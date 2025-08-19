Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с Президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей.
Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", - подчеркнул он.
Зеленский поблагодарил всех партнеров за решимость и поддержку.
"Украина чувствует эту силу. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - подытожил он.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.
По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мало того, там НІ СЛОВА про безпеку у випадку збройної агресії, крім ЯДЕРНОЇ. Лиш тоді.
А так - утримуватись, поважати, висловлювати стурбованість...
От нахрена таку херню Українська влада підписала, так то до неї, а не до інших...
Чого бідне? Бо дурне...
Чого дурне? Бо бідне...
А винні американці, французи...
Один янік який здав Крим і Дамбас уже на росії.
А цей що здав суходол в Крим ще тут
Янукович втік, залишивши країну без управління 21 лютого 2014-го. Очевидно, його втеча була узгоджена саме з анексією. Тобто, він є злочинцем, який зрадив свою державу.
До речі:
Цифри бачиш? Нічого тобі то не каже?
Бо меморандум вже є, будапештський і навіть сторічні договора, але поки результат від'ємний.
А скільки ж то наших грошей на ті вояжі і на ті папірчики пішло. То ж скільки дронів і снарядів могло бути...
зато найвеличніше скільки країн відвідало, скільки екскурсій, скільки шопінгів з першоя лядою...
Давайте разберемся, как прошла встреча Трампа с европейцами.
Прежде всего, нужно помнить, что у Трампа есть https://t.me/ShrikeNews/24694 "трехэтапная стратегия":
1) поговорить с Путиным,
2) поговорить с Зеленским,
3) поговорить с Путиным и Зеленским одновременно.
Я не уверен, что войну с сотнями тысяч погибших можно урегулировать так же, как ссору между пятиклассниками, но такой у Трампа план, и он его придерживается.
Европейцы решили, что глуповато стоять на пути носорога и объяснять ему, что он не туда бежит. Лучше отойти в сторону и с интересом наблюдать, как носорог влупится в дерево.
▪️Поэтому встреча Зеленского с Трампом, а потом и многостороння встреча свелись к следующей тактике:
1) договариваться о том, что выгодно Украине: гарантии безопасности, деньги на закупку вооружений, обмен пленными, возврат похищенных детей,
2) минимально обсуждать болезненные вопросы (например, территориальный), перенеся их на встречу Зеленского с Путиным,
3) создавать Трампу теплую ванну, чтобы частичная перепрошивка мозгов в нормальное состояние прошла легче.
Судя по реакции после переговоров, все это сработало.
▪️Ключевой вопрос - встреча Путина с Зеленским.
Есть неразбериха, обещал ли Путин Трампу двухстороннюю встречу с Зеленским. Трамп понял именно так, но https://t.me/ShrikeNews/24732 не факт, что Путин такое пообещал.
В любом случае, в программе Трампа заложена трехсторонняя встреча (Трамп, Путин, Зеленский), и Трамп не поймет, если Путин от нее откажется. Это ж ломает целую стратегию, а не просто регулярно слетающие европейские прошивки.
К этому моменту Путин и российские пропагандисты потратили кучу сил, рассказывая, что Зеленский нелегитимен, поэтому Путину с ним встречаться не по чину.
То есть Путин по логике должен отбрыкиваться от встречи, а Трамп из-за этого злиться.
Видимо, такой и был расчет - перебросить "горячую картошку" Путину, чтобы Трамп наседал на него, требуя контретику о встрече, а не на Украину, угрожая остановить военную помощь и предоставление разведданных.
Угроз в адрес Украины нет, так что программа-минимум Зеленским и европейцами выполнена.
Итого. Сколько продержится очередная прошивка Трампа, мы не знаем, но похоже, что вчера была проведена ювелирная работа по максимизации хорошего и минимизации плохого.