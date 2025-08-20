Европа покупает у США оружие для Украины с наценкой в 10%, они могут пойти на гарантии безопасности, - Бессент

Глава Минфина США Скот Бессент заявил, что Штаты продают оружие Европе, а та перепродает его Украине с наценкой в 10%. Эти средства могут пойти на гарантии безопасности для Украины.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Министра спросили, сколько США будут платить за возможную поддержку Украины в воздухе, о которой ранее заявлял Трамп. Лидер США сказал, что Штаты могут сделать вклад в гарантии безопасности для Украины.

"Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам. Президент Трамп берет 10% наценку. Возможно, именно эти 10% и покроют расходы на воздушное прикрытие", - сказал Бессент.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.

