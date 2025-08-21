РУС
Новости
Европе придется оплатить львиную долю расходов на гарантии безопасности для Украины, - Вэнс

Гарантии безопасности для Украины Европа оплатит львиную долю

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским странам придется оплатить "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что мы должны нести здесь это бремя... Президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль", - сказал он.

"Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность, и президент четко заявил - им придется вмешаться", - добавил Вэнс.

Напомним, ранее издание The Times писало, что европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины.

Читайте: Рубио проведет переговоры о гарантиях безопасности для Украины 21 августа, - The New York Times

Европа (1996) США (27748) Джей Ди Вэнс (126) гарантии безопасности (184)
+25
Саме Америка була першою, хто змусив Україну відмовитись від ЯЗ і американські, а не європейські представники контролювали процес утилізації стратегічних озброєнь.
Венс просто безпринципний чмошнік, який має якісь відхилення, бо нормальний чоловік пику косметикою малювати не буде.
21.08.2025 08:52 Ответить
+14
Скільки можна про одне й те саме?Всім давно зрозуміло,що трампони- звичайні нікчемні бариги які за копійку в церкві перднуть.
21.08.2025 08:52 Ответить
+7
простий висновок - трампакс зробив америка більше не левом. так - кішка драна ))
21.08.2025 08:49 Ответить
Трамп ше пів - року назад казав - нах нам та війна в Європі - поміж нами океан
21.08.2025 08:48 Ответить
простий висновок - трампакс зробив америка більше не левом. так - кішка драна ))
21.08.2025 08:49 Ответить
Нууу, в принципі вірно - леви воюють, а зайці підставляють зад на червоній доріжці.
21.08.2025 08:59 Ответить
оплатіть нам краще два десятки ракет сереньої дальності та ядерні боєголовки до них ну і з пусковими установками і спіть спокійно
21.08.2025 08:49 Ответить
Скільки можна про одне й те саме?Всім давно зрозуміло,що трампони- звичайні нікчемні бариги які за копійку в церкві перднуть.
21.08.2025 08:52 Ответить
Саме Америка була першою, хто змусив Україну відмовитись від ЯЗ і американські, а не європейські представники контролювали процес утилізації стратегічних озброєнь.
Венс просто безпринципний чмошнік, який має якісь відхилення, бо нормальний чоловік пику косметикою малювати не буде.
21.08.2025 08:52 Ответить
Так, Америка, але не Трамп. Він до цього не причетний. Якби він тоді був президентом...
21.08.2025 09:00 Ответить
Тоді він відмивав брудні гроші пострадянсько-кацапської гебні.
21.08.2025 09:07 Ответить
Все,що потрібно було куйлу "трамбон" виконує.США,прорашистська шлюха,яка виконує плани куйла,
21.08.2025 08:53 Ответить
Цей козлобородий вірний холуй Донні-гандонні ніколи не стане президентом США, бо в компанії з Донні-гандонні зашкварився по повній програмі.
21.08.2025 10:09 Ответить
Ти сраний нарцис іди нах.й
21.08.2025 08:54 Ответить
США - Стерв'ятники Шахраї Аферісти.
21.08.2025 08:54 Ответить
Вони просто шахраї, які тікають, як тільки є перспектива отримати по пиці. Стабільно кидають своїх союзників, вписуються лише тоді, коли результат очевидний і виключно на боці переможців, до числа яких потім примазуються. Бомбити мають сміливість лише тих, хто не може відповісти. Гонором та нахабністю кацапам не поступаються.
Дуже шкода, що Кравчук був чмом та дрібним баригою і не послав їх куди подалі.
21.08.2025 09:02 Ответить
Bіцепрезидентa США Джей Ді Венсa, багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA (Make America Great Again або Зробімо Америку великою знову).

Політика справа цинічна.

Популярність і визнання Джей Ді Венс отримав не як бізнесмен і правник, а як мемуарист - 2016 року вийшла книга його спогадів під назвою "Елегія горян: мемуари про сім'ю та культуру в умовах кризи".

Книга набула особливої популярності під час президентської кампанії 2016 року в США, коли Трампу вдалося здобути перемогу, зокрема завдяки широкій підтримці робітничого класу американців із депресивних регіонів.

Джей Ді Венс: «Трамп це породження нашої колективної зневаги. Я постійно повертаюся до думки, що Трамп це цинічний мудак на кшталт Ніксона, який міг би не бути таким поганим (і навіть міг би довести корисність) або він американський Гітлер», - написав він своєму другові в лютому 2016 року.

У липні 2021 Венс терміново видалив свої антитрампівські твіти перед тим, як оголосив, що балотуватиметься до Cенатy.

