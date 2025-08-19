РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10302 посетителя онлайн
Новости Визит Зеленского в США Встреча Трампа и Зеленского Гарантии безопасности для Украины
820 22

Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности, - Зеленский

Заявление Зеленского о гарантиях безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с Президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей.

Читайте: Звонок Трампа Путину длился 40 минут: разговор был откровенным и довольно конструктивным,- Кремль

Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил всех партнеров за решимость и поддержку.

"Украина чувствует эту силу. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - подытожил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Читайте: Китай о встрече Трампа и Зеленского: Поддерживаем все усилия для достижения мира

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) США (27739) Трамп Дональд (6430) гарантии безопасности (161)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
А чого там працювати. Можете з мусорного відра Будапештський меморандум витягнути і відчистити від гівна. Бо ним всі гаранти миру і безпеки жопу витерли
показать весь комментарий
19.08.2025 12:27 Ответить
+8
Чмо збирається відповідати за просрані території ?
Один янік який здав Крим і Дамбас уже на росії.
А цей що здав суходол в Крим ще тут
показать весь комментарий
19.08.2025 12:28 Ответить
+4
показать весь комментарий
19.08.2025 12:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого там працювати. Можете з мусорного відра Будапештський меморандум витягнути і відчистити від гівна. Бо ним всі гаранти миру і безпеки жопу витерли
показать весь комментарий
19.08.2025 12:27 Ответить
Так "Будапештський меморандум" готувала Україна. А ядерну зброю віддавала ворогу також Україна ще до підписання "будапешту".
показать весь комментарий
19.08.2025 12:37 Ответить
Меморандум то запис про наміри, щоб не забути. То не міждержавний договір, а папірець без будь-яких гарантій і зобов`язань, а всього лиш запис на-пам`ять. Тому і...
Мало того, там НІ СЛОВА про безпеку у випадку збройної агресії, крім ЯДЕРНОЇ. Лиш тоді.
А так - утримуватись, поважати, висловлювати стурбованість...
От нахрена таку херню Українська влада підписала, так то до неї, а не до інших...
Чого бідне? Бо дурне...
Чого дурне? Бо бідне...
А винні американці, французи...
показать весь комментарий
19.08.2025 12:44 Ответить
Бла - бла - бла
показать весь комментарий
19.08.2025 12:28 Ответить
Чмо збирається відповідати за просрані території ?
Один янік який здав Крим і Дамбас уже на росії.
А цей що здав суходол в Крим ще тут
показать весь комментарий
19.08.2025 12:28 Ответить
Захоплення Криму розпочалося 20.02.2014 року, коли в Києві в кабінеті президента сидів Янукович. А захоплення ворогом частини Донецької і Луганської областей відбулися в березні-квітні 2014 року. Інавгурація президента Порошенка відбулася 07.06.2014 року. Всі, хто був в команді януковича сьогодні плавно перейщли до команди Боневтіка Позорного і брешуть наріду, що у вьому винен Порошенко?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:40 Ответить
Ну как Вам Ника объяснить как Янукович сдал Крым - вообще то он не Крым сдал, а всю страну, оставив ее без управления во время серьезнейшего кризиса. По аналогии - это как пилот пассажирского самолета в нештатной ситуации - выпрыгнул с парашютом, а два стюарда, пробившись в кабину, перехватили управление, вывернув от прямого столкновения с горой, потеряв при этом важную часть машины, но, тем не менее, удержав от катастрофы.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:43 Ответить
Анексія Криму 20 лютого 2014-го. То є ОФІЦІЙНА дата, яку встановили кацапи.
Янукович втік, залишивши країну без управління 21 лютого 2014-го. Очевидно, його втеча була узгоджена саме з анексією. Тобто, він є злочинцем, який зрадив свою державу.
До речі:


