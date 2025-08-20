РУС
Европа покупает у США оружие для Украины с наценкой в 10%, они могут пойти на гарантии безопасности, - Бессент

США продают оружие для Украины с наценкой Что известно

Глава Минфина США Скот Бессент заявил, что Штаты продают оружие Европе, а та перепродает его Украине с наценкой в 10%. Эти средства могут пойти на гарантии безопасности для Украины.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Министра спросили, сколько США будут платить за возможную поддержку Украины в воздухе, о которой ранее заявлял Трамп. Лидер США сказал, что Штаты могут сделать вклад в гарантии безопасности для Украины.

"Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам. Президент Трамп берет 10% наценку. Возможно, именно эти 10% и покроют расходы на воздушное прикрытие", - сказал Бессент.

Читайте: США и Европа немедленно начнут работу над гарантиями безопасности для Украины, - Bloomberg

Гарантии безопасности для Украины

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.

Также читайте: США продолжат давить на Россию санкциями, - Бессент

Европа (1995) оружие (10403) США (27745) Скотт Бессент (57)
Топ комментарии
+10
Чим більше узнаєш людей,тим більше подобаються тварини
показать весь комментарий
20.08.2025 10:49 Ответить
+7
Трампони напевно і серуть в сортирі з націнкою.
показать весь комментарий
20.08.2025 10:50 Ответить
+2
Деякі українці продають з 40 відсотками надбавки
показать весь комментарий
20.08.2025 10:51 Ответить
Потужна націнка за угоду про копалини?
показать весь комментарий
20.08.2025 10:50 Ответить
эти шарамижники маговские с супер самомнением просто дети по сравнение с нашими местными найобщиками
показать весь комментарий
20.08.2025 11:05 Ответить
ископаемые уже выкопали???
показать весь комментарий
20.08.2025 10:52 Ответить
"Ми продаємо зброю європейцям, які потім ПРОДАЮТЬ ЇЇ УКРАЇНЦЯМ..😁😁😁і хто ще розкаже казку про хорошу європу яка за дарма допомагає
показать весь комментарий
20.08.2025 10:55 Ответить
Все узгоджено з потужним наркомом
показать весь комментарий
20.08.2025 11:07 Ответить
Всі заробляють бабло
показать весь комментарий
20.08.2025 11:17 Ответить
Ми почули американського трампіста Бессента, який нам почав "руки викручувать" з перших днів приходу Трампа до влади... Варто послухать і європейців - перед тим, як "накидать гімно на вентилятор...".
показать весь комментарий
20.08.2025 11:33 Ответить
Ти читаєш тільки заголовки, чи в тебе просто задача така? Читай уважніше СТАТТЮ, а потім вякай.
"Президент Трамп бере 10% націнку" - де в цьому реченні слово "Європа"?
показать весь комментарий
20.08.2025 11:34 Ответить
буржуї ! твою .......
показать весь комментарий
20.08.2025 10:55 Ответить
Може хоч тепер українці зрозуміють ціну своєї свободи і з ким вони мають справу…
показать весь комментарий
20.08.2025 10:57 Ответить
Наркоманство вже сьогодні припиниться в новинах?
показать весь комментарий
20.08.2025 10:59 Ответить
Все по Божому...
показать весь комментарий
20.08.2025 11:01 Ответить
Тобто жертву будуть трахати з презервативом який жертва купить у пана поліцейського з націнкою? Євреї в Ізраїлі плачуть і кусають лікті.
показать весь комментарий
20.08.2025 11:01 Ответить
Я одного не розумію, за що і навіщо ми віддали Трампістам наші корисні копалини? За те що вони нас здали?
показать весь комментарий
20.08.2025 11:05 Ответить
Глава Мінфіну США Скот Бессент заявив, що Штати продають зброю Європі, а та перепродає її Україні з націнкою в 10%

Гм... А шось раніше я не чув про те, що європа нам ПЕРЕПРОДАЄ зброю, придбану у сша.
показать весь комментарий
20.08.2025 11:04 Ответить
Знову амери торгують на вiйнi
показать весь комментарий
20.08.2025 11:06 Ответить
Не президент, в якийсь барига
показать весь комментарий
20.08.2025 11:15 Ответить
****** напьорсточники.
показать весь комментарий
20.08.2025 11:15 Ответить
І немає тому ради - основні запаси зброї у США
показать весь комментарий
20.08.2025 11:21 Ответить
для таких торговців як трамп, саме вигідне, це постачати зброю обом сторонам, тоді вже жоден пмериканець не скаже що трамп лох , постачав зброю безкоштовно відстоюючи демократичні західні цінності, всі скажуть що трамп найвеличайший торговець усіх часів, а демократичні цінності можна у дупу запхати
показать весь комментарий
20.08.2025 11:29 Ответить
Хрипата нарколига зазіхнула на озброєння вартістью 90млрд...Своїх грошей немає,за всі забаганки разом з рудими накрутками заплатить Європа?
показать весь комментарий
20.08.2025 11:31 Ответить
Гарантія безпеки це не кошти та навіть не зброя, гарантія безпеки це кров, біль, смерть, каліцтва. І не пари добровольців , а на жаль купи народу. Це мобілізація суспільства заради якоїсь іншої країни. Хто на це піде? Звісно, жодна демократична держава. Бо там вмить виберуть когось хто ціми гарантіями дупу підітре
показать весь комментарий
20.08.2025 11:33 Ответить
 
 