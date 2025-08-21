Европе придется оплатить львиную долю расходов на гарантии безопасности для Украины, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским странам придется оплатить "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я не думаю, что мы должны нести здесь это бремя... Президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль", - сказал он.
"Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность, и президент четко заявил - им придется вмешаться", - добавил Вэнс.
Напомним, ранее издание The Times писало, что европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины.
Венс просто безпринципний чмошнік, який має якісь відхилення, бо нормальний чоловік пику косметикою малювати не буде.
Дуже шкода, що Кравчук був чмом та дрібним баригою і не послав їх куди подалі.
Політика справа цинічна.
Популярність і визнання Джей Ді Венс отримав не як бізнесмен і правник, а як мемуарист - 2016 року вийшла книга його спогадів під назвою "Елегія горян: мемуари про сім'ю та культуру в умовах кризи".
Книга набула особливої популярності під час президентської кампанії 2016 року в США, коли Трампу вдалося здобути перемогу, зокрема завдяки широкій підтримці робітничого класу американців із депресивних регіонів.
Джей Ді Венс: «Трамп це породження нашої колективної зневаги. Я постійно повертаюся до думки, що Трамп це цинічний мудак на кшталт Ніксона, який міг би не бути таким поганим (і навіть міг би довести корисність) або він американський Гітлер», - написав він своєму другові в лютому 2016 року.
У липні 2021 Венс терміново видалив свої антитрампівські твіти перед тим, як оголосив, що балотуватиметься до Cенатy.
Це все принесло дивіденди: Венс виграв вибори у 2022 році після того, як отримав підтримку Трампа та протрампівського мільярдера Пітера Тіля.
«Джей-Ді цілує мене в дупу, він так сильно хоче моєї підтримки» - сказав пізніше Трамп.
Тепер, коли Трамп черговий раз вси рається, Венс каже, що потягнуло святим духом. Кажуть, що гроші не пахнуть (вони смердять).
бидло, АЛЕ, США НАМ ВИННИ ЗА БУДАПЕШТ І ЗА КРИМ ‼️‼️‼️
дякуємо Британія .
Швейцарія, Австрія, Баварія, Швабія, північ Італії, Британія.
Цю історію в пострадянських підручниках не напишуть. А ось я живу у Братиславі - це місця кельтів- боійв. Це кельти заклали Відень і Девін( Братиславу) . Потім 2000 років тому приперлися римляни і збудували військовий лагер Каринтум , потім була СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ зі столицею у Відні і т п
тобто кельти - головні у Європі
Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.
https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
Пріск Панійський Унів (яких потім історики замінили гунами) називав скіфами, Йордан Гетів (яких теж історики перекрутили на готів) теж називав скіфами, візантійці князя Святослава і його військо теж називали скіфами. Як бачимо на території України постійно проживав один народ, якого іноземці називають скіфами.
А ще Геродот писав що скіфи, які проживали на території України називали себе Сколотами синами Кола Сонця. Які ще свідчення необхідні, для наших псевдоісториків, щоб вони писали Українську історію, а не переписували чужинську, що Українці приплелися невідомо звідки. Наші предки проживали на території України ще з часів палеоліту. Згідно археологічних даних наші предки ще в палеоліті, споживали злакові культури, пшеницю, жито, ячмінь,
координатором ядерного роззброєння української авіації стала росія за погодженням із США.
В січні 1994 року Клінтон, Кравчук та Єльцин підписали в кремлі т. зв. тристоронню угоду, згідно з якою Україна невдовзі за безцінь віддасть росіїзначну частину свого ядерного статку як плату за газові борги. В тому списку були 11 нових стратегічних бомбардувальників з мінімальним нальотом: вісім важких Ту-160 1989-1991 року випуску та три Ту-95МС 1990-1991. В російсько-українській війні росія використовує ракетоносці Ту-160 та Ту-95. Останні з'являються частіше в повітряному просторі ворога. Хто зна, чи це ті ж стратегічні бомбардувальники, які ми віддали росії роки тому.
з банкрота багато користі не буде!