Це все принесло дивіденди: Венс виграв вибори у 2022 році після того, як отримав підтримку Трампа та протрампівського мільярдера Пітера Тіля.

«Джей-Ді цілує мене в дупу, він так сильно хоче моєї підтримки» - сказав пізніше Трамп.

Тепер, коли Трамп черговий раз вси рається, Венс каже, що потягнуло святим духом. Кажуть, що гроші не пахнуть (вони смердять).
21.08.2025 08:57 Ответить
йому б книжку писати - "походження родини, приватної власності та заснування леніним америки" ))
21.08.2025 09:04 Ответить
Нууу, після президентства Трампа передвиборчий девіз Діджея Венса буде "Let's do Amerika again", тобто "Давайте зробимо Америку ще раз". Про Велику там не буде. 😁
21.08.2025 09:06 Ответить
Цікаво. Сша відібрали наші ресурси, а гарантії давати і платити за все повинна Європа
21.08.2025 08:58 Ответить
Трамп досі скиглить про $350 млрд., котрі начебто отримала Україна.
21.08.2025 09:42 Ответить
А кто проследит,что бы шашлычник и ларечник не разворовали эти средства?
21.08.2025 08:58 Ответить
вони просто покладуть їм гроші на вказані рахунки
21.08.2025 09:02 Ответить
Давно писав - даєте допомогу - присилайте своїх контролерів - шоб слідкувати чи не розповзається та допомога по кишенях
21.08.2025 09:04 Ответить
Какие контролеры,нужно право ФБР арестовывать и тащить в тюрягу украинских казнокрадов.
21.08.2025 10:03 Ответить
Венс - типове бомжацьке бидло , для якого закони честі НЕ ІСНУЮТЬ

бидло, АЛЕ, США НАМ ВИННИ ЗА БУДАПЕШТ І ЗА КРИМ ‼️‼️‼️
21.08.2025 09:02 Ответить
Ось дійсно Венс як і РОСІЯНЕ - честі не має .
21.08.2025 09:04 Ответить
що ти хочеш від хіл білі котрий змінював конфесії і фамілії але так і залишився хіл білі тільки з макіяжем на морді штибу хілбілі кшатара вояка вонс що з оптикою не зміг виконати залік на 200 ярдів
21.08.2025 09:15 Ответить
у нас юридично війна??чи конфлікт??якщо верніше КОЛИ ми підписуємо договір який нам підсовують одночасно закривають тему меморандуму,бо ми самі віддаємо территорії в ,,аренду,,
21.08.2025 09:05 Ответить
Не захищай людей без честі
21.08.2025 09:22 Ответить
навіть не думав
21.08.2025 11:01 Ответить
Цікаво, а чого це американці захотіли рідкоземельні метали в Україні? Шукали б у себе на континенті. І чого це Трамп так хоче Нобелівську премію, яка заснована в Європі? Хай у себе на континенті заснує премію Трампа і вручить собі.
21.08.2025 09:02 Ответить
Це як гра "горяча картопля" Всім ці гарантії і нафіг не потрібні окрім України.
21.08.2025 09:03 Ответить
Чому? Британці , кельти по крові, тобто ЕТНИЧНІ европейці , НЕСУТЬ свої обовʼязки перед Україною .
дякуємо Британія .
21.08.2025 09:07 Ответить
Це прям фікретщіна по кельтскій 4-й групи крові і сферах інтересу та гео-впливів у світі . так несуть що ж гай шумить. Але нарешті в них більш-менш адекватний премьер.
21.08.2025 09:15 Ответить
Розовим- розселення кельтів . В Україні тєж е ці гени
21.08.2025 09:26 Ответить
Взагалі я вважаю , що країни де домінують кельтські крові - САМІ цивілізовані і багаті
Швейцарія, Австрія, Баварія, Швабія, північ Італії, Британія.
21.08.2025 09:28 Ответить
Норди вікінги з ними можуть посперечатися щодо багатств. І вони в нас теж були як і сармати, гуни і ще всілякі готи та гани та і про хазарський каганат не потрібно забувати. Тому тут таке намішано шо мама не горюй. Дійсно одна з транзитарних артерій світу в історичному масштабі
21.08.2025 09:40 Ответить
Кельти - головні, бо вони зародились з залишків трипільськой культири
Цю історію в пострадянських підручниках не напишуть. А ось я живу у Братиславі - це місця кельтів- боійв. Це кельти заклали Відень і Девін( Братиславу) . Потім 2000 років тому приперлися римляни і збудували військовий лагер Каринтум , потім була СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ зі столицею у Відні і т п
тобто кельти - головні у Європі
21.08.2025 09:51 Ответить
А гуни ( уни, унія, союз племен )- це ми , словяне ( українці , словаки, словенці) . І гуни даже Рим заставили платити дань. . мабудь тому так нищать словʼян - то війна у Югославії , зараз в Україні.

Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.

https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
Пріск Панійський Унів (яких потім історики замінили гунами) називав скіфами, Йордан Гетів (яких теж історики перекрутили на готів) теж називав скіфами, візантійці князя Святослава і його військо теж називали скіфами. Як бачимо на території України постійно проживав один народ, якого іноземці називають скіфами.

А ще Геродот писав що скіфи, які проживали на території України називали себе Сколотами синами Кола Сонця. Які ще свідчення необхідні, для наших псевдоісториків, щоб вони писали Українську історію, а не переписували чужинську, що Українці приплелися невідомо звідки. Наші предки проживали на території України ще з часів палеоліту. Згідно археологічних даних наші предки ще в палеоліті, споживали злакові культури, пшеницю, жито, ячмінь,
21.08.2025 09:59 Ответить
👍 ❤️
21.08.2025 10:01 Ответить
Ігор Каганець публікує багато цікавих статей на цю тему
21.08.2025 11:44 Ответить
Венс пропукал своє майбутне президенство. Тупенький.
21.08.2025 09:05 Ответить
Треба Україні вирощувати особистих президентів Америки . Це має бути ціла програма , це запрошення молодих политіків до України , це постійні діючи виставки в США, Виступи в університетах, курси української мови в ТЕХНИЧНИХ УНІВЕРАХ (т к Украіну треба буде відбудовувати) концерти Вірського і Веревки мають по півроку іздити по америці і т п
21.08.2025 09:12 Ответить
Це він так типу залякує та шантажує Європу, це якраз і є те чого добивався *****. Трампу мабуть в кремлі вже звання "хероя разії" підписано.
21.08.2025 09:06 Ответить
ну що можно кортіти від капрала з кмп контуженого "сосискою" у душовій у зеленій зоні Багдаду
21.08.2025 09:09 Ответить
МЕРЗОТА РІДКІСНА!
21.08.2025 09:12 Ответить
Европейцы могут отдать Украине кацапские деньги, на которых они пытаются зарабатывать.
21.08.2025 09:18 Ответить
Нагадайте Венсу

координатором ядерного роззброєння української авіації стала росія за погодженням із США.

В січні 1994 року Клінтон, Кравчук та Єльцин підписали в кремлі т. зв. тристоронню угоду, згідно з якою Україна невдовзі за безцінь віддасть росіїзначну частину свого ядерного статку як плату за газові борги. В тому списку були 11 нових стратегічних бомбардувальників з мінімальним нальотом: вісім важких Ту-160 1989-1991 року випуску та три Ту-95МС 1990-1991. В російсько-українській війні росія використовує ракетоносці Ту-160 та Ту-95. Останні з'являються частіше в повітряному просторі ворога. Хто зна, чи це ті ж стратегічні бомбардувальники, які ми віддали росії роки тому.
21.08.2025 09:23 Ответить
21.08.2025 09:24 Ответить
крашена мавпочка з кмп налагается відволікти від фіаско Такомена на Алясці він за тако поки готовий на лінгам шиви присісти і віделку в глаз отримати
21.08.2025 09:41 Ответить
21.08.2025 09:44 Ответить
венс ,***** ло прорусняве ...якшо ЄС буде сплачувати левову частку % , на гарантії беспеки для України ,то можливо ,тоді краще прийняти Україну до ЄС ,а вас США мутнорилих ,послати нах ?!!!
21.08.2025 09:59 Ответить
Хто хоче побачити балакаючу піхву - вімкніть виступ Венса. Не важливо який, любий. Ця його ріденька борідка на морді - головний єлємент цієї "композиції"
21.08.2025 10:09 Ответить
Теперь, более-менее, становится понятно, что имел в виду Трамп, когда заявил: "Сделаем Америку снова великой" и "Америка прежде всего" - бизнес, только бизнес и ничего, кроме бизнеса. Готовься, дурачок, к переговорам по Аляске - там уже давно русских индейцев притесняют.
21.08.2025 10:45 Ответить
такого ганебного президента та команди США ще не мали за всю свою історію. Та й світ ще не бачив Америку такою нікчемною та безпорадною.
21.08.2025 10:57 Ответить
сша можна зрозуміти. в сша держ. борг планується вже більше ніж 40 ТРИЛЬЙОНІВ до кінця другого терміну трампона при кориті....
з банкрота багато користі не буде!
21.08.2025 11:01 Ответить
 
 