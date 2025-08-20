РУС
3 073 35

Европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины, - The Times

Спільна заява Туска, Стармера, Зеленського, Макрона і Мерца

Европейские военные руководители работают над реалистичным планом гарантий безопасности Украины, который будет поддержан Соединенными Штатами, и имеют на это десять дней.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, отправился в США для детальных переговоров об участии Америки.

"Но насколько смелыми будут европейцы, зависит от того, что Америка готова предоставить в качестве средства сдерживания президента Путина. Вашингтон опасается, что усиление европейского участия может привести к расширению войны. Амбициозный план по созданию британско-французских сил численностью в десятки тысяч человек для защиты ключевых городов, портов и инфраструктуры считается маловероятным, так же как и размещение сил вблизи линии фронта", - говорится в материале.

Зато так называемая "Коалиция желающих" сосредоточивает свои усилия на защите Украины с воздуха и моря, а также на развертывании наземного персонала для обучения, который будет помогать в реализации более широкого плана пополнения Вооруженных сил Украины.

Возможно, США и Европа решат, что гарантии безопасности не обязательно должны быть военными, и вместо этого подпишут соглашение, которое имеет целью гарантировать безопасность Украины, с угрозой военного вмешательства только в случае нарушения соглашения. Вот четыре варианта, из которых они могут выбрать.

Читайте: РФ также должна предоставить гарантии безопасности Украине, - Лавров

Обучать войска на территории Украины

Великобритания и Франция могут направить тысячи военных в Украину для обучения ее вооруженных сил в относительно безопасной западной части страны, вблизи Львова. Миссия будет управляться из координационного центра, созданного в Киеве, возглавляемого британским военным офицером в звании генерал-майора. Силы предоставят экспертов по логистике, вооружению и обучению, чтобы помочь в восстановлении и реорганизации сухопутных войск Украины.

Издание пишет, что осуществлять это внутри Украины будет дешевле и проще, чем отправлять украинские войска на учения по всей Европе, как это происходит сейчас. Присутствие европейских войск на территории Украины также будет сигналом Путину, что он рискует развертыванием более масштабной войны, если решит напасть.
В то же время Европа будет продолжать поставлять Украине оружие, чтобы обеспечить ее готовность к бою, если Россия попытается захватить больше территории.

Коалиция будет выполнять миссии по охране воздушного пространства, летая на самолетах типа Typhoon или F-35 в небе Украины, чтобы сдержать любые российские атаки. Целью этих миссий будет успокоение украинского населения и восстановление международных авиарейсов.

Читайте также: Великобритания готова направить войска в Украину для защиты неба и портов, - начальник штаба Радакин

Страны коалиции также будут помогать разминировать Черное море и обеспечивать безопасный морской доступ к украинским портам. США могли бы предоставить как военную, так и разведывательную поддержку, например, продолжая поставлять системы противовоздушной обороны, разведывательные данные о возможных нарушениях границы и отправляя самолеты в соседние страны, готовые ответить на российскую атаку.

Защищать территорию "сверху"

По этому сценарию США предоставляют лишь ограниченные гарантии безопасности, что может заставить Европу колебаться относительно развертывания войск на территории Украины.

"Коалиция желающих" сосредоточит свои усилия на полицейских миссиях с воздуха и использовании дронов для мониторинга деятельности на границе. Если Россия нарушит условия соглашения, союзники могут договориться о введении новых санкций. Они также могут установить бесполетную зону, хотя это будет длительным обязательством, что потребует большого количества самолетов.

"Вопрос, на который должны ответить руководители, заключается в том, каковы правила применения оружия: если самолеты попадут под обстрел, смогут ли они поражать цели на территории России? Западные союзники также могут угрожать увеличить поставки оружия, чтобы гарантировать, что Украина будет готова защищаться от России в следующий раз", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа покупает у США оружие для Украины с наценкой в 10%, они могут пойти на гарантии безопасности, - Бессент

Расширить 5 статью НАТО

Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, заявил, что США могут предоставить "защиту, подобную статье 5", но пока не предоставил деталей. Эта статья касается коллективной безопасности НАТО, согласно которой, если один из членов Альянса подвергается нападению, каждый член Альянса рассматривает это как нападение на всех.

