЗ і американські, а не європейські представники контролювали процес утилізації стратегічних озброєнь.
Венс просто безпринципний чмошнік, який має якісь відхилення, бо нормальний чоловік пику косметикою малювати не буде.
показати весь коментар
21.08.2025 08:52 Відповісти
Так, Америка, але не Трамп. Він до цього не причетний. Якби він тоді був президентом...
показати весь коментар
21.08.2025 09:00 Відповісти
Тоді він відмивав брудні гроші пострадянсько-кацапської гебні.
показати весь коментар
21.08.2025 09:07 Відповісти
Все,що потрібно було куйлу "трамбон" виконує.США,прорашистська шлюха,яка виконує плани куйла,
показати весь коментар
21.08.2025 08:53 Відповісти
Ти сраний нарцис іди нах.й
показати весь коментар
21.08.2025 08:54 Відповісти
США - Стерв'ятники Шахраї Аферісти.
показати весь коментар
21.08.2025 08:54 Відповісти
Вони просто шахраї, які тікають, як тільки є перспектива отримати по пиці. Стабільно кидають своїх союзників, вписуються лише тоді, коли результат очевидний і виключно на боці переможців, до числа яких потім примазуються. Бомбити мають сміливість лише тих, хто не може відповісти. Гонором та нахабністю кацапам не поступаються.
Дуже шкода, що Кравчук був чмом та дрібним баригою і не послав їх куди подалі.
показати весь коментар
21.08.2025 09:02 Відповісти
Bіцепрезидентa США Джей Ді Венсa, багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA (Make America Great Again або Зробімо Америку великою знову).

Політика справа цинічна.

Популярність і визнання Джей Ді Венс отримав не як бізнесмен і правник, а як мемуарист - 2016 року вийшла книга його спогадів під назвою "Елегія горян: мемуари про сім'ю та культуру в умовах кризи".

Книга набула особливої популярності під час президентської кампанії 2016 року в США, коли Трампу вдалося здобути перемогу, зокрема завдяки широкій підтримці робітничого класу американців із депресивних регіонів.

Джей Ді Венс: «Трамп це породження нашої колективної зневаги. Я постійно повертаюся до думки, що Трамп це цинічний мудак на кшталт Ніксона, який міг би не бути таким поганим (і навіть міг би довести корисність) або він американський Гітлер», - написав він своєму другові в лютому 2016 року.

У липні 2021 Венс терміново видалив свої антитрампівські твіти перед тим, як оголосив, що балотуватиметься до Cенатy.

Це все принесло дивіденди: Венс виграв вибори у 2022 році після того, як отримав підтримку Трампа та протрампівського мільярдера Пітера Тіля.

«Джей-Ді цілує мене в дупу, він так сильно хоче моєї підтримки» - сказав пізніше Трамп.

Тепер, коли Трамп черговий раз вси рається, Венс каже, що потягнуло святим духом. Кажуть, що гроші не пахнуть (вони смердять).
показати весь коментар
21.08.2025 08:57 Відповісти
йому б книжку писати - "походження родини, приватної власності та заснування леніним америки" ))
показати весь коментар
21.08.2025 09:04 Відповісти
Нууу, після президентства Трампа передвиборчий девіз Діджея Венса буде "Let's do Amerika again", тобто "Давайте зробимо Америку ще раз". Про Велику там не буде. 😁
показати весь коментар
21.08.2025 09:06 Відповісти
Цікаво. Сша відібрали наші ресурси, а гарантії давати і платити за все повинна Європа
показати весь коментар
21.08.2025 08:58 Відповісти
А кто проследит,что бы шашлычник и ларечник не разворовали эти средства?
показати весь коментар
21.08.2025 08:58 Відповісти
вони просто покладуть їм гроші на вказані рахунки
показати весь коментар
21.08.2025 09:02 Відповісти
Давно писав - даєте допомогу - присилайте своїх контролерів - шоб слідкувати чи не розповзається та допомога по кишенях
показати весь коментар
21.08.2025 09:04 Відповісти
Венс - типове бомжацьке бидло , для якого закони честі НЕ ІСНУЮТЬ

