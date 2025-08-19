Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с Президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей.

Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил всех партнеров за решимость и поддержку.

"Украина чувствует эту силу. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - подытожил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