Если все страны подпишут соглашение о включении Украины, то можно надеяться, что этого будет достаточно, чтобы сдержать Путина от очередного вторжения.

Создать альянс по безопасности, как с Японией

Марко Рубио, государственный секретарь США, в интервью Fox News высказал мнение, что отношения с Украиной в области безопасности могут быть построены по образцу отношений США с Южной Кореей или Японией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте и Эрдоган обсудили мирный процесс в Украине и роль Турции в безопасности Черного моря

Отмечается, что отношения между США и Японией базируются на Договоре о взаимном сотрудничестве и безопасности, подписанном в 1960 году, который обязывает США защищать Японию. Он также разрешает размещение американских военных баз на японской территории. Америка также официально закрепила свои отношения с Южной Кореей в Договоре о взаимной обороне между США и Южной Кореей 1953 года, который обязывает обе страны оказывать взаимную помощь в случае нападения на одну из них.

+4
а куди ділись 28 безпекових угод?
20.08.2025 22:20 Ответить
+3
Проф. Преображенський просив про "окончательную бумажку. Фактическую. Настоящую. Броню".
Ми зараз теж.
Ви вірите, що для держав така бумажка може існувати в принципі?
20.08.2025 22:20 Ответить
+3
Про "досягнення" монобільшості
20.08.2025 22:25 Ответить
а куди ділись 28 безпекових угод?
20.08.2025 22:20 Ответить
А туди куди і будапештський меморандум...
20.08.2025 22:34 Ответить
так риторичне же .. і нові туди ж підуть

один кіздьож
20.08.2025 22:37 Ответить
Так ото ж... Мені здається, що зараз ніхто не знає, що робити з ******. Бажання млже й є, а методів на жаль немає. Ніхто не знає шо може хворе на голову учудити.
20.08.2025 22:56 Ответить
все работает, Кстати, вы читали эти соглашения?
20.08.2025 22:44 Ответить
Ось що цікаво: про яку саму угоду, та про яке порушення цієї угоди йде мова? У нас вже, що є мирна угода?
показать весь комментарий
20.08.2025 22:20 Ответить
Нууу, я так розумію, європейці розмірковують над такими чотирма варіантами: Будапештський меморандум, Мінськ - 1, Мінста - 2, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року. Всі чотири містили гарантії безпеки. Ото європейці думають, якиф повторити знову. https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83,_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E&action=edit&section=0
20.08.2025 22:46 Ответить
Проф. Преображенський просив про "окончательную бумажку. Фактическую. Настоящую. Броню".
Ми зараз теж.
Ви вірите, що для держав така бумажка може існувати в принципі?
20.08.2025 22:20 Ответить
"Але наскільки сміливими будуть європейці, залежить від того, що Америка готова надати як засіб стримування президента Путіна.