бидло, АЛЕ, США НАМ ВИННИ ЗА БУДАПЕШТ І ЗА КРИМ ‼️‼️‼️
показати весь коментар
21.08.2025 09:02 Відповісти
Ось дійсно Венс як і РОСІЯНЕ - честі не має .
показати весь коментар
21.08.2025 09:04 Відповісти
що ти хочеш від хіл білі котрий змінював конфесії і фамілії але так і залишився хіл білі тільки з макіяжем на морді штибу хілбілі кшатара вояка вонс що з оптикою не зміг виконати залік на 200 ярдів
показати весь коментар
21.08.2025 09:15 Відповісти
у нас юридично війна??чи конфлікт??якщо верніше КОЛИ ми підписуємо договір який нам підсовують одночасно закривають тему меморандуму,бо ми самі віддаємо территорії в ,,аренду,,
показати весь коментар
21.08.2025 09:05 Відповісти
Не захищай людей без честі
показати весь коментар
21.08.2025 09:22 Відповісти
Цікаво, а чого це американці захотіли рідкоземельні метали в Україні? Шукали б у себе на континенті. І чого це Трамп так хоче Нобелівську премію, яка заснована в Європі? Хай у себе на континенті заснує премію Трампа і вручить собі.
показати весь коментар
21.08.2025 09:02 Відповісти
Це як гра "горяча картопля" Всім ці гарантії і нафіг не потрібні окрім України.
показати весь коментар
21.08.2025 09:03 Відповісти
Чому? Британці , кельти по крові, тобто ЕТНИЧНІ европейці , НЕСУТЬ свої обовʼязки перед Україною .
дякуємо Британія .
показати весь коментар
21.08.2025 09:07 Відповісти
Це прям фікретщіна по кельтскій 4-й групи крові і сферах інтересу та гео-впливів у світі . так несуть що ж гай шумить. Але нарешті в них більш-менш адекватний премьер.
показати весь коментар
21.08.2025 09:15 Відповісти
Венс пропукал своє майбутне президенство. Тупенький.
показати весь коментар
21.08.2025 09:05 Відповісти
Треба Україні вирощувати особистих президентів Америки . Це має бути ціла програма , це запрошення молодих политіків до України , це постійні діючи виставки в США, Виступи в університетах, курси української мови в ТЕХНИЧНИХ УНІВЕРАХ (т к Украіну треба буде відбудовувати) концерти Вірського і Веревки мають по півроку іздити по америці і т п
показати весь коментар
21.08.2025 09:12 Відповісти
Це він так типу залякує та шантажує Європу, це якраз і є те чого добивався *****. Трампу мабуть в кремлі вже звання "хероя разії" підписано.
показати весь коментар
21.08.2025 09:06 Відповісти
ну що можно кортіти від капрала з кмп контуженого "сосискою" у душовій у зеленій зоні Багдаду
показати весь коментар
21.08.2025 09:09 Відповісти
МЕРЗОТА РІДКІСНА!
показати весь коментар
21.08.2025 09:12 Відповісти
Европейцы могут отдать Украине кацапские деньги, на которых они пытаются зарабатывать.
показати весь коментар
21.08.2025 09:18 Відповісти
Нагадайте Венсу

координатором ядерного роззброєння української авіації стала росія за погодженням із США.

В січні 1994 року Клінтон, Кравчук та Єльцин підписали в кремлі т. зв. тристоронню угоду, згідно з якою Україна невдовзі за безцінь віддасть росіїзначну частину свого ядерного статку як плату за газові борги. В тому списку були 11 нових стратегічних бомбардувальників з мінімальним нальотом: вісім важких Ту-160 1989-1991 року випуску та три Ту-95МС 1990-1991. В російсько-українській війні росія використовує ракетоносці Ту-160 та Ту-95. Останні з'являються частіше в повітряному просторі ворога. Хто зна, чи це ті ж стратегічні бомбардувальники, які ми віддали росії роки тому.
показати весь коментар
21.08.2025 09:23 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 09:24 Відповісти
 
 