Цифри бачиш? Нічого тобі то не каже?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:48 Ответить
Час вимагати від лідерів ЄС прийняти нас в ЄС прямо зараз, аби бути впевненими в справжньості обіцяних гарантій.
Бо меморандум вже є, будапештський і навіть сторічні договора, але поки результат від'ємний.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:29 Ответить
А от цікаво, в чому будуть вимірюватись ці "гарантії"? В квадратних кілометрах, переліку корисних копалин чи ще якусь фігню згадають?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:32 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 12:33 Ответить
Гарантії безпеки будуть ... - я вас умоляю, дайте поки що оговтатись вiд будапештських гарантi... Ич, яке хвацьке брехло. або ж i хвацький невiглас. А що до хвацького 72%-ого електорату, дивiться ж хоч в цей раз не так хвацько начудiть, принаймнi, на свою голову.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:47 Ответить
тьху! А українчики про то шоу вже чисто забули!
А скільки ж то наших грошей на ті вояжі і на ті папірчики пішло. То ж скільки дронів і снарядів могло бути...
зато найвеличніше скільки країн відвідало, скільки екскурсій, скільки шопінгів з першоя лядою...
показать весь комментарий
19.08.2025 12:51 Ответить
Яка може бути праця? Вже підписано 30 потужніх договів безпеки, чи то були понти?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:33 Ответить
Єрмак розробляє?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:40 Ответить
Працівник, ***!
показать весь комментарий
19.08.2025 12:42 Ответить
https://t.me/RomanShrike/2531 Роман Шрайк:
Давайте разберемся, как прошла встреча Трампа с европейцами.
Прежде всего, нужно помнить, что у Трампа есть https://t.me/ShrikeNews/24694 "трехэтапная стратегия":
1) поговорить с Путиным,
2) поговорить с Зеленским,
3) поговорить с Путиным и Зеленским одновременно.
Я не уверен, что войну с сотнями тысяч погибших можно урегулировать так же, как ссору между пятиклассниками, но такой у Трампа план, и он его придерживается.
Европейцы решили, что глуповато стоять на пути носорога и объяснять ему, что он не туда бежит. Лучше отойти в сторону и с интересом наблюдать, как носорог влупится в дерево.
▪️Поэтому встреча Зеленского с Трампом, а потом и многостороння встреча свелись к следующей тактике:
1) договариваться о том, что выгодно Украине: гарантии безопасности, деньги на закупку вооружений, обмен пленными, возврат похищенных детей,
2) минимально обсуждать болезненные вопросы (например, территориальный), перенеся их на встречу Зеленского с Путиным,
3) создавать Трампу теплую ванну, чтобы частичная перепрошивка мозгов в нормальное состояние прошла легче.
Судя по реакции после переговоров, все это сработало.

▪️Ключевой вопрос - встреча Путина с Зеленским.
Есть неразбериха, обещал ли Путин Трампу двухстороннюю встречу с Зеленским. Трамп понял именно так, но https://t.me/ShrikeNews/24732 не факт, что Путин такое пообещал.
В любом случае, в программе Трампа заложена трехсторонняя встреча (Трамп, Путин, Зеленский), и Трамп не поймет, если Путин от нее откажется. Это ж ломает целую стратегию, а не просто регулярно слетающие европейские прошивки.
К этому моменту Путин и российские пропагандисты потратили кучу сил, рассказывая, что Зеленский нелегитимен, поэтому Путину с ним встречаться не по чину.
То есть Путин по логике должен отбрыкиваться от встречи, а Трамп из-за этого злиться.
Видимо, такой и был расчет - перебросить "горячую картошку" Путину, чтобы Трамп наседал на него, требуя контретику о встрече, а не на Украину, угрожая остановить военную помощь и предоставление разведданных.
Угроз в адрес Украины нет, так что программа-минимум Зеленским и европейцами выполнена.

Итого. Сколько продержится очередная прошивка Трампа, мы не знаем, но похоже, что вчера была проведена ювелирная работа по максимизации хорошего и минимизации плохого.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:43 Ответить
Ви там не надірвіться,***...
показать весь комментарий
19.08.2025 12:45 Ответить
Черговий триперандум?
показать весь комментарий
19.08.2025 12:47 Ответить
Воно працює. Труженік, блт! Щоб ти всралося, де ти взялося. ЧМО!
показать весь комментарий
19.08.2025 12:48 Ответить
зеля и его шобла -трупы , попробуй только обменять территории..
показать весь комментарий
19.08.2025 12:49 Ответить
 
 