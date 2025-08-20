Европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины, - The Times

Европейские военные руководители работают над реалистичным планом гарантий безопасности Украины, который будет поддержан Соединенными Штатами, и имеют на это десять дней.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, отправился в США для детальных переговоров об участии Америки.

"Но насколько смелыми будут европейцы, зависит от того, что Америка готова предоставить в качестве средства сдерживания президента Путина. Вашингтон опасается, что усиление европейского участия может привести к расширению войны. Амбициозный план по созданию британско-французских сил численностью в десятки тысяч человек для защиты ключевых городов, портов и инфраструктуры считается маловероятным, так же как и размещение сил вблизи линии фронта", - говорится в материале.

Зато так называемая "Коалиция желающих" сосредоточивает свои усилия на защите Украины с воздуха и моря, а также на развертывании наземного персонала для обучения, который будет помогать в реализации более широкого плана пополнения Вооруженных сил Украины.

Возможно, США и Европа решат, что гарантии безопасности не обязательно должны быть военными, и вместо этого подпишут соглашение, которое имеет целью гарантировать безопасность Украины, с угрозой военного вмешательства только в случае нарушения соглашения. Вот четыре варианта, из которых они могут выбрать.

Обучать войска на территории Украины

Великобритания и Франция могут направить тысячи военных в Украину для обучения ее вооруженных сил в относительно безопасной западной части страны, вблизи Львова. Миссия будет управляться из координационного центра, созданного в Киеве, возглавляемого британским военным офицером в звании генерал-майора. Силы предоставят экспертов по логистике, вооружению и обучению, чтобы помочь в восстановлении и реорганизации сухопутных войск Украины.

Издание пишет, что осуществлять это внутри Украины будет дешевле и проще, чем отправлять украинские войска на учения по всей Европе, как это происходит сейчас. Присутствие европейских войск на территории Украины также будет сигналом Путину, что он рискует развертыванием более масштабной войны, если решит напасть.

В то же время Европа будет продолжать поставлять Украине оружие, чтобы обеспечить ее готовность к бою, если Россия попытается захватить больше территории.

Коалиция будет выполнять миссии по охране воздушного пространства, летая на самолетах типа Typhoon или F-35 в небе Украины, чтобы сдержать любые российские атаки. Целью этих миссий будет успокоение украинского населения и восстановление международных авиарейсов.

Страны коалиции также будут помогать разминировать Черное море и обеспечивать безопасный морской доступ к украинским портам. США могли бы предоставить как военную, так и разведывательную поддержку, например, продолжая поставлять системы противовоздушной обороны, разведывательные данные о возможных нарушениях границы и отправляя самолеты в соседние страны, готовые ответить на российскую атаку.

Защищать территорию "сверху"

По этому сценарию США предоставляют лишь ограниченные гарантии безопасности, что может заставить Европу колебаться относительно развертывания войск на территории Украины.

"Коалиция желающих" сосредоточит свои усилия на полицейских миссиях с воздуха и использовании дронов для мониторинга деятельности на границе. Если Россия нарушит условия соглашения, союзники могут договориться о введении новых санкций. Они также могут установить бесполетную зону, хотя это будет длительным обязательством, что потребует большого количества самолетов.

"Вопрос, на который должны ответить руководители, заключается в том, каковы правила применения оружия: если самолеты попадут под обстрел, смогут ли они поражать цели на территории России? Западные союзники также могут угрожать увеличить поставки оружия, чтобы гарантировать, что Украина будет готова защищаться от России в следующий раз", - говорится в материале.

Расширить 5 статью НАТО

Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, заявил, что США могут предоставить "защиту, подобную статье 5", но пока не предоставил деталей. Эта статья касается коллективной безопасности НАТО, согласно которой, если один из членов Альянса подвергается нападению, каждый член Альянса рассматривает это как нападение на всех.

Если все страны подпишут соглашение о включении Украины, то можно надеяться, что этого будет достаточно, чтобы сдержать Путина от очередного вторжения.

Создать альянс по безопасности, как с Японией

Марко Рубио, государственный секретарь США, в интервью Fox News высказал мнение, что отношения с Украиной в области безопасности могут быть построены по образцу отношений США с Южной Кореей или Японией.

Отмечается, что отношения между США и Японией базируются на Договоре о взаимном сотрудничестве и безопасности, подписанном в 1960 году, который обязывает США защищать Японию. Он также разрешает размещение американских военных баз на японской территории. Америка также официально закрепила свои отношения с Южной Кореей в Договоре о взаимной обороне между США и Южной Кореей 1953 года, который обязывает обе страны оказывать взаимную помощь в случае нападения на одну из них.