Потужно!
20.08.2025 22:22 Ответить
Якісь гарантії з оглядкою на рашку - коли ви вже зберетись з духом?
20.08.2025 22:22 Ответить
Про "досягнення" монобільшості
20.08.2025 22:25 Ответить
Будут во Львове защищать.
20.08.2025 22:27 Ответить
Буковель...
20.08.2025 22:34 Ответить
Велика Британія та Франція можуть надіслати тисячі військових до України для навчання її збройних сил у відносно безпечній західній частині країни, поблизу Львова. Джерело: https://censor.net/ua/n3569700
20.08.2025 22:36 Ответить
А так 5 хотелось гарантий! Нуладно!
20.08.2025 22:30 Ответить
Я пришел к выводу, что перемирия не будет. Так что возвращаемся к сценарию 27 года, когда вероятно и будет мир потому что российская экономика посыпется. Хватит жить одним днем.
20.08.2025 22:38 Ответить
В 27-му році буде новий "сценарій" що російська економіка посиплеться вже у 2030-му. На цей раз вже точно-точно.
20.08.2025 22:44 Ответить
Другого сценария нет и не будет. Разве что война между Россией и Китаем.
20.08.2025 22:47 Ответить
2030-2032 рік по передбаченню пророків, (які передбачили велику війу в Європе на початку 20-х років, тобто війна в Україні), буде велика війна Сосії і Китаю . Китайці виріжуть половину москалів аж до європейської частини Сосії, по їх передбаченню. Раніше я б сказав що це неможливо так як весь світ виступить проти Китаю. Але після того як Сосія напала на Україну і готується напасти на Європу то весь світ буде радіти коли китайці будуть різати кацапам глотки
20.08.2025 23:25 Ответить
Та російська вже позавчора алес капут, певно через якийсь час піде інформація про ослаблення ще й китайської економіки. Ну вони ж спонсорують і зацікавлені продовжувати спонсорувати, значить треба писати, що і в них гроші закінчуються.
20.08.2025 22:49 Ответить
Нічого там не посипеться. Але, якщо дані які надає нам генштаб, та деякі західні розвідки хочаб +/- 20% правдиві, то так ресурсу на росії та і у нас, вистачить років на 2, тоб-то осінь-зима 2027 року.
20.08.2025 22:46 Ответить
Я про экономику, а не про армию. Экономика это возможность платить людям зарплату. Если военным не платить, то они просто перестают воевать, даже если их достаточно.
20.08.2025 22:48 Ответить
У 2 світову солдатам взагалі не платили.
20.08.2025 22:50 Ответить
Платили. Хотя бы у гугла спроси, если не веришь.
20.08.2025 22:54 Ответить
Все брехня. Аби ми підписали угоду з РФ.
20.08.2025 22:41 Ответить
Гамерика надасть велике і потужне нікуя, а каоліція чудових - надзвичайну безпекову стурбованість
20.08.2025 23:07 Ответить
Підписані міжнародні угоди та ратифіковані договори РФ, як відомо, може безпідставно порушити у зручний для себе момент, не звертаючи жодної уваги на зміст підписаних документів. Отже, єдино надійними гарантами безпеки для України є власні ******* сили оборони, які мають все необхідне і готові до стримування агресора.
20.08.2025 23:10 Ответить
Ви хоч розумієте що це все великий ПШИК? ***** ніколи не погодиться на те що заважатиме йому захопити ВСЮ Україну. А те на що ***** погодиться це буде допомагати ***** просуватися далі
20.08.2025 23:18 Ответить
Посміялись і досить.

Ну лохонувся трамп (це його сенс життя - бути лохом). Не буде скорого миру.

Навіщо і далі обговорювати те, що можливо тільки після зупинки вогню, якого немає і здається не буде при трампі (як і санкцій).
20.08.2025 23:20 Ответить
..
20.08.2025 23:26 Ответить
Це було зрозуміло відразу, гарантії це ядерна та хімічна зброя яка має великий радіус ураження ворога, вона є у США тому ми хочемо їх гарантії. Можна мати своє,звісно якщо буде політична воля і державники при владі. Це і є справжньою гарантією безпеки і нічого світ не вигадав, тому що ООН виявилася абсолютно недієздатною організацією яка неможе і нехоче зупиняти порушення міжнародногшо права і війн.
20.08.2025 23:28 Ответить
до сраки.до сраки ваші гарантії.ізраїль не в Нато.але америкоси підтримують його завжди.цього абсолютно досить.
20.08.2025 23:28 Ответить
Те що я бачу це один бред, бред, бред. Все що Європа і сша називають гарантіями безпеки це те що вони не будуть задіювати свої армії а пришлють своїх інструкторів і побудують навчальні центри для українськиї рекрутів. Яких нахрен рекрутів? Як тільки оголосять про перемир'я не тільки рекрутів ви більше не побачите а ще й розбіжаться ті хто воював весь цей час. Зараз всі веретерани яких я знаю розказують що більге не повернуться воювати. Бо якщо ви зупините війну на умовах ***** і Тампона і дасте рашистам передишку то даже мільйонна армія вже не зупинить рашистів.
20.08.2025 23:34 Ответить
 
 